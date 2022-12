Dzisiejsza branża technologiczna przechodzi ostatnio gwałtowną transformację cyfrową. Termin transformacja cyfrowa to "chwytliwe" określenie, które odnosi się do wykorzystania nowych i pojawiających się technologii cyfrowych w celu poprawy sposobu funkcjonowania organizacji. Transformacja cyfrowa staje się coraz ważniejsza dla firm działających w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

Aby zachować konkurencyjność, firmy musiały dostosować się do zmieniającego się klimatu technologicznego, obejmując transformację cyfrową w branży technologicznej w jeszcze szybszym tempie. Spowodowało to zmiany operacyjne w codziennych funkcjach i procesach organizacji na każdym poziomie. Transformacja cyfrowa wpłynęła na to, jak dobrze firmy odnoszą się do swoich klientów, na efektywność ich logistyki, procesów produkcyjnych, kanałów sprzedaży, a nawet na ich marketing!

Zmiana marketingu dzięki narzędziom No Code i Low Code

Transformacja cyfrowa zwiększyła również ruch low-code/no-code na przestrzeni lat. W rzeczywistości miał on największy wpływ w dziedzinie Marketingu. Ruch low-code/no-code uprościł niezbędną funkcję marketingu biznesowego, zmniejszając potrzebę rozwoju oprogramowania i ekspertów od kodowania. Zamiast tego te narzędzia o niskim kodzie zostały stworzone, aby umożliwić użytkownikom bez doświadczenia w kodowaniu szybsze dostarczanie gotowych rozwiązań oprogramowania marketingowego.

Popularne narzędzia low-code upowszechnione przez marketerów to Salesforce, Wix i Canva. Te narzędzia low-code były na czele ruchu low-code/no-code jako narzędzie programistyczne z wyboru dla niekodujących. Jeszcze łatwiejszym oprogramowaniem do wykorzystania są narzędzia typu no-code, które pozwalają marketerom na tworzenie aplikacji biznesowych bez wiedzy technicznej. Te narzędzia no-code nie wymagają od programistów programowania oprogramowania.

Czym jest marketing bez kodu?

Narzędzia do tworzenia oprogramowania No-Code pomagają marketerom bez wiedzy z zakresu kodowania tworzyć aplikacje mobilne i rozwiązania dla ich firm. Narzędzia No-code wyrównały cyfrowe "pole gry" i ułatwiły firmom szybkie dostosowanie się do zmian. W rezultacie zestaw umiejętności tworzenia zwinnych rozwiązań technologicznych dla biznesu przesunął się z rąk programistów do zespołów marketingu cyfrowego.

Bardziej uproszczony proces rozwoju aplikacji marketingowych pozwolił na powstanie "dewelopera obywatelskiego". Dzięki intuicyjnej platformie, no-code marketing umożliwi organizacjom tworzenie aplikacji biznesowych i rozwiązań technologii mobilnej przy niewielkiej lub zerowej wiedzy technicznej. Nie ma potrzeby, aby marketing cyfrowy (citizen developer) pisał kod, aby tworzyć aplikacje. W rezultacie procesy marketingowe w firmie są bardziej zwinne, opłacalne i elastyczne. Marketing cyfrowy bez kodu zapewnia również firmom cenny, oparty na danych wgląd w doświadczenia klientów z ich najnowszymi produktami i usługami cyfrowymi.

Czym jest podejście bez kodu?

Podejście no-code kładzie nacisk na przepływ pracy w zespole i doświadczenia klientów, podkreślając potrzeby użytkowników oprogramowania. Dzięki zastosowaniu intuicyjnych aplikacji, narzędzia no-code pozwalają firmie na większą autonomię w działaniach. Podejście no-code do rozwoju aplikacji centralizuje bazę wiedzy w firmie, więc nie ma potrzeby zlecania kodowania na zewnątrz lub kontraktowania zewnętrznych programistów.

