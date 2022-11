Integralność dokumentacji interfejsu API decyduje o jego użyteczności. Stosuj standardowe procedury podczas pisania dokumentacji interfejsów API REST, aby stworzyć podręcznik, który jest bardziej prosty w czytaniu i zrozumieniu dla wszystkich czytelników. Szybki przewodnik referencyjny obejmujący wszystko, czego potrzebujesz, aby dowiedzieć się o API, w tym informacje o procedurach, kategoriach, rodzajach wyników, parametrach i innych, jest możliwy dzięki dokumentacji interfejsów API REST. Ten artykuł poprowadzi Cię po interfejsach API REST, jak pisać dokumenty API REST oraz wskazówki i narzędzia do pisania dokumentacji.

O interfejsach API REST

Interfejsy API REST ułatwiają różnym aplikacjom internetowym komunikację ze sobą. Możesz uzyskać dane z innego programu podczas korzystania z jednego. Możesz użyć RESTful API zamiast konwencjonalnych metod, które trwają dłużej i są mniej bezpieczne. Korzystając z API, możesz uzyskać dane z systemu bez angażowania się w interfejs użytkownika.

REST to popularne podejście do projektowania architektonicznego i programowania dla sieciowych platform hipermedialnych i innych technologii internetowych. Na przykład interfejs API Instagrama zwróci status użytkownika, tożsamość, połączenia i udostępnione tweety, gdy programista poprosi o uzyskanie obiektu klienta. Dzięki integracji API jest to wykonalne.

Jak pisać dokumentację API?

Lepsza dokumentacja powinna służyć zarówno jako przewodnik, jak i narzędzie edukacyjne, umożliwiając programistom szybkie znalezienie potrzebnych szczegółów na pierwszy rzut oka i nauczenie się, jak włączyć rozważaną technikę, przeglądając dokumentację. W rezultacie, odpowiednia dokumentacja musi być zarówno zwięzła, jak i widoczna, oferując następujące elementy:

Szczegółowy opis tego, co robi dana technika lub element

Wywołania, które przekazują deweloperom istotne szczegóły, takie jak problemy i przestrogi

Przykładowe wywołanie z zawartością odpowiadającego mu typu mediów

Lista kontrolna zmiennych używanych przez tę technikę, wraz z informacjami o ich rodzajach, szczególnych wymaganiach dotyczących strukturyzacji i czy są one konieczne.

Przykład odpowiedzi z typem nośnika body

Przykłady skryptów w kilku językach, które zawierają cały niezbędny kod (np. Java, .Net, Ruby itp.)

Instancje SDK

Demonstrują, jak używać SDK dla swojego dialektu, aby dotrzeć do usługi lub procedury.

Cenne działania do testowania i wypróbowania żądań API (API Console, API Notebook)

Zapytania i sytuacje z kodami są powszechnie kwestionowane.

Odniesienia do powiązanych stron internetowych (inne przykłady, blogi itp.)

Najlepsze wskazówki dotyczące pisania dokumentacji RESTful API

Zaplanuj swoją strategię pisania dokumentacji

Rozpoczynając proces tworzenia dokumentacji, musisz stworzyć dokładną strategię. Twoje prawdopodobieństwo sukcesu wzrośnie w rezultacie. Zrozum czytelników, dla których tworzysz dokumentację, zanim udokumentujesz interfejsy API REST. Możesz łatwo wybrać odpowiednią platformę, styl i układ dla swojej dokumentacji, jeśli jesteś świadomy swoich zamierzonych odbiorców.

Łatwiej będzie Ci stworzyć odpowiedni materiał, który poprawi wykorzystanie Twojego API, jeśli będziesz miał jasne pojęcie o celach i zakresie dokumentowania interfejsów API REST. Możesz zorganizować dokumentację, aby lepiej spełnić wymagania użytkowników, pisząc interfejsy API REST z ich uwzględnieniem.

