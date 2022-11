Każda dobra aplikacja potrzebuje szczelnego back-endu, który ją wspiera. A jedną z najważniejszych części rozwoju back-endu jest integracja dobrego systemu baz danych. PostgreSQL znany jest również jako Postgres i wyróżnia się swoją rozciągliwością oraz dużym wsparciem społeczności, która wspiera go w ramach globalnej grupy rozwoju PostgreSQL. PostgreSQL był początkowo nazywany POSTGRES, nawiązując do faktu, że został stworzony jako zamiennik systemu Ingres na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Tytuł projektu został zmieniony na PostgreSQL w 1996 roku, aby lepiej reprezentować jego obsługę SQL. System bazodanowy oferuje transakcje zgodne z właściwościami ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. Jest stworzony do zarządzania różnymi obciążeniami, w tym wszystkim od oddzielnych stacji roboczych do całych hurtowni danych lub aplikacji, które mają kilku jednoczesnych użytkowników. Jest dostępny w systemach operacyjnych takich jak Windows, Linux, FreeBSD, oraz OpenBSD, dodatkowo jest domyślną bazą danych dla macOS Server.

Czym jest PostgreSQL?

PostgreSQL to potężna i biznesowa relacyjna baza danych typu open-source. Pozwala na korzystanie z relacyjnego SQL i nierelacyjnych danych i zapytań JSON. PostgreSQL ma za sobą silną społeczność. PostgreSQL to bardzo niezawodny system zarządzania bazą danych o doskonałym poziomie wsparcia, bezpieczeństwa i dokładności. Kilka aplikacji mobilnych i internetowych używa PostgreSQL jako domyślnej bazy danych. Wiele rozwiązań geoprzestrzennych i analitycznych również korzysta z PostgreSQL. Jego najnowszą wersją jest PostgreSQL 15.

PostgreSQL obsługuje zaawansowane typy danych. W rzeczywistości baza danych została stworzona z myślą o dużej liczbie typów danych. Wydajność jego bazy danych jest podobna do wydajności jego konkurentów, takich jak Oracle i SQL Server. AWS zapewnia całkowicie utrzymywaną usługę bazodanową dla PostgreSQL ze swoją usługą Amazon Relational Database Service. PostgreSQL jest również używany w budowie Amazon Aurora. Możesz dowiedzieć się więcej o dokumentacji PostgreSQL tutaj.

Kluczowe cechy PostgreSQL

Jednym z powodów, dla których PostgreSQL jest tak popularny, jest jego zestaw funkcji. Baza danych wspomaga rozwój aplikacji poprzez zachowanie integralności danych. Umożliwia administratorom tworzenie środowisk odpornych na błędy. Może być również używana na różnych platformach i wykorzystuje wszystkie popularne języki programowania. Dokładną listę tego zobaczymy później.

Baza danych zapewnia również niezwykle zaawansowany system blokowania. Posiada również kontrolę współbieżności w kilku wersjach. Serwer bazy danych PostgreSQL posiada również funkcjonalność dla dojrzałego programowania po stronie serwera. Jest zgodny ze specyfikacją ANSI SQL, a architektura sieciowa klient-serwer jest również w pełni obsługiwana.

PostgreSQL posiada również wysoką dostępność i serwer kopii zapasowych. Jest zgodny ze specyfikacją ANSI-SQL2008 i zorientowany obiektowo. Możliwość połączenia z innymi hurtowniami danych, takimi jak NoSQL, która służy jako ujednolicony hub dla systemów poliglotycznych, jest możliwa dzięki obsłudze JSON przez bazę danych. Informacje Dokładnie jeden klaster baz danych jest zawsze zarządzany przez jedną instancję PostgreSQL. Klaster baz danych to grupa rekordów, które są przechowywane w tym samym miejscu w systemie plików.

