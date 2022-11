Negli ultimi anni, le applicazioni a pagina singola hanno ottenuto una grande attenzione grazie al maggiore coinvolgimento degli utenti e alle esperienze uniche. Google utilizza un'architettura di applicazioni a pagina singola in Gmail e Google Maps per migliorare l'esperienza dell'utente. Altri esempi di applicazioni a pagina singola sono Twitter, Facebook e GitHub. L'aspetto positivo delle applicazioni a pagina singola è che richiedono meno risorse per il server web.

Prima della diffusione delle applicazioni a pagina singola, era diffusa la tradizionale applicazione a più pagine, in cui il browser web seguiva la tradizionale architettura client-server. In questo modello, un client invia una richiesta al server per accedere a una particolare pagina web e il server risponde ai dati in formato HTML del client. Il file HTML include i link per le immagini, i CSS e i JavaScript, e questi file contribuiscono al rendering lato server per il caricamento di una determinata pagina. Nel mondo digitale in rapida crescita, dove gli utenti vogliono ottimizzare la velocità, l'architettura tradizionale di caricamento delle pagine delle applicazioni web è lenta. Oggi le applicazioni a pagina singola sono molto diffuse per ottimizzare la velocità e fornire una migliore esperienza all'utente.

Che cos'è un'applicazione a pagina singola?

Come suggerisce il nome, un'applicazione a pagina singola è una singola pagina web che viene caricata in un browser web. Ogni volta che l'utente carica la pagina, il suo contenuto rimane invariato con pochi aggiornamenti. Per l'aggiornamento dei contenuti, un'applicazione a pagina singola utilizza un framework JavaScript. Con l'aiuto di un'applicazione a pagina singola, gli utenti possono accedere a una singola pagina senza caricare l'intero sito web dal server. Queste applicazioni a pagina singola funzionano con JavaScript e altri linguaggi di programmazione.

Di conseguenza, contribuiscono all'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e offrono l'esperienza di utilizzo di un'applicazione nativa. Lo sviluppo di un'app a pagina singola è l'idea migliore per coinvolgere gli utenti e portarli in un unico spazio web attraverso un'architettura semplice. Ad esempio, i contenuti di Gmail e Google Maps rimangono invariati ogni volta che si accede all'app, con pochi aggiornamenti.

Se volete sviluppare un'applicazione per la vostra azienda, vi consigliamo di creare un'applicazione a pagina singola per ottenere più visitatori. Forse vi state chiedendo quale sia la differenza tra le applicazioni tradizionali e quelle a pagina singola. Se è così, non cercate oltre. Questo articolo svelerà l'architettura delle applicazioni a pagina singola, i vantaggi di un'applicazione a pagina singola, il miglior framework per un'applicazione a pagina singola e come creare le SPA. Scopriamo la visione più ampia delle SPA:

Cos'è l'architettura delle applicazioni a pagina singola? Come funziona?

Prima di iniziare il processo di sviluppo, potreste essere preoccupati dell'architettura di un'applicazione a pagina singola e del suo funzionamento. L'architettura di un'applicazione a pagina singola è piuttosto semplice e comprende tecnologie lato client e lato server. L'architettura dell'applicazione prevede tre opzioni e bisogna sceglierne una.

Fonte immagine: medium.com/Autore: Deepak Maheshwari

Rendering lato client

Rendering lato server

Generatori di siti statici

Vediamo nel dettaglio queste opzioni:

Opzione 1: Rendering lato client

Il flusso di lavoro del rendering lato client è il seguente:

Il browser web riceve una richiesta dal client e la invia al server in formato HTML.

Il server riceve la richiesta del client e risponde con un file HTML che include testo, collegamenti a immagini, CSS e JavaScript.

Quando il server richiede un file HTML, l'utente vede il caricamento delle immagini o una pagina vuota durante l'esecuzione del JavaScript.

Nel frattempo, un'applicazione a pagina singola recupera i dati, crea le viste e le inserisce in Data Object Model ( DOM ).

