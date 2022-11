No code automation vs code automation

Szybka transformacja cyfrowa różnych firm, branż i organizacji zachęca firmy, jak również deweloperów do poszukiwania nowoczesnych metod rozwoju, które są szybsze i bardziej wydajne. Firmy z ograniczonymi zasobami mają ogromne trudności w nadążaniu za różnymi narzędziami i technologiami rozwoju, aby pozostać aktualnymi. W porównaniu, wymagania klientów i firm stają się również bardziej złożone ze względu na większe zapotrzebowanie na niestandardowe aplikacje w celu zwiększenia obecności cyfrowej.

Dobrą rzeczą jest to, że teraz rozwój stron internetowych, aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych jest znacznie więcej niż tylko przy użyciu tradycyjnych języków programowania do kodowania systemu. Zamiast tego, pojawienie się platform no-code i platform automatyzacji kodu pozwala wszystkim rodzajom firm na korzystanie z nowoczesnych narzędzi no-code, takich jak drag-and-drop builders do budowania aplikacji bez znaczącej wiedzy technicznej i umiejętności.

Celem końcowym zarówno no-code automation, jak i code automation jest tworzenie funkcjonalnych rozwiązań programistycznych i ułatwienie transformacji cyfrowej. Jednak logiczne jest pytanie, którego podejścia powinieneś użyć, aby spełnić swoje wymagania. Czytaj dalej, aby poznać wszystkie różnice między no-code i code automation oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tych przyjaznych dla użytkownika technologii rozwoju.

Rosnąca popularność podejścia no-code development

Popularność platform rozwojowych no-code rozwiązuje poważny problem braku globalnych programistów. Jak sama nazwa wskazuje, rozwiązania rozwojowe no-code oznaczają, że nie potrzebujesz żadnego doświadczenia ani znajomości kodu, aby opracować wydajną i niezawodną aplikację. Łatwo jest budować oprogramowanie zgodnie z wymaganiami za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść". Dlatego narzędzia do automatyzacji bez kodu w dużym stopniu wyrównały szanse w branży deweloperskiej, a teraz każdy z doskonałym pomysłem może opracować aplikację.

Platformy bez kodu są również lepszą opcją niż narzędzia do rozwoju niskiego kodu, ponieważ nadal istnieje potrzeba znajomości języków programowania, aby korzystać z platform niskiego kodu. Omówmy różnice między low-code, no-code i automatyzacją kodu, aby przeanalizować i zrozumieć je bardziej szczegółowo.

Rodzaje podejść do rozwoju

Aby w pełni zrozumieć różnice między platformami no-code i automatyzacją kodu, ważne jest, aby zapoznać się z trzema wiodącymi podejściami do rozwoju.

Tradycyjne podejście do rozwoju

Tradycyjne tworzenie oprogramowania zwykle polega na tym, że zespół fachowych programistów opracowuje od początku niezliczone linie kodu. Tradycyjny rozwój można porównać do, powiedzmy, budowy domu. Współpraca z architektami w celu wybrania projektu architektonicznego, zatrudnienie firmy budowlanej, przeprowadzenie dokładnej analizy kosztów i nadzorowanie projektu to zasadniczo kroki związane z budową domu. Duże firmy i korporacje często mają oddzielne działy IT zajmujące się wymaganiami dotyczącymi rozwoju oprogramowania.

Tradycyjne podejście do rozwoju obejmuje:

W oparciu o zalecenia ekspertów od oprogramowania i badanie potrzeb firmy, zdecyduj o wymaganiach i funkcjach programu.

Zbierz zespół doświadczonych ekspertów z działu IT

Ustalenie właściwego stosu technologicznego, który obejmuje wybrany język programowania, bazy danych itp.

Uzyskaj wstępny kosztorys do przedyskutowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przed przejściem do tradycyjnego podejścia do rozwoju.

Te aspekty pokazują, że tradycyjny rozwój i programowanie obejmują tonę czasochłonnych i drogich metod ręcznych.

