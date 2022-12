W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem, każdy biznes prędzej czy później dochodzi do automatyzacji przepływu pracy. Automatyzacja przepływu pracy rozwiązuje kilka problemów biznesowych jednocześnie:

wolne tempo pracy;

mała sprzedaż i obroty;

częste błędy wynikające z czynnika ludzkiego;

wypalenie pracowników z powodu przeciążenia i wykonywania nużących rutynowych zadań;

niskiej jakości zbieranie statystyk i w efekcie błędne planowanie celów biznesowych.

Na drodze do automatyzacji przepływu pracy można wykorzystać kilka metod: pełny cykl tworzenia aplikacji od podstaw lub skrócenie cyklu tworzenia aplikacji za pomocą no-code.

Dzięki no-code development nie musisz pisać kodu dla swojej aplikacji od podstaw. Dzięki temu podejściu możesz szybko stworzyć aplikację biznesową, korzystając z gotowych szablonów. Ponadto istnieją platformy z generowaniem kodu źródłowego w czasie rzeczywistym za pomocą sieci neuronowych.

Dziś pojęcie no-code obejmuje możliwość nie tylko tworzenia aplikacji webowych i mobilnych, ale także tworzenia robotów i botów, automatycznego wdrażania w różnych magazynach chmurowych, budowania bazy danych i logiki biznesowej, a także integracji z ogromną liczbą najpopularniejszych usług i systemów płatności. To dziesięciokrotnie skraca czas rozwoju i budżet deweloperski.

Kroki do sukcesu w automatyzacji przepływu pracy

Ten artykuł próbował ujawnić kroki na drodze do udanej automatyzacji przepływu pracy w Twojej firmie przy użyciu technologii no-code. Użyj tej listy kontrolnej, aby rozpocząć pracę już dziś.

1. Ustal cel automatyzacji przepływu pracy

Zanim zautomatyzujesz przepływ pracy w swojej firmie, koniecznie ustal jego cel. Zadaj sobie pytania:

Jakie jest główne zadanie, które automatyzacja przepływu pracy powinna rozwiązać?

Po jakich wskaźnikach mógłbym zrozumieć, że osiągnąłem swój cel?

Czy muszę teraz zautomatyzować cały przepływ pracy w mojej firmie, czy tylko wydzielony zestaw procesów biznesowych? Które z nich?

Czy jest to stabilna, długoterminowa automatyzacja z przyszłością czy rozwiązanie tymczasowe?

Jaki budżet mogę przeznaczyć na automatyzację?

Czy mogę sobie pozwolić na zatrudnienie zespołu programistów, czy może muszę jeszcze ciąć koszty?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci uniknąć przyszłych problemów w trakcie i po wdrożeniu automatyzacji. Jeśli prawidłowo przeprowadzisz analizę, nie będziesz miał do czynienia z sytuacją, w której w firmie znajduje się walizka bez rączki, którą szkoda wyrzucić i niewygodna do dalszego noszenia.

2. Stwórz listę procesów biznesowych

Głównym zadaniem automatyzacji procesów biznesowych jest organizacja pracy w każdym konkretnym segmencie firmy. Dlatego w pierwszej kolejności należy stworzyć listę procesów biznesowych, które wymagają automatyzacji. Być może nie wszystkie procesy biznesowe Twojej firmy muszą być zautomatyzowane, aby osiągnąć zamierzony cel, a jedynie kilka lub procesy jednego działu.

Na przykład, masz własną firmę zajmującą się szyciem odzieży wierzchniej: dział projektowy, zaopatrzenie w surowce, warsztat i szwaczki oraz dział marketingu. I zauważyłeś, że Twoje szwaczki nie radzą sobie z ilością zamówień, a termin dostawy partii towaru przesuwa się. Przeprowadziliście ankietę i ustaliliście, że trudno jest im poruszać się w rozszerzonej ofercie modelowej i szybko nauczyć się produkować nowe modele o wysokiej jakości. Co może pomóc w takiej sytuacji: zrewidować harmonogram pracy, zmienić czas trwania i liczbę zmian, zrewidować płace, zatrudnić nowych pracowników?

Lepiej stworzyć aplikację, która zagłębia się w zadania poza godzinami pracy, w drodze do pracy, a także w trakcie pracy, aby być bardziej przygotowanym. Może ona pokazywać każdemu szyjącemu aktualizację, filmik z przykładowym tworzeniem, komentarze, wgrywać stare i nowe wzory w dowolnym momencie, w tym bezpośredni czat z szefem i innymi pracownikami.

Określ, jakich procesów biznesowych potrzebujesz w swojej aplikacji, a z tym zrozumieniem możesz przejść dalej.

3. Stwórz mapę interakcji przetwarzania biznesowego

Teraz, gdy masz już listę wszystkich istotnych procesów biznesowych do automatyzacji, umieść je na czystym arkuszu w formie bloków, aby odpowiednio zbudować połączenia między nimi. W jakich punktach się przecinają i łączą? Jak się dokują, za pomocą jakich narzędzi? Jak kontrolować, że dokowanie się powiodło i procesy dalej działają? Wizualna reprezentacja w postaci diagramu pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak ułożone są procesy biznesowe w Twojej firmie, które etapy są kluczowe i na co należy zwrócić uwagę w procesie automatyzacji.

