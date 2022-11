Jak z pewnością już zauważyłeś, platformy do streamingu treści wideo stają się coraz bardziej popularne w sieci. Mówiąc o platformach, które zarabiają pieniądze, ponadto, aplikacje do strumieniowego przesyłania treści wideo wyglądają jak największa okazja do zarabiania pieniędzy w tej dekadzie.

Wielu programistów zauważyło to, ale myślą, że aplikacja do strumieniowego przesyłania treści wideo jest zbyt skomplikowana do stworzenia, konkurencja jest po prostu zbyt wysoka, a oni nigdy nie zdołają zarobić prawdziwych pieniędzy z aplikacjami klonów Netflix, które stworzyli.

To prawda, że konkurencja jest bardzo duża, ale zawsze możesz znaleźć niszę, w której znajdziesz odbiorców, których potrzebuje Twój produkt (i odwrotnie). Jeśli chodzi o złożoność procesu rozpoczęcia budowania klonu Netflix, istnieje w rzeczywistości nowa granica kodowania i programowania, która może sprawić, że ten rodzaj ogromnego projektu dotrze do programistów takich jak ty! Jest to no-code. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez tworzenie Twojego klona Netflixa za pomocą narzędzi no -code, bez faktycznej konieczności pisania jakiegokolwiek kodu! Jeśli wydaje się to niemożliwe, wiedz, że nie jest i czytaj dalej!

Czym jest klon Netflixa?

Zanim omówimy, jak zbudować klon Netflixa, wyjaśnijmy, czym jest klon Netflixa. Jeśli jesteś zaznajomiony z Netflix, jedną z głównych światowych platform streamingu treści filmowych, łatwiej będzie to zrozumieć. Klon Netflix to aplikacja internetowa, która, podobnie jak Netflix, zapewnia użytkownikom bazę filmów (lub seriali telewizyjnych), które mogą oglądać, kiedy tylko chcą. Podobnie jak Netflix, klony Netflix mogą wymagać miesięcznej opłaty: w ten sposób, za kilka dolarów miesięcznie, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szerokiego archiwum filmów, a ty będziesz monetyzować swoją aplikację internetową klonów Netflix.

Czy Netflix może być sklonowany?

Mówimy o klonach Netflix w tym artykule (i to samo, gdy napotkasz ten termin w sieci), aby odnieść się do platform, które działają tak samo jak Netflix. Oczywiście nikt nie może legalnie zhakować Netflixa, udostępnić platformy klonów Netflixa i otrzymać za to wynagrodzenie: nie o tym tutaj mówimy.

W tym artykule i zawsze, gdy mówimy o klonach Netflix, mówimy o legalnych platformach, gdzie można legalnie umieścić treści wideo i filmy do dyspozycji użytkowników i że można monetyzować legalnie. Więc, czy można stworzyć klon Netflixa? Czy możemy stworzyć aplikację do streamingu wideo i ją monetyzować? Tak, możemy stworzyć klon Netflixa w 100% legalnie. Teraz czas dowiedzieć się jak.

Co to jest no-code?

Jest jeszcze jedna wstępna informacja, którą musimy się podzielić przed przejściem do naszego przewodnika krok po kroku, jak stworzyć klon Netflixa. Mówiliśmy o tworzeniu klonu Netflixa bez użycia kodu, ale jak to możliwe?

Rozwiązaniem jest właśnie no-code. No-code to nowe podejście do kodowania, które sprawia, że coraz więcej osób może zacząć budować własne aplikacje internetowe i mobilne, w tym klon Netflixa. No-code oznacza właśnie to, co sobie wyobrażasz: możliwość stworzenia tak złożonej platformy jak klon Netflixa bez pisania kodu i używania języka programowania, ale za pomocą wizualnego interfejsu dostarczanego przez narzędzie no-code.

