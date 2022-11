Podczas gdy technologia staje się coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu, pomagamy w czymś, co nazywa się "demokratyzacją technologii", co oznacza, że dziś coraz więcej osób może nie tylko korzystać z technologii, ale także ją tworzyć.

Dziś każdy może stworzyć stronę internetową, stronę e-commerce, a także aplikację mobilną lub internetową dzięki narzędziom no-code. Jeśli jednak chodzi o kodowanie i budowanie aplikacji, to wciąż krąży wiele błędnych przekonań. Wielu właścicieli firm, a nawet deweloperów, jest wciąż przekonanych, na przykład, że kodowanie jest nadal najlepszym sposobem na stworzenie aplikacji. Jednocześnie narzędzia no-code są świetnym zasobem nawet dla tych, którzy mają głębokie zrozumienie języków programowania.

Ten artykuł zdemaskuje pięć największych błędnych przekonań dotyczących no-code development.

Co to jest no-code development?

Jak zapewne się domyślasz, no-code nie jest nowym podejściem do kodowania. Jednak jego popularność niezwykle rośnie z każdym rokiem. Zamiast budować aplikację od podstaw i pisać linie i wiersze kodu, no-code development używa narzędzi no-code.

Narzędzia no-code to platformy zaprojektowane tak, aby umożliwić programistom o różnych poziomach zaawansowania tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez stosowania tradycyjnego podejścia do kodowania. Platformy no-code pozwalają użytkownikom używać modułów, elementów interfejsu i bloków logicznych wcześniej stworzonych i przetestowanych przez twórców tych platform do tworzenia swoich aplikacji, w tym przy użyciu metody drag-and-drop.

Jaka jest różnica między narzędziami no-code i low-code?

Mówiąc o błędnych koncepcjach dotyczących no-code, czasami jest on mylony z podejściem low-code. Ale jest różnica między tymi dwoma podejściami.

Low-code, w szczególności, jest podobny do no-code, ale:

platformy low-code zapewniają obszar, w którym programiści mogą i muszą dodawać kod, aby rozwijać funkcjonalności;

jest mniejsza automatyzacja;

programiści muszą mieć głębokie zrozumienie języków programowania.

W porównaniu z low-code, no-code pozwala większej liczbie osób podejść do tworzenia aplikacji. Wiedza, która jest wymagana, to tylko pewne obycie z używaniem oprogramowania i jasne wyobrażenie o końcowym wyniku, który deweloper chce uzyskać.

Najlepsze narzędzie do no-code: AppMaster

Jeśli chodzi o brak kodu, jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest to, z którego narzędzia no-code będziesz korzystać. Końcowy wynik będzie w dużej mierze zależał od jego jakości.

AppMaster jest jednym z najbardziej polecanych narzędzi no-code dostępnych obecnie. Został zaprojektowany, aby ułatwić pracę profesjonalistów, pozwalając osobom z mniejszym doświadczeniem tworzyć swoje aplikacje mobilne, a profesjonalnym programistom spędzać mniej czasu na rutynowych zadaniach.

AppMaster oferuje czysty interfejs, wiele modułów integracyjnych oraz możliwość uzyskania kodu źródłowego aplikacji. Jak się wkrótce przekonamy, jednym z największych błędnych przekonań na temat narzędzi no-code jest to, że nie jest wymagane żadne kodowanie. Jak zobaczymy w następnym akapicie, kodowanie istnieje, ale jest generowane automatycznie. Twoje narzędzie bez kodu powinno zapewnić łatwy dostęp do kodu źródłowego, aby wyeksportować wygenerowany kod, uzyskać do niego dostęp, a nawet edytować go, jeśli znasz używane języki programowania.

5 największych błędnych przekonań na temat no-code

Powstanie platform do tworzenia aplikacji no-code zrodziło kilka błędnych przekonań. Oto kilka z nich:

No-code oznacza, że nie ma w ogóle kodowania

Jak już wspomnieliśmy, jest to pierwsze wielkie błędne przekonanie na temat no-code. Budowanie aplikacji przy użyciu narzędzi no-code nie oznacza, że kodowania nigdzie nie ma. Kodowanie jest nadal podstawą programowania, ale jest tworzone automatycznie, zamiast być pisane i dodawane ręcznie przez dewelopera.

Kodowanie jest nadal obecne, a jeśli narzędzie bez kodu, którego używasz, jest wysokiej jakości, takie jak AppMaster, kodowanie jest również dostępne.