( ). Infine, l'applicazione web è pronta per essere utilizzata.

Prima di prendere in considerazione questa opzione per la vostra applicazione web, dovete capire che il rendering dei dati sul lato client può appesantire il browser web, poiché utilizza più risorse dei dispositivi mobili. Pertanto, questa opzione è la più lenta tra tutte le altre. Allo stesso modo, si consiglia di utilizzare Certificate Signing Request (CSR) per ridurre il coinvolgimento del server nella comunicazione dei dati.

Opzione 2: Rendering lato server

L'architettura applicativa del rendering lato server in un'applicazione a pagina singola è la seguente:

Un motore di ricerca o un browser web chiede al server di richiedere un file HTLM.

Il server recupera le informazioni richieste, esegue il rendering dell'applicazione web e crea rapidamente un file HTML.

A questo punto, l'utente può vedere le informazioni richieste.

Nel rendering lato server, le applicazioni a pagina singola collegano gli eventi e creano un Data Object Model virtuale ( DOM ) per il contenuto richiesto.

virtuale ( ) per il contenuto richiesto. Infine, la singola applicazione è pronta per l'uso.

Il rendering lato server è l'opzione migliore per ottimizzare la velocità delle applicazioni web e ridurre l'onere del browser web.

Opzione 3: Generatore di siti statici

Il flusso di lavoro del generatore di siti statici è il seguente:

Il client fa una richiesta al server per un file HTML.

Il server invia rapidamente al client un file HTML già pronto.

Gli utenti possono visualizzare la pagina.

L'applicazione web recupera i dati, crea una vista dati e la inserisce nel sito Data Object Model (DOM). Alla fine, l'applicazione a pagina singola è pronta per gli utenti.

Questa opzione è più veloce delle altre due. Ma la cosa più evidente è che questa opzione può essere scelta solo per un sito web statico, perché supporta solo pagine web statiche. Per sviluppare un'applicazione web dinamica, si può scegliere un'altra opzione in base ai requisiti della propria applicazione a pagina singola e caricare la pagina più velocemente per una migliore esperienza utente (UX). Vediamo ora i vantaggi delle applicazioni a pagina singola prima di iniziare il processo di sviluppo.

Vantaggi delle applicazioni a pagina singola

Prima di iniziare lo sviluppo del software, è fondamentale avere una visione più ampia dei vantaggi delle applicazioni a pagina singola. Iniziamo:

Migliorare l'esperienza dell'utente

Fornire una migliore esperienza utente è il vantaggio principale di un'applicazione a pagina singola che la rende popolare tra gli utenti. Il successo delle applicazioni web dipende da una migliore esperienza utente. Quanto più semplice è un'applicazione web, tanto maggiore sarà il traffico su di essa. Gli studi sostengono che gli utenti rimangono sulle pagine web grazie alla facilità di navigare più velocemente tra i contenuti. Di conseguenza, le applicazioni a pagina singola hanno fatto molta strada perché non ricaricano i contenuti. Queste applicazioni web offrono una migliore esperienza all'utente aggiornando alcune porzioni di contenuto invece di ricaricare l'intero contenuto. Di conseguenza, le SPA aiutano le aziende ad aumentare il tasso di conversione grazie a un caricamento più rapido delle pagine.

Ottimizzazione della velocità

Un'applicazione web che si carica più lentamente aumenta la frequenza di rimbalzo e danneggia l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). Gli utenti si aspettano che una pagina web si carichi più velocemente e non vogliono perdere tempo in questo mondo digitale in rapida crescita. Le applicazioni web devono quindi ottimizzare la velocità di caricamento delle pagine per aumentare il coinvolgimento degli utenti. A questo proposito, le applicazioni a pagina singola offrono un'ottimizzazione della velocità perché non ricaricano l'intero contenuto. Al contrario, queste applicazioni desktop e mobili aggiornano alcune porzioni del contenuto per ottimizzare la velocità.