Poza zapewnieniem wizualnego interfejsu, narzędzia no-code dostarczają wstępnie zbudowane elementy, które programista może złożyć, aby uzyskać pożądane rezultaty. Jak łatwo się domyślić, dzięki platformom no-code, programowanie staje się dostępne dla coraz większej liczby osób, a koszty tworzenia nowych aplikacji stają się coraz niższe. Jak zaraz odkryjesz, aspekty te stają się niezwykle ważne, gdy zaczynasz budować platformę tak złożoną jak klon Netflixa.

Istnieje więcej niż jedno narzędzie no-code dostępne tam, a wybór między nimi jest ważniejszy niż myślisz. Jakość no-code, którą wybierzesz, wpływa na jakość klonu Netflix, który budujesz. To, czego chcesz od swojej aplikacji no-code, to to, że może zapewnić ci pełną kontrolę nad tym, co budujesz; zawsze pamiętaj, że narzędzie no-code powinno zwiększyć twoją kreatywność, a nie ją ograniczyć!

Co sprawia, że rozumiesz, czy narzędzie no-code pozwala ci na pełną kontrolę i wolność nad twoim procesem twórczym? Dostęp do kodu źródłowego!

Jedną z najbardziej polecanych obecnie na rynku aplikacji no-code jest AppMaster, a jednym z jej atutów jest właśnie to. Choć generuje kod backendu automatycznie, to gwarantuje również dostęp do niego. Musisz szukać tego w aplikacji no-code, gdy budujesz swój klon Netflixa lub pracujesz nad jakimkolwiek innym projektem.

Przewodnik krok po kroku, jak zbudować klon Netflixa bez kodowania

Zdobądź swoje narzędzie bez kodu

Jak właśnie omówiliśmy, jeśli chcesz stworzyć aplikację klonu Netflix bez kodowania, potrzebujesz narzędzia no-code. Zabierzmy się więc do pracy. W tej części przeanalizujemy każdy krok, który doprowadzi Cię do stworzenia Twojego klona Netflixa.

Kształtuj interfejs użytkownika

W jaki sposób użytkownik będzie przeglądał treści dostępne na Twojej platformie klon Netflixa? Cóż, będzie to strona główna z najbardziej znanymi treściami oraz dynamiczny podgląd strony, który pojawi się po kliknięciu przez użytkownika w konkretne treści. Będziesz także potrzebował portalu administracyjnego, którego ty i twój zespół będziecie używać do przesyłania treści do platform klonów Netflix.

Tak więc, strona główna, strona podglądu i portal to trzy elementy, które tworzą pierwszy projekt klonu Netflix, a następnie będziesz je rozbudowywał.

Baza danych

Jeśli myślisz o Netflixie, możesz myśleć o nim jak o bazie danych filmów. Każdy z nich jest skategoryzowany według nazwy, opisu, gatunku i innych. Więc oczywiście, jeśli budujesz klon Netflixa, potrzebujesz bazy danych treści.

Tworzenie bazy danych w narzędziach no-code, takich jak AppMaster, jest łatwe: możesz użyć wstępnie zbudowanych szablonów bazy danych, a następnie rozpocząć jej budowę, wymieniając typy danych i dodając niezbędne pola. Na przykład możesz ustawić Treść i swój Typ danych, a następnie dodać następujące pola:

Film lub program telewizyjny

Tytuł filmu lub programu

Opis filmu lub programu

Obrazek miniaturki

Gatunek

Kategoria

Plik z treścią

Pomogłoby to, gdybyś miał również inną bazę danych. Jeśli wrócimy do Netflixa, z jednej strony mamy bazę danych dostępnych treści; z drugiej strony mamy bazę danych użytkowników. Tak więc druga baza danych, której potrzebujesz, to baza użytkowników.

Ustaw użytkownika jako typ danych, a następnie dodaj - co najmniej - następujące pola

Nazwa użytkownika

Email

Typ subskrypcji

Strona wysyłania treści

Teraz nadszedł czas, aby rozpocząć budowę rdzenia klonu Netflixa: samej treści. Kiedy już skonfigurujesz potrzebne bazy danych, musisz zacząć wgrywać treści. Jest jednak wstępny fragment, który jest bardzo ważny.

