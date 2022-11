Świat się zmienia i jest to coś, czego wszyscy możemy doświadczyć. Jeszcze kilka lat temu używaliśmy naszych telefonów tylko do dzwonienia, pisania smsów do znajomych i przeglądania internetu. Dziś używamy ich do robienia zakupów, płacenia w kasach sklepów, odprawiania się na lotnisku i tak dalej.

Starając się nadążyć, wszystkie firmy nastawiają się na innowacje, a głównym tematem - jeśli chodzi o innowacje - jest cyfrowa automatyzacja. Czy to oznacza, że kodowanie staje się tak ważne, że jest teraz niezbędną umiejętnością w tym nowym zautomatyzowanym świecie?

W tym artykule odpowiadamy na to pytanie, analizując, co oznacza cyfrowa innowacja, jak ważna staje się w nowym zautomatyzowanym świecie i jak kodowanie staje się wymaganą umiejętnością. Jak zobaczymy, bardziej niż kodowanie, to programowanie - zdolność do tworzenia oprogramowania - staje się niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu; oraz jak aplikacje typu low-code no-code mogą zwiększyć innowacyjność. Jak się wkrótce przekonamy, nauka kodowania nie jest jedyną realną drogą.

Czym jest innowacja cyfrowa?

Innowacja cyfrowa to wykorzystanie technologii - oprogramowania i rozwiązań sprzętowych - w celu poprawy przepływu pracy i wydajności przedsiębiorstw. Automatyzacja stanowi dużą część innowacji cyfrowych: jednym z głównych sposobów, w jaki można usprawnić pracę zespołu biznesowego, jest automatyzacja jak największej liczby procesów w łańcuchu produkcyjnym. Jednak automatyzacja jest również zaangażowana w poprawę doświadczeń klientów, dostarczanie nowych usług i produktów, a także tworzenie nowych, całkowicie cyfrowych modeli biznesowych.

Dlaczego znaczenie automatyzacji rośnie?

Cyfrowa automatyzacja staje się bardzo ważna w naszym codziennym doświadczeniu: w skrócie jest to główny powód, dla którego automatyzacja staje się ważna i dlaczego, jako przedsiębiorca lub profesjonalista, nie możesz pominąć tego czynnika. Zawsze jednak lubimy kopać głębiej i przedstawiać bardziej szczegółową analizę: gdy przyjrzymy się rzeczom dokładnie, zauważymy, że automatyzacja jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna.

Podczas pandemii sieć była dla wielu jedynym kontaktem, jaki mogli mieć ze światem zewnętrznym. I nie chodziło tylko o komunikację z przyjaciółmi i rodziną: Internet był miejscem, do którego można było się udać, jeśli trzeba było śledzić kurs, połączyć się z zespołem w pracy, przejrzeć buty do biegania, jeśli potrzebowało się nowej pary, zamówić obiad lub zakupy spożywcze, i tak dalej. Teraz musimy zadać sobie pytanie: czy po pandemii coś się zmieniło?

Wydaje się, że nie: doświadczenia użytkowników z firmami - w niemal każdym sektorze - zawsze zaczynają się online. Nie tylko zaczyna się online, ale oczekują oni, że będą mogli zarządzać online tak wieloma aspektami i interakcjami, jak to tylko możliwe. Kiedy szukają miejsca, gdzie mogą kupić obiad na wynos online, i trafiają na Twoją przeglądarkę, z pewnością będą szukać sposobu na zamówienie bezpośrednio z aplikacji lub strony internetowej: zadzwonią do restauracji tylko wtedy, gdy nie znajdą automatycznego sposobu na zamówienie.

To tylko przykład, ale tak dzieje się w przypadku wszystkich interakcji na linii klient-biznes. Przedsiębiorstwa muszą uznać tę dynamikę i pójść w kierunku automatyzacji.

Czy automatyzacja ma jakieś zalety dla firm?

Ze względu na wszystkie aspekty, które właśnie zobaczyliśmy, automatyzacja jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna do przetrwania firm w każdym sektorze. Ale czy jest to cena, którą firmy muszą zapłacić, czy też automatyzacja i oprogramowanie przynoszą korzyści dla firm?

Krótka odpowiedź jest taka, że owszem, dzięki programowaniu i oprogramowaniu firmy nadążają za duchem czasu, ale jednocześnie są w stanie wykorzystać wiele zalet:

automatyzacja zwiększa wydajność, ponieważ wiele zadań jest obsługiwanych szybciej i lepiej;

automatyzacja zwiększa liczbę klientów, z którymi można się zmierzyć każdego dnia

oprogramowanie przyciąga klientów, ponieważ publiczność - na początku '20 - jest coraz bardziej przyzwyczajona do korzystania z niego - niezależnie od tego, czy jest to strona internetowa, aplikacja mobilna, czy aplikacja internetowa.