Rozwój niskokodowy

Historia rozwoju niskiego kodu pokazuje, że został on stworzony, aby wspierać profesjonalnych programistów w tworzeniu szybkich rozwiązań programowych dla różnych typów firm i klientów. Niski kod pomaga profesjonalistom szybciej dostarczać i skalować aplikacje dla osób prywatnych, jak i firm, dzięki wykorzystaniu gotowych szablonów i prostych narzędzi projektowych typu "przeciągnij i upuść". Nawet integracja z innymi aplikacjami i usługami była prosta, a dodatkową korzyścią jest to, że w jednym miejscu można ukończyć cały cykl tworzenia oprogramowania, od projektowania i rozwoju przez wdrażanie i utrzymanie. Technologie te mogą być teraz wykorzystywane do budowy aplikacji zarówno przez profesjonalnych, jak i amatorskich programistów. Jednak do prawidłowego wykorzystania możliwości narzędzi low-code potrzebna będzie pewna wiedza z zakresu kodowania.

Rozwój bez kodu

Ruch no-code pokazuje, że każdy może budować aplikacje webowe i mobilne, co jest rozwiązaniem problemów związanych z ogólnoświatowym niedoborem inżynierów oprogramowania. Platformy no-code, jak sama nazwa wskazuje, nie wymagają żadnej wiedzy z zakresu kodowania. Podczas korzystania z no-code development, wszystko co jest wymagane to przeciąganie i upuszczanie komponentów na białe płótno lub gotowy szablon.

Logika biznesowa jest wyrażona w prostym języku angielskim lub innych obsługiwanych językach, a importowanie i wybieranie innych specyfikacji jest proste. Ludzie mogą korzystać z różnych narzędzi no-code bez żadnej wiedzy o kodowaniu, w przeciwieństwie do platform low-code, gdzie płacenie deweloperom było jedynym sposobem na otrzymanie najlepszej usługi.

No code automation vs code automation

Teraz, gdy jesteś zaznajomiony z niskim kodem / bez kodu i tradycyjnymi podejściami do rozwoju, będziesz w stanie zrozumieć różnice między automatyzacją bez kodu vs automatyzacją kodu. Porównajmy te podejścia do rozwoju pod względem ich cech.

Opcje dostosowywania

Narzędzia, które wymagają niewielkiego lub zerowego kodowania, nie zapewniają takiej ilości dostosowywania, jak tradycyjne kodowanie. Twórcy oprogramowania podejmują wszystkie ostateczne decyzje, aż do najmniejszych szczegółów. Jest jednak druga strona tej opowieści. Prowadzi to do nadmiernego polegania na deweloperze. Niezależnie od tego, jak mała jest modyfikacja, programiści muszą być zaangażowani. Może to zmusić zespoły IT do cięższej pracy na rynkach o stale zmieniających się oczekiwaniach. Zaangażowanie tak dużego zespołu może utrudnić skupienie się na konkretnej logice biznesowej. No code automation pozwala firmom opracować i wdrożyć wydajne rozwiązania biznesowe bez wydawania zbyt wielu zasobów. Podejście no code może być wykorzystywane przez każdego do budowania skalowalnych i wysokiej jakości aplikacji.

Krzywa uczenia się

Podczas gdy wiele osób chce obecnie nauczyć się kodować i tworzyć aplikacje, należy zauważyć, że uczenie się tradycyjnych metod rozwoju nie jest takie proste. Musisz być w pełni zaangażowany w to i nadążać za różnymi językami programowania i frameworkami. Ma bardzo stromą krzywą uczenia się, która obejmuje naukę i praktykę różnych języków do rozwoju backendu, rozwoju frontu i rozwoju bazy danych. Z drugiej strony, nie musisz się martwić o takie kwestie w metodach rozwoju bez kodu. Możesz zacząć używać platform bez kodu i ich przyjaznych dla użytkownika narzędzi do edycji wizualnej, aby budować aplikacje bez kodowania czegokolwiek przez siebie.

