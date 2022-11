Nos últimos anos, as aplicações de página única têm merecido enorme atenção devido a um maior envolvimento dos utilizadores e a experiências únicas. A Google utiliza uma arquitectura de aplicação de página única no Gmail e Google Maps para uma melhor experiência do utilizador. Alguns outros exemplos de aplicações de página única são Twitter, Facebook, e GitHub. O bom das aplicações de uma só página é que requerem menos recursos para o servidor web.

Antes da penetração das aplicações de página única, uma aplicação tradicional de várias páginas era popular, onde um navegador da web seguia a arquitectura tradicional cliente-servidor. Neste modelo, um cliente envia um pedido ao servidor para aceder a uma determinada página web, e o servidor responde aos dados em formato HTML do cliente. O ficheiro HTML inclui os links para imagens, CSS, JavaScript, e estes ficheiros ajudam na renderização do lado do servidor para uma determinada carga de página. No mundo digital em rápido crescimento onde os utilizadores querem optimizar a velocidade, a arquitectura tradicional de carregamento de páginas de aplicações web é lenta. Hoje em dia, as aplicações de página única estão em alta para a optimização da velocidade e para proporcionar uma melhor experiência ao utilizador.

O que é uma aplicação de página única?

Como o nome sugere, uma aplicação de página única é uma página web única que carrega num navegador web. Cada vez que um utilizador carrega a página, o seu conteúdo permanece o mesmo com pouca actualização. Para a actualização de conteúdo, uma aplicação de página única utiliza uma estrutura JavaScript. Com a ajuda de uma aplicação de página única, os utilizadores podem aceder a uma única página sem carregar o sítio web inteiro a partir do servidor. Estas aplicações de uma só página funcionam com JavaScript e outras linguagens de programação.

Como resultado, ajuda na Optimização de Motores de Pesquisa (SEO) e proporciona a experiência de utilização de uma aplicação nativa. Desenvolver uma aplicação de página única é a melhor ideia para envolver os utilizadores e levá-los a um único espaço web através de uma arquitectura simples. Por exemplo, o conteúdo do Gmail e do Google Maps permanece o mesmo sempre que se acede à aplicação com poucas actualizações.

Se pretende desenvolver uma aplicação para o seu negócio, recomendamos que construa uma aplicação de uma única página para ganhar mais visitantes. Poderá estar a questionar-se sobre a diferença entre aplicações tradicionais e de página única. Se sim, não procure mais. Este artigo revelará a arquitectura das aplicações de página única, as vantagens de uma aplicação de página única, o melhor enquadramento para uma aplicação de página única, e como criar SPAs. Vamos desvendar a visão mais ampla dos SPAs:

O que é a arquitectura de uma aplicação de página única? Como é que funciona?

Antes de iniciar o processo de desenvolvimento, poderá estar preocupado com a arquitectura de uma aplicação de página única e com o seu funcionamento. A arquitectura de aplicação de uma aplicação de página única é bastante simples e inclui tecnologias do lado do cliente e do lado do servidor. Três opções estão envolvidas na arquitectura da aplicação, e é necessário escolher uma.

Fonte da imagem: medium.com/Author: Deepak Maheshwari

Renderização do lado do cliente

Renderização do lado do servidor

Geradores de sítios estáticos

Vamos desvendar estas opções em detalhe:

Opção 1: Renderização do lado do cliente

O fluxo de trabalho de renderização do lado do cliente é o seguinte:

O web browser recebe um pedido do cliente e envia-o para o servidor em formato HTML.

O servidor recebe o pedido do cliente e responde com um ficheiro HTML que inclui texto, links para imagens, CSS, e JavaScript.

Quando o servidor solicita um ficheiro HTML, o utilizador vê o carregamento de imagens ou uma página em branco ao executar o JavaScript.

Entretanto, uma aplicação de página única recupera dados, cria vistas, e coloca-os em Data Object Model ( DOM ).

( ). Finalmente, a aplicação web está pronta a ser utilizada.

Antes de considerar esta opção para a sua aplicação web, é necessário compreender que a renderização de dados do lado do cliente pode causar uma sobrecarga no navegador web, uma vez que este utiliza mais recursos de dispositivos móveis. Portanto, esta opção é a mais lenta entre todas as outras. Do mesmo modo, recomendamos que utilize Certificate Signing Request (CSR) para diminuir o envolvimento do servidor na comunicação de dados.

Opção 2: Renderização do lado do servidor

A arquitectura da aplicação de renderização do lado do servidor numa aplicação de página única é a seguinte:

Um motor de busca ou navegador web pede ao servidor para solicitar um ficheiro HTLM.

O servidor recupera a informação necessária, renderiza a aplicação web, e cria rapidamente um ficheiro HTML.

Nesta fase, o utilizador pode ver a informação solicitada.

