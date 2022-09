Se você está procurando o melhor software de planilhas gratuito em 2022, veio ao lugar certo. Esta postagem do blog discutirá algumas das opções mais populares e ajudará você a decidir qual é a certa para você. Esses programas são gratuitos, mas oferecem recursos e funcionalidades diferentes. Então vamos começar!

O que é um software de planilha?

Programas de software de planilha são aplicativos de computador que simulam uma planilha em papel. Eles permitem que os usuários insiram e manipulem dados numéricos em formato de grade de linhas e colunas. Os programas de planilhas também fornecem fórmulas integradas que automatizam o cálculo de operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Empresas de todos os tamanhos usam esse tipo de software para rastrear inventário, horas de trabalho dos funcionários e outras informações importantes.

Quais são os benefícios de usar um software de planilha?

Há muitos benefícios de usar aplicativos de planilhas. O benefício mais óbvio é que ele pode economizar muito tempo e esforço em comparação com a execução manual das mesmas tarefas. O software de planilha também pode ajudá-lo a evitar erros, pois pode realizar cálculos automaticamente.

Aqui estão os benefícios mais específicos do software de planilhas:

Um aplicativo de planilha é uma ótima maneira de acompanhar suas finanças

Você pode usar aplicativos de planilhas para acompanhar suas receitas e despesas, criar orçamentos e monitorar seu progresso financeiro ao longo do tempo. Esta pode ser uma ferramenta valiosa para indivíduos e empresas. O software de planilha também pode ajudá-lo a encontrar maneiras de economizar dinheiro e tomar melhores decisões financeiras.

Pode ajudá-lo a planejar e organizar eventos ou projetos

Se você está planejando um evento ou um projeto, os aplicativos de planilhas podem ser uma ferramenta valiosa para organizar todas as informações necessárias. Você pode usá-lo para criar agendamentos, rastrear tarefas e prazos e alocar recursos.

Você pode usá-lo para armazenar dados para projetos de pesquisa

Se você estiver realizando pesquisas, os aplicativos de planilhas podem ser uma maneira valiosa de criar pesquisas, acompanhar resultados e analisar suas descobertas.

É uma ótima ferramenta para as empresas usarem para orçamento e previsão

As empresas podem usar aplicativos de planilhas para criar orçamentos e acompanhar seu progresso financeiro ao longo do tempo. Essas informações podem ser usadas para tomar decisões informadas sobre onde alocar recursos e como expandir os negócios.

Você também pode criar gráficos e tabelas com software de planilha

Você pode usar o software de planilha para criar gráficos e tabelas, que podem ajudar a visualizar os dados. Esta pode ser uma ferramenta valiosa para apresentações ou relatórios.

O software de planilha pode ser usado para colaboração online

Muitos aplicativos de planilhas têm recursos integrados que permitem a colaboração online. Isso pode ser útil se você estiver trabalhando em um projeto com membros da equipe localizados em diferentes partes do mundo.

Quais são as desvantagens de usar o software de planilha?

Aqui estão algumas desvantagens dos aplicativos de planilhas:

O software de planilha pode ser difícil de usar

Se você não se sente à vontade para usar computadores, o software de planilha pode ser difícil de entender e usar. Isso pode levar a erros e frustração. Mesmo se você estiver familiarizado com computadores, ainda pode ser um desafio usar todos os recursos dos aplicativos de planilha. Se você não for cuidadoso, poderá facilmente cometer erros que podem ter um impacto negativo em seu trabalho.

Às vezes, há falta de suporte para determinados recursos

Se você quiser usar um aplicativo de planilha para criar planilhas complexas, poderá encontrar falta de suporte para determinados recursos. Isso pode dificultar a obtenção dos resultados desejados. Além disso, alguns recursos podem não ser compatíveis com todos os programas de planilhas. Isso pode tornar difícil encontrar o programa certo para suas necessidades.

Alguns softwares de planilha podem ser caros

Se você quiser usar os aplicativos de planilhas mais populares, poderá descobrir que eles são caros. As taxas de licença podem aumentar com o tempo, especialmente se você usar o software para vários projetos. Além disso, alguns aplicativos de planilha exigem uma assinatura para usar todos os recursos. Isso pode ser caro e pode não valer a pena se você precisar do software apenas por um curto período de tempo.

