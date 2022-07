O Modelo de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (Rad) é um modelo de desenvolvimento que promove a prototipagem rápida e o feedback imediato ao longo de ciclos de desenvolvimento e teste longos e prolongados. Com a ajuda de modelos de desenvolvimento rápido de aplicações, os programadores podem levar várias iterações e modificações no software num curto espaço de tempo sem terem de começar do início de cada vez. Isto contribui para assegurar que o resultado final é mais centrado na qualidade e está em sintonia com as necessidades dos utilizadores finais.

O modelo Waterfall era anteriormente a técnica mais comum para o desenvolvimento de software. A abordagem típica do desenvolvimento de software em cascata enfatiza fortemente um planeamento meticuloso. Ainda assim, proporciona uma flexibilidade relativamente limitada para a incorporação de contributos dos clientes em várias fases ao longo do processo de desenvolvimento. Isto resulta frequentemente na criação de ideias por parte do cliente, o que, por sua vez, faz com que a fase de desenvolvimento seja refeita desde o início. O modelo de desenvolvimento rápido de aplicações corrige todas as falhas inerentes à abordagem da cascata.

>h2>Modelo de desenvolvimento de aplicações rápidasp>No início, Barry Boehm, James Martin, e uma série de outros reconheceram que as práticas convencionais de engenharia não eram necessárias para desenvolver software. Não era um recurso solitário que exigisse um arranjo pré-determinado de componentes. Pode ser moldado de uma forma que melhor se adapte aos requisitos do utilizador.

No início, o modelo de desenvolvimento rápido de aplicações foi organizado de acordo com o modelo em espiral, no qual um ou mais modelos de desenvolvimento foram utilizados para trabalhar num projecto ou desenvolvimento de software específico. É diferente de outros modelos.

Desenvolvimento rápido de aplicações (Rad) evoluiu ao longo do tempo. O termo Rad significa modelo de desenvolvimento rápido de aplicações é um modelo capaz de produzir protótipos a um ritmo rápido. A seguir, o consumidor oferece o seu contributo nos protótipos à medida que o contributo é analisado e utilizado para modificar o para melhor satisfazer os requisitos do consumidor.

Especificar os requisitos necessários

>h2>Passos maiores no desenvolvimento rápido de aplicaçõesp>O modelo de desenvolvimento rápido de aplicações ou Rad pode ser decomposto em quatro partes distintas. O seguinte é um esboço destas etapas:

Os membros da equipa do projecto, incluindo o gestor, os membros do pessoal de TI, e os utilizadores, reúnem-se para definir os objectivos, que incluem a necessidade do projecto, o âmbito do projecto, as potenciais dificuldades que se podem desenvolver, bem como as metas e necessidades do projecto. A fim de manter a adaptabilidade do projecto, o processo de desenvolvimento assegura que os limites dos requisitos permaneçam amplos.

>forte>Input of User>

A fase de construção e o input do utilizador trabalham em conjunto para criar o produto final do desenvolvimento da aplicação ou modelo rad. Durante a fase de construção, o feedback fornecido pelo utilizador durante a fase de entrada do utilizador é levado em consideração. A codificação e os testes são as abordagens típicas adoptadas para o conseguir. Tanto a fase de construção como a fase de entrada do utilizador continuarão até o utilizador atingir um ponto de contentamento com os resultados.

Finalização

Após a fase de entrada do utilizador e o período do edifício terem ambos chegado ao fim, e assumindo que o utilizador está totalmente satisfeito com o produto acabado, a fase seguinte é finalizá-lo. O produto recebe os seus toques finais de actividades como os testes e a formação que são realizados. Depois de o produto ter sido entregue ao consumidor, é submetido a testes para ver quanto tempo irá durar e quão estável permanecerá.

Quando se utilizam modelos Rad (Desenvolvimento Rápido de Aplicação)

Quando há menos tempo disponível para a criação do produto, como por exemplo num espaço de poucos dias, utiliza-se o modelo de Desenvolvimento Rápido de Aplicação (Rad).

<

Projectos em que o RAD é melhor utilizado para

>ul>p>p>Durante a segunda fase do processo de desenvolvimento, são criados protótipos de acordo com as especificações fornecidas por uma equipa que inclui tanto os programadores como os utilizadores finais. Espera-se que esta fase decorra continuamente, durante a qual o consumidor utilizará o software a fim de oferecer feedback ao programador. Outros modelos muitas vezes só recebem o input do utilizador no início e conclusão do ciclo de desenvolvimento.>ul>>li>li> É utilizado quando já foi tomada uma decisão sobre os produtos entregues e os requisitos.>li>li> Modelos de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (Rad) podem ser utilizados quando é dada ao utilizador final ou cliente a opção de participar em todas as fases do ciclo de vida do produto; isto é conhecido como "envolvimento do cliente ou do utilizador".>li>> Pode ser utilizado no caso do orçamento ser suficientemente grande; será possível contratar designers. A fim de desenvolver códigos com ferramentas automatizadas, que exigem um orçamento maior, é necessário ter um orçamento maior.

O Modelo de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (Rad) é particularmente útil para a concepção de software que é impulsionado pelas necessidades da interface do utilizador, enquanto que esta não é a única aplicação para a qual pode ser utilizado. As ferramentas que são utilizadas para criar interfaces gráficas de utilizador são frequentemente referidas como ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicações (rad).

How RAD is Different?

O processo de desenvolvimento de software utilizando o modelo de desenvolvimento rápido de aplicações difere significativamente das abordagens utilizadas por outros modelos de desenvolvimento de software. A quantidade de tempo gasto no desenvolvimento de um projecto de estrutura RAD é significativamente menor do que o gasto em projectos que utilizam outros modelos.

> forte>Vantagens do Modelo de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (Rad)>>/p>>p>p>A lista seguinte é uma lista de vantagens chave da metodologia de desenvolvimento de aplicações:

>ul>>li>Gestão de risco aumentada.>li>Reduzir a quantidade de tempo gasto no desenvolvimento e aumentar a taxa de entrega.>li> Adaptabilidade melhorada e grau de flexibilidade.li>li>Ingresso constante do utilizador que é pertinente e em tempo real.li>li> Haverá menos necessidade de codificação manual, e os testes demorarão menos tempo.li>li> Os requisitos são susceptíveis de revisão a qualquer momento.>li>Níveis mais elevados de produtividade com uma força de trabalho reduzida.li>li>Há um tempo mínimo entre os protótipos e as revisões.>/ul>