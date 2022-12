Negli ultimi anni, le app per dispositivi mobili hanno guadagnato un'immensa popolarità grazie al loro contributo alla crescita delle aziende. Ma lo sviluppo di un'app è un'impresa ardua? Se sì, siete nel posto giusto: siamo convinti che la creazione di un'app non sia un problema se non si sa nulla di codifica. Potreste chiedervi se sia possibile sviluppare un'app senza codifica. È possibile? In questo articolo parleremo del costruttore di app gratuito, dei dieci migliori costruttori di app con le loro caratteristiche, del costo dello sviluppo di un'app senza codifica e del metodo più semplice per costruire un'app. Scaviamo più a fondo nei dettagli:

Come funzionano i costruttori di app?

Non tutti i costruttori di app senza codice funzionano allo stesso modo, ma la maggior parte di essi segue passi simili per costruire un'app:

Fase 1: ottenere la vostra idea

Prima di avvalersi dei servizi di un app builder, è importante avere un'idea chiara della vostra applicazione. Quali sono le vostre aspettative da questa applicazione? Qual è il vostro pubblico di riferimento? Dedicare del tempo ad avere un'idea chiara dell'app vi aiuterà a costruire un'app completa con tutte le funzionalità necessarie.

Fase 2: selezionare un modello

Dopo aver ottenuto un'idea di app, siete pronti a scegliere un modello di app che si adatti alle vostre esigenze aziendali. Ad esempio, se gestite un ristorante, dovete scegliere un modello per il cibo per creare un'app che attiri l'attenzione dei vostri clienti.

Fase 3: personalizzazione

Una volta selezionato il modello di app, è possibile aggiungere il layout, la combinazione di colori, il logo aziendale e il testo per ottenere un prodotto più personalizzato.

Fase 4: testare l'app

Prima di lanciare la vostra app sul mercato, è una direzione eccellente testarla e ottenere un feedback dagli utenti. I test vi permetteranno di apportare le modifiche necessarie per rendere l'esperienza dell'utente più memorabile.

Fase 5: pubblicare l'applicazione

Una volta apportate le modifiche necessarie all'app, è giunto il momento di pubblicarla su Google Play Store o Apple App Store.

Costruttore di app gratuito

Costruire un'app mobile non è più un processo costoso e complesso. Grazie alla tecnologia "no-code", che offre soluzioni aziendali anche a chi non sa codificare. Vi starete chiedendo se esiste un app builder gratuito per costruire un'app con opzioni drag and drop. La buona notizia è che sì! Cominciamo con le caratteristiche dettagliate di questo costruttore di app gratuito:

AppsGeyser-Un costruttore di app gratuito

Negli ultimi anni, i costruttori di app hanno rivoluzionato lo sviluppo di applicazioni rendendolo accessibile ad aziende, studenti e privati. AppsGeyser è un costruttore di app gratuito che consente di creare un'app in pochi minuti senza richiedere competenze di codifica. Questo costruttore gratuito di app drag-and-drop aiuta i proprietari di aziende e gli studenti a imparare a costruire app Android in pochi clic. Offre modelli di app gratuiti per costruire un'app Android nativa da zero dopo aver compilato il modulo con i contenuti pertinenti. Fornisce 30 modelli di app gratuiti per scopi aziendali o personali.

Caratteristiche di AppsGeyser

1. Creazione rapida di app

Consente di creare applicazioni Android con pochi semplici clic. AppsGeyser è una piattaforma rapida che consente di creare un'applicazione mobile in 10 minuti. È sufficiente compilare i moduli dell'app con i contenuti rilevanti per lo sviluppo.

2. Gratuito

Utilizzando AppsGeyser, non è necessario pagare per la creazione, il download e la pubblicazione di applicazioni mobili. L'utilizzo delle sue funzioni di creazione di app non costa nulla. Inoltre, consente di scaricare i file APK senza pagare alcun abbonamento.

3. Varietà di modelli

Questo costruttore di app mobili gratuito offre 30 modelli di app che potete scegliere per soddisfare le vostre esigenze personali, educative o aziendali. I modelli di app gratuite includono siti di social media come YouTube, TikTok, messenger, browser, video chat e molto altro.

4. Monetizzazione delle app

Questo costruttore di app gratuite fornisce una guida passo passo alla monetizzazione di un'app mobile. È quindi possibile monetizzare la propria app Android con banner pubblicitari o acquisti in-app.