Alguns softwares de planilhas têm funcionalidade limitada em comparação com outros softwares de negócios

Embora um aplicativo de planilha seja uma ferramenta poderosa, ele tem suas limitações. Por exemplo, ele não pode ser usado efetivamente para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou planejamento de recursos empresariais (ERP). Além disso, alguns aplicativos de planilhas funcionam apenas com determinados tipos de dados. Isso pode dificultar o uso do software para suas necessidades específicas.

Apesar dessas desvantagens, os aplicativos de planilha continuam sendo uma escolha popular para empresas e indivíduos que precisam gerenciar grandes quantidades de dados. Os benefícios de usar um aplicativo de planilha superam as desvantagens para muitos usuários. Usá-lo corretamente pode ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro e tomar melhores decisões financeiras.

Se você está pensando em usar um software de planilhas para o seu negócio, aqui está uma lista dos melhores softwares de planilhas gratuitos em 2022.

Quais são os melhores programas de software de planilhas grátis?

Planilhas Google

O Planilhas Google é um aplicativo de planilhas que permite aos usuários criar e formatar planilhas on-line enquanto colaboram com outros usuários em tempo real. Ele faz parte do conjunto de ferramentas de produtividade do Google Docs, que também inclui o Google Docs (um aplicativo de processamento de texto), o Google Slides (um aplicativo de apresentação) e o Google Forms (uma ferramenta de pesquisa). Embora existam muitos aplicativos de planilhas no mercado, o Planilhas Google possui vários recursos que o tornam uma boa opção para empresas de todos os tamanhos.

Recursos do Planilhas Google

Aqui estão alguns dos muitos benefícios do Planilhas Google

Colaboração em tempo real : vários usuários podem editar a mesma planilha simultaneamente e todas as alterações são salvas automaticamente. Isso torna mais fácil para os membros da equipe trabalharem juntos em projetos sem precisar se preocupar em enviar e receber arquivos por e-mail ou perder alterações.

: vários usuários podem editar a mesma planilha simultaneamente e todas as alterações são salvas automaticamente. Isso torna mais fácil para os membros da equipe trabalharem juntos em projetos sem precisar se preocupar em enviar e receber arquivos por e-mail ou perder alterações. Histórico de versões : o Planilhas Google acompanha todas as alterações feitas em um documento, para que os usuários sempre possam voltar e visualizar uma versão anterior, se necessário. Isso é especialmente útil quando várias pessoas estão trabalhando em uma planilha ao mesmo tempo e você deseja ver quem fez as alterações.

: o Planilhas Google acompanha todas as alterações feitas em um documento, para que os usuários sempre possam voltar e visualizar uma versão anterior, se necessário. Isso é especialmente útil quando várias pessoas estão trabalhando em uma planilha ao mesmo tempo e você deseja ver quem fez as alterações. Complementos : o Planilhas Google tem uma biblioteca crescente de complementos que estendem sua funcionalidade e permitem que os usuários façam mais com suas planilhas. Os complementos podem ser instalados com apenas alguns cliques e geralmente são gratuitos ou de baixo custo.

Microsoft Excel

O Microsoft Excel é um software de planilha que foi lançado pela primeira vez em 1987. Faz parte do conjunto de produtos Microsoft Office e está disponível para Windows, macOS, Android e iOS. O Excel é usado para armazenar e manipular dados e criar tabelas e gráficos. Seus muitos recursos o tornam uma ferramenta poderosa para empresas e usuários individuais.

Recursos do Excel

Algumas de suas características mais populares incluem:

Fórmulas : As fórmulas permitem que você faça cálculos em seus dados. Você pode usá-los para somar colunas ou linhas de dados, calcular médias ou encontrar os valores mínimos ou máximos em um intervalo de células.

: As fórmulas permitem que você faça cálculos em seus dados. Você pode usá-los para somar colunas ou linhas de dados, calcular médias ou encontrar os valores mínimos ou máximos em um intervalo de células. Tabelas dinâmicas: as tabelas dinâmicas ajudam a resumir e analisar grandes quantidades de dados. Eles são particularmente úteis para encontrar padrões ou tendências em seus dados.

dinâmicas ajudam a resumir e analisar grandes quantidades de dados. Eles são particularmente úteis para encontrar padrões ou tendências em seus dados. Macros : Macros são conjuntos de instruções gravadas que podem ser reproduzidas para automatizar tarefas repetitivas.

