Тестирование программного обеспечения на наличие ошибок и проблем — это лихорадочная задача. Сложность возрастает, если приложение слишком большое, что потребует огромных умственных усилий и времени. Однако использование инструмента ИИ может значительно упростить этот процесс, и именно поэтому мы здесь.

JIRA — это программное обеспечение, которое может сэкономить вашу энергию, время или даже деньги, потраченные на устранение ошибок и тестирование проблем. В этом руководстве вы узнаете, что такое программное обеспечение JIRA, как его использовать и что вы должны знать перед его использованием, а также его плюсы и минусы.

Возможно, вы уже разочаровались, думая о мозговом штурме программного обеспечения. Вероятно, вы не хотите выполнять трудоемкую задачу самостоятельно, а наем специалиста по тестированию будет стоить больших денег. Вот где использование JIRA может сэкономить вам деньги. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о его преимуществах и о том, как он может вам помочь. Давайте начнем!

Что такое ДЖИРА?

JIRA — это инструмент разработки программного обеспечения, который инженеры используют для отслеживания задач и управления ими. Вы можете использовать его как для Agile , так и для каскадного управления проектами, чтобы отслеживать ошибки, функции и другие рабочие элементы. Вы также можете настроить JIRA для работы со многими инструментами управления службами, что делает ее универсальным инструментом для управления задачами.

Краткая история

Atlassian представила программное обеспечение JIRA в 2002 году. Его первое название было GOJIRA, взятое из японского слова «Годзилла». Это название было получено от первоначального программного обеспечения для отслеживания ошибок, которое использовалось программистами Atlassian, известного как Bugzilla. JIRA стала выбором программистов за очень короткое время, поскольку она обслуживала больше, чем они думали. Сегодня он используется для управления всеми видами управления тестированием и требованиями, что также распространяется на гибкое управление проектами.

Почему это используется?

Его невероятные возможности делают его лучшим выбором для многих разработчиков программного обеспечения и тестировщиков для поддержки их проектов и потребностей управления. Функции JIRA включают настройку рабочего процесса, мощные возможности поиска, настраиваемые поля задач, гибкие отчеты и интеграцию с популярными инструментами разработки. Организации всех размеров используют JIRA для управления проектами всех типов.

Этот инструмент управления проектами поставляется в трех форматах, которые обсуждаются ниже:

Джира Ядро

JIRA Core — это инструмент управления проектами, используемый командами для планирования, отслеживания и выпуска продуктов. Он предоставляет пользователям информацию о ходе выполнения их проектов в режиме реального времени, позволяя командам быстро выявлять и решать проблемы.

Джира Софт

Разработчики программного обеспечения используют основное программное обеспечение JIRA для отслеживания проблем в рамках проекта. Он может отслеживать ошибки, функции и задачи, а также создавать рабочие процессы и диаграммы процессов.

Служба поддержки Jira

Служба поддержки JIRA позволяет компаниям просматривать все свои запросы в одном месте и предоставляет дополнительные функции, помогающие им более эффективно управлять обслуживанием клиентов. Это также позволяет клиентам подавать свои собственные запросы на обслуживание через портал самообслуживания.

Какие команды используют JIRA сегодня?

Команды управления требованиями и тест-кейсами

Команде по управлению требованиями и тест-кейсам требуется программное обеспечение JIRA для различных целей. Для команд по требованиям JIRA можно использовать для отслеживания пользовательских историй, функций и другой информации, которую необходимо собрать. Это помогает им эффективно интегрировать различные надстройки, которые глубоко упрощают цикл разработки программного обеспечения. Команды управления тестовыми наборами могут использовать JIRA для создания и отслеживания отдельных тестовых случаев, а также для управления всем процессом тестирования.

Agile-команды

Программное обеспечение JIRA помогает agile-командам отслеживать свою работу, планировать спринты и управлять своими незавершенными работами. Программное обеспечение помогает членам команды более эффективно экспериментировать со своими методами и более уверенно внедряет эти изменения. Они также могут интегрировать его с другими инструментами, такими как Slack, чтобы члены команды могли легко общаться и беспрепятственно выполнять свои планы. Кроме того, интеграция с доской JIRA Kanban предоставляет командам визуальный способ увидеть статус своей работы.

Команды управления проектами

Команды управления проектами могут получить сервис JIRA для отслеживания и управления проблемами, назначать задачи членам команды и отслеживать ход выполнения проектов. Панель инструментов JIRA может помочь менеджерам отслеживать ход выполнения своих проектов.

Команды управления продуктом

Команды управления продуктом могут использовать программное обеспечение JIRA несколькими способами. Первые два обсуждаются ниже: Пожалуйста, отслеживайте требования к продукту и пользовательские истории: они могут использовать JIRA для отслеживания всех различных требований к продукту, а также пользовательских историй, связанных с каждым требованием. Это позволяет легко увидеть, какие требования были реализованы, а над какими еще нужно поработать.

Управление спринтами и релизами: это помогает им управлять спринтами и релизами, позволяя легко увидеть, что нужно сделать в каждом спринте и когда должен выйти каждый релиз. Это помогает гарантировать, что команда всегда знает, что нужно сделать и когда это нужно сделать.