Programiści no-code muszą mieć głębokie zrozumienie kodowania. Nie! I to jest główna różnica z innymi podejściami, a nie brak kodowania! Dzięki narzędziom no-code ludzie, którzy mają zrozumienie i podstawową znajomość języków programowania, mogą edytować kod, eksportować go i używać go tak, jak chcą. Z kolei osoby, które nie znają żadnego języka programowania, mogą nadal tworzyć aplikacje, których potrzebują, podczas gdy narzędzie no-code generuje dla nich kod back-end.

No-code eliminuje programistów

Wzrost narzędzi i podejścia no-code nie chce wyeliminować roli i znaczenia deweloperów. Wręcz przeciwnie, w pierwszej kolejności powinien być traktowany jako zasób dla deweloperów.

Narzędzia no-code pozwalają deweloperom realizować zadania o wiele szybciej i sprawniej. Ich praca staje się dostępna, a oni sami mogą uzyskać lepsze wyniki w krótszym czasie. Jest to sytuacja korzystna dla programistów i tych, którzy ich zatrudniają: programiści mogą wykonać więcej pracy w krótszym czasie. W konsekwencji mogą obniżyć swoje ceny i znaleźć coraz więcej klientów. Z drugiej strony, przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty tworzenia aplikacji. Kiedy proces staje się płynniejszy, a koszty niższe, cyfrowa transformacja każdej firmy staje się łatwiejsza.

Jednak narzędzia no-code - które czasami zapewniają rozwiązania typu " przeciągnij i upuść ", które nie wymagają ręcznego kodowania i dlatego są łatwe w użyciu - pozwalają każdemu stworzyć aplikację, której potrzebuje dla swojej firmy.

Narzędzia typu no-code nie pozwalają na dostosowanie do potrzeb klienta

To kolejne duże błędne przekonanie uniemożliwiające wielu osobom wykorzystanie zalet narzędzi no-code.

Mówiliśmy o AppMasterze powyżej w tym artykule. Weźmy tę najwyższej jakości platformę no-code jako przykład, aby ujawnić to błędne przekonanie.

Jak już wspomnieliśmy, podczas tworzenia aplikacji internetowej lub mobilnej bez ręcznego pisania kodu, kod jest generowany automatycznie. Możesz mieć dostęp do takiego kodu i możesz:

eksportować go;

edytować go.

To powiedziawszy, platformy no-code, takie jak AppMaster, pozwalają na głębokie dostosowanie na podwójnym poziomie:

używanie elementów no-code wewnątrz platformy;

dostęp do kodu back-end i edycja w ramach lub poza platformą no-code.

No-code jest dla prostych i lekkich aplikacji

Innym popularnym błędnym przekonaniem jest to, że no-code może być używany tylko wtedy, gdy trzeba tworzyć bardzo proste aplikacje. To nie jest prawda: nie tylko można używać no-code do złożonych aplikacji i projektów stron internetowych, ale może również ułatwić proces i pomóc uzyskać lepsze wyniki.

Posiadanie platformy no-code pomaga uprościć znaczną złożoność na mniejsze zadania. Możesz mieć kontrolę nad pojedynczymi zadaniami, a jednocześnie mieć kompleksowy widok i zrozumienie swojego projektu bardziej efektywnie z wizualnym narzędziem, takim jak narzędzie no-code może być.

Możemy pójść jeszcze głębiej niż to. No-code sprawia, że kolejny aspekt jest prosty: aktualizacja. Niezależnie od tego, czy tworzysz prostą czy złożoną stronę internetową lub aplikację, będziesz musiał ją stale aktualizować. Jeśli jesteś deweloperem, wiesz już, jak ręczne aktualizowanie kodu może być wyczerpujące i niekończące się. Dzięki aktualizacji narzędzi no-code, aplikacje mobilne lub inne projekty stają się o wiele łatwiejsze.

No-code nie pozostawia miejsca na elastyczność

Ostatnim błędnym przekonaniem dotyczącym no-code jest to, że ogranicza dewelopera w pewien sposób: na przykład dlatego, że narzędzia no-code mają ograniczone funkcje; dlatego twój proces rozwoju i kreatywność są ograniczone do tych funkcji.

Jest wiele do powiedzenia na ten temat. Po pierwsze, narzędzie no-code może ograniczyć twoją pracę tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na niewłaściwe. Kiedy zdecydujesz się na najwyższej jakości platformę no-code, nie masz żadnych ograniczeń.

Dlaczego no-code zapewnia brak ograniczeń?

