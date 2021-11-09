В последние годы одностраничные приложения привлекли огромное внимание благодаря повышению вовлеченности пользователей и уникальному опыту. Google использует архитектуру одностраничных приложений в Gmail и Google Maps для улучшения пользовательского опыта. Другими примерами одностраничных приложений являются Twitter, Facebook и GitHub. Одностраничные приложения хороши тем, что они требуют меньше ресурсов для веб-сервера.

До проникновения одностраничных приложений были популярны традиционные многостраничные приложения, в которых веб-браузер следовал традиционной архитектуре клиент-сервер. В этой модели клиент посылает запрос на сервер для доступа к определенной веб-странице, а сервер отвечает на данные в формате HTML от клиента. HTML-файл включает ссылки на изображения, CSS, JavaScript, и эти файлы помогают в рендеринге на стороне сервера для загрузки конкретной страницы. В быстро развивающемся цифровом мире, где пользователи хотят оптимизации скорости, традиционная архитектура загрузки страниц веб-приложений является медленной. Сегодня для оптимизации скорости и обеспечения лучшего пользовательского опыта на первый план выходят одностраничные приложения.

Что такое одностраничное приложение?

Как следует из названия, одностраничное приложение - это одна веб-страница, которая загружается в веб-браузере. Каждый раз, когда пользователь загружает страницу, ее содержимое остается неизменным с небольшими обновлениями. Для обновления содержимого одностраничное приложение использует JavaScript-фреймворк. С помощью одностраничного приложения пользователи могут получить доступ к одной странице без загрузки всего сайта с сервера. Эти одностраничные приложения работают с JavaScript и другими языками программирования.

В результате это помогает в поисковой оптимизации (SEO) и обеспечивает опыт использования нативного приложения. Разработка одностраничного приложения - это лучшая идея, чтобы привлечь пользователей и привести их в единое веб-пространство с помощью простой архитектуры. Например, содержимое Gmail и Google Maps остается неизменным при каждом обращении к приложению с небольшими обновлениями.

Если вы хотите разработать приложение для своего бизнеса, мы рекомендуем вам создать одностраничное приложение, чтобы привлечь больше посетителей. Возможно, вам интересно узнать о разнице между традиционными и одностраничными приложениями. Если да, то смотрите дальше. В этой статье мы расскажем об архитектуре одностраничных приложений, преимуществах одностраничного приложения, лучшем фреймворке для одностраничного приложения и о том, как создавать SPA. Давайте раскроем более широкий взгляд на SPA:

Что такое архитектура одностраничного приложения? Как она работает?

Перед началом процесса разработки вас может волновать вопрос об архитектуре одностраничного приложения и о том, как она работает. Архитектура одностраничного приложения довольно проста и включает в себя технологии на стороне клиента и на стороне сервера. В архитектуре приложения задействованы три варианта, и вам нужно выбрать один из них.

Источник изображения: medium.com/Автор: Дипак Махешвари

Рендеринг на стороне клиента

Рендеринг на стороне сервера

Генераторы статических сайтов

Давайте рассмотрим эти варианты подробнее:

Вариант 1: Рендеринг на стороне клиента

Процесс рендеринга на стороне клиента выглядит следующим образом:

Веб-браузер получает запрос от клиента и отправляет его на сервер в формате HTML.

Сервер получает запрос клиента и отвечает HTML-файлом, который включает текст, ссылки для изображений, CSS и JavaScript.

Когда сервер запрашивает HTML-файл, пользователь видит загружающиеся изображения или пустую страницу при выполнении JavaScript.

Тем временем одностраничное приложение получает данные, создает представления и помещает их в Data Object Model ( DOM ).

( ). Наконец, веб-приложение готово к использованию.

Прежде чем рассматривать этот вариант для своего веб-приложения, необходимо понять, что рендеринг данных на стороне клиента может вызвать нагрузку на веб-браузер, поскольку он использует больше ресурсов мобильных устройств. Таким образом, этот вариант является самым медленным среди всех остальных. Кроме того, мы рекомендуем использовать Certificate Signing Request (CSR), чтобы уменьшить участие сервера в передаче данных.

Вариант 2: Рендеринг на стороне сервера

Архитектура приложения для рендеринга на стороне сервера в одностраничном приложении выглядит следующим образом:

Поисковая система или веб-браузер запрашивает у сервера файл HTLM.

Сервер извлекает необходимую информацию, выполняет рендеринг веб-приложения и быстро создает HTML-файл.

На этом этапе пользователь может увидеть запрашиваемую информацию.

