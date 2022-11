In den letzten Jahren haben Single-Page-Anwendungen aufgrund der erhöhten Nutzeraktivität und der einzigartigen Erfahrungen große Aufmerksamkeit erlangt. Google verwendet eine einseitige Anwendungsarchitektur in Gmail und Google Maps für eine bessere Benutzererfahrung. Weitere Beispiele für einseitige Anwendungen sind Twitter, Facebook und GitHub. Das Gute an Single-Page-Anwendungen ist, dass sie weniger Ressourcen für den Webserver erfordern.

Vor der Verbreitung von Single-Page-Anwendungen war eine traditionelle Multi-Page-Anwendung beliebt, bei der ein Webbrowser der traditionellen Client-Server-Architektur folgte. Bei diesem Modell sendet ein Client eine Anfrage an den Server, um auf eine bestimmte Webseite zuzugreifen, und der Server antwortet auf Daten im HTML-Format vom Client. Die HTML-Datei enthält die Links für Bilder, CSS und JavaScript, und diese Dateien helfen beim serverseitigen Rendering für eine bestimmte Seite zu laden. In der schnell wachsenden digitalen Welt, in der die Benutzer eine Geschwindigkeitsoptimierung wünschen, ist die traditionelle Seitenladearchitektur von Webanwendungen langsam. Heutzutage sind Single-Page-Anwendungen auf dem Vormarsch, um die Geschwindigkeit zu optimieren und ein besseres Benutzererlebnis zu bieten.

Was ist eine Single-Page-Anwendung?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einer Single-Page-Anwendung um eine einzelne Webseite, die in einem Webbrowser geladen wird. Jedes Mal, wenn ein Benutzer die Seite lädt, bleibt der Inhalt bis auf wenige Aktualisierungen gleich. Für die Aktualisierung des Inhalts verwendet eine einseitige Anwendung ein JavaScript-Framework. Mit Hilfe einer Single-Page-Applikation können Benutzer auf eine einzelne Seite zugreifen, ohne die gesamte Website vom Server zu laden. Diese Single-Page-Apps arbeiten mit JavaScript und anderen Programmiersprachen.

Das hilft bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und bietet die Erfahrung einer nativen App. Die Entwicklung einer Single-Page-App ist die beste Idee, um Benutzer zu engagieren und sie durch eine einfache Architektur auf einen einzigen Webbereich zu bringen. Der Inhalt von Google Mail und Google Maps beispielsweise bleibt bei jedem Zugriff auf die App mit wenigen Aktualisierungen gleich.

Wenn Sie eine Anwendung für Ihr Unternehmen entwickeln möchten, empfehlen wir Ihnen, eine einseitige Anwendung zu erstellen, um mehr Besucher zu gewinnen. Vielleicht fragen Sie sich, was der Unterschied zwischen herkömmlichen und einseitigen Anwendungen ist. Wenn ja, suchen Sie nicht weiter. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Architektur von Single-Page-Anwendungen, die Vorteile einer Single-Page-Anwendung, das beste Framework für eine Single-Page-Anwendung und die Erstellung von SPAs. Lassen Sie uns einen Blick auf SPAs werfen:

Was ist eine Single-Page-Anwendungsarchitektur? Wie funktioniert sie?

Bevor Sie mit der Entwicklung beginnen, machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Architektur einer Single-Page-Anwendung und wie sie funktioniert. Die Anwendungsarchitektur einer Single-Page-Applikation ist ziemlich einfach und umfasst Client- und Server-seitige Technologien. Es gibt drei Optionen für die Anwendungsarchitektur, von denen Sie eine auswählen müssen.

Bildquelle: medium.com/Author: Deepak Maheshwari

Client-seitiges Rendering

Serverseitiges Rendering

Statische Website-Generatoren

Schauen wir uns diese Optionen im Detail an:

Option 1: Client-seitiges Rendering

Der Arbeitsablauf beim clientseitigen Rendering ist wie folgt:

Der Webbrowser empfängt eine Anfrage vom Client und sendet sie im HTML-Format an den Server.

Der Server empfängt die Client-Anfrage und antwortet mit einer HTML-Datei, die Text, Links für Bilder, CSS und JavaScript enthält.

Wenn der Server eine HTML-Datei anfordert, sieht der Benutzer ladende Bilder oder eine leere Seite, wenn er das JavaScript ausführt.

In der Zwischenzeit ruft eine Single-Page-Anwendung Daten ab, erstellt Ansichten und platziert sie in Data Object Model ( DOM ).