Na renderização do lado do servidor, as aplicações de página única interligam os eventos e criam um Data Object Model virtual ( DOM ) para o conteúdo solicitado.

virtual ( ) para o conteúdo solicitado. Finalmente, a sua aplicação única está pronta a ser utilizada.

A renderização do lado do servidor é a melhor opção para optimizar a velocidade das aplicações web e reduzir a carga de um navegador web.

Opção 3: Gerador de Site Estático

O fluxo de trabalho do gerador do sítio estático é o seguinte:

O cliente faz um pedido ao servidor para um ficheiro HTML.

O servidor envia rapidamente um ficheiro HTML pré-fabricado ao cliente.

Os utilizadores podem ver a página.

A sua aplicação web recupera dados, cria uma visualização de dados, e coloca-os no Data Object Model (DOM). Finalmente, a sua aplicação de página única está pronta para os utilizadores.

Esta opção é mais rápida do que as outras duas opções. Mas o que é notável é que só pode escolher esta opção para um website estático porque suporta apenas páginas web estáticas. Pode ir com qualquer outra opção para desenvolver uma aplicação web dinâmica. A partir destas três opções, pode escolher uma de acordo com os requisitos da sua aplicação de página única e carregar a página mais rapidamente para uma melhor experiência do utilizador (UX). Agora vamos revelar as vantagens das aplicações de página única antes de iniciar o processo de desenvolvimento.

Vantagens das aplicações de página única

Antes de iniciar o desenvolvimento de software, é crucial obter uma visão mais ampla dos benefícios das aplicações de página única. Vamos começar:

Proporcionar uma melhor experiência ao utilizador

Proporcionar uma melhor experiência ao utilizador é a principal vantagem de uma aplicação de uma única página que a torna popular entre os utilizadores. O sucesso das aplicações web depende de uma melhor experiência para o utilizador. Quanto mais simples for uma aplicação web, maior será o tráfego nessa aplicação. Estudos afirmam que os utilizadores permanecem nas páginas web com a facilidade de navegar no conteúdo mais rapidamente. Como resultado, as aplicações de página única percorrem um longo caminho porque não voltam a carregar o conteúdo. Estas aplicações web oferecem uma melhor experiência ao utilizador, actualizando algumas partes do conteúdo em vez de carregar de novo todo o conteúdo. Como resultado, as SPAs ajudam as empresas a aumentar a sua taxa de conversão com uma carga de página mais rápida.

Optimização da velocidade

Uma aplicação web que carrega mais lentamente aumenta a taxa de ressalto e prejudica a Optimização do Motor de Busca (SEO). Os utilizadores esperam que uma página web carregue mais rapidamente e não querem perder o seu tempo neste mundo digital em rápido crescimento. Portanto, as aplicações web devem optimizar a velocidade de carregamento da página para um maior envolvimento dos utilizadores. A este respeito, as aplicações de página única oferecem uma optimização da velocidade porque não voltam a carregar todo o conteúdo. Em vez disso, estas aplicações desktop e móveis actualizam algumas porções do conteúdo para optimização da velocidade.

Processo de desenvolvimento simples

O desenvolvimento de software de uma aplicação de página única requer menos recursos e reduz as despesas gerais das equipas de desenvolvimento. Assim, o processo de desenvolvimento de uma SPA é simples porque as equipas de desenvolvimento não precisam de escrever código simultaneamente e renderizar o servidor. Em vez disso, os programadores envolvidos no processo de desenvolvimento podem desacoplar o back end para construir um front end. Assim, os programadores front-end e back-end podem trabalhar de forma independente, sem se meterem em confusões. Desta forma, os programadores de back-end prestarão atenção à tecnologia de back-end, tal como a API de back-end. Enquanto os programadores do front end irão construir e implementar o front end sem se preocuparem com a API do back-end. Assim, o desenvolvimento de aplicações móveis ou desktop de uma página reduz as despesas gerais das equipas de desenvolvimento e simplifica o processo de desenvolvimento mais do que a aplicação de várias páginas.

Processo de caching eficiente

Para além da velocidade e melhor experiência do utilizador, uma aplicação de uma página também oferece um processo de cache eficiente do que uma aplicação de várias páginas. A razão é que uma aplicação móvel de uma só página envia o pedido apenas uma vez e armazena estes dados para utilização futura. Assim, o benefício do cache eficiente é que os utilizadores podem aceder à página mesmo que tenham uma baixa largura de banda na Internet. Os utilizadores ainda podem aceder às aplicações desktop, uma vez que estas estão sincronizadas com o servidor quando existe uma ligação estável à Internet.

Depuração fácil

A detecção e remoção de bugs desempenha um papel vital na utilização das características óptimas de uma aplicação. Uma vez que as aplicações de página única utilizam frameworks populares SPA tais como React, Angular, ou JavaScript frameworks, é fácil de depurar estas aplicações do que as páginas web tradicionais. Devido à utilização de frameworks populares, pode facilmente monitorizar e detectar bugs em dados e elementos de página.