Za pomocą tych dwóch pierwszych akapitów chcieliśmy omówić znaczenie zautomatyzowanego oprogramowania w dzisiejszym świecie, abyśmy mogli teraz udzielić bardziej świadomej odpowiedzi na nasze początkowe pytanie: czy kodowanie jest wymaganą umiejętnością w dzisiejszych czasach?

Czy kodowanie jest wymaganą umiejętnością w dzisiejszych czasach?

Jeśli świat zmierza w kierunku cyfrowych innowacji i automatyzacji, to musimy oczekiwać, że kodowanie stanie się coraz bardziej wartościową umiejętnością w miejscu pracy. Jest to coś, co możemy wywnioskować z naszych wcześniejszych rozważań, ale dane to potwierdzają: raport z 2019 roku dostarczony przez Bureau Labor of Statistics Stanów Zjednoczonych potwierdza, że ponad połowa przyszłych miejsc pracy będzie dotyczyła technologii komputerowych i informacyjnych i to nie tylko w sektorach komputerowych, ale także nauki, inżynierii, matematyki i innych.

Jednak nie tylko technicy komputerowi są programistami. Ale z tych nowych miejsc pracy, Bureaus Labor of Statistics mówi również, 21% z nich będzie programistów. Weźmy inny raport, tym razem z roku 2020. Artykuł opublikowany w Forbesie w tym samym roku mówi, że automatyzacja staje się tak ważna, że jeśli chcesz mieć pracę w przyszłości, lepiej naucz się kodować lub projektować produkt.

Z naszej dyskusji i dwóch raportów, o których wspomnieliśmy, możemy powiedzieć, że tak, kodowanie staje się wymaganą umiejętnością w miejscu pracy. Programiści mają dużo pewniejsze możliwości zatrudnienia, a nauka kodowania staje się coraz bardziej popularna wśród studentów na całym świecie.

Zapotrzebowanie na programistów jest właściwie tak duże, że moglibyśmy się spodziewać, że coraz więcej osób porzuci swoje stare prace lub kariery i zacznie uczyć się kodowania, aby znaleźć lepszą pracę i zwiększyć swoje możliwości. Jednak tak się nie dzieje. Nauka kodowania i zostanie tradycyjnym programistą nie jest jeszcze niczym. Dlaczego, skoro możliwości zatrudnienia są tak atrakcyjne? Dlaczego, skoro kodowanie jest tak wymaganą umiejętnością?

Dlaczego brakuje programistów?

To, że programistów jest mniej niż tych, których poszukują firmy, nie wynika tylko z dużego zapotrzebowania. Jeśli spojrzymy głębiej, istnieją inne powody, dla których nie każdy szukający pracy zostaje programistą.

Kursy programowania są drogie

Nauka kodowania może być bardzo kosztowna. Kursy dla programistów, które przygotowują cię do zostania profesjonalnym programistą (nie amatorem) mogą kosztować od 10 000 do 20 000 dolarów. Wiele rodzin nie może sobie pozwolić na opłacenie kursów kodowania dla swoich dzieci, a wielu studentów i pracowników w poszukiwaniu nowej kariery nie może sobie pozwolić na wydanie tak dużo na zajęcia z programowania.

Kursy programowania nie są dostępne dla wszystkich

Kursy programowania - te, które pozwalają na naukę kodowania od zera do poziomu dewelopera - często przyjmują tylko określoną liczbę studentów każdego roku. Z tego powodu, jeśli nie wiesz nic o programowaniu i kodowaniu, jest mało prawdopodobne, że zostaniesz przyjęty do tych szkół: to utrudnia osobom poszukującym nowej kariery, aby faktycznie dokonać tej zmiany.

Nauka kodowania jest czasochłonna

Kursy programowania są często w pełnym wymiarze godzin. Często nie jest to problem dla studentów, ale jeśli masz pracę lub prowadzisz firmę, może stać się bardzo trudne, aby znaleźć czas na śledzenie zajęć z programowania i praktykowanie kodowania. Wiele osób musi opuścić swoją starą pracę, aby nauczyć się kodować, a wiele osób po prostu nie może sobie na to pozwolić.