Przed rozpoczęciem ładowania treści chcesz stworzyć portal backendowy (coś, czego użytkownicy nigdy nie zobaczą), aby przesłać i zarządzać treścią, która będzie przesyłana strumieniowo na platformie klonu Netflix. Dzięki temu portalowi zarządzania treścią tworzysz przepływ pracy, który będzie zasilał twój klon Netflix.

Administratorzy klonu Netflix powinni mieć możliwość nie tylko wgrywania treści poprzez portal backend. Nadal muszą również być w stanie zarządzać nim, co oznacza, że powinno to być narzędzie backendowe, które pozwala im ustrukturyzować zawartość według odpowiednich pól w całej bibliotece filmów i treści. To, co chcesz zbudować za pomocą narzędzia bez kodu, to strona "Prześlij zawartość", w której możesz wypełnić wszystkie pola, które ustawiłeś w swojej bazie danych i dodać zawartość do biblioteki.

Wyświetlanie treści

Teraz stworzyłeś wszystkie "narzędzia" zarządzania, których potrzebujesz, ale twoi użytkownicy muszą być w stanie przeglądać zawartość. Musisz zbudować dynamiczną stronę wyświetlającą treść. Po pierwsze, co to znaczy dynamiczna? W swojej platformie klonów Netflixa będziesz miał stronę podglądu (lub stronę opisu) dla każdej z dostępnych treści.

Nie oznacza to, że musisz ręcznie tworzyć jedną stronę opisu dla każdej treści, którą załadowałeś. Wręcz przeciwnie, musisz stworzyć jedną stronę treści DeepL, która automatycznie dostosowuje się w zależności od treści, do której się odnosi. W tym sensie strona wyświetlania treści jest dynamiczna, ponieważ tworzysz rodzaj szablonu, który jest modyfikowany zgodnie z pewnymi parametrami (w tym przypadku zgodnie z filmem lub treścią, do której się odwołuje).

To może wydawać się skomplikowane do zbudowania, ale z narzędziem bez kodu, zadanie jest łatwiejsze: możesz użyć konkretnej funkcji przeznaczonej do tworzenia dynamicznych stron, ustawić, jakie są elementy dynamiczne, połączyć te elementy z twoim polem bazy danych i to jest zrobione.

Logika tego fragmentu jest następująca: mówisz swojemu klonowi Netflixa, że na przykład w polu Podgląd obrazu musi wyświetlić zawartość pola bazy danych o nazwie "Podgląd obrazu". Oprogramowanie sprawdzi bazę danych dla każdej zawartości i pokaże IMage Preview powiązany z każdym filmem.

Gdybyś zamiast ze stronami dynamicznymi pracował ze statycznymi, musiałbyś stworzyć jedną stronę zawartości DeepL dla każdego filmu i określić, jakie dane powinny być wyświetlane w każdym polu strony statycznej.

Wyszukiwanie treści

Po stronie front-endu potrzebujesz również strony wyszukiwania treści. To właśnie jej użytkownicy będą używać do wyszukiwania konkretnych treści. Jednak w tym przypadku, bardziej niż konkretna strona wyszukiwania, chcesz stworzyć pasek wyszukiwania, który pozwoli twoim użytkownikom na wyszukiwanie treści według tytułu.

Korzystając z narzędzia do kodowania wizualnego, możesz rozpocząć budowanie narzędzia wyszukiwania, dodając pasek wyszukiwania i ustawiając go. Nie ma potrzeby dostarczania wielu pól; tytuł jest zwykle tym, który się liczy. Narzędzie bez kodu zapewni kilka opcji, aby dostosować swój pasek wyszukiwania; najważniejszy jest ten, który nazywa się "pole do wyszukiwania". Tutaj chcesz ustawić "tytuł". Kod porówna treść wpisaną przez użytkownika z polem tytułu w Twojej bazie danych i poda wyniki.

Dodatkowe funkcje.