Pamiętaj, że konsumenci mają mentalną reprezentację scenariusza działania, gdy korzystają z twoich interfejsów API. Na przykład użytkownicy prawdopodobnie rozważą API docs koszty, zwroty, klientów i karty debetowe, jeśli oferujesz metodę płatności.

Dlatego organizowanie swoich dokumentów w ten sposób czyni je logicznymi. Rozważ studiowanie dokumentacji dla Stripe API. Dają one przyzwoite wprowadzenie przed logicznym grupowaniem interfejsów API. GitHub oferuje solidną ilustrację dokumentacji RESTful API, która jest dobrze zorganizowana, z sekcjami dla "informacji GitHub, problemów i członków".

GitHub pozwala tworzyć żądania pociągnięcia, gałęzie i inne. Dokumenty API GitHub są dostępne na zasadach open source. Najlepszą częścią GitHub jest to, że zawsze dąży do poprawy doświadczenia deweloperów na ważne sposoby.

Zawieraj podstawowe sekcje

Doskonała dokumentacja RESTful API musi zawierać pewną ilość części. Takie podstawowe porcje są niezbędne do zwiększenia jasności i zwiększenia akceptacji interfejsów API REST podczas dokumentowania. Powinieneś rozważyć kilka zasadniczych elementów podczas dokumentowania interfejsów API REST.

Wprowadzenie do interfejsu API REST

Jak uzyskać dane uwierzytelniające użytkownika

Zasoby potrzebne do korzystania z interfejsu API

Komunikaty o błędach podczas komunikacji z API

Warunki użytkowania

Zachowaj spójność i unikaj żargonu

Konsekwencja w stosowaniu terminologii w całym tekście jest kolejną pomocną metodą dla dokumentacji RESTful API. Użyj spójnego stylu pisania wolnego od niespójności językowych i kodowania. Usuń wszelkie niejasne lub trudne do zrozumienia fragmenty po dokładnej korekcie treści.

Zawsze używaj spójnej terminologii i standardów słownictwa. Używaj wyobraźni, gdy używasz protokołów HTTP, kodów statusu i innych popularnych nazw elementów, które mogą prowadzić do nieporozumień. Na przykład, opisując interfejsy API REST, należy użyć czasownika GET HTTP do zapytania o dane z określonego zasobu. Jeśli będziesz trzymał się znanych norm, nie będziesz musiał pisać wielu uzasadnień, a Twój dokument będzie łatwiejszy do czytania. Pomocne będzie również powstrzymanie się od nadużywania języka technicznego w opisie API. Upewnij się, że używasz prostego języka, który przemawia do wymagań twojej głównej grupy odbiorców.

Dodaj interaktywne ilustracje

Większość programistów lubi testować to, co przeczytali w dokumentacji, aby określić, czy jest to skuteczne. W języku programowania, z którym większość programistów jest zaznajomiona, dołącz dynamiczne programy przykładowe. Dzięki temu rozwój API będzie mniej skomplikowany.

Włączenie dynamicznych przykładów REST API jest skuteczną techniką obniżenia krzywej uczenia się podczas korzystania z Twojego API. Dodatkowo możesz zawrzeć informacje testowe, które użytkownicy mogą wykorzystać do przesyłania sugestii i badania rodzajów odpowiedzi, które otrzymują.

Podczas dokumentowania interfejsów API REST można dołączyć materiały inne niż przykłady na żywo. Pomoże to użytkownikom w jak najlepszym wykorzystaniu interfejsu API poza informacjami oferowanymi w instrukcjach. Przewodnik po konfiguracji konta, frameworki, narzędzia programistyczne i seminaria to niektóre materiały, które można wykorzystać do rozszerzenia opisu API.

Pisz na stanowisko podstawowe

Dokumentację często tworzą profesjonalni pisarze, a nie programiści. Dzieje się tak dlatego, że pisarze techniczni specjalizują się w interpretowaniu koncepcji technicznych na zrozumiały język. Jednak wielu pisarzy technicznych używa w swoich instrukcjach słownictwa technicznego. Każde API jest tworzone z myślą o konkretnej grupie odbiorców.