: Macros são conjuntos de instruções gravadas que podem ser reproduzidas para automatizar tarefas repetitivas. Formatação condicional : a formatação condicional permite formatar células com base em determinadas condições, como se o valor da célula é maior ou menor que um determinado número.

condicional permite formatar células com base em determinadas condições, como se o valor da célula é maior ou menor que um determinado número. Tabelas e gráficos : o Excel pode gerar uma variedade de tabelas e gráficos com base em seus dados. Essa é uma ótima maneira de visualizar seus dados e ver padrões ou tendências que podem não ser imediatamente óbvios de outra forma.

LibreOffice Calc

O LibreOffice é uma suíte de escritório poderosa, gratuita e de código aberto que vem com vários aplicativos, um dos quais é o excelente aplicativo de planilha LibreOffice Calc. Embora existam muitos aplicativos de planilha por aí, o LibreOffice Calc se destaca da multidão graças à sua ampla variedade de recursos, facilidade de uso e flexibilidade.

Recursos do LibreOffice Calc

Aqui estão apenas algumas das razões pelas quais o LibreOffice Calc é o melhor software de planilha do mercado:

O LibreOffice Calc é compatível com uma ampla variedade de formatos de arquivo : Uma das grandes vantagens do LibreOffice Calc é que ele pode abrir e salvar arquivos em uma ampla variedade de formatos, incluindo o formato .xlsx do Microsoft Excel. Isso significa que você pode compartilhar facilmente seus arquivos do LibreOffice Calc com colegas ou amigos que usam diferentes softwares de planilha sem problemas de compatibilidade.

: Uma das grandes vantagens do LibreOffice Calc é que ele pode abrir e salvar arquivos em uma ampla variedade de formatos, incluindo o formato .xlsx do Microsoft Excel. Isso significa que você pode compartilhar facilmente seus arquivos do LibreOffice Calc com colegas ou amigos que usam diferentes softwares de planilha sem problemas de compatibilidade. O LibreOffice Calc possui uma interface de usuário intuitiva : Ao contrário de outros programas de planilhas que podem ser confusos e difíceis de navegar, o LibreOffice Calc foi projetado para ser o mais intuitivo possível. Mesmo que você nunca tenha usado uma planilha antes, poderá descobrir como usar o LibreOffice Calc sem problemas.

: Ao contrário de outros programas de planilhas que podem ser confusos e difíceis de navegar, o LibreOffice Calc foi projetado para ser o mais intuitivo possível. Mesmo que você nunca tenha usado uma planilha antes, poderá descobrir como usar o LibreOffice Calc sem problemas. O LibreOffice Calc é altamente personalizável : você pode alterar a aparência do programa de acordo com suas preferências e adicionar ou remover recursos para adaptar o programa às suas necessidades específicas. Por exemplo, se você não precisa de todos os recursos avançados que vêm com o LibreOffice Calc, você pode desativá-los e não se preocupar em sobrecarregar seu espaço de trabalho.

Por outro lado, se você precisar desses recursos avançados, poderá habilitá-los com apenas alguns cliques. Esse nível de personalização é uma das coisas que diferencia o LibreOffice Calc de outros programas de planilhas.

Apache OpenOffice Calc

No mundo do software de planilhas, existem alguns pioneiros claros. No entanto, um software de planilha muitas vezes é esquecido: Apache OpenOffice Calc.

Recursos do Apache OpenOffice Calc

Aqui estão alguns dos recursos do Apache OpenOffice Calc.

É fácil de usar : mesmo que você seja novo no software de planilhas, poderá descobrir como usar o Calc facilmente. Todos os recursos são claramente rotulados e fáceis de encontrar, para que você possa começar seu trabalho imediatamente sem perder tempo tentando descobrir onde está tudo.

