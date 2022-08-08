Прежде чем мы углубимся в детали, сначала нам нужно определить, что такое бэкэнд-разработчик. Обычно у любого веб-приложения есть два аспекта — интерфейс и серверная часть. На лицевой стороне отображаются веб-страницы, которые вы посещаете и общаетесь в своем браузере. Разработчики внешнего интерфейса обычно разрабатывают эти страницы. Во время разработки бэкэнда веб-разработчики несут ответственность за написание кода, который выполняется на веб-сервере. Однако писать код непросто. Во-первых, вам нужно приобрести навыки, если вы хотите писать код, даже на простом языке HTML. Другими словами, серверная часть — это метод разработки этих подключаемых модулей к данным, часто называемый интерфейсом прикладной программы или API. Сегодня бэкэнд-разработчики стали основой веб-приложений. Почти каждая компания ищет бэкенд-разработчиков, которые могут профессионально писать код на любом языке. Есть 8 основных навыков, которые вам нужно освоить, чтобы стать эффективным бэкэнд-веб-разработчиком.

Навык 1: выберите правильный язык программирования

Когда дело доходит до программирования веб-приложений или веб-приложений, недостатка в доступных внутренних языках программирования нет. Выбрать правильный язык непросто. Это может вызвать трудности даже у новичка. Ниже приведены наиболее подходящие языки для бэкенд-разработки.

Ява

Java — старый язык. Он обеспечивает исключительные характеристики. В основном он следует парадигме объектно-ориентированного программирования. Java специально разработан для серверной разработки. Java — более мощная система. Обычно он пишется в интегрированной среде разработки (IDE) до того, как будет создан в байт-коде или низкоуровневом коде, который интерпретатор программы может интерпретировать вместо разработчиков бэкэнд-людей. Бэкенд-разработчики часто используют Java для написания кода. Java также часто используется для создания обширных приложений корпоративного уровня. Это очень безопасный язык программирования. Используя Java, программисты могут писать код, даже если несколько задач обрабатываются одновременно. Программисты также предпочитают писать коды на Java. Это может быть удобно, когда вам нужно выполнить программу за меньшее время, выполняя различные процессы параллельно.

PHP

PHP — еще один известный серверный язык веб-программирования, официально представленный в 1997 году. Этот язык обычно используется для поиска сеансов, разработки веб-сайтов электронной коммерции и администрирования баз данных и веб-приложений.

питон

Python — еще один высокоуровневый язык веб-программирования с декодированием. Backend-разработчики используют Python для написания кода, анализа данных, автоматизации задач, создания веб-сайтов, веб-приложений и машинного обучения.

Навык 2: Знание серверных фреймворков

Изучать языки бэкэнд-программирования недостаточно; вам также может понадобиться отточить свои навыки работы с фреймворками. Бэкэнд-фреймворки превосходят разработку приложений для многих предприятий. Бэкенд-фреймворки необходимы веб-разработчикам для подтверждения оптимальной эффективности. Например, есть несколько фреймворков:

Джанго

Django — это бэкэнд-фреймворк с открытым исходным кодом. Его код написан на языке программирования Python. Django облегчает быструю разработку приложений. Он также подходит для разработки многофункциональных веб-сайтов на основе баз данных.

Навык 3: Всестороннее знание баз данных

Чтобы стать одним из лучших серверных веб-разработчиков или профессиональных программистов, вам необходимо ознакомиться с накоплением и извлечением данных из баз данных. База данных представляет собой набор электронных таблиц. Каждая база данных представляет собой таблицу, которая выглядит как конкретная электронная таблица с данными, хранящимися в строках и столбцах. Хотя фронтенд-разработчики могут работать с базами данных и интерфейсами с ними, серверная веб-разработка в настоящее время является предпочтительным способом обработки выгодного и исключительного подхода к этим данным, включая хранение и извлечение. Начните с больших баз данных социальных классов и переходите к базам данных диаграмм, насколько позволяет вам ваше мастерство.

Навык 4: Работа с сервером

Каждый веб-сайт работает на базе данных. Эти веб-сайты нуждаются в базе данных для работы со своими потребителями. Бэкэнд-разработчики используют базу данных для хранения контента во фрейме. Этот фрейм упрощает восстановление, сбор и изменение содержимого. Он работает на удаленном персональном компьютере, называемом сервером. Обычно используется широкий спектр баз данных, например, Oracle, MySQL, PostgreSQL и SQL Server. Вы можете выбрать один из них для управления сервером и получить опыт работы с ним: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic и т. д.