4. Wyjaśnij listy kontrolne i KPI swoich procesów biznesowych

Tutaj musisz podnieść listy kontrolne i KPI swoich pracowników, zrewidować je, jeśli są nieaktualne, lub stworzyć, jeśli w ogóle ich brakuje. Odpowiedz na takie pytania dla każdego uczestnika procesu biznesowego, który chcesz zautomatyzować:

Jakie kroki wykonuje każdy uczestnik procesu biznesowego?

Jakie dane są wymagane, aby każdy uczestnik procesu biznesowego mógł wykonać swoją pracę?

Jakie kamienie milowe określają jego postępy?

Jaki wynik pracy uczestnika procesu biznesowego otrzymujemy na wyjściu?

Jak wygląda proces edycji, jeśli takowy występuje?

Posiadanie dokładnych i zrozumiałych list kontrolnych oraz przepisanych KPI przyspieszy każdy projekt tworzenia oprogramowania.

5. Wyznacz swojego pracownika do zarządzania automatyzacją

Konstruktorzy bez kodu pozwalają Twoim pracownikom samodzielnie budować aplikacje lub kontaktować się z deweloperami bez kodu w celu montażu i tylko nadzorować proces tworzenia aplikacji.W każdym przypadku będziesz musiał wybrać pracownika odpowiedzialnego za proces automatyzacji. Oczywiście lepiej, jeśli będzie to osoba z podstawową wiedzą techniczną, a przede wszystkim osoba, która dobrze zna i rozumie wszystkie procesy biznesowe firmy.

6. Wyszukaj opcje platformy no-code

Z każdym rokiem technologie no-code rozwijają się, a na rynku konstruktorów i platform no-code pojawia się coraz więcej ofert. Również ich funkcjonalność się rozszerza: możesz zebrać zarówno prosty landing page, jak i pełnoprawną stronę internetową z dynamiczną zawartością (na przykład backend naszej strony jest zbudowany na naszej platformie no-code); aplikację do zamawiania jedzenia, która będzie w pełni zsynchronizowana z aplikacją dla kurierów, kompleksowy CRM od podstaw itd. Zapoznaj się z najlepszymi platformami no-code i wybierz tę, która najlepiej pasuje do Twojego zadania automatyzacji przepływu pracy. W artykule zebrano najlepsze platformy i narzędzia no-code w 2022 roku.

7. Skontaktuj się z AppMaster.io, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie

Nasza platforma no-code ma koncepcję all-in-one, więc AppMaster.io jest najlepszym rozwiązaniem do budowania większości typów aplikacji. Korzystając z naszego konstruktora no-code, możesz zbudować prawdziwy backend, który będzie identyczny z backendem w aplikacjach napisanych za pomocą klasycznej metody rozwoju. AppMaster.io generuje czytelny dla człowieka kod, który w razie potrzeby można wyeksportować. Stworzyliśmy wygodny edytor procesów biznesowych, który pozwala złożyć złożoną aplikację w kilka dni. Montaż wykorzystuje proste konstruktory drag-and-drop: przeciągnij i upuść elementy na scenę i dostosuj je. Do swojej aplikacji możesz podłączyć wiele integracji z innymi usługami. Obecnie na platformie znajduje się ponad 40 modułów, które przyspieszą rozwój Twojej aplikacji. Edycja zmontowanej aplikacji odbywa się w czasie rzeczywistym. Po dokonaniu edycji nie musisz ponownie publikować aplikacji mobilnej na marketplaces, wszystkie modyfikacje zostaną opublikowane automatycznie. Jest to niezwykle wygodne. Nasz Monitor Ochrony Zdrowia i system raportowania błędów (logi) trzyma palec na pulsie aplikacji i wprowadza natychmiastowe poprawki. Dlatego na AppMaster.io możesz zbudować aplikację o dowolnej złożoności, nawet "nowego Facebooka".

Podsumowanie

Możesz ekonomicznie i szybko zautomatyzować przepływ pracy w swojej firmie dzięki konstruktorom i narzędziom no-code. Wcześniej warto przejść przez kilka kroków, aby proces automatyzacji był jak najbardziej optymalny i udany:

ustalenie ostatecznego celu automatyzacji przepływu pracy;

sporządzenie listy procesów biznesowych w firmie;

stworzenie mapy interakcji procesów biznesowych;

sprecyzowanie list kontrolnych i wskaźników KPI procesów biznesowych;

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad automatyzacją;

zapoznanie się z opcjami konstruktorów i platform no-code;

wybór najbardziej funkcjonalnej platformy, takiej jak AppMaster.io.

Z nami możesz zacząć automatyzować swój workflow w AppMaster.io. Będziemy towarzyszyć procesowi i pomagać na każdym kroku zgodnie z Twoimi życzeniami. Ponadto mamy świetny program partnerski dla programistów no-code. Nie wahaj się skontaktować z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Przyszłość biznesu to no-code!