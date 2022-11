Jak wybrać odpowiednią bazę danych dla aplikacji mobilnej

Jak już zapewne wiesz, wybór bazy danych jest kluczowym krokiem w procesie tworzenia aplikacji mobilnej. Czasami wybór może wydawać się przytłaczający, ponieważ istnieje wiele opcji.

Czym jest aplikacja bez kodu?

Po pierwsze, wyjaśnijmy czym jest no-code app. No-code to proces rozwoju, który nie wymaga od dewelopera pisania każdej pojedynczej linii kodu. W rzeczywistości, deweloperzy mogą budować całe i działające aplikacje mobilne bez pisania jakiegokolwiek kodu! Nie oznacza to, że kodu nie ma; oznacza to jedynie, że jest on automatycznie tworzony, a jeśli narzędzie do budowania aplikacji no-code, którego używasz, pozwala na to, możesz go nawet wyeksportować!

Jest to możliwe dzięki platformom do budowania aplikacji no-code: narzędzia programistyczne zaprojektowane specjalnie w celu, który właśnie opisaliśmy, pozwalające programistom tworzyć aplikacje mobilne lub aplikacje internetowe bez konieczności pisania kodu. Jednym z najbardziej znanych i polecanych przykładów tego typu narzędzia jest AppMaster: to platforma do tworzenia aplikacji no-code, za pomocą której można tworzyć aplikacje mobilne lub webowe.

AppMaster znacznie ułatwił proces tworzenia aplikacji: potencjalnie nawet początkujący, bez doświadczenia w kodowaniu, może rozpocząć pracę z nim i stworzyć swoją własną aplikację; jednak AppMaster jest również niezwykle przydatny dla doświadczonych programistów: sprawia, że proces tworzenia jest znacznie szybszy, łatwiejszy i mniej czasochłonny. Kiedy potrzebujesz dostępu do kodu backendu, możesz po prostu uzyskać do niego dostęp, wyeksportować go, zmodyfikować, użyć na innej platformie itd.

Dlaczego potrzebujesz usługi bazy danych backend dla swojej aplikacji bez kodu?

Bez względu na powód, dla którego budujesz aplikację mobilną (do użytku osobistego, dla swoich klientów, do zarządzania firmą), gdy tworzysz aplikację, potrzebujesz dostępu do danych. Możesz przechowywać dane w różnych miejscach, ale liczy się to, że potrzebujesz usługi backendowej bazy danych i dostępu do niej.

Czym jest backendowa baza danych?

Jak być może wiesz, systemy oprogramowania składają się z dwóch stron: frontend i backend. Front to to, co widzą użytkownicy; backend to miejsce, gdzie wszystkie dane są przechowywane, dostępne i pobierane. Backend to, w innych prostszych słowach, wszystko co dzieje się za kulisami. Baza danych backendu jest miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie dane. Dane z bazy danych mogą być następnie pobierane (inaczej niż być aktualizowane lub usuwane), aby umożliwić funkcjonowanie strony internetowej, aplikacji lub platformy. Oprócz baz danych, backend składa się również z serwerów i API (Advanced Programming Interface).

Znaczenie danych

Powodem, dla którego potrzebujesz backendowej bazy danych, jest to, że każda platforma programowa (czy to strona internetowa, czy aplikacja bez kodu) jest zasilana przez dane. Jakość i wydajność aplikacji zależy od jej zdolności do gromadzenia danych i uzyskiwania do nich szybkiego i skutecznego dostępu.

Znaczenie wyboru wzorcowej usługi backend database

Teraz, gdy wiesz, czym jest baza danych backend i jak ważna jest dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania każdego oprogramowania, możesz lepiej zrozumieć, jak ważny jest wybór odpowiedniej usługi bazy danych backend. Przede wszystkim zrozummy, co rozumiemy przez usługę backend database.

Usługi backend database to oferty, które pozwalają na przechowywanie i zarządzanie danymi przez zewnętrzne aplikacje. Większość programistów korzysta z tego typu usług baz danych, ponieważ to rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze niż alternatywa: budowanie i instalowanie. Konfigurujesz i utrzymujesz prywatny serwer.