При рендеринге на стороне сервера одностраничные приложения связывают события и создают виртуальный Data Object Model ( DOM ) для запрашиваемого содержимого.

( ) для запрашиваемого содержимого. Наконец, ваше одностраничное приложение готово к использованию.

Рендеринг на стороне сервера - лучший вариант для оптимизации скорости веб-приложений и снижения нагрузки на веб-браузер.

Вариант 3: Генератор статических сайтов

Рабочий процесс генератора статических сайтов выглядит следующим образом:

Клиент делает запрос на сервер для получения HTML-файла.

Сервер быстро отсылает клиенту готовый HTML-файл.

Пользователи могут просматривать страницу.

Ваше веб-приложение получает данные, создает представление данных и помещает их в Data Object Model (DOM). В конечном итоге ваше одностраничное приложение готово для пользователей.

Этот вариант быстрее, чем два других варианта. Но самое главное, что этот вариант можно выбрать только для статического веб-сайта, поскольку он поддерживает только статические веб-страницы. Для разработки динамического веб-приложения вы можете выбрать любой другой вариант. Из этих трех вариантов вы можете выбрать один в соответствии с требованиями вашего одностраничного приложения и загрузить страницу быстрее, чтобы улучшить пользовательский опыт (UX). Теперь давайте раскроем преимущества одностраничных приложений перед началом процесса разработки.

Преимущества одностраничных приложений

Прежде чем приступить к разработке программного обеспечения, очень важно получить более широкое представление о преимуществах одностраничных приложений. Давайте начнем:

Обеспечение лучшего пользовательского опыта

Обеспечение лучшего пользовательского опыта - это главное преимущество одностраничного приложения, которое делает его популярным среди пользователей. Успех веб-приложений зависит от лучшего пользовательского опыта. Чем проще веб-приложение, тем больше трафика будет на нем. Исследования утверждают, что пользователи остаются на веб-страницах благодаря простоте навигации по контенту. В результате одностраничные приложения прошли долгий путь, поскольку они не перезагружают контент. Эти веб-приложения обеспечивают лучший пользовательский опыт за счет обновления нескольких частей контента вместо повторной загрузки всего содержимого. В результате SPA помогают компаниям повысить конверсию благодаря более быстрой загрузке страниц.

Оптимизация скорости

Веб-приложение, которое загружается медленнее, увеличивает показатель отказов и вредит поисковой оптимизации (SEO). Пользователи ожидают, что веб-страница будет загружаться быстрее, и не хотят тратить свое время в этом быстро развивающемся цифровом мире. Поэтому веб-приложения должны оптимизировать скорость загрузки страниц для повышения вовлеченности пользователей. В этом отношении одностраничные приложения предлагают оптимизацию скорости, поскольку они не загружают весь контент заново. Вместо этого эти настольные и мобильные приложения обновляют несколько фрагментов контента для оптимизации скорости.

Простой процесс разработки

Разработка одностраничного приложения требует меньше ресурсов и снижает накладные расходы команд разработчиков. Так, процесс разработки SPA прост, поскольку командам разработчиков не нужно одновременно писать код и серверный рендеринг. Вместо этого разработчики, участвующие в процессе разработки, могут разделить бэк-энд для создания фронт-энда. Таким образом, front-end и back-end разработчики могут работать независимо друг от друга, не путаясь. Таким образом, back-end-разработчики будут уделять внимание подкрепленным технологиям, таким как back-end API. В то время как front-end разработчики будут создавать и внедрять front-end, не беспокоясь об API back-end. Таким образом, разработка одностраничных мобильных или настольных приложений снижает накладные расходы команд разработчиков и упрощает процесс разработки по сравнению с многостраничными приложениями.

Эффективный процесс кэширования

Помимо скорости и лучшего пользовательского опыта, одностраничное приложение также предлагает эффективный процесс кэширования, чем многостраничное приложение. Причина в том, что одностраничное мобильное приложение отправляет запрос только один раз и сохраняет эти данные для дальнейшего использования. Таким образом, преимущество эффективного кэширования заключается в том, что пользователи могут получить доступ к странице, даже если у них низкая пропускная способность интернета. Пользователи по-прежнему могут получить доступ к настольным приложениям, поскольку они синхронизируются с сервером при наличии стабильного интернет-соединения.

Простая отладка

Обнаружение и устранение ошибок играет важную роль в использовании оптимальных возможностей приложения. Поскольку одностраничные приложения используют популярные фреймворки SPA, такие как React, Angular, или JavaScript-фреймворки, отлаживать такие приложения проще, чем традиционные веб-страницы. Благодаря использованию популярных фреймворков, вы можете легко отслеживать и обнаруживать ошибки в данных и элементах страницы.

