Como construir uma base de dados de nuvens bem estruturada: Guia Passo a Passo

Estrutura da Base de Dados

>p>Todas as coisas em todo o mundo estão a tornar-se digitais, e o fluxo de trabalho passa online através de uma base de dados em nuvem. Se quiser tratar e gerir eficazmente a informação do cliente como contacto ou nome do cliente e manter o trabalho ordenado e organizado, a construção de uma base de dados de nuvens bem estruturada será útil. Para conceber uma base de dados, é necessário compreender a exigência e o objectivo da construção de uma base de dados. A recolha da informação necessária é obrigatória antes da construção de uma base de dados em linha. Os dados poderão ser recolhidos através de entrevistas e análise de formulários de negócios. Liste os tipos de dados que pretende armazenar, como nome, morada, nome do produto, etc. Isto ajudá-lo-á mais tarde a identificar facilmente as coisas e as pessoas pelo seu nome e endereço.

Para configurar a representação visual da sua base de dados em nuvem, é necessário compreender a estruturação das bases de dados relacionais. Durante a estruturação de uma base de dados, os dados relacionados são organizados e agrupados numa única tabela. A tabela é constituída por linhas e colunas como uma simples folha de cálculo. A lista de informação é então adicionada às tabelas ordenada pela sua entidade, como produtos, vendas, nome e encomendas.

As linhas das tabelas da base de dados são conhecidas como registos que mantêm a informação sobre algo ou alguém, como um produto ou cliente. Enquanto que as colunas são conhecidas como atributos que contêm a informação de um único tipo, como o contacto do cliente. O tipo de dados apropriado é dado à peça de informação ou coluna específica para manter os dados consistentes. As tabelas não são directamente adicionadas ao diagrama da base de dados. Os dados aparecem sob a forma de caixas com o título que os descreve.

O que é a normalização dos dados?

Adicionar chave primária a uma tabela de base de dados

p>A normalização dos dados é o processo que fornece uma abordagem estruturada para organizar a base de dados. A normalização dos dados irá ajudá-lo a reduzir o saque de dados e assegurar que apenas a informação relacionada é adicionada à tabela. A normalização dos dados reduz a redundância de dados enquanto se adiciona, elimina, ou actualiza os dados. Uma base de dados normalizada permite que a aplicação execute facilmente fluxos de trabalho simples e complexos sem gerar registos difíceis de tratar. As bases de dados não só beneficiam a normalização dos dados, como também são construtores de aplicações. Há três passos de normalização de dados através dos quais se pode construir uma base de dados normalizada.

É necessário ter uma chave primária única enquanto se constrói uma base de dados ou normalização de dados. Cada base de dados contém uma chave para representar cada linha de forma diferente. Isto ajudará a construir relações na base de dados. Estas relações podem incluir uma para uma, uma para muitas, ou muitas para muitas relações. A chave primária pode ser uma disposição de caracteres únicos ou qualquer número ID.

Dividir a base de dados em tabelas simples e pequenas

Dividir a base de dados em pequenas tabelas é considerada a melhor prática. A adição de informação funcionalmente dependente nas suas tabelas juntamente com a sua chave primária é preferível para a normalização dos dados. Criar diferentes tabelas para conter a informação necessária reduz a redundância de dados na introdução de dados normalizados.

Configurar relações entre diferentes tabelas

Quando tiver criado duas tabelas separadas de informação e encomendas de clientes, abrirá o caminho para a criação de relações um-para-muitos. A tabela de clientes pode ser usada como uma tabela pai que contém informação sobre clientes como contacto com clientes ou idade. A tabela de encomendas pode ser utilizada como tabela de crianças. Isto permitirá que o cliente único tenha várias encomendas. As relações na tabela normalizada são descritas como relações um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos.

Uma relação-para-um

A relação é dita a um-para-um quando existe uma instância da entidade A, e uma instância da entidade B. A relação um-para-um implica a combinação da informação de duas tabelas numa única tabela normalizada. Se houver quaisquer dados opcionais na tabela de ordens normalizada contendo descrição e esta estiver em branco para muitos registos. É possível mover os dados opcionais para a sua tabela, removendo o espaço que também melhora o desempenho da base de dados.