Poświęćmy trochę czasu, aby rozważyć zalety zewnętrznej usługi backendowej bazy danych:

dzięki systemom usługowym backend database dane stają się dostępne z każdego miejsca

masz dostęp do danych zarówno online, jak i offline

usługa mobilnej bazy danych jest łatwiejsza w utrzymaniu, zwykle wymaga minimalnego wysiłku ze strony programisty (dostawca usługi backend database wykonuje ciężką pracę)

ponieważ system bazy danych jest zsynchronizowany, ułatwia wielu użytkownikom dostęp do danych w tym samym czasie

dzięki usługom backend database łatwiej jest również synchronizować dane na wielu urządzeniach (laptopach, smartfonach, tabletach i innych)

Jak zawsze, gdy polegasz na zewnętrznej usłudze, chcesz się upewnić, że oferują dokładnie to, czego potrzebujesz i są niezawodne. Ta sekcja pomoże Ci zrozumieć, jak przeszukiwać usługi baz danych backend i znaleźć najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Rodzaje baz danych aplikacji mobilnych

Przyjrzyjmy się alternatywom, które masz do dyspozycji, jeśli chodzi o usługi baz danych backend.

Hurtownie danych

Systemy hurtowni danych zostały zaprojektowane w celu wspierania działań analitycznych: są to ogromne wirtualne miejsca, w których przechowywane są tony danych historycznych. Dane pochodzą z różnych zasobów: aplikacji mobilnych, plików dziennika, formularzy i innych.

Podstawowym celem baz danych hurtowni jest gromadzenie ton danych, a następnie wykonywanie zapytań i analizowanie tych danych. Przedsiębiorstwa zazwyczaj używają ich do wyciągania spostrzeżeń z gromadzonych danych i na ich podstawie podejmują decyzje, projektują strategie, dokonują inwestycji itd.

Kiedy powinieneś wybrać hurtownię danych?

Ma to sens, gdy głównym celem Twojej aplikacji mobilnej no-code jest zbieranie danych, które możesz przeanalizować w późniejszym czasie.

Rozproszona hurtownia danych

Jak sama nazwa wskazuje, rozproszone magazyny danych są zlokalizowane geograficznie w odległych miejscach, bez fizycznych wspólnych zasobów. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli Twoi użytkownicy są rozsiani po różnych krajach.

Jak zapewne wiesz, fizyczna odległość między użytkownikiem a serwerem, na którym znajdują się dane, ma znaczenie, jeśli chodzi o wydajność. Kilkadziesiąt kilometrów nie zrobi różnicy. Jednak gdy Twoi użytkownicy są w Europie Wschodniej, a Twoje serwery w Ameryce Północnej, może to stać się problemem (nawet dlatego, że Twój konkurent z serwerami zlokalizowanymi w Europie jest w stanie zapewnić bardziej wydajną usługę oraz szybszą i bardziej wydajną aplikację mobilną).

Kiedy warto zdecydować się na rozproszoną hurtownię danych?

Warto zdecydować się na rozproszoną hurtownię danych, jeśli użytkownicy Twojej aplikacji mobilnej są rozproszeni w różnych krajach. W ten sposób możesz zapewnić każdemu użytkownikowi takie samo doświadczenie korzystania z aplikacji mobilnej na najwyższym poziomie, bez względu na jego położenie geograficzne.

Operacyjna baza danych

Operacyjna baza danych pozwoli użytkownikom Twojej aplikacji mobilnej na edycję lub usuwanie danych w czasie rzeczywistym. Kiedy aplikacja mobilna jest wysoce interaktywna, musi posiadać bazę danych, która może stale pobierać dane i edytować lub usuwać je zgodnie z potrzebami użytkownika. Inne opcje baz danych, które widzieliśmy do tej pory, nie byłyby odpowiednie dla wysoce interaktywnej aplikacji mobilnej, ponieważ pobieranie danych byłoby zbyt wolne, a w konsekwencji użytkownicy aplikacji mobilnej byliby powolni i nieefektywni.

Kiedy powinieneś zdecydować się na usługę operacyjnej bazy danych backend?

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, którą można uznać za platformę, na której użytkownicy mogą zarządzać opcjami, danymi, informacjami i nie tylko, to powinieneś zdecydować się na operacyjną bazę danych. Aplikacja mobilna, która pozwala na pewną interakcję i dostosowanie, powinna mieć operacyjny system obsługi bazy danych backend.

Relacyjna baza danych

Istnieje inna opcja, która jest odpowiednia dla złożonych projektów aplikacji mobilnych, a jest to relacyjna baza danych. Organizują one dane w tabelach, które są powiązane ze sobą poprzez wspólne punkty danych. Ta cecha umożliwia użytkownikom pobieranie więcej niż jednej tabeli danych za pomocą jednego zapytania.