: mesmo que você seja novo no software de planilhas, poderá descobrir como usar o Calc facilmente. Todos os recursos são claramente rotulados e fáceis de encontrar, para que você possa começar seu trabalho imediatamente sem perder tempo tentando descobrir onde está tudo. Opções Avançadas de Personalização : Embora o Apache OpenOffice possa ser fácil de usar, isso não significa que não tenha opções de personalização. Pelo contrário, o Calc oferece uma ampla gama de opções de personalização que permitem adaptar o software às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode alterar o formato de número padrão, criar estilos de célula personalizados e até mesmo adicionar suas macros.

: Embora o Apache OpenOffice possa ser fácil de usar, isso não significa que não tenha opções de personalização. Pelo contrário, o Calc oferece uma ampla gama de opções de personalização que permitem adaptar o software às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode alterar o formato de número padrão, criar estilos de célula personalizados e até mesmo adicionar suas macros. Compatibilidade com outros softwares : O Calc é compatível com muitos outros programas de software, tornando-o uma excelente opção para uso pessoal e comercial. Por exemplo, você pode exportar facilmente suas planilhas do Calc para o formato PDF ou HTML para facilitar o compartilhamento. Você também pode abrir e editar arquivos criados em outros programas de planilhas como Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3.

: O Calc é compatível com muitos outros programas de software, tornando-o uma excelente opção para uso pessoal e comercial. Por exemplo, você pode exportar facilmente suas planilhas do Calc para o formato PDF ou HTML para facilitar o compartilhamento. Você também pode abrir e editar arquivos criados em outros programas de planilhas como Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3. Ampla Gama de Funções : O Calc vem com uma ampla gama de funções integradas que facilitam a execução de cálculos complexos. Por exemplo, você pode usar a função SOMA para adicionar rapidamente uma coluna de números ou a função MÉDIA para calcular a média de um intervalo de células. Há também funções projetadas especificamente para cálculos financeiros, análises estatísticas e muito mais.

: O Calc vem com uma ampla gama de funções integradas que facilitam a execução de cálculos complexos. Por exemplo, você pode usar a função SOMA para adicionar rapidamente uma coluna de números ou a função MÉDIA para calcular a média de um intervalo de células. Há também funções projetadas especificamente para cálculos financeiros, análises estatísticas e muito mais. Gratuito e de código aberto : Talvez uma das melhores coisas do Calc seja que ele é gratuito e de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa pode usá-lo sem pagar nenhuma taxa de licenciamento. Isso também significa que o código por trás do Calc está disponível para qualquer pessoa examinar, modificar e distribuir como achar melhor.

Gnumeric

Se você está procurando um programa de planilha poderoso, mas gratuito, outra opção a considerar é o Gnumeric. O Gnumeric é um software versátil que pode ser usado para tudo, desde orçamento até análise de dados.

Recursos do Gnumeric

Aqui está uma lista de suas características:

Suporte para vários formatos de arquivo : Gnumeric pode ler e gravar arquivos em uma variedade de formatos, incluindo Microsoft Excel (.xls), valores separados por vírgula (.csv) e planilha OpenDocument (.ods). Isso facilita o compartilhamento de arquivos com outras pessoas, independentemente do tipo de software de planilha que elas usam.

: Gnumeric pode ler e gravar arquivos em uma variedade de formatos, incluindo Microsoft Excel (.xls), valores separados por vírgula (.csv) e planilha OpenDocument (.ods). Isso facilita o compartilhamento de arquivos com outras pessoas, independentemente do tipo de software de planilha que elas usam. Ferramentas poderosas de análise de dados : o Gnumeric possui vários recursos integrados que facilitam a análise de seus dados. Por exemplo, você pode usar a função "SORT" para classificar seus dados por vários critérios, a função "PIVOT" para criar tabelas dinâmicas e a função "FILTER" para filtrar seus dados por determinados critérios.

: o Gnumeric possui vários recursos integrados que facilitam a análise de seus dados. Por exemplo, você pode usar a função "SORT" para classificar seus dados por vários critérios, a função "PIVOT" para criar tabelas dinâmicas e a função "FILTER" para filtrar seus dados por determinados critérios. Interface personalizável : Gnumeric permite que você personalize a interface para atender às suas necessidades. Você pode alterar o layout da barra de ferramentas, adicionar ou remover botões e até adicionar macros personalizadas. Isso facilita a adaptação do software ao seu fluxo de trabalho específico.