5. Integrazione dei social media

Utilizzando AppsGeyser, potete collegare la vostra applicazione mobile a siti sociali come Facebook, YouTube, Twitter e blog per ottenere più abbonati.

Come costruire un'applicazione Android gratis?

Seguite questi tre passaggi per creare un'app Android gratuitamente:

Passo 1: Scegliere un modello

Per prima cosa, dovete scegliere i modelli di app gratuiti che soddisfano perfettamente le vostre esigenze. Questi modelli gratuiti includono siti web, browser, YouTube, TikTok, messenger, video chat, giochi o qualsiasi altra applicazione. Utilizzando AppsGeyser, è possibile accedere a tutti i modelli di app gratuiti nella pagina "Crea ora".

Fase 2: Aggiungere contenuti

Caricate contenuti come il logo dell'app, il nome, il testo e i link per personalizzare la vostra applicazione mobile. Non è così difficile. Il caricamento dei contenuti richiede appena 10 minuti.

Fase 3: Pubblicare l'applicazione

Congratulazioni! A questo punto, avete creato un'applicazione Android gratuita. È giunto il momento di scaricare il file APK e pubblicare l'applicazione su Google Play Store.

I migliori costruttori di app

Oltre ad AppsGeyser, esiste un enorme mercato per altri costruttori di applicazioni mobili. Vi sveliamo le principali piattaforme di creazione di app con una comprovata esperienza nello sviluppo di applicazioni mobili di facile utilizzo. Scaviamo più a fondo:

1. BuildFire

BuildFire è la piattaforma leader nel mercato dei costruttori di app più affidabili. Utilizzando questa affidabile piattaforma di costruzione di app, è possibile pubblicare la propria applicazione per dare accesso ai propri clienti. Negli ultimi anni, BuildFire ha guadagnato una grande popolarità per la sua interfaccia intuitiva, la velocità di sviluppo delle app e le molteplici opzioni di personalizzazione.

I vantaggi

Sviluppo rapido dell'app

Interfaccia intuitiva

Personalizzazione

Contro

A causa della complessità delle funzioni, è difficile familiarizzare con il suo utilizzo.

2. Appy Pie

Appy Pie è un popolare app builder che consente ai principianti di creare applicazioni per soddisfare i propri obiettivi aziendali o personali. Permette agli utenti di interagire con la piattaforma gratuitamente. Una volta compreso il processo di sviluppo, gli utenti possono scegliere un piano di abbonamento che soddisfi le loro esigenze. Offre tre piani di abbonamento mensile:

Piano base, 36 dollari/app

Piano Oro, 72 dollari/app

Piano Platinum, 120 dollari/app

Inoltre, questo costruttore di app aiuta gli utenti nel processo di costruzione di un'app attraverso dei tutorial. Inoltre, è possibile accedere all'opzione di live chat per risolvere qualsiasi problema che si possa incontrare durante la creazione dell'app. Per creare un'applicazione mobile per la vostra azienda con Appy Pie, seguite questi semplici tre passaggi:

Fase 1: Scegliere la categoria dell'applicazione, ad esempio business, istruzione, ecc.

Fase 2: Personalizzare l'applicazione aggiungendo design e pagine personalizzate.

Fase 3: Pubblicare l'applicazione

I vantaggi

Facile da usare

Chat in diretta

Guida alle esercitazioni

Prova gratuita per esplorare il processo di sviluppo dell'app

Contro

Appy Pie offre modelli di app con lo stesso layout.

3. GoodBarber

GoodBarber è il costruttore di app più affidabile per Android e iOS. Questa piattaforma no-code ha aiutato le aziende a liberare il loro potenziale con applicazioni mobili affidabili. Questo app builder ha un'interfaccia intuitiva ed elegante per la creazione di app. La creazione di app tramite questo app builder è un'esperienza senza soluzione di continuità, anche se non si hanno competenze di codifica. Potete iniziare a creare la vostra app immediatamente dopo esservi registrati su questa piattaforma. Questa piattaforma offre caratteristiche distintive che la fanno risaltare tra gli altri app builder.

Pro

Modelli modulari

Integrazione con i social media

Chat

Geofencing

Acquisto in app

Il layout di questo costruttore di app è strutturato così bene che è possibile navigare facilmente tra tutte le opzioni. Questo costruttore di app senza codice offre un piano di abbonamento mensile per le app Android e iOS. È possibile scegliere il piano di abbonamento che soddisfa perfettamente le proprie esigenze.