Różnica w stosunku do SQL

Widzieliśmy, że PostgreSQL obsługuje najnowsze wersje SQL. Ale czym dokładnie różnią się te dwa rozwiązania? Korporacja Oracle jest obecnie właścicielem projektu MySQL, który ma dostępnych kilka wersji premium, które wymagają od swoich użytkowników zapłaty. W tym samym czasie PostgreSQL jest darmową i open-source'ową bazą danych. W przeciwieństwie do PostgreSQL, MySQL jest w pełni zgodny z ACID tylko wtedy, gdy jest używany z silnikami NDB i InnoDB Cluster Collection.

MySQL radzi sobie dobrze, gdy wydajność odczytu jest jedynym czynnikiem, jak w przypadku aplikacji OLAP i OLTP. Jednocześnie wydajność PostgreSQL jest optymalna w aplikacjach wymagających przetwarzania skomplikowanych wyszukiwań. MySQL jest bardziej zależny, gdy pracuje z projektami business intelligence, które mają tendencję do trudnych odczytów. Z kolei PostgreSQL lepiej sprawdza się w aplikacjach analitycznych i hurtowniach.

Do czego wykorzystywany jest PostgreSQL?

Kilka popularnych marek i firm wykorzystuje PostgreSQL jako część swojego back-endu. Obejmuje to nazwy takie jak Netflix, Uber, Instagram i wiele innych. Ponieważ jest to baza danych, pozwala użytkownikom przechowywać różne rodzaje danych. Jest szczególnie popularny, ponieważ przechowuje duże ilości skomplikowanych danych. PostgreSQL ma kilka aplikacji, które go używają. Obejmuje to następujące elementy.

Sektor finansowy

PostgreSQL to doskonały DBMS dla sektora finansowego. Jak już wspomnieliśmy, jest całkowicie zgodny z ACID, co czyni go najlepszą opcją dla przetwarzania transakcji online lub OLTP. Dodatkowo może prowadzić analizy baz danych, a programy matematyczne, takie jak Matlab i R, mogą być z nim połączone.

Przechowywanie danych rządowego systemu informacji geograficznej (GIS)

Solidny GIS dostarczony przez PostgreSQL jest znany jako PostGIS. W module tym zawarte są liczne funkcje umożliwiające obsługę danych geometrycznych w różnych formach. PostGIS przestrzega wielu standardów SQL. Dodatkowo, społeczność Open Source oferuje najprostszy sposób zarządzania Geodata poprzez wykorzystanie zarówno QGIS jak i GeoServer.

Produkcja

Firmy przemysłowe używają obecnie PostgreSQL do usprawnienia całego procesu pracy. Wykorzystanie tej bazy danych jako back-endu pomaga im w dalszej optymalizacji wydajności łańcucha dostaw. Pozwala to firmom na obniżenie kosztów operacyjnych.

Tworzenie stron internetowych i NoSQL

Skalowanie jest niewątpliwie dużym problemem, jeśli Twoja strona musi obsłużyć dużą liczbę żądań w każdej sekundzie. Najlepszą opcją, w tym przypadku, jest PostgreSQL. Baza danych współpracuje ze wszystkimi współczesnymi frameworkami internetowymi, w tym Django, Node.js, PHP, Hibernate i innymi. Dodatkowo zapewnia funkcje replikacji, które pozwalają rozszerzyć dowolną liczbę systemów zarządzania bazą danych.

Informacje naukowe

Kiedy jesteś zaangażowany w akademickie lub naukowe przedsięwzięcie, będziesz musiał produkować terabajty informacji. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby zarządzać tymi danymi w jak najbardziej efektywny sposób. Fantastyczne funkcje analityczne i wydajny silnik SQL PostgreSQL są do tego idealne. Baza danych ułatwia obsługę dużej ilości danych.