: Gnumeric permite que você personalize a interface para atender às suas necessidades. Você pode alterar o layout da barra de ferramentas, adicionar ou remover botões e até adicionar macros personalizadas. Isso facilita a adaptação do software ao seu fluxo de trabalho específico. Suporte de script : Gnumeric suporta uma variedade de linguagens de script, incluindo Python e Perl. Isso permite automatizar tarefas e estender a funcionalidade do software.

: Gnumeric suporta uma variedade de linguagens de script, incluindo Python e Perl. Isso permite automatizar tarefas e estender a funcionalidade do software. Gratuito e de código aberto : Gnumeric é lançado sob a GNU General Public License (GPL), o que significa que é gratuito para download e uso. Além disso, o código-fonte está disponível para quem quiser contribuir com o projeto.

Planilhas WPS Office

Se você está procurando uma alternativa ao Microsoft Excel, o WPS Office Spreadsheets pode ser exatamente o que você precisa. Este software de planilha oferece muitos recursos semelhantes ao Excel, incluindo suporte para mais de 60 tipos de gráficos e fontes de dados, bem como recursos colaborativos que facilitam o trabalho com outras pessoas em suas planilhas.

Recursos de planilhas do WPS Office

Aqui está uma análise mais detalhada de alguns dos principais recursos das planilhas do WPS Office:

Fontes de dados e gráficos : um dos recursos de destaque das planilhas do WPS Office é sua capacidade de se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo bancos de dados populares como MySQL, SQL Server e Oracle. Isso facilita a importação de dados para suas planilhas para que você possa trabalhar com eles com mais facilidade.

: um dos recursos de destaque das planilhas do WPS Office é sua capacidade de se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo bancos de dados populares como MySQL, SQL Server e Oracle. Isso facilita a importação de dados para suas planilhas para que você possa trabalhar com eles com mais facilidade. Recursos colaborativos : Outra grande vantagem do WPS Office Spreadsheets é que ele inclui vários recursos colaborativos que facilitam o trabalho com outras pessoas em suas planilhas. Por exemplo, você pode compartilhar suas planilhas com outras pessoas por e-mail ou em tempo real por meio da função de bate-papo integrada do software. Você também pode conceder a outras pessoas acesso para editar sua planilha ou restringir o acesso delas para que elas possam apenas visualizá-la.

Números da Apple

O Apple Numbers é um aplicativo de planilha que faz parte do pacote de produtividade iWork. Embora possa não ser tão conhecido quanto o Microsoft Excel, ainda tem muito a oferecer aos usuários em relação a recursos e funcionalidades.

Recursos do Apple Numbers

Vamos dar uma olhada em algumas das coisas que você pode fazer com o Apple Numbers.

O Apple Numbers é fácil de usar : mesmo que você nunca tenha usado uma planilha antes, poderá criar planilhas com aparência profissional em pouco tempo com o Apple Numbers. A interface é intuitiva e fácil de navegar, então você estará pronto e funcionando em pouco tempo.

: mesmo que você nunca tenha usado uma planilha antes, poderá criar planilhas com aparência profissional em pouco tempo com o Apple Numbers. A interface é intuitiva e fácil de navegar, então você estará pronto e funcionando em pouco tempo. O Apple Numbers está repleto de recursos : você pode fazer tudo, desde criar belos gráficos e tabelas até cálculos financeiros avançados com o Apple Numbers. E se você precisar de ainda mais energia, existem centenas de fórmulas integradas que você pode usar para automatizar tarefas tediosas.

: você pode fazer tudo, desde criar belos gráficos e tabelas até cálculos financeiros avançados com o Apple Numbers. E se você precisar de ainda mais energia, existem centenas de fórmulas integradas que você pode usar para automatizar tarefas tediosas. O Apple Numbers oferece suporte à colaboração : com o iCloud, você pode compartilhar facilmente suas planilhas com outros usuários e trabalhar nelas em tempo real. Você também pode adicionar comentários e notas a células específicas para que todos possam ver seu processo de pensamento.