Além disso, as SPAs oferecem uma depuração fácil do que uma aplicação com várias páginas, porque têm ferramentas de desenvolvimento para motores de busca como o Google Chrome. Portanto, os programadores podem depurar os erros visualizando o código JavaScript no navegador em vez de rever a pletora de linhas de código.

Reduzir a carga de trabalho do servidor

As aplicações de página única reduzem a carga de trabalho do servidor porque não forçam um servidor a fazer múltiplas renderizações. Assim, os SPAs podem contar com alguns servidores para gerir o mesmo tráfego do que a compra de servidores extra. Conseguem imaginar trabalhar com alguns servidores numa aplicação de múltiplas páginas? Não. A razão é que precisa de dinheiro extra para recursos para gerir uma aplicação multi-páginas tradicional.

Que estrutura é melhor para aplicações de uma única página?

Depois de passar pelas vantagens dos SPAs, está pronto a desenvolver uma aplicação de uma única página. Poderá estar a pensar na melhor estrutura SPA para começar. Se sim, estamos a revelar algumas estruturas SPA que poderá utilizar para construir uma SPA. Vamos começar:

Angular.JS

Google introduziu uma estrutura JavaScript em 2010 chamada Angular framework. Angular é a estrutura mais tradicional e funciona com o Typescript. O Typescript torna o Angular popular para equipas e organizações de desenvolvimento se já o utilizarem nos seus outros produtos. Uma vez que esta é a estrutura JavaScript mais antiga, portanto, um número considerável de contribuições está disponível no GitHub. Pode achar difícil aprendê-lo, mas vale a pena aprender a desenvolver uma aplicação de uma só página. Exemplos de empresas de primeira linha que utilizam Angular para aplicações de uma só página são Google e Wix.com. Portanto, seria uma grande ideia criar uma aplicação de página única com Angular.

Reagir.JS

O Facebook introduziu o quadro React em 2013. É uma estrutura JavaScript amplamente utilizada na conhecida arquitectura de aplicação de página única como o Facebook, Instagram, Uber, e WhatsApp. Entre todas as outras estruturas, a React tem milhares de contribuições sobre o GitHub que podem ajudar os programadores a obter as últimas tendências e a resolver problemas que enfrentam no processo de desenvolvimento. Esta é a estrutura leve e fácil de testar mais amplamente utilizada pelos programadores.

Reagir é a melhor escolha para os programadores que estão apenas a começar o front end da arquitectura de uma página de aplicação. Além disso, esta estrutura é fácil de integrar com outras estruturas e tecnologias que o podem ajudar quando está a trabalhar num projecto de grande escala.

Vue.JS

Vue é a mais recente estrutura JavaScript introduzida em 2014 por Yuxi You, um ex-empregado no Google. Nos últimos anos, Vue tem ganho enorme atenção, apesar de não ter sido utilizado por grandes organizações. Alibaba, GitLab, e Baidu são as organizações populares que utilizam a Vue.js para os seus produtos. É leve entre todas as outras opções, e pode utilizá-lo na criação de uma aplicação de página única se quiser que o seu front end seja simples e mais flexível. Revelámos os detalhes de três frameworks populares, para que possa escolher qualquer uma delas para construir uma aplicação de uma única página para os seus utilizadores.

Questões de migração da aplicação de página única

Depois de passar pelos benefícios dos SPAs, poderá estar preocupado em migrar a sua aplicação tradicional de várias páginas para uma aplicação de uma só página.

Para além da rápida velocidade de carregamento de páginas e melhor experiência do utilizador, existem alguns problemas de migração que pode enfrentar ao migrar a sua aplicação. Portanto, ajudaria se se concentrasse nas seguintes preocupações:

Porque precisa de utilizar uma aplicação de uma só página?

Porque precisa de utilizar uma aplicação de várias páginas?

Poderá estar a interrogar-se sobre os cenários em que uma aplicação de uma só página é a melhor opção para si. Uma SPA é a melhor escolha quando a sua aplicação web tem um pequeno volume de dados. Além disso, considere desenvolver uma aplicação móvel de uma só página no futuro, porque pode utilizar o mesmo back-end para aplicações móveis e de secretária.

A principal desvantagem de utilizar uma arquitectura de aplicação de página única é que é difícil para SEO, mas adequado para aplicações comunitárias como o Facebook. Portanto, não há necessidade de SEO para pesquisar estas aplicações no Google. Como resultado, pode usar SPA se quiser implementar uma plataforma SaaS para a sua aplicação web.