( ). Schließlich ist die Webanwendung einsatzbereit.

Bevor Sie diese Option für Ihre Webanwendung in Betracht ziehen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das Rendering von Daten auf der Client-Seite den Webbrowser belasten kann, da es mehr Ressourcen auf mobilen Geräten beansprucht. Daher ist diese Option die langsamste unter allen anderen. Ebenso empfehlen wir die Verwendung von Certificate Signing Request (CSR), um die Beteiligung des Servers an der Datenkommunikation zu verringern.

Option 2: Server-seitiges Rendering

Die Anwendungsarchitektur des serverseitigen Renderings in einer einseitigen Anwendung sieht wie folgt aus:

Eine Suchmaschine oder ein Webbrowser fordert den Server auf, eine HTLM-Datei anzufordern.

Der Server ruft die erforderlichen Informationen ab, rendert die Webanwendung und erstellt schnell eine HTML-Datei.

In diesem Stadium kann der Benutzer die angeforderten Informationen sehen.

Beim serverseitigen Rendering verknüpfen Single-Page-Anwendungen die Ereignisse und erstellen eine virtuelle Data Object Model ( DOM ) für den angeforderten Inhalt.

( ) für den angeforderten Inhalt. Schließlich ist Ihre einzelne Anwendung einsatzbereit.

Serverseitiges Rendering ist die beste Option zur Geschwindigkeitsoptimierung von Webanwendungen und zur Entlastung eines Webbrowsers.

Option 3: Statischer Website-Generator

Der Arbeitsablauf des statischen Website-Generators ist wie folgt:

Der Client stellt eine Anfrage an den Server für eine HTML-Datei.

Der Server sendet schnell eine vorgefertigte HTML-Datei an den Client zurück.

Die Benutzer können sich die Seite ansehen.

Ihre Webanwendung ruft Daten ab, erstellt eine Datenansicht und platziert sie in der Data Object Model (DOM). Am Ende ist Ihre einseitige Anwendung für die Benutzer bereit.

Diese Option ist schneller als die beiden anderen Optionen. Auffällig ist jedoch, dass Sie diese Option nur für eine statische Website wählen können, da sie nur statische Webseiten unterstützt. Für die Entwicklung einer dynamischen Webanwendung können Sie jede andere Option wählen. Aus diesen drei Optionen können Sie eine auswählen, die den Anforderungen Ihrer einseitigen Anwendung entspricht, und die Seite schneller laden, um eine bessere Benutzererfahrung (UX) zu erzielen. Lassen Sie uns nun die Vorteile von Single-Page-Anwendungen vorstellen, bevor wir mit dem Entwicklungsprozess beginnen.

Vorteile von Single-Page-Anwendungen

Bevor Sie mit der Softwareentwicklung beginnen, sollten Sie sich einen Überblick über die Vorteile von Single-Page-Apps verschaffen. Lassen Sie uns beginnen:

Bessere Benutzerfreundlichkeit

Der Hauptvorteil von Single-Page-Apps, der sie bei den Nutzern so beliebt macht, ist ein besseres Nutzererlebnis. Der Erfolg von Webanwendungen hängt von einem besseren Benutzererlebnis ab. Je einfacher eine Webanwendung ist, desto höher ist der Traffic auf dieser Anwendung. Studien zufolge bleiben die Nutzer auf den Webseiten, weil sie schneller durch den Inhalt navigieren können. Infolgedessen haben einseitige Anwendungen einen langen Weg zurückgelegt, da sie den Inhalt nicht neu laden müssen. Diese Webanwendungen bieten eine bessere Benutzererfahrung, indem sie einige Teile des Inhalts aktualisieren, anstatt den gesamten Inhalt neu zu laden. Folglich helfen SPAs den Unternehmen, ihre Konversionsrate durch einen schnelleren Seitenaufbau zu erhöhen.

Optimierung der Geschwindigkeit

Eine Webanwendung, die langsamer lädt, erhöht die Absprungrate und beeinträchtigt die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Die Nutzer erwarten, dass eine Webseite schneller geladen wird, und wollen in dieser schnell wachsenden digitalen Welt nicht ihre Zeit verschwenden. Daher müssen Webanwendungen die Ladegeschwindigkeit der Seite optimieren, um die Benutzerbindung zu erhöhen. In dieser Hinsicht bieten Single-Page-Anwendungen eine Geschwindigkeitsoptimierung, da sie nicht den gesamten Inhalt neu laden. Stattdessen aktualisieren diese Desktop- und mobilen Anwendungen nur einige Teile des Inhalts, um die Geschwindigkeit zu optimieren.