Более того, SPA обеспечивают более легкую отладку, чем многостраничные приложения, поскольку имеют инструменты разработчика для поисковых систем, таких как Google Chrome. Поэтому разработчики могут отлаживать ошибки, просматривая код JavaScript в браузере, вместо того, чтобы просматривать множество строк кода.

Снижение нагрузки на сервер

Одностраничные приложения снижают нагрузку на сервер, поскольку не заставляют его выполнять многократную визуализацию. Таким образом, SPA могут полагаться на несколько серверов для управления тем же трафиком, чем приобретение дополнительных серверов. Можете ли вы представить себе работу с несколькими серверами в многостраничном приложении? Нет. Причина в том, что для управления традиционным многостраничным приложением нужны дополнительные средства на ресурсы.

Какой фреймворк лучше всего подходит для одностраничных приложений?

После ознакомления с преимуществами SPA вы готовы к разработке одностраничного приложения. Возможно, вы задаетесь вопросом о том, какой фреймворк SPA лучше всего подойдет для начала работы. Если да, то мы расскажем вам о некоторых SPA фреймворках, которые вы можете использовать для создания SPA. Давайте начнем:

Angular.JS

В 2010 году компания Google представила фреймворк JavaScript под названием Angular. Angular является наиболее традиционным фреймворком и работает с Typescript. Typescript делает Angular популярным для команд разработчиков и организаций, если они уже используют его в других своих продуктах. Поскольку это самый старый фреймворк JavaScript, поэтому на GitHub доступно значительное количество материалов. Возможно, вам будет сложно его освоить, но для разработки одностраничного приложения его стоит изучить. Примерами первоклассных компаний, использующих Angular для создания одностраничных приложений, являются Google и Wix.com. Поэтому будет отличной идеей создать одностраничное приложение с помощью Angular.

React.JS

Facebook представил фреймворк React в 2013 году. Это JavaScript-фреймворк, широко используемый в известных одностраничных приложениях, таких как Facebook, Instagram, Uber и WhatsApp. Среди всех других фреймворков, react имеет тысячи вкладов на GitHub, которые могут помочь разработчикам узнать последние тенденции и решить проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе разработки. Это легкий и простой в тестировании фреймворк, наиболее широко используемый разработчиками.

React - лучший выбор для разработчиков, только начинающих фронт-енд архитектуру одностраничных приложений. Более того, этот фреймворк легко интегрируется с другими фреймворками и технологиями, что может помочь вам при работе над крупномасштабным проектом.

Vue.JS

Vue - это новейший JavaScript-фреймворк, представленный в 2014 году Юкси Ю, бывшим сотрудником Google. В последние годы Vue привлек к себе огромное внимание, несмотря на то, что не используется крупными организациями. Alibaba, GitLab и Baidu - популярные организации, которые используют Vue.js для своих продуктов. Он является легким среди всех других вариантов, и вы можете использовать его при создании одностраничного приложения, если хотите, чтобы ваш фронт-энд был простым и более гибким. Мы раскрыли подробности о трех популярных фреймворках, поэтому вы можете выбрать любой из них для создания одностраничного приложения для своих пользователей.

Проблемы миграции одностраничных приложений

После ознакомления с преимуществами SPA, вы можете быть обеспокоены миграцией вашего традиционного многостраничного приложения на одностраничное.

Помимо высокой скорости загрузки страниц и лучшего пользовательского опыта, существуют некоторые проблемы миграции, с которыми вы можете столкнуться при переносе вашего приложения. Поэтому будет полезно, если вы сосредоточитесь на следующих проблемах:

Почему вам нужно использовать одностраничное приложение?

Почему вам нужно использовать многостраничное приложение?

Возможно, вы задаетесь вопросом о сценариях, когда одностраничное приложение является лучшим вариантом для вас. SPA - лучший выбор, если ваше веб-приложение имеет небольшой объем данных. Более того, рассмотрите возможность разработки одностраничного мобильного приложения в будущем, потому что вы можете использовать один и тот же бэк-энд для мобильных и настольных приложений.

Основной недостаток использования архитектуры одностраничного приложения заключается в том, что она сложна для SEO, но подходит для приложений для сообществ, таких как Facebook. Таким образом, нет необходимости в SEO для поиска этих приложений в Google. В результате вы можете использовать SPA, если хотите развернуть SaaS-платформу для своего веб-приложения.