Nauka kodowania jest trudna

Nauka kodu i nauka tego typu kodu, który pozwala na tworzenie automatyzacji i zautomatyzowanego oprogramowania nie jest łatwa. Wielu maniaków komputerowych może uznać to za łatwe, ale kodowanie, programowanie i tworzenie oprogramowania nie jest dla każdego.

Niechęć do rozpoczęcia

Ponieważ kodowanie jest trudne, ponieważ wiemy, że nie jest dla każdego, wiele osób jest po prostu niechętnych nawet do rozpoczęcia tej ścieżki nauki kodu. Co więcej, ci, którzy myślą o zmianie kariery, mogą czuć niechęć do zaczynania od nowa: mogą mieć swoje stopnie, dyplomy i uznanie, a teraz muszą zaczynać od zera, otoczeni przez nastolatków.

Z tego, co do tej pory omówiliśmy, może wynikać, że mimo iż automatyzacja i kodowanie są teraźniejszością i przyszłością rynku pracy, dla wielu osób dostęp do nich jest wciąż niemożliwy, a dla innych jest już po prostu za późno.

Jednak - i to jest najważniejsza informacja, którą dzielimy się w tym artykule - kodowanie i programowanie ewoluują w kierunku, który pozwoli - i już pozwala - coraz większej liczbie osób w każdej branży na dostęp do kodowania bez nauki kodowania!

Jak mieć umiejętności bez nauki kodowania

Świat kodowania jest bardzo dynamiczny: ewoluował wraz z nowymi językami programowania i integracją. Najnowszą aktualizacją w świecie kodowania są jednak aplikacje bez kodu. W drugiej części tego artykułu zbadamy, czym jest no-code, jak działają aplikacje no-code, w jaki sposób sprawiają, że automatyzacja i nowe miejsca pracy są dostępne dla każdego, i jak możesz zacząć naukę kodowania, jak korzystać z niskokodowych aplikacji no-code właśnie teraz!

Czym jest no-code

No-code (low-code) to dość nowe podejście do kodowania, programowania i tworzenia oprogramowania. Jak sugeruje jego definicja, no-code (low-code) jest sposobem kodowania, który w rzeczywistości nie koduje lub, przynajmniej, nie używa języków programowania. Ale jak można kodować bez kodowania za pomocą języków programowania?

No-code (i low-code) jest możliwy tylko dzięki aplikacjom no-code. Te aplikacje bez kodu to rozwijające się środowiska programistyczne, które zapewniają wizualny interfejs i wstępnie zbudowane elementy oprogramowania, które użytkownicy mogą wykorzystać do stworzenia swojej aplikacji lub oprogramowania.

Różnica między no-code a low-code

Do tej pory wspominaliśmy o no-code z jednej strony i low-code z drugiej: jak łatwo się domyślić, no-code i low-code nie są' tym samym, mimo że są podobne i często możliwe w ramach tej samej platformy.

Low-code to podejście, które wymaga jedynie niewielkiej ilości kodowania. Użytkownik, którym jest deweloper, może skorzystać z gotowych elementów oprogramowania, ale wtedy - aby osiągnąć idealny poziom integracji i zagwarantować dobre doświadczenie użytkownika, musi skorzystać z tradycyjnego kodowania. Oznacza to, że deweloperzy, którzy stosują podejście programowania low-code, muszą znać jakiś język programowania.

Aplikacje low-code no-code są prawdziwą rewolucją, ponieważ nie wymagają od użytkownika (użytkownika aplikacji low-code no-code, czyli dewelopera) znajomości jakichkolwiek języków programowania. Aplikacje low-code no-code są tak elastyczne i kompletne, że pozwalają użytkownikom tworzyć kompletne i działające oprogramowanie, z doświadczeniem użytkownika premium, bez użycia ani jednej linii kodowania.

Platformy niskokodowe no-code

Najlepsze platformy aplikacji lub oprogramowania no-code to te, które pozwalają użytkownikowi tworzyć aplikacje bez użycia jakiegokolwiek kodowania lub języków programowania, ale które zapewniają dostęp do kodu backend. Innymi słowy, najlepsze platformy oprogramowania no-code low-code to te, które mogą stać się low-code, jeśli dowolny programista chce uzyskać dostęp i edytować kod backend. Tylko dzięki tej możliwości programiści mogą być całkowicie wolni i nie mieć żadnych ograniczeń w swoim doświadczeniu programistycznym.

AppMaster jest znany jako jedna z najlepszych aplikacji no-code w obiegu: zapewnia interfejs wizualny, który ułatwia doświadczenie kodowania i czyni je bardziej płynnym, a także zapewnia dostęp do kodu backendu, aby go zapisać, wyeksportować lub edytować.

