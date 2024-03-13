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Samsung представляет Galaxy A55 с инновационной системой безопасности и премиальной сборкой

13, мар. 2024
Samsung представляет Galaxy A55 с инновационной системой безопасности и премиальной сборкой

Титан электроники Samsung открывает захватывающую эпоху для своего сегмента смартфонов среднего класса с выпуском Galaxy A55. К этой новинке, созданной с повышенными мерами безопасности и выбором материалов премиум-класса, присоединяется Galaxy A35, в которых интегрировано Knox Vault для усиленной защиты данных — сложная функция, ранее доступная только для моделей Samsung более высокого класса.

Galaxy A55, выполненный в прочном алюминиевом металлическом корпусе, знаменует собой значительный прогресс в материалах по сравнению с пластиковой конструкцией предыдущего Galaxy A54, как подробно описано в Android Police. Отмечая эту премьеру, Samsung заявляет, что ее новаторская система безопасности Knox Vault теперь будет защищать самую конфиденциальную информацию пользователей — от деталей экрана блокировки до ключей шифрования — от множества угроз кибербезопасности, изолируя ее от основных процессоров.

Заманчивая цена Galaxy A55, которая выйдет на европейские рынки 20 марта, варьируется от 479 евро за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти до 529 евро за вариант с 256 ГБ памяти. С другой стороны, Galaxy A35 имеет привлекательную стартовую цену в 379 евро за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Помимо цены, обе модели имеют общие характеристики. Каждый из них может похвастаться 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, высочайшей частотой обновления 120 Гц и великолепной пиковой яркостью 1000 нит. Будучи приверженными долголетию, пара обещает четыре года обновлений ОС Android и пять лет обновлений безопасности, что немного отстает от семилетнего обязательства по поддержке, закрепленного за серией Galaxy S24.

Хотя A55 и A35 имеют много общего, их различия заключаются, прежде всего, в вычислительной мощности и оптических возможностях. A55 получает повышение производительности за счет усовершенствованного чипсета Exynos 1480, в то время как A35 сохраняет Exynos 1380 своего предшественника. Конфигурации камер также различаются: A55 может похвастаться превосходными сверхширокоугольными датчиками и датчиками для селфи по сравнению с A35.

В ожидании дальнейших подробностей о потенциальных датах выпуска в США эти новинки могут пойти по международным стопам своих успешных аналогов серии A, предложив многообещающее сочетание инноваций и доступности.

Благодаря новейшим платформам, таким как AppMaster , которые совершают революцию в создании технологий с помощью инструментов no-code, синергия между передовым мобильным оборудованием, таким как новые предложения Samsung, и разработкой доступного программного обеспечения становится все более очевидной, подчеркивая динамичное развитие технологической экосистемы.

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