Processo di sviluppo semplice

Lo sviluppo di un'applicazione a pagina singola richiede meno risorse e riduce il carico di lavoro dei team di sviluppo. Il processo di sviluppo di SPA è semplice perché i team di sviluppo non hanno bisogno di scrivere codice simultaneamente e di eseguire il rendering del server. Invece, gli sviluppatori coinvolti nel processo di sviluppo possono disaccoppiare il back-end per costruire un front-end. In questo modo, gli sviluppatori front-end e back-end possono lavorare in modo indipendente senza fare confusione. In questo modo, gli sviluppatori back-end presteranno attenzione alla tecnologia di supporto, come le API back-end. Mentre gli sviluppatori front-end costruiranno e distribuiranno il front-end senza preoccuparsi delle API del back-end. Pertanto, lo sviluppo di applicazioni mobili o desktop a pagina singola riduce il carico di lavoro dei team di sviluppo e semplifica il processo di sviluppo rispetto alle applicazioni a più pagine.

Efficiente processo di caching

Oltre alla velocità e alla migliore esperienza utente, un'applicazione a pagina singola offre anche un processo di caching efficiente rispetto a un'applicazione a più pagine. Il motivo è che un'applicazione mobile a pagina singola invia la richiesta una sola volta e memorizza i dati per un uso futuro. Quindi, il vantaggio di una cache efficiente è che gli utenti possono accedere alla pagina anche se hanno una larghezza di banda Internet ridotta. Gli utenti possono comunque accedere alle applicazioni desktop, che vengono sincronizzate con il server in presenza di una connessione Internet stabile.

Facilità di debug

L'individuazione e la rimozione dei bug giocano un ruolo fondamentale nell'utilizzo delle funzionalità ottimali di un'applicazione. Poiché le applicazioni a pagina singola utilizzano framework SPA popolari come React, Angular o JavaScript, è più facile eseguire il debug di queste applicazioni rispetto alle pagine web tradizionali. Grazie all'uso di framework popolari, è possibile monitorare e rilevare facilmente i bug nei dati e negli elementi della pagina.

Inoltre, le SPA offrono un debug più semplice rispetto a un'applicazione a più pagine, perché dispongono di strumenti di sviluppo per i motori di ricerca come Google Chrome. Pertanto, gli sviluppatori possono eseguire il debug degli errori visualizzando il codice JavaScript nel browser, invece di esaminare una pletora di linee di codice.

Riduzione del carico di lavoro del server

Le applicazioni a pagina singola riducono il carico di lavoro del server perché non costringono il server a eseguire più rendering. Pertanto, le SPA possono contare su pochi server per gestire lo stesso traffico piuttosto che acquistare server aggiuntivi. Riuscite a immaginare di lavorare con pochi server in un'applicazione multi-pagina? Non è così. Il motivo è che per gestire un'applicazione multi-pagina tradizionale è necessario un ulteriore investimento in termini di risorse.

Qual è il framework migliore per le applicazioni a pagina singola?

Dopo aver analizzato i vantaggi delle SPA, siete pronti a sviluppare un'applicazione a pagina singola. Potreste chiedervi quale sia il miglior framework SPA per iniziare. Se è così, vi sveliamo alcuni SPA framework che potete usare per costruire una SPA. Iniziamo:

Angular.JS

Nel 2010 Google ha introdotto un framework JavaScript chiamato Angular. Angular è il framework più tradizionale e funziona con Typescript. Typescript rende Angular popolare per i team di sviluppo e le organizzazioni che lo utilizzano già in altri prodotti. Trattandosi del framework JavaScript più antico, su GitHub è disponibile un numero considerevole di contributi. Potrebbe essere difficile impararlo, ma vale la pena impararlo per sviluppare un'applicazione a pagina singola. Esempi di aziende di alto livello che utilizzano Angular per applicazioni a pagina singola sono Google e Wix.com. Sarebbe quindi un'ottima idea creare un'applicazione a pagina singola con Angular.

