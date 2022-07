Muitas empresas implementam software de CRM nas suas operações diárias porque é uma ferramenta vital para impulsionar as vendas e fazer evoluir o negócio. Felizmente, há toneladas de opções disponíveis. Seleccione uma aplicação CRM de qualquer potência por qualquer preço. A única derrocada é a sua diversidade. Seria um desafio implementar o software pronto a usar para as suas necessidades específicas. Esta é a razão pela qual muitas empresas constroem software CRM personalizado. A maioria delas encontrou a forma perfeita de o realizar em pouco tempo - utilizar as ferramentas sem código. As ferramentas Zoho Creator ou AppMaster.io concentram-se na criação de software empresarial poderoso, sem escrever uma única linha de código. Aqui estamos a partilhar algumas dicas sobre a construção de CRM personalizado num instante usando apenas a plataforma AppMaster.io.

Uma rápida revisão de CRM

Antes de mergulharmos nos detalhes de desenvolvimento, vamos descrever brevemente CRM. Customer relationship management ou CRM é uma tecnologia ou software utilizado para gerir as relações e interacções entre a empresa e os seus clientes. O objectivo do aplicativo é simples: ajuda a melhorar as relações, impulsionar as vendas e fazer crescer o negócio. Com CRM bem desenvolvido, pode manter-se ligado aos clientes e ajudá-los e apoiá-los na sua viagem até ao ponto de venda. O software de CRM é uma ferramenta de gestão eficaz e valiosa que ajuda a gerir contactos, atrair leads, construir fortes relações com os clientes e fazer crescer as vendas.

Porquê construir um CRM personalizado?

CRM é uma ferramenta imprescindível para qualquer negócio que vise construir e manter fortes relações com os clientes. Mas e se não quiser integrar um software pronto a usar ou simplesmente não puder dar-se ao luxo de o comprar? Talvez queira ter mais controlo sobre os dados? Mas não quer gastar tempo e recursos no desenvolvimento? Como dissemos anteriormente, as aplicações pré-fabricadas nem sempre são adequadas para a sua empresa. Podem conter muitas funcionalidades desnecessárias que não vai utilizar, mas que vai pagar.

É por isso que construir uma aplicação CRM personalizada é mais prático e inclui apenas as funcionalidades de que a sua equipa necessita. A maior vantagem de uma solução personalizada é a capacidade de controlar como tudo funciona e obter o máximo valor da aplicação de gestão. Obterá a flexibilidade desejada e desenvolverá a aplicação à medida que o seu negócio cresce. Não haverá necessidade de mudar o software quando houver uma mudança dentro das operações internas da empresa.

As vantagens de usar um CRM personalizado

Usar um CRM personalizado é muito benéfico para as empresas.

1. Controlo total sobre os dados. Sabe exactamente como os dados são recebidos e que tipo de dados obtém, ao especificar estes detalhes nos formulários. Podem ser dados de contacto ou outras informações pessoais sobre o cliente.

2. Adequados às necessidades da empresa. Construir CRM personalizado significa incluir apenas as características de que os seus empregados necessitam. Como criador da aplicação, pode preparar a conduta do cliente e, dependendo dela, desenvolver a lista de características e detalhes de dados que necessitará no seu CRM.

3. Não há necessidade de gastar dinheiro em licenças de software dispendiosas. Pode fazer vendas e não se preocupar que elas cobrirão as suas despesas com licenças e implementação de software, o que não é barato. Além disso, a construção de uma aplicação personalizada ajudará a transformar os leads em clientes pagantes e a aumentar as vendas com instrumentos de vendas eficazes na ponta dos seus dedos.

4. Início rápido e fácil. O tempo é um dos seus principais trunfos. A construção de uma aplicação CRM personalizada sem codificação irá poupar semanas de desenvolvimento. O processo de implementação do software será muito mais fácil, tornando mais fácil começar a trabalhar com o sistema imediatamente.

Como criar um CRM personalizado sem codificação

Não complique o processo de construção de CRM personalizado. Pode-se poupar tempo e dinheiro utilizando várias opções de software sem código para criar CRM personalizado. Há muitas opções disponíveis para criar um aplicativo CRM personalizado. Muitos proprietários de empresas encontraram uma forma simples de criar um CRM personalizado. Eles usam ferramentas como o Zoho Creator. O Zoho Creator é um instrumento perfeito que inclui aplicações empresariais pré-fabricadas, onde todos os detalhes podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades. A plataforma de código baixo escolheu a direcção do negócio, tornando-a uma opção ideal para construir um CRM personalizado. Adicionalmente, o Zoho fornece muitas ferramentas e informações valiosas para empresas sobre a construção de soluções empresariais personalizadas.

