"O número de programadores disponíveis por computador está a diminuir tão rapidamente que a maioria dos computadores no futuro deve ser posta a trabalhar, pelo menos em parte, sem programadores". Estas são as palavras de James Martin do seu livro Application Development Without Programmers Today, e nós estamos nesse mesmo futuro.

Todos se referem aos termos "código baixo" e "sem código". De acordo com um estudo do Gartner, até 2024, 80 por cento das soluções e produtos tecnológicos serão criados por profissionais não informáticos. A introdução da optimização e automatização simplifica os processos de desenvolvimento. Em serviços sem código, qualquer utilizador pode criar projectos sem escrever código. Vamos tentar compreender a ausência de código, os seus benefícios, e o seu potencial, e dar uma olhada detalhada a um projecto promissor sem código.

Leia mais sobre a no-code

Uma plataforma sem código é uma ferramenta intuitiva, na maioria das vezes sob a forma de um construtor de "drag & drop", sobre o qual se pode construir software sem escrever qualquer código. A condição prévia para o aparecimento de plataformas sem código era a impossibilidade de implementar ideias. Há uma ideia, mas não há possibilidade de a concretizar, não há recursos, e não há pessoas suficientes que o possam fazer. É difícil encontrar um especialista qualificado. Programadores inexperientes podem estragar todo o projecto: não fazem revisões de código, e não verificam a qualidade e o estilo da programação. Tudo leva a erros, que nem sempre são possíveis de corrigir aqui e agora.

Grandes orçamentos e uma equipa de programadores, designers UX, analistas, chefes de equipa e arquitectos de sistemas não estão disponíveis para todas as empresas. Sim, é óptimo quando todos têm uma área de responsabilidade. Mas pode não precisar de uma equipa de 20 pessoas para o seu pedido. E o problema mais comum após a inexperiência dos candidatos é a sua capacidade de complicar os projectos. Os promotores têm dificuldade em estabelecer prazos claros. Um mês de trabalho acordado transforma-se em três, surgem defeitos, e no final, ouve-se: "não vai funcionar; temos de o refazer".

Ferramentas sem código fecham estas dores, oferecem soluções rápidas, e permitem a cada utilizador de PC tirar partido de uma tal plataforma.

Os utilizadores são principalmente conquistados por:

Redução de custos - uma subscrição mensal para a maioria das ferramentas é várias vezes mais barata do que o salário de uma equipa de programação;

Poupança de tempo e resultados rápidos - a primeira versão do produto estará pronta dentro de algumas semanas;

Menos rotina - as ferramentas assumem a realização de tarefas de um único tipo e retiram a carga, programadores;

Minimização de erros - a plataforma gera código por si só; todos os processos são automatizados, o que reduz o número de erros.

As vantagens óbvias aumentam a procura de tais ferramentas, levando ao aparecimento de novas soluções no mercado. A área de aplicação também está a crescer - estão disponíveis serviços para a criação de websites e aplicações (Adalo e Glide), integrações (Zapier e Integromat) e gestão de bases de dados (Airtable), e lojas online (Ecwid) e jogos, e muito mais.

Quem não usa código e como?

O no-code tem dezenas de utilizações. São utilizadas ferramentas para o lançamento rápido de novos produtos e MVPs. Nenhum código é utilizado para o lançamento de aplicações web ou móveis, testando rapidamente hipóteses de vendas, desempenho, e resposta do público a um custo mínimo. As organizações criam frequentemente ferramentas de trabalho internas, o seu próprio CRM, listas de verificação, e painéis de administração para os funcionários da empresa. As empresas de TI estão entre as primeiras a implementar activamente ferramentas sem código para o lançamento de testes de produtos a baixo custo.

As empresas constroem mais frequentemente ferramentas internas para equipas. Um exemplo notável é o construtor de Power Apps da Microsoft, que já entrou no grande mercado. Os profissionais de marketing utilizam o no-code para implementar pequenos projectos e recolher análises e feedback a partir de dados. Os desenhadores transformam-se rapidamente em programadores, utilizando, por exemplo, Webflow, onde se pode transferir o layout da Figma e do Sketch. E, é claro, os programadores. Afinal, a criação de tais plataformas não se destina a substituí-las completamente. O principal objectivo é simplificar todos os processos e reduzir os erros causados pelo factor humano. Pelo contrário, nenhum código pode ser considerado como outra indústria para desenvolver e adquirir novas competências. Tais plataformas são suficientes para transformar uma ideia num produto, apresentá-la a parceiros, equipa, e potencial utilizador e testá-la.

Nem todas as plataformas são universais, e terá de procurar diferentes soluções para fechar vários problemas. Mas como em qualquer outro lugar, existe uma excepção. E aqui, queremos apresentar o projecto de desenvolvimento AppMaster.io.

O que é o AppMaster.io, e em que se diferencia de outras ferramentas?

A plataforma AppMaster.io é uma ferramenta abrangente sem código com o objectivo de criar produtos complexos, distinguindo-os dos seus pares. O AppMaster.io é construído sobre uma interface de arrastar e largar, mas permite a personalização através de um editor de processos empresariais. A plataforma não se baseia em templates prontos e não limita os utilizadores às funções fornecidas. Qualquer ideia pode ser facilmente criada através de blocos visuais.

AppMaster.io trabalha com as três partes principais que compõem qualquer projecto:

Backend (ou aplicações do lado do servidor)

Aplicações Web

Aplicações móveis

Como é que a plataforma pode ajudar e como difere?