Korzyści z używania PostgreSQL

PostgreSQL ma kilka głównych zalet, które czynią go bardzo atrakcyjnym dla jego użytkowników, od społeczności open-source po jego niezawodność. Poprzez licencję open-source, PostgreSQL's kod źródłowy jest dostępny za darmo. Dzięki temu możesz go używać, zmieniać i wykorzystywać zgodnie z wymaganiami Twojej firmy. Nie potrzebujesz również wielu instrukcji, aby zrozumieć PostgresSQL, ponieważ jest on prosty w użyciu. Baza danych jest łatwa w utrzymaniu i administrowaniu zarówno do użytku zintegrowanego, jak i korporacyjnego.

Oto niektóre z głównych korzyści, jakie oferuje baza danych.

Dobre cechy PostgreSQL

PostgreSQL ma bardzo silny zestaw funkcji. Obejmuje to jego zdolność do Multi-Version Concurrency Control (MVCC) i jego punkt-w-czasie recapturing wydajność bazy danych. Baza danych posiada również granularne kontrole dostępu, przestrzenie tabel i możliwości asynchronicznego odtwarzania. Zarówno pod względem ilości informacji, które może obsłużyć, jak i liczby jednoczesnych klientów, których może obsługiwać, PostgreSQL jest bardzo skalowalna. Baza danych umożliwia również stosowanie międzynarodowych zestawów znaków, Unicode, a także szyfrowanie wielobajtowych ciągów znaków. Może również wykonywać transakcje zagnieżdżone, kopie zapasowe online i rejestrowanie write-ahead.

Baza danych typu open-source

Możesz zatrudniać, zmieniać i używać PostgreSQL w dowolny sposób, ponieważ jej kod źródłowy jest udostępniany na licencji open-source. Z PostgreSQL nie są związane żadne opłaty licencyjne, więc nie ma szans na nadmierne rozpowszechnienie. Pasjonująca społeczność PostgreSQL często odkrywa i naprawia błędy, zwiększając bezpieczeństwo bazy danych.

Przestrzeganie norm i niezawodność

Jak już wspomnieliśmy, jedną z najlepszych cech, jakie oferuje serwer bazy danych PostgreSQL, jest logowanie write-ahead. Dzięki temu jest to baza danych bardzo odporna na błędy. Dzięki ogromnej liczbie uczestników open-source, ma on zintegrowany silny system wsparcia społeczności. Obsługuje również klucze obce, klucz główny, złączenia, widoki i inne w różnych językach programowania.

Terminy te oznaczają to samo, co w zwykłej bazie danych SQL. Na przykład klucz główny PostgreSQL jest polem lub kombinacją pól, które mogą wyraźnie zidentyfikować rekord. Zawiera większość typów danych obsługiwanych przez najnowsze wersje SQL, w szczególności typy danych takie jak INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR i inne. Dodatkowo ułatwia przechowywanie dużych binarnych rzeczy, takich jak obrazy, audio czy filmy.

Historia PostgreSQL

Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor Michael Stonebreaker nadzorował początek programu PostgreSQL w 1986 roku. Początkowa nazwa projektu, POSTGRES, była ukłonem w stronę wcześniejszej bazy danych Ingres, która powstała w Berkeley w 1977 roku. POSTGRES, która jest obecnie jedną z najbardziej znanych baz danych open-source, ma na celu zawarcie minimalnych funkcjonalności niezbędnych do pełnej obsługi różnych typów danych. Chce ułatwić korzystanie z wielu typów danych.

Mimo że PostgreSQL jest nadal często określany jako Postgres, projekt został przemianowany na PostgreSQL w 1996 roku, aby podkreślić jego zgodność z językiem zapytań SQL. Wolne i otwarte bazy danych nadal otrzymują okresowe znaczące i drobne aktualizacje od zaangażowanej i wielokulturowej społeczności programistów znanej jako PostgreSQL Global Development Group. Wersje 7.2 do 8.2 PostgreSQL dostarczyły takich funkcji jak Nonblocking i wsparcie dla schematów.