Навык 5: Всестороннее знание интерфейса прикладных программ (API)

Интернет-браузеры — не единственные системы клиентов для подключения к веб-приложениям. Каждая онлайн-компания предоставляет мобильное приложение как для iOS, так и для Android. Полное и всестороннее знание API имеет решающее значение для бэкэнд-разработчиков или программистов. Без сомнения, HTML лучше всего подходит для создания контента. Однако существуют расширенные и улучшенные конфигурации данных, которые будут использоваться в различных проектах. JSON и XML являются двумя наиболее распространенными позициями для информации об интерфейсе прикладных программ. JSON определяет нотацию объектов JavaScript, а XML характеризует расширяемый язык разметки. Основной функцией интерфейса прикладных программ является установление соединений между различными приложениями. Когда кто-то заказывает товар на Amazon с помощью мобильного приложения, он устанавливает связь с API Amazon.

Навык 6: Знание системы контроля версий

Основная цель системы контроля версий — вернуть изменения, внесенные бэкэнд-разработчиками при написании кода. VCS также отслеживает изменения кодов в отдельной базе данных. Система управления исходным кодом также полезна для серверных веб-разработчиков. Они могут исправить ошибки, допущенные ими при написании кода. SVN, AWS Code Commit, Mercurial и Git — чрезвычайно популярные системы контроля версий для серверных разработчиков. Эти инструменты позволяют бэкэнд-веб-разработчикам предотвращать проблемы, которые обязательно возникнут в какой-то момент веб-разработки.

В чем преимущества систем контроля версий или контроля версий?

Эта система формирует версии ваших кодов. Независимо от того, изменяете ли вы только один файл или вносите множество изменений в свою кодовую базу, вы не должны осознавать, что вы изменили. Система контроля версий может вернуться к старой версии вашего кода и отменить внесенные вами изменения.

Гит

Профессиональные веб-разработчики всегда предпочитают современные системы контроля версий. Хотя существует множество популярных систем управления версиями, Git — одна из самых высокопроизводительных и безопасных систем управления версиями. Это поддерживаемая система управления с открытым исходным кодом, разработанная тем же разработчиком операционной системы Linux. Бэкенд-веб-разработчики с функциональной моделью кода могут эффективно получать полную историю внесенных изменений, что позволяет легко пересматривать и исправлять код.

Навык 7: Знание внешнего интерфейса

Когда у вас есть базовые знания кода внутреннего программирования, вам необходимо изучить базовое понимание внешнего кода. Вам не нужно овладевать им; освоить базовые навыки и писать на таких языках, как HTML и CSS. Как программист, вы должны иметь навыки доставки данных на компьютеры для связи и использования различных алгоритмов. Вы также должны хорошо владеть базовыми кодами программирования, если хотите получить идеальный результат с помощью кодирования. Вам необходимо освоить JavaScript, чтобы стать профессиональным бэкэнд-веб-разработчиком. Это связано с тем, что программный код Jscript является основой разработки внешнего интерфейса . Хотя вы работаете над серверной частью, языки программирования, такие как HTML, JavaScript и CSS, будут служить опорой при написании кода.

JavaScript

JavaScript — заслуживающий доверия язык программирования внешнего интерфейса. Разработчики внешнего интерфейса пишут код на этом языке. Этот язык был впервые представлен 25 лет назад, в 1995 году. JavaScript предоставляет множество преимуществ, в том числе онлайн-доступность множества ресурсов и богатые интерфейсы. Хотя он имеет много ценных функций, он также имеет некоторые ограничения.

Возможности JavaScript

Diligent Data Type — в JavaScript вы можете эффективно повторно использовать переменные для любого типа данных. Это указывает на то, что вам не требуется указывать дополнительную переменную для другого типа данных, где последняя переменная не используется. Вы можете хранить любые данные в переменной, например, если вы сохранили строку «ABC» в переменной x. Позже вы можете сохранить любое целое число или экспозицию в той же переменной. Таким образом, он экономит память, улучшает практику программирования и уменьшает количество строк кода.

— в JavaScript вы можете эффективно повторно использовать переменные для любого типа данных. Это указывает на то, что вам не требуется указывать дополнительную переменную для другого типа данных, где последняя переменная не используется. Вы можете хранить любые данные в переменной, например, если вы сохранили строку «ABC» в переменной x. Позже вы можете сохранить любое целое число или экспозицию в той же переменной. Таким образом, он экономит память, улучшает практику программирования и уменьшает количество строк кода. Асинхронная обработка — это самая ценная функция Jscript. . Это экономит время, выполняя сценарии параллельно. Все запросы работают параллельно, даже если выполняется скрипт. При использовании JavaScript часть скрипта не сможет заблокировать или позволить другой части кода ожидать ответа, чтобы начать работу.