W tym momencie Twój klon Netflixa już działa:

Masz bazę danych dostępnych treści.

Masz swoje narzędzie backendowe do ciągłego wgrywania i zarządzania treścią.

Masz również narzędzia frontendowe, które pozwalają użytkownikom korzystać z klonu Netflix, co oznacza nawigację po zawartości, wizualizację zawartości DeepL i przesyłanie strumieniowe zawartości.

Istnieje jednak więcej funkcji, które możesz dodać, jeśli chcesz przenieść zawartość Netflix, którą właśnie stworzyłeś, na inny poziom.

Zapisana lista

Netflix jest idealnym przykładem platformy do strumieniowania treści wideo, dlatego wciąż bierzemy to za przykład. Jedną z funkcji, z których wszyscy korzystamy na Netflixie, jest lista Saved Content: kiedy natkniemy się na treści, które chcielibyśmy obejrzeć, ale później, zapisujemy je na naszej liście, abyśmy mogli łatwo znaleźć je, gdy faktycznie zamierzamy je obejrzeć.

Możesz również dodać tę samą funkcję do swojego klonu Netflix, aby uczynić go bardziej użytecznym. Najlepszym sposobem na wdrożenie tej funkcji jest dodanie przepływu pracy wyzwalanego po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Dodaj do mojej listy. Przepływy pracy to seria działań, które wynikają z wyzwalacza. W tym przypadku wyzwalaczem jest kliknięcie przycisku Dodaj do mojej listy, a przepływ pracy jest następujący: bieżąca zawartość jest dodawana do listy obserwowanych użytkowników.

Odtwarzanie treści

Przeszliśmy przez każdy istotny aspekt, który musisz wdrożyć, gdy zaczynasz budować swoją aplikację klona Netflix, ale zostawiliśmy na koniec najważniejszy ze wszystkich: funkcję odtwarzania treści. Twój klon Netflixa będzie oczywiście potrzebował odtwarzacza treści wideo.

Niektóre narzędzia no-code pozwalają na używanie wtyczek w procesie budowania aplikacji. Wtyczki to programy firm trzecich, które możesz wykorzystać w swoim projekcie. Jeśli przejrzysz dostępne wtyczki, z pewnością znajdziesz odtwarzacz wideo, który może pracować dla Ciebie. Pomimo tych wtyczek pochodzących z zewnątrz (mogą być zaprogramowane i dostarczone przez zewnętrznego dewelopera). Kiedy powinieneś zdecydować się na użycie wtyczki innej firmy? Zawsze, gdy szukasz konkretnej funkcji (lub funkcji), której natywny odtwarzacz wideo może nie mieć.

Ile kosztuje rozpoczęcie budowy klona Netflixa?

W naszym przewodniku rozbiliśmy skomplikowane zadanie rozpoczęcia budowy klona Netflixa na łatwe do opanowania kawałki. Nie oznacza to, że nagle rozpoczęcie budowy klona Netflixa stało się łatwe. To wciąż złożony projekt, ułatwiony przez fakt, że używasz narzędzia bez kodu, ale wciąż złożony. Złożoność jest zawsze jednym z głównych aspektów, które wpływają na cenę usługi. Więc, ile kosztuje rozpoczęcie budowy klonu Netflix?

Prawda jest taka, że jeśli nie skorzystasz z platformy no-code i zatrudnisz dewelopera, który z niej nie korzysta, proces będzie tak długi i kosztowny, że usługa będzie niezwykle droga (na poziomie kilkunastu tysięcy dolarów). Ale jedną z wielu zalet korzystania z narzędzi no-code jest właśnie to: obniżenie kosztów programowania. Niezależnie od tego, czy zaczniemy budować nasz klon Netflixa, czy zatrudnimy do tego kogoś, kto korzysta z platformy no-code, takiej jak AppMaster, w obu przypadkach koszty zostaną niezwykle zredukowane, a to jeszcze jeden powód, by zacząć budować swój klon Netflixa bez kodu!