Einfacher Entwicklungsprozess

Die Softwareentwicklung einer Single-Page-Anwendung erfordert weniger Ressourcen und reduziert den Overhead der Entwicklungsteams. So ist der Entwicklungsprozess einer SPA einfach, da die Entwicklerteams nicht gleichzeitig Code schreiben und das Server-Rendering durchführen müssen. Stattdessen können die am Entwicklungsprozess beteiligten Entwickler das Backend entkoppeln, um ein Frontend zu erstellen. So können Front-End- und Back-End-Entwickler unabhängig voneinander arbeiten, ohne dass es zu Verwechslungen kommt. Auf diese Weise können sich die Backend-Entwickler auf die Backend-Technologie wie die Backend-API konzentrieren. Front-End-Entwickler hingegen erstellen und implementieren das Front-End, ohne sich um die Back-End-API kümmern zu müssen. Die Entwicklung einseitiger mobiler oder Desktop-Anwendungen reduziert also den Aufwand der Entwicklungsteams und vereinfacht den Entwicklungsprozess stärker als mehrseitige Anwendungen.

Effizienter Caching-Prozess

Abgesehen von der Geschwindigkeit und der besseren Benutzerfreundlichkeit bietet eine einseitige Anwendung auch ein effizientes Caching-Verfahren als eine mehrseitige Anwendung. Der Grund dafür ist, dass eine einseitige mobile Anwendung die Anfrage nur einmal sendet und diese Daten für die zukünftige Verwendung speichert. Der Vorteil einer effizienten Zwischenspeicherung besteht also darin, dass die Benutzer auch dann auf die Seite zugreifen können, wenn sie nur über eine geringe Internet-Bandbreite verfügen. Der Zugriff auf die Desktop-Anwendungen ist weiterhin möglich, da sie mit dem Server synchronisiert werden, wenn eine stabile Internetverbindung besteht.

Einfaches Debugging

Das Erkennen und Beseitigen von Fehlern spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung der optimalen Funktionen einer Anwendung. Da Single-Page-Apps beliebte SPA -Frameworks wie React, Angular oder JavaScript-Frameworks verwenden, ist das Debugging dieser Anwendungen einfacher als bei herkömmlichen Webseiten. Durch die Verwendung beliebter Frameworks können Sie Fehler in Daten und Seitenelementen leicht überwachen und erkennen.

Außerdem bieten SPAs ein einfacheres Debugging als eine mehrseitige Anwendung, da sie über Entwickler-Tools für Suchmaschinen wie Google Chrome verfügen. Daher können Entwickler die Fehler beheben, indem sie sich den JavaScript-Code im Browser ansehen, anstatt eine Fülle von Codezeilen zu überprüfen.

Geringere Arbeitsbelastung des Servers

Single-Page-Anwendungen verringern die Arbeitslast des Servers, da sie den Server nicht zwingen, mehrere Renderings durchzuführen. SPAs können sich also auf einige wenige Server verlassen, um denselben Datenverkehr zu bewältigen, anstatt zusätzliche Server zu kaufen. Können Sie sich vorstellen, mit wenigen Servern in einer mehrseitigen Anwendung zu arbeiten? Nein. Der Grund dafür ist, dass man für die Verwaltung einer herkömmlichen mehrseitigen Anwendung zusätzliche Ressourcen benötigt.

Welches Framework ist am besten für Single Page Applications geeignet?

Nachdem Sie die Vorteile von SPAs kennengelernt haben, sind Sie nun bereit, eine Single-Page-App zu entwickeln. Vielleicht fragen Sie sich, welches das beste SPA Framework ist, um loszulegen. Wenn ja, stellen wir Ihnen einige SPA Frameworks vor, die Sie für die Entwicklung einer SPA verwenden können. Fangen wir an:

Angular.JS

Google hat 2010 ein JavaScript-Framework mit dem Namen Angular Framework eingeführt. Angular ist das traditionellste Framework und arbeitet mit Typescript. Dank Typescript ist Angular bei Entwicklungsteams und Unternehmen beliebt, wenn sie es bereits in ihren anderen Produkten verwenden. Da es sich um das älteste JavaScript-Framework handelt, ist eine beträchtliche Anzahl von Beiträgen auf GitHub verfügbar. Es mag schwer zu erlernen sein, aber es lohnt sich, wenn man eine Single-Page-App entwickeln möchte. Beispiele für erstklassige Unternehmen, die Angular für Single-Page-Anwendungen verwenden, sind Google und Wix.com. Es wäre also eine gute Idee, eine Single-Page-App mit Angular zu entwickeln.