Dlaczego AppMaster jest najbardziej polecaną aplikacją bez kodu

Analizując to, co sprawia, że AppMaster jest najbardziej polecaną aplikacją no-code, mamy nadzieję, że pomożemy Ci zrozumieć, jak rozpoznać aplikację premium no-code, taką, której możesz użyć do tworzenia własnych zautomatyzowanych procesów i taką, która pozwoli Ci zostać programistą oprogramowania.

Dostęp do kodu backendowego

Jak już wspomnieliśmy, możliwość edycji kodu jest ważna, aby zagwarantować pełną kontrolę nad oprogramowaniem, które tworzy programista.

Kiedy aplikacja no-code jest dobrze zintegrowana z innymi aplikacjami i platformami, dodawanie funkcjonalności i doświadczenie w kodowaniu staje się jeszcze łatwiejsze.

Najlepsze aplikacje no-code zapewniają również narzędzia, które pomagają uruchomić właśnie stworzoną aplikację na wszystkich głównych dostępnych sklepach, dzięki czemu można ją łatwo rozpowszechnić wśród współpracowników lub klientów.

Aplikacja no-code nie powinna zapewniać pełnej wolności programistom tylko poprzez umożliwienie dostępu do kodu backend. Nawet ci programiści oprogramowania, którzy nie chcą używać języków programowania, powinni mieć zero ograniczeń w swoim doświadczeniu programistycznym.

Znaczenie no-code na nadchodzącym rynku pracy

Dzięki podejściu no-code low-code nie tylko wspomagamy demokratyzację technologii, ale także demokratyzację kodowania, programowania i automatyzacji. A to może być wielka szansa w świecie, w którym kodowanie staje się podstawową umiejętnością na rynku pracy.

Podejście no-code, low-code, rewolucjonizuje więc nie tylko świat oprogramowania programistycznego, ale także rynek pracy. Dzięki no-code low-code kodowanie staje się łatwiejsze, a wymagane umiejętności stają się bardziej dostępne dla wielu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma umiejętności, których trzeba się nauczyć. No-code low-code jest nadal umiejętnością, wymaganą umiejętnością, jeśli chcesz zostać programistą lub jeśli chcesz zautomatyzować procesy w swojej firmie, ale jest o wiele łatwiej dostać się do punktu, w którym:

możesz zautomatyzować procesy w swojej firmie, tworzyć oprogramowanie, które poprawia doświadczenie użytkownika, oraz tworzyć aplikacje mobilne dla swoich klientów bez zatrudniania programisty (ponieważ zapotrzebowanie na programistów jest tak duże, ich usługi są dość drogie);

samemu zostać programistą i zacząć sprzedawać usługi programowania i kodowania.

Zamiast uczyć się kodowania, będziesz uczyć się no-code, co jest szybszym i łatwiejszym procesem.

Aplikacje no-code otwierają drzwi przyszłości

Niskie aplikacje no-code sprawiają, że umiejętności programowania oprogramowania są bardziej dostępne dla każdego. Ponieważ, jak widzieliśmy do tej pory, umiejętności programowania oprogramowania są jednymi z najbardziej wymaganych w obecnym i przyszłym miejscu pracy, aplikacje low-code no-code mogą otworzyć klucz do przyszłości.

Czy oznacza to, że tradycyjni programiści zostaną ukarani? Wcale nie! Aplikacje low-code, no-code są zasobem dla doświadczonych programistów tak samo jak dla początkujących. Dzięki aplikacjom low-code no-code deweloperzy mogą kodować szybciej. Co więcej, aplikacje low-code no-code zapewniają większą kontrolę nad złożonymi projektami.

Dla doświadczonych programistów wybór odpowiednich aplikacji low-code no-code stanie się jeszcze ważniejszy: fundamentalne znaczenie ma dla nich to, że wybrana aplikacja low-code no-code gwarantuje dostęp do kodu backendowego, dzięki czemu mogą używać języków programowania, które znają, aby spersonalizować swój projekt tworzenia oprogramowania.

Wniosek

W nowym zautomatyzowanym świecie kodowanie jest wymaganą umiejętnością. Aplikacje low-code, no-code zapewniają najlepsze rozwiązanie jednego poważnego problemu: faktu, że nauka kodu nie jest dostępna dla wszystkich. Aplikacje no-code dadzą możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na programistów na obecnym i przyszłym rynku pracy.