Contro:

Questo costruttore di app non fornisce un'opzione di e-commerce per l'integrazione con negozi di terze parti come Shopify, Amazon e altri siti di social media.

4. Mobincube

Mobincube è una piattaforma gratuita per la creazione di app che consente agli utenti di creare applicazioni senza alcuna conoscenza di codifica. La maggior parte dei costruttori di app gratuiti non offre app di qualità, ma Mobincube è il principale costruttore di app che aggiunge valore. Questo app builder ha un'interfaccia facile da usare che consente agli utenti di creare applicazioni diversificate, dal business all'istruzione, dalla casa ai giochi e molto altro ancora. Utilizzando questo app builder, è possibile non solo creare un'app, ma anche lanciarla a costo zero.

Oltre alla creazione gratuita di app, offre i seguenti piani di abbonamento mensile:

Piano piccolo: 2,99 dollari/mese

Piano medio: 9,99 dollari/mese

Piano grande: 19,99 dollari/mese

Piano XL: 49,99 dollari/mese

Piano XXL: 99,99 dollari/mese

È possibile scegliere qualsiasi piano di abbonamento che soddisfi i propri obiettivi aziendali o personali.

Pro:

Costruttore di app gratuito

Interfaccia intuitiva

Integrazione con i social media

Modelli di app gratuiti

Supporto per gli annunci

Notifiche push

Supporta otto lingue

Contro:

Mobincube non offre un prodotto sofisticato. Inoltre, i file APK creati attraverso questa piattaforma non sono ottimizzati secondo Google Play.

5. Shoutem

Shoutem è un costruttore di app online che aiuta gli imprenditori a trasformare le loro idee in realtà. Il focus di questo costruttore di app è il design, quindi tutti i modelli gratuiti di questa piattaforma hanno un design elegante. Quindi, se siete alla ricerca di un'app visivamente accattivante, il costruttore di app di Shoutem è l'opzione migliore. Questi modelli di app sono gratuiti e possono essere personalizzati facilmente. È possibile modificare temi, layout, colori e testo utilizzando i modelli di app gratuiti. In questo modo, la vostra app apparirà più pertinente e ricca di funzioni utili.

Pro:

Modelli di app gratuiti

Monetizzazione delle app

Notifiche push

Annunci

Acquisto in-app

Creazione di una comunità

Contro:

Se gestite una piccola o media impresa, troverete il suo piano di abbonamento costoso per le app.

6. Swiftic

Swiftic è il costruttore di app online che aiuta le grandi e le piccole imprese a spostare le loro attività nel mondo digitale. La credibilità di un costruttore di app può essere verificata in base al numero di app realizzate con questa piattaforma. Swiftic ha fatto una scelta intelligente rivolgendosi a grandi e piccole imprese. Swiftic permette ai suoi utenti di fare un tour guidato del suo editor e fornisce un aiuto su schermo ai principianti per imparare a costruire un'app con la sua piattaforma. Questa piattaforma di costruzione di app ha un'interfaccia intuitiva che anche un principiante può utilizzare per costruire un'app per le esigenze aziendali.

Pro:

Interfaccia intuitiva

Integrazione con i social media

Garanzia di rimborso

Tutorial

Modelli di app gratuiti

Contro:

Swiftic ha molte funzioni utili, ma manca di opzioni avanzate come la gestione del team e il supporto per gli annunci.

7. AppInstitute

AppInstitute è un costruttore di app gratuito che consente ai proprietari di piccole imprese di svelare i propri servizi online attraverso funzioni di drag and drop. Questo costruttore di app no-code ha un'interfaccia utente intuitiva che aiuta le aziende a creare app senza assumere un team di sviluppo. Inoltre, questa piattaforma di costruzione di app offre modelli di app gratuiti per 20 tipi di aziende. Per creare un'app con AppInstitute è necessario seguire tre semplici passaggi:

Scegliere un modello gratuito che soddisfi le vostre esigenze aziendali.

Aggiungere l'icona della propria attività, il testo, il layout e la combinazione di colori.

Pubblicare l'applicazione.