Załóżmy, że zdecydowałeś się na platformę bez kodu, taką jak AppMaster (jedną z najlepszych w obiegu) i ograniczasz się do korzystania z dostarczonego interfejsu (bez samodzielnego kodowania). W takim przypadku masz zero ograniczeń ze względu na high-endowy poziom dostarczanych elementów i integracji między nimi. Oczywiście, konieczne jest, abyś zdecydował się na wysokiej jakości platformę no-code, taką jak AppMaster.

Ponieważ narzędzia no-code takie jak AppMaster gwarantują dostęp do kodu back-end, nie masz żadnych ograniczeń, ponieważ możesz edytować kod w dowolny sposób. Możesz pójść jeszcze dalej: wyeksportować kod back-end i kontynuować rozwój swojej aplikacji internetowej lub mobilnej poza narzędziem no-code.

Czy platformy no-code mają jakieś ograniczenia?

Aby udzielić najkrótszej odpowiedzi: platformy no-code mają ograniczenia, jeśli wybierzesz złą platformę do tworzenia aplikacji no-code. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w tym artykule, ważne jest, abyś polegał tylko na wysokiej klasy narzędziach no-code, takich jak AppMaster. Jakie ograniczenia mogą wystąpić, jeśli wybierzesz niskiej jakości platformę no-code?

Ograniczenie szablonów

Kiedy budujesz aplikację za pomocą narzędzia no-code, zwykle zaczynasz od dostarczonego szablonu. Powinieneś unikać platform no-code, których szablony są zbyt sztywne i nie są wystarczająco elastyczne, aby mieć pełną swobodę dostosowywania.

Brak bezpieczeństwa

Chcesz wybrać tylko takie narzędzia no-code, które dają Ci pełną kontrolę nad budowaną aplikacją. Dlaczego. Ponieważ nie chcesz ograniczeń dla swojej kreatywności, ale także dlatego, że chcesz mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i niezawodnością.

Kontrola jest w rękach dostawców aplikacji no-code, gdy nie kontrolujesz w pełni aplikacji, którą budujesz.

Brak własności kodu

Upewnij się, że platforma no-code, na którą się zdecydujesz, nie tylko pozwala na budowanie z pełną swobodą i kontrolą nad aplikacją, którą budujesz, i że zapewnia dostęp do kodu.

Tylko z dostępem do kodu możesz w pełni kontrolować to, co budujesz.

Czy Twoja firma może skorzystać z rozwoju no-code?

Podejście no-code staje się coraz bardziej krytyczne, szczególnie dla firm. Główną korzyścią jest to, że obniża koszty tworzenia niestandardowej aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej.

W dzisiejszych czasach firmy nie mogą przetrwać bez mediów społecznościowych. Obecność w Internecie jest niezbędna, a najlepszym sposobem na to jest - w wielu przypadkach - dostarczenie swoim klientom aplikacji internetowej, z którą mogą wchodzić w interakcje lub aplikacji mobilnej, która pozwala na przeglądanie oferty firmy za pomocą smartfona.

Jednak no-code jest pomocny nie tylko w budowaniu niestandardowych aplikacji dla klientów biznesowych. Jak być może wiesz, czasami automatyzacja niektórych procesów może sprawić, że praca i przepływ pracy w firmie będzie znacznie płynniejszy, łatwiejszy i szybszy, a zatem produktywność może zostać zwiększona. Tworzenie bezkodowych aplikacji na zamówienie jest świetnym rozwiązaniem, aby zautomatyzować te procesy. Firmy nie muszą już zatrudniać drogich zespołów programistów, aby stworzyć proste aplikacje na zamówienie, które ułatwią im pracę.

Firmy, które jeszcze nie rozpoczęły swojej cyfrowej transformacji, są prawdopodobnie przerażone kosztami, jakich może wymagać taka zmiana. Dla nich istotne jest, aby wiedzieć, że istnieje podejście bez kodu, które może obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając jakość wyników.

Podsumowanie

Ten artykuł był dla każdego, kto potrzebuje zbudować niestandardową aplikację lub aplikację internetową dla swojej firmy lub prywatnego użytku, ale boi się polegać na narzędziach bez kodowania. Twój strach zależy od niektórych myśli dotyczących rozwoju oprogramowania bez kodu, które są jednak błędnymi koncepcjami. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć wartość podejścia no-code. Podkreśliliśmy również ograniczenia, jakie mogą mieć narzędzia no-code, ale pokazaliśmy również, jak je pokonać: polegaj tylko na wysokiej klasy platformach no-code, takich jak AppMaster.