Nós escolhemos outra forma e gostaríamos de lhe oferecer a minimização do esforço e a construção de CRM com o instrumento sem código AppMaster.io. AppMaster.io tem várias vantagens que tornam a construção de CRM mais eficiente. As duas funcionalidades mais poderosas da plataforma são o Data Model Designer e o Business Processes Editor. Estes são os aspectos críticos de um CRM bem concebido, uma vez que é necessário uma base de dados robusta e uma lógica empresarial flexível adaptada aos processos organizacionais. Vejamos vários passos simples que deve seguir se pretende construir um CRM personalizado app.

Criar uma base de dados

Data é a parte mais significativa do software de CRM. A informação submetida através dos formulários deve ser bem organizada e ajudar a construir comunicação com o cliente. Assim, o primeiro do desenvolvimento é a criação de uma base de dados. Praticamente, haverá dois tipos de utilizadores a interagir: clientes e membros da sua equipa. Por isso, certifique-se de desenvolver formulários para ambos. Os formulários devem incluir todos os campos necessários: começando pelo nome e terminando com os detalhes de vendas. Deve compreender quem são os contactos e analisar o seu comportamento e intenções.

Toda a informação submetida através dos formulários é armazenada na base de dados. Esta informação é um activo crucial que utilizará para gerir as vendas e os leads. Contém detalhes de contacto, dados de clientes, e comportamento de compras. Por exemplo, no AppMaster.io, um desenhador de modelos de dados permite a construção de uma base de dados utilizando apenas blocos visuais. Basta arrastá-los para a tela, criar tantos modelos de dados quantos desejar, e definir campos e relações entre eles.

Definir as características

Quando criar um CRM personalizado, deve incluir todas as características necessárias para gerir eficazmente os dados fornecidos pelos clientes. Uma das etapas mais críticas é a etapa em que se definem as funcionalidades do CRM. Algumas das características a considerar são:

1. Informação de contacto. As informações de contacto são vitais. Desde que o CRM o ajude a conectar-se com potenciais clientes e a transformar as pistas em clientes pagantes, é necessário saber como contactá-los.

2. Histórico de compras. Estes dados podem ajudá-lo a rastrear que produtos ou serviços os seus clientes adquiriram no passado e quanto gastaram. Assim, qualquer cliente terá um perfil onde poderá encontrar tudo sobre as suas compras. Além disso, os dados devem incluir detalhes sobre como o cliente encontrou a sua marca e em que momento foi tomada a decisão de comprar o produto.

3. Integrações. O software de CRM está frequentemente ligado a redes sociais para analisar contactos ou gateways de pagamento para rastrear transacções. As integrações de terceiros no CRM podem ajudar a automatizar tarefas e tornar os dados mais acessíveis.

4. Histórico de interacções. É possível identificar mais eficientemente oportunidades de vendas e prestar um melhor serviço quando se rastreia a interacção com o cliente. Aqui deverá obter informações sobre a interacção cliente-empregado para avaliar a experiência de ambos os lados.

5. Funis de vendas. Os funis de vendas atraem leads e impulsionam as suas vendas. É útil para acompanhar e monitorizar todas as actividades e campanhas promocionais através de CRM. Construa formulários para campanhas para transmitir todos os dados ao seu CRM. Assim, pode categorizar os detalhes fornecidos e construir melhor futuras campanhas.

6. Relatórios e dashboard analítico. O CRM é um instrumento analítico. O painel de bordo é o que deve acrescentar à aplicação. Para obter o relatório completo e bem detalhado, em primeiro lugar, construir formulários que lhe correspondam. Por exemplo, precisará dos estados dos leads para actualizar os seus movimentos através do canal de vendas. Adicione apenas os status de acordo com o percurso do cliente que desenvolveu. Sinta-se à vontade para adicionar etiquetas e outros detalhes para avaliar a conversão de leads adequadamente.

Vale a pena mencionar que o AppMaster.io permite criar facilmente todas as características listadas. Com a sua funcionalidade API, pode adicionar livremente quaisquer integrações; com o robusto editor de processos empresariais, pode construir processos operacionais de qualquer complexidade, sequência e flexibilidade.

Criar uma hierarquia de utilizadores

Conclusion

Facilitar a equipa e fornecer acesso a dados específicos, dependendo da função do utilizador. A hierarquia de utilizadores no sistema pode proteger o negócio de erros e fugas de dados. Além disso, todos os processos terão uma estrutura clara onde um empregador individual será responsável por uma determinada tarefa e não será capaz de invadir a interacção com um cliente.

Soma:

SistemasCRM são mais eficazes quando construídos à medida e adaptados às necessidades da empresa. Building custom CRM pode levar muito menos tempo quando se utiliza ferramentas sem código como AppMaster.io ou Zoho Creator. Para construir um bom software, é necessário adicionar as características principais e não sobrecarregar a aplicação com funcionalidades desnecessárias. O CRM deve ser informativo e ter uma estrutura clara. Try para construir formulários organizados para recolher informação relevante sobre leads e acompanhar eficazmente as conversões.