Por outro lado, as aplicações multi-páginas tradicionais são adequadas para grandes empresas que oferecem uma vasta gama de produtos. Exemplos de grandes empresas são lojas de comércio electrónico, websites de empresas, e outros mercados. Para uma aplicação com várias páginas, seriam necessários vários servidores. Além disso, estas aplicações requerem SEO para obter uma melhor classificação nos resultados dos motores de busca.

Como criar SPAs?

Tal como outros projectos de desenvolvimento de software, a criação de um SPA também requer três aspectos principais:

Equipa de desenvolvimento

Ferramentas e tecnologias

Orçamento e cronograma

Equipa de desenvolvimento

A equipa de desenvolvimento para criar um SPA inclui o seguinte pessoal:

Gestor de projecto

Programadores de JavaScript

Desenvolvedores back-end

Desenvolvedores front-end

Peritos em Garantia de Qualidade (GQ)

Orçamento e cronograma

Antes de iniciar o processo de desenvolvimento, é crucial estabelecer uma linha temporal para completar o desenvolvimento a tempo. A determinação da cronologia ajudará a estimar o custo da aplicação com base na complexidade e características da aplicação. Além disso, dedique tempo considerável à pesquisa e planeamento das etapas envolvidas no processo de desenvolvimento. Estas etapas começam com a escrita do código e terminam com a implementação da aplicação. Nesta fase, é também necessário configurar o tempo e orçamento para a manutenção da aplicação e atribuir os recursos à sua equipa de desenvolvimento de forma eficiente.

Ferramentas e tecnologias

Com ferramentas e tecnologias, o desenvolvimento de aplicações parece possível. Assim, ferramentas e tecnologias tais como HTML, JavaScript, e CSS são cruciais para criar um SPA. Além disso, são também necessárias estruturas e bases de dados JavaScript para construir o fluxo de trabalho de uma aplicação. Só é possível conceber uma arquitectura de aplicação de página única se se incorporar estas ferramentas e tecnologias.

No-code solução

Hoje em dia, as empresas estão a mudar para no-code soluções de desenvolvimento de aplicações para poupar dinheiro e tempo. Estas no-code soluções permitem o desenvolvimento de aplicações utilizando drag-and-drop opções. Utilizando estas opções drag-and-drop, pode construir uma aplicação web de página única em horas em vez de meses. Não é necessário escrever código ao desenvolver uma solução de aplicação no-code. Só precisa de escolher uma ferramenta eficiente no-code como AppMaster para implementar uma SPA em poucos dias. Estas ferramentas no-code são a melhor opção quando está apenas a planear iniciar o seu negócio online.

Uma vez que empresas populares estão a utilizar SPA, pode conceber uma aplicação com ferramentas no-code sem contratar uma equipa de desenvolvimento profissional. Se quiser iniciar a sua jornada de desenvolvimento no-code com AppMaster, precisa de saber sobre as ofertas proeminentes desta ferramenta no-code. Vamos ter uma visão alargada:

Permita o desenvolvimento de no-code

AppMaster é uma popular plataforma no-code que permite aos empresários criar uma aplicação sem escrever uma única linha de código. O facto divertido sobre AppMaster é que pode criar uma aplicação móvel, aplicação web, e backend para o seu negócio, mesmo que não tenha capacidades de codificação. Não precisa de contratar uma equipa profissional de criadores de aplicações. Em vez disso, pode desenvolver uma aplicação utilizando esta eficiente ferramenta no-code.

Permita a adição de múltiplas integrações

Como mencionámos acima, a criação de um SPA exige a integração de múltiplas ferramentas e tecnologias. A este respeito, AppMaster permite acrescentar múltiplas integrações para construir uma aplicação de fácil utilização.

Fornecer código fonte

O melhor do AppMaster é que fornece o código fonte de uma aplicação. Portanto, pode utilizar este código fonte mesmo que já não esteja a utilizar esta plataforma.

Pensamentos finais

Depois de ter passado por este guia, esperamos que esteja bem versado na importância de uma aplicação de uma única página para aumentar a taxa de conversão. Além disso, revelámos as três principais arquitecturas de aplicação de página única, as melhores estruturas para construir uma SPA, e as vantagens de a implementar no seu fluxo de trabalho empresarial. Em vez de utilizar uma linguagem de programação para desenvolver uma SPA, a melhor abordagem é utilizar uma ferramenta no-code. A este respeito, recomendamos que experimente AppMaster, uma ferramenta popular no-code, para criar uma aplicação de página única para aumentar o seu negócio.

AppMaster é uma ferramenta popular no-code que permite aos proprietários de empresas construir produtos no-code desde simples a complexas aplicações móveis. Não precisa de contratar uma equipa de programadores profissionais ao desenvolver uma aplicação de uma única página com uma solução no-code. Além disso, a beleza desta plataforma é que ela gera código fonte. Comece a desenvolver uma aplicação de página única com AppMaster e optimize a velocidade da sua aplicação!