Kiedy powinieneś zdecydować się na relacyjną bazę danych?

Jedną z głównych zalet relacyjnych baz danych jest to, że eliminują one redundancję. Jeśli Twój projekt aplikacji mobilnej jest szczególnie złożony i wymaga zarządzania dużą ilością danych, możesz zdecydować się na relacyjną bazę danych.

Czym jest arkusz kalkulacyjny i czy go potrzebujesz?

Szczególnie dla początkujących, bazy danych i arkusze kalkulacyjne mogą wyglądać jak to samo lub zamiennie. Oba służą tym samym celom: zarówno bazy danych, jak i arkusze kalkulacyjne pozwalają na przechowywanie, tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie danych, ale jeśli spojrzymy nieco głębiej, mogą pokazać istotne różnice. Powinieneś być świadomy takich różnic, aby wybrać, czy potrzebujesz usługi backendowej bazy danych czy arkusza kalkulacyjnego dla swojego projektu rozwoju aplikacji mobilnej no-code.

Czym jest arkusz kalkulacyjny?

Arkusze kalkulacyjne są łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia niż bazy danych, nawet jeśli mogą mieć pewne ograniczenia. Jak sama nazwa wskazuje, arkusze kalkulacyjne to podstawowe narzędzia, które wykorzystują format wierszy i kolumn. Najprostsze przykłady to Google Sheets lub Excel: arkusze kalkulacyjne stworzone za pomocą tych platform pozwalają na wprowadzanie danych i manipulowanie nimi w bardzo prosty sposób, ale czy ograniczają one wydajność Twojej aplikacji mobilnej? Przeanalizujmy zalety i wady korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

Zalety korzystania z arkuszy kalkulacyjnych

Główną zaletą korzystania z arkuszy kalkulacyjnych zamiast bazy danych jest to, że są one bardzo proste i integrują się z Twoją aplikacją mobilną. W końcu korzystanie z arkusza kalkulacyjnego jest tak samo proste jak wypełnienie formularza.

Arkusze kalkulacyjne nie są również systemami zarządzania danymi bez kodu i są jedną z najlepszych opcji dla studentów i początkujących.

Wady korzystania z arkuszy kalkulacyjnych

Oczywiście, arkusze kalkulacyjne mają wiele ograniczeń. Jak tylko zaczniesz zarządzać dużą ilością danych, arkusze kalkulacyjne nie będą już odpowiednie. Arkusze kalkulacyjne mogą pomieścić tylko ograniczoną ilość danych, w przeciwnym razie proces wyszukiwania i edycji danych stanie się zbyt długi i nieefektywny. Eksperci mogą jednak nadal korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, aby uchwycić swoje podstawowe pomysły lub zbudować proste prototypy przed przejściem do prawdziwego procesu rozwoju aplikacji mobilnej.

Głównym ograniczeniem, jeśli chodzi o arkusze kalkulacyjne, jest to, że nie mogą one przetwarzać złożonych funkcji. Jeśli aplikacja mobilna, którą tworzysz, jest niezwykle prosta, nadal możesz używać arkuszy kalkulacyjnych, ale jeśli twoja aplikacja mobilna jest przeznaczona dla kogokolwiek innego niż ty, wtedy będziesz potrzebował systemu baz danych.

Jak wybrać ten najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb

Struktura danych

Struktura danych zależy od wymagań aplikacji mobilnej. Różne aplikacje mobilne wymagają różnych typów struktury danych i oczywiście struktura danych, którą zaprojektowałeś, dyktuje wybór systemu bazy danych i usługi backendowej bazy danych.

Rozmiar danych

Rozmiar danych zależy od zapotrzebowania na pamięć masową. Jeśli aplikacja mobilna bez kodu, którą tworzysz, jest bardzo prosta, może potrzebujesz jej tylko do użytku osobistego, wtedy możesz nawet obejść się bez bazy danych i zdecydować się na prostszy arkusz kalkulacyjny. Ale kiedy masz duże ilości danych, musisz wybrać usługę backend database, która ma pojemność do przechowywania i zdolności wydajnościowe do pobierania i edytowania ich szybko i sprawnie.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych to ważny temat. Jedną z głównych zalet polegania na zewnętrznej usłudze backend database jest to, że nie musisz dbać o bezpieczeństwo w pierwszej osobie. Za bezpieczeństwo danych odpowiada zazwyczaj usługodawca, a bezpieczeństwo jest częścią jego oferty.

