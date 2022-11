Oczekuje się, że w 2022 roku PWA będzie w stanie zaoferować to, co najlepsze z obu światów: dostępność i wygodę przeglądania stron internetowych, z szybszym i bardziej odpornym interfejsem użytkownika, jak natywne aplikacje mobilne, co czyni je bardzo akceptowalnymi. Jednak do tego czasu może warto trzymać się natywnego rozwoju aplikacji mobilnych , jeśli twój projekt wymaga prędkości lub wysokiej wydajności.

Progressive Web Apps Vs. Native Apps: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Aplikacje PWA oferują kilka korzyści, które czynią je znacznie lepszymi od natywnych aplikacji mobilnych. Ponieważ są one wykonane przy użyciu sieci, PWA mogą uzyskać dostęp z każdej przeglądarki na smartfonie, niezależnie od systemu operacyjnego, i oferują doświadczenie podobne do smartfona. Użytkownicy mogą również szybko i łatwo zainstalować PWA na ekranie głównym telefonu, dodając skrót do ekranu głównego bez dostępu do sklepu z aplikacjami.

PWAs już zaczął zastępować natywne aplikacje mobilne lub aplikacje w niektórych obszarach, takich jak aplikacje do strumieniowania wideo, gdzie ciężkie interfejsy użytkownika są niepotrzebne. Trzeba jednak zrozumieć, że w przyszłości jest jeszcze dużo miejsca na ulepszenia.

Czy PWA zastąpią aplikacje natywne?

Chociaż PWA są lepsze niż natywna aplikacja mobilna, niekoniecznie są bardziej wygodne lub przyjazne dla użytkownika. Twoja aplikacja biznesowa może uzyskać dużą elastyczność podczas tworzenia natywnej aplikacji mobilnej, ponieważ możesz zaprojektować interfejs w taki sposób, w jaki chcesz go mieć. Nie będziesz miał takiego wyboru elastyczności, jeśli zdecydujesz się na rozwój PWA niż natywnej aplikacji mobilnej dla swoich wymagań biznesowych.

W przeciwieństwie do natywnej aplikacji mobilnej, aplikacje PWA muszą stosować się do technologii tworzenia stron internetowych, takich jak HTML i CSS, co oznacza, że nie ma możliwości dostosowania ich poza prostymi zmianami, takimi jak kolory i czcionki. Nie będzie też opcji akceleracji sprzętowej, choć animacje będą wyglądały równie płynnie jak w przypadku natywnych aplikacji mobilnych.

Podczas gdy te wady mogą brzmieć jak dużo dla niektórych firm, nie powinno być zbyt wiele problemu dla innych, ponieważ większość firm nie będzie potrzebować ciężkich dostosowań. Na przykład, firma z wieloma klientami i klientami nie będzie musiała wyświetlać treści każdej wiadomości, którą wyświetla jej aplikacja. Jednak ich użytkownicy nadal będą doceniać wygodę dostępu do treści w sposób ciągły.

Jaka jest różnica między aplikacją natywną a aplikacją internetową?

PWA różnią się od natywnych aplikacji internetowych na kilka znaczących sposobów. Na przykład, mogą być zainstalowane na ekranie głównym jak aplikacje natywne, ale mogą również działać w trybie offline jak aplikacje natywne. Inną dużą różnicą jest to, że Progresywna strona internetowa Aplikacje używają routingu po stronie klienta, aby określić, jaką treść ogląda użytkownik, podczas gdy natywna aplikacja internetowa polega na routingu po stronie serwera, aby dokonać tego samego ustalenia.

PWA będzie używać routingu po stronie klienta, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę internetową, ale przełączy się na routing po stronie serwera, gdy zostanie zainstalowany na ekranie głównym. Routing po stronie klienta pozwala Aplikacji progresywnej strony internetowej, w przeciwieństwie do aplikacji natywnych, wysyłać polecenia i dane z klienta do serwera, podczas gdy routing po stronie serwera uniemożliwia Aplikacji progresywnej strony internetowej wysyłanie jakichkolwiek danych.

Zawartość, którą można wyświetlić w Aplikacji progresywnej strony internetowej, zależy od tego, jak wiele informacji jest dostępnych online. Na przykład załóżmy, że używasz witryny internetowej e-commerce do sprzedaży pluszowych misiów. W takim przypadku Twoja firma może chcieć uniknąć tworzenia Progresywnej Aplikacji Internetowej, ponieważ produkty misia będą trudne do wyświetlenia bez serwera. Z drugiej strony, jeśli tworzysz aplikację dla sklepu z odzieżą lub biżuterią, który sprzedaje produkty online, to prawdopodobnie dobrze jest stworzyć Progresywną Aplikację Internetową.

Czy należy iść na Native App?

Jeśli potrzebujesz dostępu do konkretnego sprzętu na smartfonie, to prawdopodobnie najlepiej jest unikać tworzenia PWA, ale przejść do natywnych aplikacji mobilnych. Będzie tak również w przypadku, gdy Twoja firma planuje uzyskać dostęp do wrażliwych informacji, które nie są dostępne za pośrednictwem przeglądarki.