Questa piattaforma no-code offre anche tre piani di abbonamento mensile che potete scegliere in base alle vostre esigenze:

AppBuilder: $42/mese

AppBuilder Pro: 66 dollari al mese

AppBuilder Pro Plus: $84/mese

Rivenditore: $340/mese

Pro:

Creazione di app con trascinamento e rilascio

Notifiche push

Integrazione con i social media

Programmi fedeltà

Prova gratuita di 30 giorni

Contro:

Questo costruttore di app gratuito non aggiorna le app in base alla compatibilità con i dispositivi più recenti.

Inoltre, l'assistenza clienti è pessima.

8. AppMaster

AppMaster è un costruttore di app no-code che aiuta le aziende a crescere da una piccola impresa a un livello aziendale. Questo costruttore di app è più di una piattaforma no-code, poiché genera il codice sorgente. Gli utenti ottengono quindi un'applicazione nativa a tutti gli effetti con la possibilità di esportare il codice sorgente, come nel caso dello sviluppo tradizionale, ma con un ordine di grandezza più veloce, più economico e più facile da mantenere. AppMaster combina quindi i vantaggi dello sviluppo tradizionale e del no-code. La piattaforma dispone di una documentazione tecnica dettagliata, che accelera notevolmente il processo di familiarizzazione.

AppMaster offre quattro piani di abbonamento flessibili con pagamenti mensili:

Esplora: 5 dollari/mese

Startup: 165 dollari/mese

Business: 855 dollari/mese

Impresa: Richiedi un preventivo

I vantaggi

Backend generato dall'intelligenza artificiale

Codice sorgente disponibile

Strumenti di modifica visiva

Pubblicazione più rapida delle app

Offerta di prova gratuita

Scalabilità illimitata

La stessa velocità delle app scritte in codice

Creazione simultanea di soluzioni web, ios e android.

Enorme flessibilità nella creazione di soluzioni personalizzate

Contro

AppMaster non dispone di modelli di app avanzati.

9. Appery

Appery è un costruttore di app no-code multiuso che offre lo sviluppo di app tramite funzioni di trascinamento e rilascio. Questo costruttore di app basato sul cloud supporta lo sviluppo di app per iOS, Android e persino Windows Phone. Poiché questa piattaforma è basata sul cloud, gli utenti non hanno bisogno di scaricarla o installarla. Pertanto, è possibile iniziare rapidamente la creazione di un'app. Una volta sviluppata l'app, è possibile condividerla con clienti e imprenditori in tempo reale. Questa piattaforma no-code utilizza opzioni di trascinamento per progettare l'interfaccia utente, quindi può essere utilizzata anche dai principianti. Inoltre, questa piattaforma offre tutorial e linee guida che aiutano i principianti a costruire un'app di base. Utilizzando questo app builder, è possibile creare un'applicazione seguendo cinque semplici passaggi:

Scegliere un modello

Progettare l'interfaccia utente attraverso le funzioni di trascinamento e rilascio

Collegare il database

Anteprima dell'applicazione

Distribuire l'applicazione

Oltre alla prova gratuita, questo costruttore di app offre i seguenti quattro piani di abbonamento mensile:

Principiante: 25 dollari al mese

Pro: 70 dollari al mese

Team:$135/mese

Ultimate:$500/mese

I vantaggi

Creazione di app con il drag and drop

Basato su cloud

Back-end mobile

Contro

Appery richiede competenze di base di codifica se si vogliono apportare modifiche elaborate alla propria applicazione.

10. MobAppCreator

MobAppCreator è un costruttore di app online che aiuta le aziende a creare app native per dispositivi mobili utilizzando funzioni integrate di trascinamento e rilascio. MobAppCreator costruisce le app utilizzando dei moduli. Questo approccio consente ai proprietari di aziende di integrare varie funzionalità per rendere le loro app più robuste.

Oltre alla prova gratuita, questo app builder prevede quattro piani di abbonamento:

Starter: 24,17 dollari/mese

Basic: 40,83 dollari/mese

Pro:49,17 dollari/mese

Avanzato: 82,50 dollari/mese

L'aspetto interessante è che MobAppCreator applica questi prezzi su base annuale.

Pro:

Sviluppo di app con il drag and drop

Interfaccia intuitiva

Creazione di app più rapida

Strumento di marketing per il successo del marchio

Prova gratuita

Contro:

I piani di abbonamento di MobAppCreator sono costosi per le piccole imprese.

11. Bolla

Dopo aver esaminato la top ten dei costruttori di app, vi starete chiedendo quale sia il costruttore di app più semplice per rendere più agevole lo sviluppo di un'applicazione. Bubble: la soluzione più semplice per creare app senza codice, grazie al drag and drop. Tra i punti a sfavore, si è legati alla piattaforma perché ospita app per dispositivi mobili, quindi non è possibile accedere a un server web per l'hosting.