Sophistication

Nie trzeba mówić, że tworzenie aplikacji za pomocą platform drag-drop, no-code jest prostsze niż tradycyjny rozwój oparty na kodowaniu. Może się jednak zdarzyć, że będziesz musiał wybrać trudną drogę podczas tworzenia naprawdę zaawansowanych aplikacji komercyjnych o szczególnych możliwościach. Jedną z głównych zalet tradycyjnych procedur rozwoju jest możliwość zakodowania każdej możliwej wyrafinowanej funkcjonalności. Niemniej jednak, postępy w zakresie rozwiązań no-code pozwalają również różnym rodzajom firm i przedsiębiorstw na budowanie aplikacji internetowych i mobilnych, które mogą spełniać złożone wymagania biznesowe.

Alokacja zasobów finansowych

Tworzenie aplikacji przy użyciu pełnego podejścia do kodowania wymaga czasu. Trudno jest programistom pisać wyrafinowany kod dla unikalnych funkcji i szczegółów. Powoduje to również wysokie koszty zatrudnienia koderów, profesjonalnych programistów i kierowników projektów. Użytkownicy mogą budować niestandardowe aplikacje przez siebie za pomocą żadnych platform automatyzacji kodu. Co najwyżej, startup może dostać się z małą grupą zaangażowanych amatorów lub profesjonalnych programistów. Możesz opracować zautomatyzowane procesy, zaprojektować i przetestować aplikacje oraz korzystać z darmowych wersji większości platform no-code, dopóki nie będziesz gotowy do ich uruchomienia. Zakup płatnej wersji takich rozwiązań kodowych pomoże Ci uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji do zarządzania Twoim startupem no-code.

Czas projektu

Czas projektu odgrywa krytyczną rolę w większości projektów rozwojowych. Zapotrzebowanie biznesowe i okoliczności zawsze się zmieniają ze względu na stale ewoluującą naturę rynku cyfrowego. Dodatkowo, użytkownicy biznesowi muszą zakładać, że rywale będą w stanie nadążyć za szybkimi zmianami na rynku, aby rozwijać firmę. Użytkownicy biznesowi muszą szybko i skutecznie reagować na potrzeby biznesowe, aby nadążyć za tak zmieniającymi się rynkami. Jeśli szukasz szybkiej i wydajnej aplikacji, użycie podejścia do rozwoju bez kodu jest dla Ciebie najlepszą opcją. Wręcz przeciwnie, jeśli wybierzesz tradycyjne podejście do rozwoju, istnieje duże prawdopodobieństwo, że napotkasz opóźnienia z powodu zmieniających się wymagań lub braku doświadczenia deweloperów. Takie opóźnienia mogą być szkodliwe dla ogólnego sukcesu Twojej firmy.

Bezpieczeństwo

Tradycyjny rozwój ma na celu zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa oprogramowania tworzonego metodą no-code. Jest to możliwe dla wszystkich typów ludzi, niezależnie od tego, czy posiadają wiedzę techniczną, czy nie, aby stworzyć luki, których nie są świadomi, ponieważ większość rozwoju wykorzystuje gotowe szablony i wtyczki. W celu określenia ról deweloperów i dostępu zewnętrznego, większość technologii no-code zawiera funkcje uprawnień i kontroli dostępu. W międzyczasie należy zwracać uwagę na certyfikaty takie jak ISO 27001 i SOC2 Type 2. W oparciu o normy branżowe, ich istnienie potwierdza bezpieczeństwo narzędzia no-code. W tradycyjnych technikach deweloperskich zespół IT ma nie tylko pełną kontrolę nad kodem, ale również możliwość tworzenia określonej architektury bezpieczeństwa. Jedyną wadą jest to, że aktualizacje i poprawki dla narzędzi no-code są instalowane automatycznie, natomiast w przypadku tradycyjnych narzędzi deweloper musi wrócić do kodu, aby usunąć ewentualne błędy bezpieczeństwa.

Integracja

Platformy bez kodu są zdecydowanym zwycięzcą, jeśli chodzi o zapewnienie szerokiego zakresu opcji integracji. Ponieważ rozwiązania no-code polegają na opcjach drag-drop i oferowaniu przyjaznych dla użytkownika narzędzi kodowych, możesz polegać na nich, aby wprowadzać szybkie zmiany i integrować się z innymi platformami. Większość platform bez kodu ma partnerstwa z wiodącymi firmami i popularnymi rozwiązaniami do kodowania, aby zaoferować niezawodne narzędzia do kodu. W rezultacie jesteś w stanie skorzystać z tych wstępnie zbudowanych wtyczek, aby przyspieszyć rozwój aplikacji internetowych lub mobilnych.