Dokumenty API mają szerokie grono odbiorców, w tym programistów, zespoły orzekające i obserwatorów. Programiści angażują się w dokumentację. Zespół orzekający, taki jak inżynierowie i CTO, szybko rozumieją, czy API jest odpowiednim dopasowaniem, oraz obserwatorzy, tacy jak pisarze techniczni, reporterzy i twoi rywale.

Osoby te mają odrębne obowiązki i talenty i powinny być zrelaksowane podczas przeglądania Twojej dokumentacji REST API. W rezultacie, powinieneś skupić się na najbardziej niedoświadczonych konsumentach. Zastosuj powyższe techniki podczas dokumentowania REST API, aby zagwarantować, że dokumentacja REST API jest zrozumiała dla osób o różnym stopniu znajomości API.

Najlepsze narzędzie do generowania dokumentacji RESTful API

Metoda, dzięki której dokumentacja techniczna została usprawniona przy użyciu narzędzi dla Restful API. Pisarze techniczni mogą używać tych narzędzi do tworzenia dokumentacji REST API do tworzenia publikacji technicznych, jeśli są zaznajomieni z kodowaniem. Ponieważ wykorzystanie twórców dokumentacji API jest powszechne, najbardziej znani producenci są bezpłatni i obsługują OpenAPI v3 jest zawarte poniżej. Pisarze techniczni używają tych zasobów do tworzenia dokumentacji REST API.

SwaggerHub

SwaggerHub jest cyfrową platformą dokumentacji API stworzoną w celu usprawnienia i przyspieszenia dokumentacji Rest API, co czyni ją idealną dla zespołów i firm. Możesz szybciej dostosować się do specyfikacji OpenAPI (OAS), wcześniej określanych jako Swagger, zatrudniając edytor API.

Niektóre z jego cech to:

Skuteczne raportowanie błędów i autouzupełnianie języka

Zintegrowane wytyczne projektowania API, które stale egzekwują standardy

Strony internetowe do przechowywania i wykorzystywania składni OAS, która jest uniwersalna dla wszystkich API

Śledzenie problemów i komentarze w czasie rzeczywistym

Zapewnia doskonałe doświadczenie deweloperów

Redocly

Proces tworzenia dokumentacji REST API jest zautomatyzowany przy użyciu rozwiązań Redocly's Workflows. Możesz obsługiwać swoją dokumentację jak kod programu za pomocą zwirtualizowanych dokumentów, zapisując ją w specjalnym oprogramowaniu do edycji, ustanawiając procedurę audytu i dostarczając ją do różnych ustawień. Redocly Uprawnienia użytkowników, weryfikacja prób i inne mechanizmy uwierzytelniania pozwalają dodatkowo zagwarantować, że Twój zespół pracuje efektywnie i bezpiecznie. Kolejną unikalną cechą jest możliwość wyświetlania witryny Redocly. Aby zapewnić, że twoje modyfikacje są oceniane i dyskutowane przed wysłaniem ich do publicznej wiadomości, możesz wyświetlić podgląd każdego projektu i żądania poprawek.

Stoplight

Używając Stoplight's REST API writing utility, możesz budować i podawać dokumenty API cyfrowo. Używając tego oprogramowania, możesz generować dynamiczną dokumentację REST API, którą możesz rozpowszechniać wewnętrznie i zewnętrznie wśród ogółu społeczeństwa. Możesz dołączyć artykuły how-to, instrukcje obsługi i próbki kodu stworzone w różnych językach programowania, takich jak JavaScript, Python i Java.

Możesz zamieścić swoją dokumentację na Stoplight, jednej z istotnych funkcji naszego rozwiązania do tworzenia dokumentacji REST API. Uwalnia to od troski o obsługę serwerów i ułatwia korzystanie z konektorów do obsługi uprawnień i śledzenia metryk.