Popularne przypadki użycia PostgreSQL

Niektóre z głównych przypadków użycia PostgreSQL są wyszczególnione poniżej:

OLTP baza danych

PostgreSQL jest głównym repozytorium danych dla aplikacji internetowych w zakresie Internetu. Jest wykorzystywana przez rozwiązania i produkty zatrudnione zarówno przez startupy jak i firmy o ugruntowanej pozycji.

Geograficzna baza danych

PostgreSQL umożliwia obsługę jednostek geograficznych i w połączeniu z modułem PostGIS (GIS) może być wykorzystywana jako magazyn danych geoprzestrzennych dla operacji opartych na lokalizacji i systemów informacji geograficznej.

Sfederowane węzły

PostgreSQL może łączyć się z innymi hurtowniami danych, w szczególności z NoSQL, i służyć jako sfederowane centrum dla wielogatunkowych systemów baz danych dzięki kompatybilności z Foreign Data Wrappers i JSON .

Stos open-source LAPP

LAPP jest skrótem od Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python oraz Perl. Dynamiczne aplikacje i strony internetowe można budować przy użyciu PostgreSQL, niezawodnej alternatywy dla stosu LAMP.

Obsługa języka

PostgreSQL jest napisany w języku C, a jego główna dystrybucja składa się z:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Tutaj PL oznacza języki proceduralne.

PostgreSQL obsługuje większość popularnych języków kodowania i protokołów, takich jak:

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL oraz AppMaster

No-code development sprawił, że tworzenie aplikacji programistycznych stało się bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. To, co kiedyś było czymś, co mogli zrobić tylko inżynierowie oprogramowania, jest teraz procesem, który ma znacznie łatwiejszą krzywą uczenia się. No-code rozwój pozwala ludziom tworzyć responsywne strony internetowe, a także aplikacje mobilne i aplikacje internetowe.

Możesz użyć AppMaster, aby automatycznie utworzyć kod źródłowy dla swoich aplikacji. Użytkownicy mogą eksportować kod źródłowy, jeśli chcą to zrobić. Możesz tworzyć niesamowite projekty bez kodu z AppMaster, które są całkowicie pod twoją kontrolą i własnością.

Dzięki projektantowi bazy danych AppMaster.io można łatwo zaprojektować złożoną bazę danych na poziomie przedsiębiorstwa. Baza danych działa na PostgreSQL, używając zaawansowanego DBMS, co znacznie zwiększa niezawodność i odporność na błędy Twoich aplikacji. Baza danych DBMS ma otwartą licencję i nie musisz płacić dodatkowo za jej użycie.

Wdrażanie projektu do usługi w chmurze oraz PostgreSQL

Silnik bazy danych na AppMaster wykorzystuje PostgreSQL 13, co oznacza, że możesz wgrać swoją aplikację do dowolnej chmury kompatybilnej z PostgreSQL, takiej jak AWS lub Azure nie tylko do AppMaster Cloud.

Podsumowanie

PostgreSQL jest niewątpliwie jedną z najbardziej zaawansowanych relacyjnych baz danych open-source, które są również darmowe. Tutaj przeszliśmy przez pochodzenie bazy danych i dlaczego jest to dobry wybór dla aplikacji. Jego kompatybilność z kilkoma systemami i wydajność bazy danych w celu wykorzystania wielu popularnych języków programowania i oprogramowania pośredniego są jednymi z jego wielu zalet. Baza jest atrakcyjna również dlatego, że jest darmowa. Obsługuje również dane JSON, co może być konieczne w przypadku niektórych projektów.

PostgreSQL'bazy danych open-source zapewniają również, że jest zawsze ewoluuje. Duża społeczność za nim będzie również pomocna, jeśli utkniesz w dowolnym punkcie z bazą danych. Jeśli wybierasz spośród dostępnych opcji baz danych dla swojej aplikacji, PostgreSQL jest opcją, którą powinieneś poważnie rozważyć.