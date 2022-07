O desenvolvimento sem código é uma técnica que permite aos usuários criar programas sem escrever nenhuma linha de código. É uma forma de programação visual baseada no construtor visual de arrastar e soltar.

História curta

O fenômeno do no-code, que recentemente se tornou moda, na verdade começou seu desenvolvimento nos anos 90. As primeiras ferramentas inovadoras sem código foram o Dreamweaver, que ainda é produzido pela Adobe, e o Frontpage, que já fez parte dos aplicativos do Microsoft Office. Ambas as plataformas foram criadas como editores de HTML, embora trabalhar com elas exigisse conhecimento de programação, algumas das etapas foram automatizadas.

Resolução de problemas com plataformas sem código

Hoje, as possibilidades de plataformas sem código aumentaram significativamente. Com a crescente demanda, existe uma ampla gama de plataformas para a criação de programas, sites e sistemas. Esse crescimento se deve a muitos problemas comuns que o desenvolvimento sem código resolve.

Em primeiro lugar, as plataformas sem código resolvem o problema da escassez de programadores no mercado e de uma oferta limitada de habilidades. O desenvolvimento sem código permite que pessoas de diferentes áreas criem programas com a ideia de iniciar um negócio ou melhorar os processos existentes sem envolver programadores.

Em segundo lugar, nenhum código é rápido. O desenvolvimento por meio de arrastar e soltar de elementos visuais leva muito menos tempo do que escrever um código completo.

Em terceiro lugar, os programadores terão muito mais tempo para trabalhar com projetos complexos e verdadeiramente interessantes se plataformas sem código os substituírem na execução de processos de rotina.

O futuro mais próximo

As plataformas sem código ainda não são uma ferramenta universal e não podem substituir completamente os desenvolvedores. Porém, no futuro, haverá uma quantidade muito maior de plataformas com mais recursos que se tornarão a norma para o uso diário.

O que Appmaster.io já conseguiu?

Appmaster.io é uma das novas plataformas sem código. A ideia central de sua criação foi a multifuncionalidade para que os aplicativos desenvolvidos na plataforma não fossem limitados em recursos. Portanto, o Appmaster.io permite que os usuários trabalhem com o front-end e o back-end, criem processos de negócios, integrem o aplicativo a outros serviços e alterem a aparência do aplicativo com o uso de um designer visual. A própria plataforma irá gerar o código-fonte para o aplicativo final, o que o tornará independente e indistinguível dos aplicativos criados tradicionalmente.

Explore todas as habilidades do não-código e crie seu aplicativo no Appmaster.io .