Uma-a-muitas relações

many-to-many relationship

p>Quando o registo numa das tabelas normalizadas está ligado a múltiplas entidades da outra tabela normalizada, constrói-se a relação um-para-muitos. Como um cliente encomendou vários produtos, então a relação um-para-muitos ocorrerá. Para construir esta relação, adicionar a chave primária como um atributo na outra tabela de um dos lados da relação. A apresentação da chave primária noutra tabela é conhecida como uma chave estrangeira.

Quando múltiplas entidades de uma tabela estão associadas às múltiplas entidades de outra tabela, então a relação many-to-many é construída. Por exemplo, isso pode acontecer em casos de alunos e de turmas, pois um aluno pode assistir a múltiplas aulas e uma turma tem múltiplos alunos. Não é possível implementar directamente esta relação na base de dados, em vez disso, é necessário dividi-la em diferentes relações um-para-muitos.

Regras de normalização dos dados

Para ter uma base de dados normalizada, existem regras específicas de normalização que asseguram a perfeita apresentação e organização dos seus dados.

Primeira forma normal. A primeira forma normal é representada como 1NF. Especifica que cada célula da tabela deve conter apenas um valor em vez de ter uma lista de valores. Além disso, não deve haver atributos repetidos ou relacionados.

Segunda forma normal. A segunda forma normal é representada como 2NF. Concentra-se em os atributos estarem totalmente dependentes da chave. Os atributos devem ser directamente associados à chave, não através de qualquer atributo indirecto.

Terceira forma normal. A terceira forma normal (isto é, 3NF) soma a exigência de que cada coluna não chave deve ser independente de outra coluna. Se o valor de uma coluna não-chave for alterado, o valor da outra coluna deve permanecer o mesmo; caso contrário, a terceira forma normal não cumprirá a regra.

FAQs

>>p>forte>Como se cria uma base de dados nebulosa?>p>A construção de uma base de dados em nuvem é o procedimento de normalização dos dados. Através deste processo, os dados são organizados de uma forma planeada a que chamamos normalizar os dados. Beneficia não só normalizando os dados, mas também como um construtor de aplicações. Em primeiro lugar, o requisito de normalização dos dados é ordenar a informação que se pretende acrescentar à base de dados. Os dados ordenados contêm todos os dados essenciais adicionados às tabelas caracterizadas como tabelas de clientes ou tabelas de encomendas. A criação de tabelas com chaves específicas para entidades específicas ajuda a identificar e descobrir o conteúdo disponível nas tabelas. Com o desenvolvimento de tabelas, é possível fazer relações numa base de dados em nuvem que pode ser de um para um, de um para muitos, ou de muitos para muitos relacionamentos.

> forte>Como se estruturam os dados numa base de dados?

>p> Os dados são estruturados na base de dados em forma de tabela que compreende linhas e colunas. As linhas de tabelas são chamadas registos que contêm informações sobre clientes ou encomendas. Ao mesmo tempo, as colunas da tabela são chamadas atributos que contêm informações sobre os clientes ou encomendas como tabelas de encomendas. Bases de dados SQL online ou ficheiros Excel podem ser considerados como exemplo.

O Google tem uma base de dados relacional?

>p>Google possui três opções de bases de dados relacionais que incluem Cloud SQL, Cloud Spanner, e Bare Metal Solution. Cloud SQL fornece bases de dados geridas no Google que reduzem os custos de manutenção e fornecem cópias de segurança automatizadas e gestão da capacidade de armazenamento. A Cloud Spanner foi especificamente construída para ajudar as bases de dados relacionais com uma escala não relacional. Em comparação, a solução de metal nu fornece hardware para executar cargas de trabalho específicas na nuvem do Google.

< forte>O Google oferece uma base de dados?

>p>Google tem uma plataforma que fornece sistemas de base de dados únicos. A base de dados online possuída pela nuvem do Google é Cloud SQL, Cloud Spanner, e Bare Metal Solution.