A principal característica do AppMaster.io: a plataforma gera o código fonte em vez do programador a 22.000 linhas por segundo, permitindo ao utilizador obter a aplicação com o código fonte e a documentação. É algo que dificilmente um programador pode fazer. Outra vantagem é a capacidade de ver a interface da aplicação e de acompanhar as alterações em tempo real. Pode mesmo começar pela parte visual da aplicação e pensar através da lógica e ligação de elementos depois. O AppMaster.io permite a integração com vários serviços através de módulos. A plataforma tem mais de 40 módulos - da autenticação à imagem à criptografia, e esta lista está a crescer.

As aplicações escritas pelo AppMaster.io têm um bom desempenho. São construídas sobre um único backend. Por exemplo, é criada uma aplicação de entrega de produtos onde é desenvolvido um único backend. Duas aplicações - uma para o cliente e outra para o fornecedor - irão funcionar com um único backend. Não estará sempre ligado à plataforma. Assim que decidir desligar-se da plataforma, poderá pegar no código fonte e continuar a trabalhar no projecto por si próprio.

O AppMaster.io reduz os bugs num factor de dez. Com qualquer pequena alteração - adicionar uma nova função ou elemento ou substituir ligações - o código da aplicação será gerado e actualizado completamente. Isto torna a plataforma diferente da abordagem de um programador, que faria alterações a uma determinada parte do código, arriscando-se a quebrar algo e levando a uma grande dívida técnica ao longo do tempo.

É fácil trabalhar com o AppMaster.io?

O processo de trabalho é construído em seis etapas principais:

Criação de uma estrutura de dados utilizando ferramentas visuais.

Inclusão de módulos para casos comerciais comuns.

Inclusão de lógica empresarial utilizando o editor de processos empresariais.

Criação de um painel de administração gerado automaticamente na aplicação web.

Concepção de aplicação móvel.

Publicação.

É fornecido um espaço de trabalho com uma interface de fácil utilização para cada passo. No desenhador do modelo de dados, as bases de dados são concebidas, e as ligações entre elas são configuradas. Existe também um editor separado para os processos empresariais. Aqui constrói a lógica da sua aplicação utilizando apenas blocos visuais e não uma única linha de código.

Na secção de pontos finais, o utilizador pode personalizar a interacção entre o lado cliente e o lado servidor da aplicação utilizando a API REST. No App Designer, as aplicações (móveis e web) são criadas - as suas interfaces são concebidas. Embora o AppMaster.io tenha sido concebido para utilizadores empresariais, é mais complicado trabalhar com ele do que com os seus equivalentes. Como dissemos, a plataforma é concebida para soluções mais complexas com uma lógica empresarial extensiva. A construção de uma hierarquia de programas será mais fácil com uma base técnica.

É claro que se pode compreender a ferramenta por tentativa e erro, pelo estudo da documentação, ou pela utilização de apoio. O serviço oferece um serviço de cooperação com um dos especialistas da equipa AppMaster para ajudar no seu projecto futuro.

O que pode criar?

AppMaster.io centra-se na criação de soluções complexas: aplicações com uma parte server-side, interface multifuncional, lógica empresarial extensa, acesso a hardware, integração com outras aplicações, capacidade de alojamento em servidores na nuvem e corporativos, e outras características especiais. A plataforma desenvolve aplicações móveis nativas que obtêm telas e lógica a partir do backend gerado em tempo real. Isto permite alterar a concepção e o funcionamento de uma aplicação já publicada sem lançamento adicional. Basta republicar o backend, e o utilizador final recebe imediatamente a aplicação actualizada.

Com esta ferramenta sem código, é possível criar software para necessidades internas, tais como programas de apoio ao cliente, vendas, e software de monitorização, e bases de dados internas. Os populares criam rastreadores de tarefas, sistemas CRM, aplicações ERP, e programas para a recolha e classificação automática de dados. AppMaster.io é também adequado para a criação de soluções centradas no cliente, mas pode exigir a utilização de serviços adicionais.

Suponha que está a construir aplicações para clientes empresariais. Nesse caso, AppMaster.io é a sua melhor escolha: backend gerado em Go (Golang), excelente desempenho de aplicações de servidor com capacidade de compilação sob Windows, Linux, e macOS, suporte para clusters como Kubernetes e Docker Swarm, monitor de saúde incorporado, Zap logger e trabalho com o SGBD PostgreSQL. Se tiver uma tarefa para construir uma pequena página de aterragem, por exemplo, ou um programa sem lógica e cálculo complexos sobre uma carga pesada, é melhor recorrer a análogos simplificados e estreitamente focalizados.

Qual é o futuro do não-código?

O no-code está agora numa fase activa de desenvolvimento, o que significa que ainda não atingiu o seu pleno potencial. Assim, os utilizadores devem estar prontos para limitações que só o desenvolvimento no seu sentido clássico pode compensar. Nenhum código não é adequado para todas as necessidades. É essencial compreender a sua tarefa e estudar as possibilidades da ferramenta antes de trabalhar. Não utilizar código para elaborar mapas de clientes, testar hipóteses, e automatizar o trabalho. E para trazer o no-code para o mercado empresarial, olhe para plataformas com código compilável e SGBD de nível empresarial, que é o que é o AppMaster.io, de acordo com os seus autores. Será o fluxo uma ameaça para os desenvolvedores ou uma ferramenta adicional no seu arsenal para criar melhores produtos? Depende da sua abordagem. Mas não se esqueça, as plataformas sem código também têm de ser feitas por alguém.