Warto również podkreślić, jak ważne jest bezpieczeństwo danych dla Twoich użytkowników: kiedy korzystają z Twojej aplikacji mobilnej, powierzają Ci swoje dane; czasami są to dane osobiste i sensowne, takie jak numery kart kredytowych czy informacje o stanie zdrowia. Dobrze byłoby, gdybyś zagwarantował swoim użytkownikom, że dane, które podają, będą bezpieczne i niedostępne dla żadnego napastnika. Możesz to zrobić tylko poprzez wynajęcie niezawodnej usługi bazy danych backend. Jeśli musisz wydać trochę więcej, ale uzyskać bardziej bezpieczny serwer, wyższa cena jest zawsze warta tego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Elastyczność modelu danych

Kiedy wybierasz swoją usługę backend database, upewnij się, że pozwalają one na pewną elastyczność. Żaden standardowy model nie będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz dla swojego projektu aplikacji mobilnej no-code, więc chcesz się upewnić, że masz miejsce na pewne dostosowania.

Potrzebne wsparcie

W usłudze backendowej bazy danych cena może lub nie może być zawarta w usłudze wsparcia klienta. Wsparcie jest zawsze ważne, gdy kupujesz tego typu usługi (usługi baz danych, hosting lub inne). Ale ilość wsparcia, którego potrzebujesz, zależy od twojej wiedzy. Jeśli jesteś początkujący, możesz potrzebować kogoś, kto poprowadzi Cię przez każdy krok konfiguracji bazy danych: w tym przypadku, upewnij się, aby uzyskać dostawcę bazy danych, który oferuje tę usługę. Jeśli potrzebujesz wsparcia tylko w skrajnych przypadkach, ponieważ jesteś w stanie samodzielnie zarządzać standardowymi zadaniami, wtedy możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy na wsparciu.

Skalowalność aplikacji mobilnej

Załóżmy, że zaczynasz od małego, ale już planujesz skalować swoją aplikację mobilną no-code. W takim przypadku powinieneś wybrać usługę backend database, która pozwala na taką skalowalność, aby w odpowiednim momencie nie musieć zmieniać dostawcy, ale móc skalować tego, z którego już korzystasz.

Liczba urządzeń

Załóżmy, że opracowujesz aplikację mobilną bez kodu, z której użytkownicy mogą korzystać na różnych urządzeniach. W takim przypadku chcesz się upewnić, że baza danych, którą wybierzesz, ma włączoną funkcję rozwiązywania konfliktów, które mogą powstać między urządzeniami.

W dzisiejszych czasach większość aplikacji mobilnych może być zsynchronizowana na wielu urządzeniach (wielu użytkowników korzysta z tych samych aplikacji zarówno na smartfonie, jak i na tablecie). Z tego powodu staje się to ważną cechą do rozważenia.

Przykłady baz danych bez kodu mobilnego

Realm DB

Realm DB to relacyjna baza danych typu open-source, która, jak już wspomnieliśmy, nadaje się nawet do złożonych projektów aplikacji mobilnych typu no, code.

MongoDB

Jest to kolejna baza danych open-source przeznaczona dla projektów aplikacji mobilnych. Jest to program bazodanowy NoSQL, który jest wysoce skalowalny i oparty na modelu relacyjnym. Widzieliśmy, że relacyjne bazy danych są bardzo skalowalne i odpowiednie dla złożonych projektów. Nawet jeśli zaczynasz mały, ale zamierzasz skalować swoją aplikację, naszą rekomendacją jest rozpoczęcie od relacyjnej bazy danych, nawet jeśli może to zająć trochę dodatkowego czasu na konfigurację w porównaniu do prostego arkusza kalkulacyjnego. Dzięki temu możesz mieć ułatwioną pracę w przyszłości.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedziałeś się, czym jest baza danych i dlaczego jest ważna dla Twojego projektu aplikacji mobilnej no-code. Wybór najbardziej odpowiedniej bazy danych jest pierwszą ważną decyzją, którą musisz podjąć, gdy zaczynasz tworzyć aplikację mobilną. Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi udało nam się uprościć Twój proces decyzyjny.