FAQs Brak podejścia do rozwoju kodu

Różnice omówione powyżej pomogą Ci w pełni zrozumieć różne rodzaje podejść do rozwoju i kodowania.

Czy no-code ma przyszłość?

Tak!!! Nie ma wątpliwości co do faktu, że podejścia rozwojowe low code / no code są przyszłością branży kodowania. Kilka badań popiera te twierdzenia. Na przykład kompleksowa analiza rynku przeprowadzona przez Business Wire pokazuje, że branża no code i low code wzrośnie do 27,23 miliarda dolarów do 2022 roku, co oznacza wzrost z 4,32 miliarda dolarów w 2017 roku. Pokazuje zatem, że no-code to przyszłość.

Dlaczego no-code jest przyszłością?

Raport firmy Gartner przewiduje, że do 2024 roku około 75% rozwiązań programistycznych będzie budowanych z wykorzystaniem podejścia no-code. Wynika z niego, że wykorzystanie narzędzi do tworzenia kodu metodą "drag-drop" będzie nadal rosło. Poniżej przedstawiamy główne powody, dla których brak kodu to przyszłość:

Wysoki popyt na aplikacje dla przedsiębiorstw

Zapotrzebowanie na zaawansowane aplikacje dla przedsiębiorstw gwałtownie wzrosło. Wiele firm potrzebuje szybkich rozwiązań rozwojowych, a tradycyjne techniki kodowania nie są wystarczające, aby pilnie spełnić takie wymagania. Natomiast platformy rozwojowe no code ułatwiają zarówno właścicielom firm, jak i profesjonalnym programistom szybkie zbudowanie rozwiązania programowego i rozpoczęcie koncentracji na innych podstawowych działaniach biznesowych.

Skalowalność

Nie będziesz musiał się martwić o skalowalność, standardy kodowania, układ strony, branding lub rozmiary ekranu, jeśli użyjesz zautomatyzowanych narzędzi bez kodu. Jak już zauważono, niektóre platformy rozwojowe no-code zawierają system, który obsługuje wszystkie aspekty rozwoju.

Zwinność

Firmy muszą szybko dostosowywać się do ciągle zmieniającego się środowiska biznesowego i zmieniających się wymagań klientów. Platformy no-code pozwalają użytkownikom biznesowym modyfikować aplikacje szybko i prosto, w przeciwieństwie do tradycyjnego rozwoju. Aplikacje mogą być łatwo aktualizowane i przeprojektowywane dzięki prostym możliwościom tworzenia aplikacji metodą "przeciągnij i upuść". W rezultacie firmy mogą korzystać z możliwości rynkowych i eliminować wszelkie zagrożenia.

Właściwe wykorzystanie zasobów

Użytkownicy mają możliwość tworzenia aplikacji za pomocą intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu projektowego, dzięki platformom no-code. To sprawia, że każdy może tworzyć aplikacje bez głębokiej wiedzy na temat kodowania czy programowania. Bez konieczności zatrudniania kogoś z zewnątrz, korporacja może przydzielić osoby znające problem z pierwszej ręki do samodzielnego tworzenia aplikacji i rozwiązań. Firmy mogą zagwarantować najlepsze możliwe wykorzystanie zasobów wewnętrznych poprzez wykorzystanie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia aplikacji.

Czym są narzędzia automatyzacji no-code?

Ponieważ na rynku dostępna jest szeroka gama narzędzi no-code, możesz napotkać problemy z identyfikacją najlepszych narzędzi automatyzacji no-code. Poniżej znajduje się 5 najlepszych narzędzi do automatyzacji bez kodu, o których powinieneś wiedzieć.