Команды разработчиков программного обеспечения

Поскольку мир работы все больше переходит в онлайн, команды разработчиков программного обеспечения обращаются к программному обеспечению JIRA, чтобы помочь им в управлении своими проектами. Основная причина в том, что JIRA позволяет разработчикам отслеживать и управлять своей работой, обеспечивая при этом прозрачность и подотчетность внутри своих команд.

Однако важно учитывать, что JIRA не следует использовать в качестве замены передовой практики разработки проектов. Команды управления проектами должны по-прежнему использовать другие инструменты и методы, помимо JIRA, для эффективного управления своими проектами.

Например, если вы не знаете код и работаете над разработкой приложений, программное обеспечение JIRA может помочь вам найти ошибки. Однако вам потребуется эффективный производитель приложений без кода, такой как AppMaster. Это платформа без кодирования для веб-приложений, мобильных приложений и серверной разработки. Сочетая его с инструментом управления JIRA, вы можете создать фантастическое приложение для своих пользователей.

Команды управления задачами

Команды управления задачами могут использовать программное обеспечение JIRA, чтобы оставаться организованным и отслеживать ход выполнения проекта. Используя JIRA, они могут назначать задачи конкретным членам команды, устанавливать сроки и отслеживать статус каждой задачи. Он подходит для любого типа проектов, от управления небольшими задачами, которые необходимо выполнить быстро, до крупных проектов, рассчитанных на несколько месяцев. Независимо от размера или масштаба, JIRA может помочь вашей команде оставаться организованной и не сбиться с пути.

Команды отслеживания ошибок

Как самый популярный в мире инструмент для отслеживания ошибок, JIRA используется 25% организаций , что делает его идеальным решением для тех, кто ищет комплексную систему.

Однако с его популярностью приходит кривая обучения, которая может быть сложной для новых команд. В любом случае, JIRA предлагает множество функций, которые могут быть полезны командам по отслеживанию ошибок. Они могут использовать его для отслеживания прогресса отдельных ошибок и создания отчетов, показывающих, какие ошибки были исправлены, а какие еще не устранены.

В чем разница между Agile и JIRA?

Инструмент управления гибкими проектами JIRA — это элемент всего программного обеспечения JIRA, который обеспечивает плавность и плавность всего процесса.

Agile — это название методологии, в которой команды эффективно сотрудничают, чтобы выявлять проблемы и постоянно работать над улучшенными решениями. Это процесс последовательных улучшений текущего решения путем коротких изменений.

JIRA, с другой стороны, — это программное обеспечение , которое реализует эту методологию для создания эффективного программного обеспечения и выявления ошибок в системе. JIRA Agile является частью этого программного обеспечения.

Для чего JIRA используется в Scrum?

Программное обеспечение Jira, используемое в Scrum, похоже на высшую объединяющую силу, которая собирает всех товарищей по команде в одном месте и просит их работать над одним проектом. С помощью досок можно вызвать чувство гармонии, и каждый член команды может одновременно оценить свою работу. Это делает весь проект прозрачным, повышая эффективность совместной работы в одном месте, так что супервайзеры могут сразу предлагать нужные вещи.

Преимущества JIRA

Лучшая видимость рабочего процесса

Программное обеспечение JIRA обеспечивает лучшую видимость рабочего процесса за счет автоматизации процесса и отслеживания прогресса в режиме реального времени. Это экономит время и ресурсы предприятий и повышает их общую эффективность. Он также предлагает различные функции, такие как доски Kanban, доски Scrum, настраиваемые рабочие процессы, гибкую маркировку задач и т. д., что упрощает управление работой. Вся эта информация помогает пользователям расставить приоритеты в работе и обеспечить соблюдение сроков.

Отслеживание времени

Программное обеспечение JIRA также предлагает улучшенную функцию отслеживания времени, чтобы помочь компаниям и частным лицам понять сроки и бюджет проекта. Автоматически регистрируя время, затраченное на каждую задачу, JIRA предоставляет точную картину того, где тратится время и сколько работы задействовано в каждом проекте. Это особенно полезно для тех, кто работает над несколькими проектами одновременно. Эта информация может быть использована для оптимизации процессов, повышения эффективности и более эффективного использования ресурсов.

Подробные отчеты и аналитика

Специальная функция искусственного интеллекта JIRA, которая может создавать новые подробные отчеты и идеи, экономит время в различных сценариях. Это позволяет пользователям отслеживать ход проекта, выявлять проблемы и создавать настраиваемые отчеты. Программное обеспечение JIRA также предлагает множество плагинов, которые позволяют пользователям дополнительно настраивать свои отчеты и аналитические данные. В конечном счете, эти отчеты могут дать разработчикам представление о ходе их проектов, а также о состоянии их кодовой базы.