Marketerzy cyfrowi mają niezbędne narzędzia no-code na wyciągnięcie ręki, aby generować niezbędne treści do promowania swoich firm. Zamiast całego zespołu dedykowanych programistów, podejście no-code polega na rozwiązaniu technologicznym, którym marketer cyfrowy może z łatwością manipulować.

Dlaczego Low-Code No-Code staje się popularny?

Opłacalność

Low-Code, no-code development zmniejsza ogólny koszt prowadzenia biznesu. Firmy mogą kupić proste narzędzia bez kodu dla swoich potrzeb marketingu cyfrowego bez zatrudniania drogiego zespołu programistów do kodowania. Marketerzy cyfrowi, którzy używają narzędzi typu low-code no-code do tworzenia aplikacji biznesowych znacznie zmniejszają koszty związane z dodatkowym personelem i rekrutacją.

Szybszy czas realizacji

Dla zespołów marketingowych rozwój low-code no-code ułatwia zmiany biznesowe w sposób, jakiego jeszcze nie było! W przeszłości kodowaniem i tworzeniem oprogramowania zajmował się zespół informatyczny, a jego ukończenie zajmowało dużo czasu. Teraz narzędzia i platformy typu low-code no-code zapewniają marketerom zwinny proces tworzenia aplikacji, który pomaga firmom szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Dokładne raportowanie

Oprogramowanie typu low-code, no-code zapewnia również dokładne dane i szczegółowe narzędzia raportowania. Zapewniają one istotne informacje zwrotne i wgląd w efektywność procesów przepływu pracy, produktywność i reakcję klientów. Dane te pozwalają firmom szybko dostosować się do pozostania tak konkurencyjnym, jak to tylko możliwe.

Łatwość dostosowania do potrzeb klienta

Narzędzia typu low-code, no-code zwiększają doświadczenie użytkownika na każdym poziomie procesu marketingu biznesowego. Bez konieczności kodowania, narzędzia te ułatwiają stosunkowo łatwe dostosowanie funkcji dowolnej aplikacji marketingu cyfrowego. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść" oraz wstępnie ustawionym szablonom, marketerzy cyfrowi mogą najlepiej tworzyć aplikacje spełniające potrzeby swoich zamierzonych użytkowników.

Uproszczony proces

Narzędzia low-code, no-code upraszczają, automatyzują i usprawniają proces przepływu pracy zespołów marketingowych. Te zautomatyzowane przepływy pracy znacznie ułatwiają marketerom cyfrowym spójne i efektywne działanie nad wieloma projektami jednocześnie. Rozwiązania technologiczne no-code zmniejszają potrzebę kodowania lub umiejętności dewelopera. W rezultacie zespoły marketingu cyfrowego mogą skupić się na swoich podstawowych działaniach z najwyższą wydajnością, aby przynieść korzyści firmie.

O ile szybszy jest No-Code?

Istnieje wiele korzyści z używania narzędzi no-code do tworzenia oprogramowania i aplikacji. Rozwiązania bezkodowe zyskały na popularności i są przyjmowane przez firmy jako najlepsze rozwiązanie, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Rozwój bez kodu jest znacznie szybszy niż tradycyjny proces zlecania kodowania aplikacji innemu zespołowi.

Dzięki narzędziom no-code, czas tworzenia rozwiązań programowych jest skrócony, ponieważ nie ma potrzeby rzeczywistego kodowania. Nawet starsze, tradycyjne firmy szybko wdrożyły narzędzia no-code w swoich działaniach marketingu cyfrowego i zaobserwowały poprawę doświadczeń klientów. Bazując na ich licznych zaletach, wiele tradycyjnych firm uznało innowacje typu no-code za drogę przyszłości.

Jakie są wady No-Code?