React.JS

Facebook führte 2013 das React-Framework ein. Es ist ein JavaScript-Framework, das in bekannten Single-Page-Anwendungsarchitekturen wie Facebook, Instagram, Uber und WhatsApp ausgiebig genutzt wird. Unter allen anderen Frameworks hat React Tausende von Beiträgen auf GitHub, die Entwicklern helfen können, die neuesten Trends zu erhalten und Probleme zu lösen, denen sie im Entwicklungsprozess begegnen. Es ist das leichtgewichtige und einfach zu testende Framework, das am häufigsten von Entwicklern verwendet wird.

React ist die beste Wahl für Entwickler, die gerade mit dem Frontend einer Single-Page-Anwendungsarchitektur beginnen. Darüber hinaus lässt sich dieses Framework leicht mit anderen Frameworks und Technologien integrieren, was Ihnen bei der Arbeit an einem großen Projekt helfen kann.

Vue.JS

Vue ist das neueste JavaScript-Framework, das 2014 von Yuxi You, einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, vorgestellt wurde. In den letzten Jahren hat Vue große Aufmerksamkeit erregt, obwohl es nicht von großen Organisationen verwendet wird. Alibaba, GitLab und Baidu sind die beliebtesten Unternehmen, die Vue.js für ihre Produkte verwenden. Vue.js ist im Vergleich zu allen anderen Optionen leichtgewichtig und Sie können es für die Erstellung einer Single-Page-Anwendung verwenden, wenn Sie Ihr Frontend einfach und flexibel gestalten möchten. Wir haben die Details von drei beliebten Frameworks vorgestellt, so dass Sie einen von ihnen wählen können, um eine Single-Page-Anwendung für Ihre Benutzer zu erstellen.

Probleme bei der Migration einer Single Page Application

Nachdem Sie die Vorteile von SPAs kennengelernt haben, machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Migration Ihrer traditionellen mehrseitigen Anwendung zu einer einseitigen Anwendung.

Abgesehen von der schnellen Seitenladegeschwindigkeit und der besseren Benutzererfahrung gibt es einige Migrationsprobleme, die bei der Migration Ihrer Anwendung auftreten können. Es wäre also hilfreich, wenn Sie sich auf die folgenden Probleme konzentrieren würden:

Warum müssen Sie eine einseitige Anwendung verwenden?

Warum sollten Sie eine mehrseitige Anwendung verwenden?

Vielleicht fragen Sie sich, in welchen Fällen eine einseitige Anwendung die beste Wahl ist. Eine SPA ist die beste Wahl, wenn Ihre Webanwendung ein geringes Datenvolumen hat. Außerdem sollten Sie in Zukunft die Entwicklung einer einseitigen mobilen Anwendung in Betracht ziehen, da Sie dasselbe Back-End für mobile und Desktop-Anwendungen verwenden können.

Der Hauptnachteil einer Single-Page-Anwendungsarchitektur ist, dass sie für SEO schwierig ist, aber für Community-Anwendungen wie Facebook geeignet ist. Es besteht also keine Notwendigkeit für SEO, diese Anwendungen bei Google zu suchen. Daher können Sie SPA verwenden, wenn Sie eine SaaS-Plattform für Ihre Webanwendung bereitstellen möchten.

Traditionelle mehrseitige Anwendungen eignen sich dagegen für große Unternehmen, die eine breite Produktpalette anbieten. Beispiele für große Unternehmen sind E-Commerce-Shops, Unternehmenswebsites und andere Marktplätze. Für eine mehrseitige Anwendung benötigen Sie mehrere Server. Außerdem erfordern diese Anwendungen SEO, um eine bessere Platzierung in den Suchmaschinenergebnissen zu erreichen.

Wie erstellt man SPAs?

Wie andere Softwareentwicklungsprojekte erfordert auch die Erstellung einer SPA drei Hauptaspekte:

Entwicklungsteam

Werkzeuge und Technologien

Budget und Zeitplan

Entwicklungsteam

Das Entwicklungsteam für die Erstellung von SPA besteht aus den folgenden Personen:

Projektleiter

JavaScript-Entwickler

Backend-Entwickler

Front-End-Entwickler

Qualitätssicherungsexperten (QA)

Budget und Zeitplan

Bevor Sie mit der Entwicklung beginnen, sollten Sie unbedingt einen Zeitplan festlegen, um die Entwicklung rechtzeitig abzuschließen. Die Festlegung des Zeitplans hilft Ihnen, die Kosten für die App auf der Grundlage der Komplexität und der Funktionen der App zu schätzen. Nehmen Sie sich außerdem viel Zeit für die Recherche und Planung der einzelnen Schritte im Entwicklungsprozess. Diese Schritte beginnen mit dem Schreiben des Codes und enden mit der Bereitstellung der App. In dieser Phase müssen Sie auch die Zeit und das Budget für die Wartung der App konfigurieren und die Ressourcen für Ihr Entwicklungsteam effizient zuweisen.