С другой стороны, традиционные многостраничные приложения подходят для крупных предприятий, которые предлагают широкий ассортимент продукции. Примерами крупных предприятий являются магазины электронной коммерции, веб-сайты компаний и другие торговые площадки. Для многостраничного приложения вам потребуется несколько серверов. Кроме того, такие приложения требуют SEO для получения лучшего рейтинга в результатах поисковых систем.

Как создавать SPA?

Как и другие проекты по разработке программного обеспечения, создание SPA также требует трех основных аспектов:

Команда разработчиков

Инструменты и технологии

Бюджет и сроки

Команда разработчиков

В команду разработчиков для создания SPA входят следующие сотрудники:

менеджер проекта

Разработчики JavaScript

Back-end разработчики

Разработчики фронт-энда

Специалисты по обеспечению качества (QA)

Бюджет и сроки

Перед началом процесса разработки очень важно определить сроки, чтобы завершить разработку вовремя. Определение сроков поможет вам оценить стоимость приложения в зависимости от его сложности и возможностей. Кроме того, потратьте значительное время на изучение и планирование этапов процесса разработки. Эти этапы начинаются с написания кода и заканчиваются развертыванием приложения. На этом этапе вам также необходимо определить время и бюджет на обслуживание приложения и эффективно распределить ресурсы между командой разработчиков.

Инструменты и технологии

С помощью инструментов и технологий разработка приложений кажется возможной. Так, такие инструменты и технологии, как HTML, JavaScript и CSS, имеют решающее значение для создания SPA. Более того, для построения рабочего процесса приложения также необходимы JavaScript-фреймворки и базы данных. Разработать архитектуру одностраничного приложения можно только при наличии этих инструментов и технологий.

No-code решение

Сегодня компании переходят на no-code решения для разработки приложений, чтобы сэкономить деньги и время. Эти no-code решения позволяют разрабатывать приложения, используя drag-and-drop опций. Используя эти drag-and-drop опции, вы можете создать одностраничное веб-приложение за несколько часов, а не месяцев. Вам не нужно писать код при разработке no-code приложений. Достаточно выбрать эффективный no-code инструмент, например AppMaster, чтобы развернуть SPA приложение за несколько дней. Эти no-code инструменты - лучший вариант, если вы только планируете начать свой онлайн-бизнес.

Поскольку популярные компании используют SPA, вы можете разработать приложение с помощью инструментов no-code, не нанимая профессиональную команду разработчиков. Если вы хотите начать свой no-code путь разработки с AppMaster, вам необходимо знать о выдающихся предложениях этого no-code инструмента. Давайте рассмотрим их в общих чертах:

Разрешить разработку no-code

AppMaster это популярная no-code платформа, которая позволяет предпринимателям создавать приложения, не написав ни строчки кода. Интересный факт о AppMaster заключается в том, что вы можете создать мобильное приложение, веб-приложение и бэкэнд для своего бизнеса, даже если у вас нет навыков кодирования. Вам не нужно нанимать профессиональную команду разработчиков приложений. Вместо этого вы можете разработать приложение с помощью этого эффективного инструмента no-code.

Позволяет добавлять множество интеграций

Как мы уже говорили выше, создание SPA требует интеграции нескольких инструментов и технологий. В связи с этим AppMaster позволяет добавлять множество интеграций для создания удобного приложения.

Предоставление исходного кода

Самое лучшее в AppMaster - это то, что он предоставляет исходный код приложения. Таким образом, вы можете использовать этот исходный код, даже если вы больше не используете эту платформу.

Заключительные мысли

После изучения этого руководства, мы надеемся, вы хорошо понимаете важность одностраничного приложения для повышения коэффициента конверсии. Более того, мы рассказали о трех лучших архитектурах одностраничных приложений, лучших фреймворках для создания SPA, а также о преимуществах их внедрения в рабочий процесс вашего бизнеса. Вместо того чтобы использовать язык программирования для разработки SPA, лучше всего использовать инструмент no-code. В связи с этим мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, популярный инструмент no-code для создания одностраничного приложения для расширения вашего бизнеса.

AppMaster no-code - это популярный инструмент, который позволяет владельцам бизнеса создавать no-code продукты, начиная от простых и заканчивая сложными мобильными приложениями. При разработке одностраничного приложения с помощью no-code вам не нужно нанимать команду профессиональных разработчиков. Более того, прелесть этой платформы в том, что она генерирует исходный код. Начните разрабатывать одностраничное приложение с AppMaster и оптимизируйте скорость работы вашего приложения!