Повышенная производительность

Гибкая система отслеживания проблем JIRA позволяет разработчикам более эффективно отслеживать задачи и управлять ими, а ее надежные функции отчетности дают представление о ходе проекта и определяют области для улучшения. В целом это повышает продуктивность команды при поиске новых решений; вместо этого они запутываются в поиске и устранении текущих проблем. Следовательно, он помог бесчисленным командам повысить свою производительность и добиться лучших результатов.

Бесплатное использование

Самое приятное то, что его можно использовать бесплатно для небольших команд до 10 пользователей. JIRA также бесплатна для проектов с открытым исходным кодом. Чтобы начать работу с программным обеспечением JIRA, просто создайте учетную запись на веб-сайте, и вы готовы к работе.

Однако вам потребуется приобрести лицензию, если:

У вас больше десяти пользователей Вы хотите использовать JIRA в коммерческих целях, так как вы можете использовать ее только для личных проектов или проектов с открытым исходным кодом. Вы хотите использовать все функции премиум-класса

Недостатки JIRA

Комплекс для начинающих

JIRA — это популярный инструмент управления услугами, который используют многие компании, но он может быть сложным для новичков. Сначала это немного ошеломляет из-за его огромных размеров и масштаба. Пользовательский интерфейс не особенно интуитивно понятен, а множество функций и опций поначалу может сбивать с толку.

Вы можете попробовать несколько техник для вашего удобства. Например, найдите время, чтобы изучить интерфейс и ознакомиться с различными функциями. Или вы можете начать с малого, создав несколько простых задач, чтобы понять, что такое программное обеспечение JIRA и как оно работает. Однако сложность JIRA для начинающих является существенным недостатком. Поскольку его кривая обучения может быть более крутой, чем у других инструментов управления проектами, это может привести к разочарованию, а иногда и к пустой трате времени для новичков.

Загрузка ограниченного размера файла

Ограниченный размер файла JIRA — еще один недостаток, который может повлиять на ваш прогресс. Вы можете загрузить только до 10 МБ на файл. Ограничение слишком неприятно, если вы работаете с большими файлами или несколькими проектами. Есть некоторые обходные пути для этой проблемы, но они могут занять много времени и могут не работать для всех пользователей. Если вы планируете использовать программное обеспечение JIRA, обязательно учтите это ограничение. Это может быть неподходящий инструмент для вас, если вам нужно обмениваться большими файлами или регулярно управлять большим количеством данных.

Нет средств связи

Хотя JIRA — отличный инструмент для управления проектами, ему не хватает коммуникационных функций. Нет возможности отправлять сообщения или общаться в чате с членами команды, что затрудняет координацию. Один из способов решить эту проблему — использовать сторонний инструмент чата, такой как Slack или HipChat. Эти инструменты позволяют вам создать канал для вашей команды, где вы можете обсуждать проблемы и просить о помощи. Однако разделение платформ для разных целей снижает скорость и поток прогресса.

Что поддерживает программное обеспечение JIRA?

Программное обеспечение JIRA поддерживает различные плагины и интеграции, чтобы помочь командам, работающим на платформе. Эта спасательная функция резко снижает ограничения, создаваемые вышеуказанными недостатками. Вот список различного программного обеспечения и интеграций, поддерживаемых JIRA:

AdobeXD

Фигма

Прозрение

Гитхаб

Слабый

Канбан

Скрам

Зендеск

Трелло

Команды MS

Google Таблицы

Gmail

Перспектива

Дженкинс

Оптимизировано

и многое другое

Важные ключевые термины JIRA, которые вы должны знать

Спринт: это цикл управления работой, используемый для клиентских проектов, обычно состоящий из двух недель.

Бэклог : это сфокусированный список работ, который необходимо расставить по приоритетам. Story Points : они полагаются на усилия, сложность и риск по шкале от 0 до 8. Скрам-доска : используется во всех проектах, ориентированных на клиента, обычно состоит из основных элементов, таких как столбец дел, текущих и завершенных дел. Канбан-доска : в основном используется для работы, связанной с продуктами. Метка : Метки необходимы для классификации любой проблемы. Это также помогает быстро найти проблему. Рабочий процесс : Рабочий процесс перемещает историю между столбцами доски. История : пользовательская история содержит все необходимое в запросе. Журнал действий : содержит список всех предпринятых действий. Журнал решений : содержит список всех принятых решений. Эпический : это большой кусок задачи, разбитый на более мелкие и простые шаги. Журнал рисков : это список выявленных рисков во время выполнения любой задачи проекта. Техническое задание : Меньшие задачи проекта (рассказ).

Вывод

Работа над исправлением ошибок или руководство командой с эффективным сотрудничеством — непростая задача. Но программное обеспечение JIRA упростило задачу благодаря мощным алгоритмам искусственного интеллекта и гибкому механизму. Программное обеспечение универсально для многих команд, таких как Agile, тестирование, управление и разработка.

Кроме того, интеграция многочисленных полезных инструментов также повысила его эффективность. Итак, используйте JIRA для лучшего управления командой, отслеживания времени, повышения производительности и эффективного тестирования ошибок. Кроме того, убедитесь, что у вас есть решения некоторых из его ограничений. В противном случае, это блестящее программное обеспечение для вашего бизнеса.