AppMaster

Aplikacje no-code nie wymagają od użytkownika żadnej wiedzy programistycznej. AppMaster to platforma, która pozwala konsumentom i przedsiębiorcom tworzyć najwyższej klasy aplikacje bez potrzeby pisania kodu. Platforma umożliwia użytkownikom generowanie dochodów poprzez tworzenie aplikacji dla swoich klientów bez pomocy programistów. Dlatego można to również rozważyć z perspektywy komercyjnej. Możesz opublikować aplikacje bez kodu gdziekolwiek, gdy tylko zostaną ukończone. Możesz przechowywać aplikację w chmurze AppMaster, AWS, GCS i Azure, wśród innych usług chmurowych; alternatywnie możesz utrzymać ją w prywatnej chmurze. Dokumentacja techniczna jest również generowana automatycznie, a kod źródłowy jest dostępny w każdej chwili. Dzięki tej funkcji będziesz miał większą elastyczność i nie będziesz już związany z platformą.

AppyPie

Appy Pie w znacznym stopniu przyspiesza tworzenie aplikacji mobilnych. Umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów do aplikacji, dzięki czemu możesz ją uruchomić w ciągu kilku minut. Ponieważ platforma pozwala na tworzenie skrzynek czatu, stron internetowych i innych rzeczy, zapewni Twojej firmie przewagę nad konkurencją. Ponadto, pomaga w skutecznym zarządzaniu męskich czynności poprzez integrację i inteligentną automatyzację przepływu pracy za pomocą wyzwalaczy i działań. Możesz nawet połączyć ponad 300 aplikacji, aby usprawnić działania i wyeliminować pracę ręczną.

AppSheet

Aby efektywnie gromadzić dane, AppSheet z łatwością łączy się z Google Sheets i Excelem. Umożliwia to budowę kilku aplikacji i pomaga deweloperom aplikacji mobilnych i internetowych. Każdy w Twoim zespole może korzystać z platformy, aby błyskawicznie projektować i rozpowszechniać wieloplatformowe aplikacje. Nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu kodowania ani znajomość języków programowania. Automatyzuje procedury, zapewniając jednocześnie bezproblemowe wrażenia użytkownika dzięki bogatemu zestawowi funkcji.

Bubble

Bubble gwarantuje całkowitą kreatywną elastyczność w tworzeniu dynamicznych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych treści i układów aplikacji, aby stworzyć unikalne i niezawodne aplikacje. Nie potrzebujesz żadnej wiedzy na temat HTML lub CSS, ponieważ Bubble to platforma bez kodu. Platforma kontroluje również hosting stron internetowych i proces wdrażania. Przechowywanie danych, wielkość ruchu i liczba użytkowników są nieograniczone. Oferuje skalowalne podstawy dla programów dla wielu użytkowników i jest całkowicie konfigurowalny.

Airtable

Zarządzanie danymi za pomocą Airtable jest dostępne dla każdej organizacji lub marketera. Ułatwia tworzenie baz danych i arkuszy kalkulacyjnych z polami wyboru, linkami, załącznikami i kodami kreskowymi. Niemal funkcjonuje jako narzędzie do zarządzania projektami i przepływu pracy, wśród wielu innych celów. Platforma umożliwia zespołom i osobom indywidualnym elastyczność w kategoryzowaniu, filtrowaniu i organizowaniu zadań w sposób, jaki uznają za stosowny. Jeszcze lepiej, może tworzyć obrazy dla wielu przypadków użycia i zapisać je do szybkiego dostępu w dowolnym momencie.

Wnioski

Ostatecznie, wybór najlepszego podejścia do rozwoju i konkretnej platformy, aby przekształcić swój pomysł w rzeczywisty produkt, sprowadza się do konkretnych wymagań. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś zdecydować się na platformę bez kodu, która jest w stanie wygenerować backend dla Ciebie i zapewnić Ci opcje przeciągania i upuszczania, aby zbudować przyjazne dla użytkownika aplikacje. Dzięki AppMaster możesz polegać na różnych narzędziach do edycji wizualnej i funkcjach do projektowania wyrafinowanych aplikacji i generowania wydajnych backendów z pomocą potężnych algorytmów AI.