: com o iCloud, você pode compartilhar facilmente suas planilhas com outros usuários e trabalhar nelas em tempo real. Você também pode adicionar comentários e notas a células específicas para que todos possam ver seu processo de pensamento. O Apple Numbers é compatível com o Microsoft Excel : Se você precisar compartilhar suas planilhas com usuários que não possuem um Mac, não há problema! O Apple Numbers pode exportar suas planilhas no formato Excel para que qualquer pessoa possa abri-las sem problemas.

: Se você precisar compartilhar suas planilhas com usuários que não possuem um Mac, não há problema! O Apple Numbers pode exportar suas planilhas no formato Excel para que qualquer pessoa possa abri-las sem problemas. O Apple Numbers está disponível em todos os seus dispositivos : com o iCloud, suas planilhas serão sincronizadas automaticamente em todos os seus dispositivos, para que você possa continuar de onde parou, não importa onde esteja. E se você precisar acessar suas planilhas offline, um aplicativo para iOS permite que você faça exatamente isso.

Qual software de planilha grátis escolher para negócios?

Você deve considerar algumas coisas ao escolher um software de planilha para negócios. Primeiro, quais recursos você precisa? Você precisa de fórmulas complexas e visualizações de dados? Ou uma folha básica será suficiente? Em segundo lugar, quão fácil é usar? Você não quer passar horas descobrindo como criar um gráfico simples. E, finalmente, é compatível com o outro software que você está usando? Você vai querer garantir que o software de planilha que você escolher possa abrir e editar arquivos criados em outros programas como o Excel.

Perguntas frequentes sobre o melhor software de planilha grátis em 2022

Qual é o melhor software de planilha grátis?

Muitas opções gratuitas de software de planilha estão disponíveis, e a melhor para você depende de suas necessidades específicas. LibreOffice Calc online ou Apache OpenOffice Calc. pode ser tudo o que você precisa se precisar de uma planilha básica para entrada de dados e cálculos simples. Se você precisar de recursos mais avançados, como tabelas dinâmicas ou macros, considere o Microsoft Excel.

Existe um programa gratuito como o Microsoft Excel?

Embora existam muitos programas que oferecem recursos semelhantes ao Microsoft Excel, não existe um programa gratuito exato que ofereça todos os mesmos recursos. No entanto, muitas alternativas gratuitas se aproximam, como Gnumeric e OpenOffice Calc.

Existe software de planilha grátis?

Várias opções de software de planilhas gratuitas estão disponíveis, como Apache OpenOffice Calc, Google Sheets, LibreOffice Calc e Gnumeric. Esses programas oferecem uma ampla gama de recursos e são compatíveis com os formatos de arquivo mais populares.

Qual é o melhor programa para usar para fazer uma planilha?

Existem muitos programas que podem ser usados para fazer uma planilha. Alguns dos mais populares são o Microsoft Excel, o Google Sheets e o Apple Numbers. Cada programa tem seus próprios pontos fortes e fracos, portanto, é importante escolher o que melhor se adapta às suas necessidades.

O Microsoft Excel é uma boa opção se você precisar criar planilhas complexas com muitos recursos. Ele tem muitas fórmulas e funções que você pode usar para manipular dados. No entanto, o Excel pode ser difícil de usar se você não estiver familiarizado com sua interface.

O Planilhas Google é uma boa opção se você precisar colaborar com outras pessoas em uma planilha. É fácil compartilhar e editar documentos, e você pode acessá-los de qualquer lugar. No entanto, o Planilhas Google não possui tantos recursos quanto o Excel.

O Apple Numbers é uma boa opção de software de planilha gratuita em 2022. Ele possui muitos dos recursos do Excel, mas é mais fácil de usar e está disponível gratuitamente na Mac App Store. O Numbers pode abrir e editar arquivos do Excel, por isso é uma boa opção se você precisar trabalhar com usuários de PC e Mac.

Pensamentos finais

Escolher o melhor software de planilhas gratuito em 2022 pode ser difícil - tantas opções excelentes (e gratuitas!) estão disponíveis. Mas, considerando suas necessidades e avaliando suas opções, você poderá encontrar o melhor para suas necessidades. Portanto, reserve um tempo para considerar quais recursos você precisa e quão fácil é usar o programa antes de decidir.