W tym celu możesz przejść przez znaną platformę no-code, AppMaster, która może pomóc w szybkim zbudowaniu natywnej aplikacji lub aplikacji mobilnej. Firma oferuje różne narzędzia do łatwego tworzenia natywnych aplikacji mobilnych dopasowanych do Twoich wymagań, w tym narzędzie do przeciągania i upuszczania, zestaw, który pozwala kontrolować natywną aplikację i jej projekt, a także edytor offline do tworzenia funkcjonalności offline.

Korzyści z używania AppMaster:

Użytkownicy mogą go używać do budowania dostosowywanych natywnych aplikacji mobilnych z łatwością.

Obsługuje Kotlin / Jetpack można pracować z Swift UI dostępne na wszystkich telefonach komórkowych.

Aplikacja może budować w krótkim czasie i może być szybko uruchomiony w sklepie Google Play.

Obsługuje wszystkie rodzaje systemów operacyjnych, tj. Android i iOS.

Dostępna jest obszerna kolekcja widżetów do tworzenia i dostosowywania aplikacji internetowych.

Natywne aplikacje mobilne na tej platformie mogą uzyskać dostęp do wszystkich rodzajów czujników i sprzętu na smartfonie.

Możesz opracować aplikacje stron internetowych, które mogą działać w tle.

Nowy poziom osiągnięć dla doświadczenia aplikacji offline.

Firmy mogą używać natywnych aplikacji mobilnych lub aplikacji zbudowanych tutaj, aby zwiększyć zaangażowanie klientów.

Jaka jest różnica między aplikacją internetową a Progressive Web App?

Aplikacja webowa to aplikacja, która jest zbudowana przy użyciu standardowej przeglądarki sieciowej, takiej jak Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari. Różnica między aplikacją internetową a progresywną polega na tym, że ta druga została zbudowana przy użyciu HTML5, CSS3 i JavaScript zamiast funkcjonalności specyficznych dla danej przeglądarki.

Gmail, Facebook Messenger i aplikacja Mail firmy Apple to znane przykłady aplikacji internetowych, które łatwo rozpoznać. Są one zbudowane przy użyciu JavaScript i HTML5. Mają ten sam adres URL, ale różne rozszerzenia plików. Rozszerzenie aplikacji internetowej to .html, natomiast PWA's to aplikacja przeglądarkowa. Proces ich budowania jest zupełnie inny, co leży w ich kodzie źródłowym.

Technologia Progressive Web Application stała się popularna, ponieważ oferuje lżejszy sposób budowania aplikacji, która działa na wszystkich systemach operacyjnych. Progresywne aplikacje internetowe pozwalają użytkownikom budować i utrzymywać karuzelę stron internetowych obok zakładek i kart przeglądarki poprzez przyznanie im trwałego przechowywania danych i buforowania w czasie ładowania. Aplikacje PWA mogą być również dodawane do mobilnych ekranów głównych i oferują doświadczenie użytkownika podobne do aplikacji.

Czy PWA jest lepsze niż React Native?

Jeśli szukasz do tworzenia natywnych aplikacji, to, React Native jest frameworkiem open-source, który pozwala budować aplikacje iOS i Android w ekosystemie, który podąża za frameworkiem Facebook React. React Native jest jednokierunkową platformą komunikacyjną, co oznacza, że nie ma możliwości, aby serwer komunikował się z powrotem z klientem. Ta cecha sprawi, że deweloperzy będą mogli budować aplikacje międzyplatformowe.

Z drugiej strony, Progressive internet site Applications to technologie sieciowe, które wykorzystują JavaScript zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na pulpitach. PWA pozwala użytkownikom na dostęp do stron sieciowych z zakładek przeglądarki i umożliwi im natychmiastowe załadowanie treści bez konieczności korzystania z serwera. Oznacza to, że można budować i uzyskiwać dostęp do stron internetowych za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego lub systemu operacyjnego.

Jaka jest przewaga PWA nad aplikacją natywną?

PWA umożliwiają użytkownikom płynny dostęp do strony internetowej bez konieczności uruchamiania aplikacji. Tak więc, pozwoli to użytkownikowi na dostęp do stron Progressive Web Application z ekranów domowych i uruchomienie w trybie offline bez żadnych problemów.

PWA pozwalają również deweloperom skupić się na budowaniu istotnych części ich stron, zamiast mieć coś opracowanego przez kilku deweloperów, w tym deweloperów aplikacji natywnych.

Apps PWA są mniej wymagające dla deweloperów, jak również w porównaniu z natywnymi aplikacjami. Ponadto aplikacje mobilne Progressive Internet site Application zajmują mniej miejsca na dysku twardym telefonu komórkowego i nie wymagają połączenia z internetem, gdy są otwierane lub odświeżane.

Wniosek

Ponieważ PWA są budowane przy użyciu technologii webowych, nie ma potrzeby, aby deweloperzy tworzyli różne wersje aplikacji mobilnych. Ponadto, Progressive Web Application zapewnia użytkownikom doświadczenie podobne do aplikacji natywnych, co czyni je potężnym narzędziem dla firm i startupów.

Apps PWA są skutecznym rozwiązaniem dla deweloperów, którzy chcą zredukować czas i pieniądze poświęcone na budowę aplikacji mobilnych i stron internetowych. Jednak Progresywne Aplikacje Internetowe nie są najodpowiedniejszym rozwiązaniem dla aplikacji wymagającej sprzętowego dostępu do konkretnego sprzętu.