ReadMe

Twoje dokumenty API mogą stać się dynamicznym centrum dla twoich programistów z ReadMe. Mogą oni automatycznie tworzyć przykłady kodu, zmieniać materiał w edytorze ReadMe, integrować zalecaną edycję, odpowiadać na zapytania w tablicy dyskusyjnej i wiele więcej w tym hubie.

Jedną z najbardziej znaczących korzyści ReadMe'jest to, że analizuje analitykę, taką jak wizyty na stronie, żądania API, niepowodzenia API i zapytania do różnych stron internetowych, między innymi, więc możesz zobaczyć, jak twój interfejs programowania aplikacji i dokumentacja REST API jest używana z czasem. Korzystając z tych metryk, Twoja załoga może określić, gdzie skupić swoje wysiłki w celu poprawy.

apiDoc

Rozwiązanie open-source do tworzenia dokumentacji REST API o nazwie apiDoc generuje dokumentację z bazy kodowej, która zawiera szczegóły API. Z praktycznie każdym językiem programowania jest kompatybilny. Inżynierowie mogą obserwować, co zostało zmodyfikowane pomiędzy wydaniami API, ponieważ apiDoc umożliwia to. Ułatwia to obsługę aktualizacji API w sposób czysty, często znany jako wersjonowanie API.

DapperDox

DapperDox został opracowany przez autorów dokumentacji RESTful API dla autorów dokumentacji REST API, aby dać pisarzom swobodę, której pragną, a programistom czytelność, której wymagają. To rozwiązanie web API docs jest idealne do generowania spójnej kolekcji dokumentacji, która zawiera zrozumiałe instrukcje i standardy web API, ponieważ pozwala pisarzom dodawać istotne materiały do produkowanej strony opisu. Dodatkowo, w razie potrzeby, można zrobić odsyłacz, opisać różne wymagania API jako grupę towarów i wybrać tematy, aby sformatować swoje dokumenty inaczej.

DocGen przez LucyBot

Możesz generować i zarządzać dynamiczną dokumentacją API za pomocą LucyBot's DocGen. Ten program tworzy dokumentację dla każdej metody API i argumentu i odpowiada natychmiast. Możesz utworzyć Konsolę API, aby umożliwić twórcom i użytkownikom wykonywanie próbnych żądań API, aby zbadać, rozwiązać problemy i zrozumieć swój interfejs API potencjalnie więcej. Możesz także tworzyć procesy, które pokazują użytkownikom dokładnie, jakie kodowanie muszą utworzyć i etapy, które muszą wykonać, aby wykonać konkretne zadanie w wybranym przez nich języku oprogramowania.

AppMaster

W przeciwieństwie do innych platform, AppMaster eliminuje konieczność ręcznego tworzenia przez programistę dokumentacji REST API i jej aktualizowania. Platforma automatycznie generuje i aktualizuje dokumentację REST API w formacie Swagger (OpenAPI) dla każdej aplikacji, a także zawiera Swagger UI w każdej aplikacji serwerowej, aby ułatwić programistom zewnętrznym integrację z wygenerowanymi aplikacjami. Ponadto platforma AppMaster, generując dokumentację REST API, automatycznie dołącza opisy punktów końcowych i powiązanych procesów biznesowych w opisie każdego punktu końcowego, całkowicie eliminując konieczność tworzenia lub aktualizowania dokumentacji przez dewelopera.

Słowo końcowe

Wszystkie narzędzia API doc omówione w tym artykule są zdolne do tworzenia wysokiej jakości dokumentacji API. Nie można zadeklarować, że któreś z narzędzi jest najwspanialsze. Całe doświadczenie i kryteria oprogramowania do dokumentowania API są określane przez standardy klienta, koncepcje, cele i wymagania dotyczące dokumentacji.