Werkzeuge und Technologien

Mit Werkzeugen und Technologien ist die App-Entwicklung möglich. So sind Tools und Technologien wie HTML, JavaScript und CSS entscheidend für die Erstellung einer SPA. Darüber hinaus werden JavaScript-Frameworks und Datenbanken benötigt, um den Arbeitsablauf einer App aufzubauen. Sie können eine einseitige Anwendungsarchitektur nur entwerfen, wenn Sie diese Werkzeuge und Technologien einbeziehen.

No-code Lösung

Heutzutage verlagern sich die Unternehmen auf no-code App-Entwicklungslösungen, um Geld und Zeit zu sparen. Diese no-code Lösungen ermöglichen die App-Entwicklung mit Hilfe von drag-and-drop Optionen. Mit den Optionen von drag-and-drop können Sie eine einseitige Webanwendung in wenigen Stunden statt in Monaten entwickeln. Sie müssen keinen Code schreiben, wenn Sie eine no-code App-Lösung entwickeln. Sie müssen nur ein effizientes no-code Tool wie AppMaster wählen, um eine SPA in wenigen Tagen bereitzustellen. Diese no-code Tools sind die beste Option, wenn Sie gerade Ihr Online-Geschäft starten wollen.

Da beliebte Unternehmen SPA verwenden, können Sie eine App mit no-code Tools entwerfen, ohne ein professionelles Entwicklungsteam zu beauftragen. Wenn Sie Ihre no-code Entwicklungsreise mit AppMaster beginnen möchten, müssen Sie über die herausragenden Angebote dieses no-code Tools Bescheid wissen. Lassen Sie uns einen umfassenden Überblick gewinnen:

Erlauben Sie no-code Entwicklung

AppMaster ist eine beliebte no-code Plattform, die es Unternehmern ermöglicht, eine App zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Das Interessante an AppMaster ist, dass Sie eine mobile App, eine Web-App und ein Backend für Ihr Unternehmen erstellen können, selbst wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Sie müssen kein professionelles Team von App-Entwicklern einstellen. Stattdessen können Sie eine App mit diesem effizienten no-code Tool entwickeln.

Ermöglicht das Hinzufügen von mehreren Integrationen

Wie bereits erwähnt, müssen bei der Erstellung von SPA mehrere Tools und Technologien integriert werden. In dieser Hinsicht ermöglicht AppMaster das Hinzufügen mehrerer Integrationen, um eine benutzerfreundliche App zu erstellen.

Quellcode zur Verfügung stellen

Das Beste an AppMaster ist, dass es den Quellcode einer App zur Verfügung stellt. Sie können diesen Quellcode also auch dann verwenden, wenn Sie diese Plattform nicht mehr nutzen.

Abschließende Überlegungen

Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieses Leitfadens wissen, wie wichtig eine einseitige Anwendung zur Steigerung der Konversionsrate ist. Darüber hinaus haben wir die drei besten Single-Page-App-Architekturen, die besten Frameworks zum Erstellen einer SPA und die Vorteile der Implementierung in Ihren Geschäftsablauf vorgestellt. Anstatt eine Programmiersprache für die Entwicklung einer SPA zu verwenden, ist es am besten, ein no-code Tool zu nutzen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen AppMaster, ein beliebtes no-code Tool, um eine einseitige App für die Skalierung Ihres Unternehmens zu erstellen.

AppMaster ist ein beliebtes no-code Tool, mit dem Unternehmer no-code Produkte erstellen können, die von einfachen bis hin zu komplexen mobilen Apps reichen. Sie müssen kein Team von professionellen Entwicklern einstellen, wenn Sie eine einseitige App mit einer no-code Lösung entwickeln. Das Schöne an dieser Plattform ist außerdem, dass sie Quellcode generiert. Beginnen Sie mit der Entwicklung einer Single-Page-Applikation mit AppMaster und optimieren Sie die Geschwindigkeit Ihrer App!