React.JS

Facebook ha introdotto il framework React nel 2013. È un framework JavaScript ampiamente utilizzato in note architetture di applicazioni a pagina singola come Facebook, Instagram, Uber e WhatsApp. Tra tutti gli altri framework, React ha migliaia di contributi su GitHub che possono aiutare gli sviluppatori a conoscere le ultime tendenze e a risolvere i problemi che incontrano nel processo di sviluppo. È il framework leggero e facile da testare più utilizzato dagli sviluppatori.

React è la scelta migliore per gli sviluppatori che hanno appena iniziato l'architettura front-end delle applicazioni a pagina singola. Inoltre, questo framework è facile da integrare con altri framework e tecnologie che possono essere d'aiuto quando si lavora a un progetto su larga scala.

Vue.JS

Vue è l'ultimo framework JavaScript introdotto nel 2014 da Yuxi You, ex dipendente di Google. Negli ultimi anni, Vue ha guadagnato una grande attenzione nonostante non sia utilizzato da grandi organizzazioni. Alibaba, GitLab e Baidu sono le organizzazioni più famose che utilizzano Vue.js per i loro prodotti. È leggero rispetto a tutte le altre opzioni e si può usare per creare un'applicazione a pagina singola se si vuole che il front-end sia semplice e più flessibile. Abbiamo svelato i dettagli di tre framework popolari, in modo che possiate scegliere uno qualsiasi di essi per creare un'applicazione a pagina singola per i vostri utenti.

Problemi di migrazione delle applicazioni a pagina singola

Dopo aver analizzato i vantaggi delle SPA, potreste essere preoccupati di migrare la vostra tradizionale applicazione multi-pagina a un'applicazione a pagina singola.

A parte la velocità di caricamento delle pagine e la migliore esperienza utente, ci sono alcuni problemi di migrazione che si possono incontrare durante la migrazione della vostra applicazione. Pertanto, sarebbe utile concentrarsi sui seguenti problemi:

Perché è necessario utilizzare un'applicazione a pagina singola?

Perché è necessario utilizzare un'applicazione a più pagine?

Potreste chiedervi quali sono gli scenari in cui un'applicazione a pagina singola è l'opzione migliore per voi. SPA è la scelta migliore quando la vostra applicazione web ha un volume di dati ridotto. Inoltre, in futuro si potrà prendere in considerazione lo sviluppo di un'applicazione mobile a pagina singola, perché è possibile utilizzare lo stesso back-end per le applicazioni mobili e desktop.

Lo svantaggio principale dell'utilizzo di un'architettura di applicazione a pagina singola è che è difficile per la SEO, ma è adatta per le applicazioni di comunità come Facebook. Quindi, non c'è bisogno di SEO per cercare queste applicazioni su Google. Di conseguenza, è possibile utilizzare SPA se si desidera distribuire una piattaforma SaaS per la propria applicazione web.

D'altra parte, le applicazioni multi-pagina tradizionali sono adatte alle grandi aziende che offrono un'ampia gamma di prodotti. Esempi di grandi aziende sono i negozi di e-commerce, i siti web aziendali e altri marketplace. Per un'applicazione multi-pagina sono necessari più server. Inoltre, queste applicazioni necessitano di SEO per ottenere un miglior posizionamento nei risultati dei motori di ricerca.

Come si creano le SPA?

Come altri progetti di sviluppo software, anche la creazione di SPA richiede tre aspetti principali:

team di sviluppo

Strumenti e tecnologie

Budget e tempistica

Team di sviluppo

Il team di sviluppo per la creazione di SPA comprende il seguente personale:

Responsabile del progetto

Sviluppatori JavaScript

Sviluppatori back-end

Sviluppatori front-end

Esperti di garanzia della qualità (QA)

Budget e tempistica

Prima di iniziare il processo di sviluppo, è fondamentale stabilire una tempistica per completare lo sviluppo in tempo. La determinazione della tempistica vi aiuterà a stimare il costo dell'applicazione in base alla sua complessità e alle sue funzionalità. Inoltre, è necessario dedicare molto tempo alla ricerca e alla pianificazione delle fasi del processo di sviluppo. Queste fasi iniziano con la scrittura del codice e terminano con la distribuzione dell'app. In questa fase, è necessario configurare il tempo e il budget per la manutenzione dell'app e allocare le risorse al team di sviluppo in modo efficiente.