Kwestie bezpieczeństwa

Fakt, że narzędzia no-code wymagają niewielkiej lub żadnej wiedzy z zakresu kodowania jest wygodny dla użytkowników. Jednak, ponieważ jest stworzony, aby być dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym wszystkich osób składających się na zespół marketingu cyfrowego firmy, to pozostawia pewne obawy o bezpieczeństwo danych. Nieuczciwi hakerzy lub nieostrożne osoby w zespole marketingowym mogą udostępniać prywatne dane, manipulować ustawieniami lub blokować innym użytkownikom w zespole dostęp do aplikacji. Zaawansowane zabezpieczenia danych są kluczową cechą aplikacji, które przeszły rygorystyczne testy i zostały zakodowane przez twórców oprogramowania. Jednak narzędzia oprogramowania niekodującego opierają się na środowisku wizualnym i często są prostsze i łatwiejsze do infiltracji. Marketerzy polegają na narzędziach bez kodu ze względu na ich wygodę i prostotę, więc poświęcają pewien poziom bezpieczeństwa w tym procesie.

Ograniczona autonomia

Narzędzia no-code pozwalają firmom na tworzenie aplikacji bez konieczności polegania na wiedzy z zakresu kodowania w zespołach marketingowych i innych działach. Jednak narzędzia programowe, z których korzystają zespoły marketingowe, mogą stanowić świetne rozwiązanie bez kodowania, z pewnymi ograniczeniami. Jeśli no-code narzędzie lub platforma doświadcza zmiany w jego kodowania, oprogramowania lub warunków użytkowania z oryginalnych deweloperów, firmy będą na ich łasce. Podobnie, jeśli oprogramowanie bez kodowania staje się przestarzałe, firmy będą zmuszone do znalezienia alternatywnych rozwiązań i zacząć wszystko od nowa z ich procesów. Ponadto, jeśli narzędzie bez kodu nagle dodaje niebotyczne nowe opłaty za dostęp do niektórych funkcji aplikacji, przepływ pracy lub strategia marketingowa firmy może zostać zakłócona.

Jakie są ograniczenia bez kodu?

Problemy ze skalowalnością

Narzędzia do rozwoju marketingu typu no-code polegają na prostych wizualnych środowiskach kodowania zamiast platform kodowania opartych na tekście. Ponieważ kodowanie zostało już stworzone przez zewnętrznych programistów i przedstawione jako szablonowe rozwiązanie technologiczne, stwarza to problemy z dostosowaniem w dłuższej perspektywie. Aplikacje bez kodu działają najlepiej w przypadku prostych aplikacji oprogramowania i są mniej elastyczne w przypadku bardziej złożonych funkcji oprogramowania.

Trudno się wyróżnić

Łatwość dostępu do narzędzi no-code pozwala każdemu, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, mieć taki sam dostęp do narzędzi marketingowych jak Twoja firma. Oznacza to również, że aplikacje stworzone przy użyciu predefiniowanych szablonów tych platform niekodujących mogą wyglądać podobnie do aplikacji Twojego konkurenta!

Na szczęście istnieją rozwiązania takie jak AppMaster, które nie są ograniczone w skalowalności. AppMaster nie wiąże cię; w przeciwieństwie do innych platform, zawsze możesz wziąć swój kod źródłowy. Z AppMaster jesteś tak samo chroniony przed podatnościami, jak w klasycznym rozwoju. To więcej niż rozwój bez kodu AppMaster to generowanie kodu wspomagane przez AI, które naśladuje zespół programistów; otrzymujesz ten sam wynik za mniejsze pieniądze i dziesięć razy szybciej.

Wniosek

Pomimo tych ograniczeń, narzędzia no-code zmieniły sposób, w jaki firmy sprzedają swoje produkty i usługi. Narzędzia te pomagają również usprawnić przepływ pracy zespołów marketingowych, minimalizując zależność od kodowania lub programistów. Automatyzują procesy i oszczędzają cenne zasoby marketingowe, takie jak czas, energia i pieniądze. Bez względu na rozmiar i skalę firmy, te narzędzia mogą pomóc Twojej firmie być częścią światowej transformacji cyfrowej! Nasz zespół konsultantów technologii low-code no-code może pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu! Chętnie umówimy się z Tobą na konsultacje!