— это самая ценная функция Jscript. . Это экономит время, выполняя сценарии параллельно. Все запросы работают параллельно, даже если выполняется скрипт. При использовании JavaScript часть скрипта не сможет заблокировать или позволить другой части кода ожидать ответа, чтобы начать работу. Легкий — JavaScript — это легкий язык программирования, используемый для управления данными на стороне сервера.

HTML

HTML означает язык разметки гипертекста. Гипертекст означает, что копия или страница содержит гиперссылки, позволяющие читателю переходить на другие страницы документа. Сегодня HTML доступен в последней версии, известной как HTML5. HTML является основным блоком Интернета. Это душа сайта. HTML определяет дизайн веб-страниц при работе в связке с двумя другими кодами. Каждой веб-странице нужен HTML. Вы должны изучить базовые навыки языка HTML, чтобы кодировать на нем. Тем не менее, как бэкэнд-веб-разработчику, вам не нужно писать код в HTML; вам все равно придется изучить базовые знания HTML, чтобы иметь возможность размещать данные на HTML-странице. Многие веб-сайты закодированы в HTML. Разработчики внешнего интерфейса создают шаблоны для размещения данных с использованием языка HTML. Они разрабатывают веб-страницы и делают их функциональными, создавая коды в HTML.

CSS Этот язык определяет, как данные будут обрабатываться на веб-странице и в стандартизированном массиве во всех браузерах. CSS часто используется разработчиками внешнего интерфейса для написания кода для разработки внешнего интерфейса.

Навык 8: Общение

Коммуникация – ключ к успеху в любой сфере. Развитие отличных коммуникативных навыков крайне необходимо для бэкэнд-разработчиков, поскольку им приходится собирать идеи от менеджеров по продуктам, клиентов или других членов команды. Так же, как обучение техническим навыкам важно для бэкэнд-веб-разработчиков, так же важны и нетехнические навыки. Существует список некоторых функциональных нетехнических навыков, которые необходимо освоить бэкенд-веб-разработчику, и общение занимает одно из первых мест в этом списке.

Резюме

Бэкенд-веб-разработка — быстрорастущая сфера деятельности. Однако чтобы стать успешным бэкенд-разработчиком, требуется много времени. Также нужно постоянно совершенствовать свои знания и быть в курсе новинок в ИТ-сфере, и все это не гарантирует, что вы сможете разработать хороший бэкенд для приложения. Это долгий трудный путь, но есть еще вариант создать не просто бэкенд, а полноценное приложение. Платформа без кода позволяет разрабатывать полные приложения без каких-либо знаний о внешнем или внутреннем интерфейсе. Представьте себе: несмотря на долгий трудный путь изучения всей информации о бэкенде, которую нужно постоянно держать в голове — вы можете научиться разрабатывать приложения на платформе без кода и зарабатывать деньги быстро и легко! Более того, существует несколько платформ без кода, которые позволяют создавать не только мобильные приложения, но и веб-приложения, например AppMaster — это платформа без кода, которая позволяет разрабатывать мобильные и веб-приложения и автоматически пишет техническую документацию таким же образом. как это делают бэкэнд-веб-разработчики.

Часто задаваемые вопросы

Каковы три наиболее важных навыка хорошего бэкенд-разработчика?

Ниже приведены три самые важные вещи, чтобы быть хорошим бэкэнд-разработчиком:

Языки программирования и Backend-фреймворки

Управление базами данных

Знание интерфейса прикладных программ (API) и систем контроля версий

Что мне нужно изучить в первую очередь, фронтенд или бэкенд?

Это полностью зависит от вас и ваших потребностей! Если вы хотите стать бэкенд-разработчиком, вам не нужно сначала изучать фронтенд: вы можете изучить бэкэнд, а затем, чтобы просто познакомиться с фронтендом — изучить фронтенд.

Какой язык в основном используется в бэкенде?

Язык Java в основном используется в бэкенде. Многие веб-разработчики пишут код на Java для серверной разработки, потому что он специально разработан для серверной части.

SQL-бэкенд или интерфейс?

SQL — это язык программирования. Он используется для связи с базами данных на бэкэнде.