Strumenti e tecnologie

Con gli strumenti e le tecnologie, lo sviluppo di un'app sembra possibile. Quindi, strumenti e tecnologie come HTML, JavaScript e CSS sono fondamentali per creare un sito SPA. Inoltre, per costruire il flusso di lavoro di un'app sono necessari framework JavaScript e database. È possibile progettare un'architettura di applicazione a pagina singola solo se si incorporano questi strumenti e tecnologie.

No-code soluzione

Oggi le aziende si stanno orientando verso no-code soluzioni di sviluppo di app per risparmiare tempo e denaro. Queste soluzioni di no-code consentono di sviluppare applicazioni utilizzando drag-and-drop opzioni. Utilizzando queste opzioni di drag-and-drop, è possibile creare un'applicazione web a pagina singola in poche ore anziché in mesi. Non è necessario scrivere codice quando si sviluppa una soluzione di no-code app. È sufficiente scegliere uno strumento no-code efficiente come AppMaster per distribuire un'applicazione SPA in pochi giorni. Questi no-code strumenti sono l'opzione migliore quando si sta pianificando l'avvio di un'attività online.

Dal momento che le aziende più famose utilizzano SPA, è possibile progettare un'applicazione con gli strumenti di no-code senza assumere un team di sviluppo professionale. Se volete iniziare il vostro percorso di sviluppo no-code con AppMaster, dovete conoscere le principali offerte di questo strumento no-code. Diamo una visione d'insieme:

Consentire lo sviluppo di no-code

AppMaster è una popolare piattaforma no-code che consente agli imprenditori di creare un'applicazione senza scrivere una sola riga di codice. Il fatto divertente di AppMaster è che è possibile creare un'applicazione mobile, un'applicazione web e un backend per la propria attività anche se non si hanno competenze di codifica. Non è necessario assumere un team professionale di sviluppatori di app. Potete invece sviluppare un'app utilizzando questo efficiente strumento di no-code.

Permette l'aggiunta di più integrazioni

Come abbiamo già detto, la creazione di SPA richiede l'integrazione di più strumenti e tecnologie. A questo proposito, AppMaster permette di aggiungere più integrazioni per costruire un'applicazione di facile utilizzo.

Fornisce il codice sorgente

La cosa migliore di AppMaster è che fornisce il codice sorgente di un'applicazione. Pertanto, è possibile utilizzare il codice sorgente anche se non si utilizza più questa piattaforma.

Riflessioni finali

Dopo aver letto questa guida, speriamo che abbiate compreso l'importanza di un'applicazione a pagina singola per aumentare il tasso di conversione. Inoltre, abbiamo svelato le tre principali architetture di app a pagina singola, i migliori framework per la realizzazione di SPA e i vantaggi della sua implementazione nel flusso di lavoro aziendale. Invece di utilizzare un linguaggio di programmazione per sviluppare SPA, l'approccio migliore è quello di utilizzare uno strumento no-code. A questo proposito, vi consigliamo di provare AppMaster, un popolare strumento no-code per creare un'applicazione a pagina singola per incrementare la vostra attività.

AppMaster è un popolare strumento no-code che consente ai proprietari di aziende di creare no-code prodotti che vanno da semplici a complesse app per dispositivi mobili. Non è necessario assumere un team di sviluppatori professionisti per sviluppare un'app a pagina singola con una soluzione no-code. Inoltre, il bello di questa piattaforma è che genera codice sorgente. Iniziate a sviluppare un'applicazione a pagina singola con AppMaster e ottimizzate la velocità della vostra applicazione!