Oltre alla prova gratuita, Bubble offre tre piani di abbonamento che consentono a chiunque di creare un'app in pochi minuti.

Piano personale: 25 dollari al mese

Piano professionale: 115 dollari al mese

Piano di produzione: 475 dollari al mese

La cosa interessante è che gli utenti pagano questi piani di abbonamento annualmente.

Pro:

Interfaccia intuitiva e mobile-friendly

Nessun limite al traffico degli utenti

Richiede una password per l'accesso

Integrazione di e-mail, SEO e analisi per migliorare le prestazioni

Interfaccia accattivante per rendere più interattiva l'esperienza dell'utente

Contro:

La bolla consente solo di creare applicazioni web. Per creare prodotti mobili nativi, è necessario utilizzare un servizio di terze parti.

Costo dello sviluppo di un'app

Dopo aver analizzato le caratteristiche, i prezzi, i pro e i contro dei diversi app builder, potreste chiedervi quanto costa costruire un'applicazione mobile. La risposta è che non esiste un prezzo fisso per costruire un'app mobile. È simile all'acquisto di un'auto o di un cellulare, dove il costo dipende da alcune funzionalità. Lo stesso vale per lo sviluppo mobile. Il costo di un'applicazione mobile dipende da diversi elementi, in base ai vostri obiettivi aziendali o personali. I seguenti fattori possono aiutarvi a stimare il costo di sviluppo della vostra app aziendale:

1. Tipo di app

Il tipo di applicazione aiuta a stimare il costo di sviluppo di un'applicazione mobile. Se si desiderano funzionalità di base nella propria applicazione mobile, è possibile ottenerle pagando un costo di pochi dollari. Queste app con funzionalità di base possono includere una calcolatrice o un cronometro. Costruire queste app è molto semplice perché richiedono programmi di base per funzionare.

D'altra parte, se si vuole costruire un'app con più funzioni, il costo di sviluppo aumenterà. La complessità dell'app influisce direttamente sul costo complessivo del progetto. Quindi, se volete aggiungere pagamenti, utilizzare il GPS in tempo reale o aggiungere notifiche push, la costruzione dell'app sarà costosa. Dovete identificare la categoria della vostra applicazione mobile, sia che vogliate costruire un'applicazione musicale, di notizie o di salute e fitness. Il punto saliente è che la vostra app da 10.000 dollari potrebbe aumentare i costi a 50.000 dollari se aggiungete funzioni avanzate come le notifiche push, il GPS o i metodi di pagamento.

2. Processo di sviluppo

La comprensione del processo di sviluppo è necessaria per sviluppare un'applicazione mobile ragionevole. La comprensione del processo di sviluppo viene prima della pianificazione del costo dell'app, del mercato di destinazione, degli aggiornamenti dell'app e altro ancora. Se non avete competenze di codifica, il costo di sviluppo aumenterà. Il motivo è che dovrete assumere uno sviluppatore o un team di sviluppatori o farvi aiutare da costruttori di app online per costruire un'applicazione mobile. Se scegliete lo sviluppo tradizionale di un'app e coinvolgete più sviluppatori, più la vostra applicazione sarà costosa. Potreste chiedervi quali siano i costi di uno sviluppatore. Anche in questo caso, non esiste un prezzo fisso. Tuttavia, l'ubicazione è un fattore che può specificare le tariffe dello sviluppatore di app per dispositivi mobili.

3. Chi sviluppa la vostra applicazione?

Quando decidete di assumere uno sviluppatore di app per dispositivi mobili, potete considerare diverse opzioni. Si possono prendere in considerazione

Costruttori di app drag and drop

Freelance

Società di sviluppo di app

Il prezzo varia in tutti i casi. Potete scegliere la soluzione di sviluppo più adatta alle vostre esigenze di budget.

Costruttori di app drag and drop

Invece di assumere uno sviluppatore, potreste prendere in considerazione un costruttore di app drag-and-drop come AppMaster per soddisfare le vostre esigenze aziendali in modo conveniente. I costruttori di app forniscono applicazioni mobili molto più economiche. Il motivo è che offrono modelli di app per costruire un'applicazione. Una volta selezionato il miglior app builder, si può scegliere un modello e iniziare lo sviluppo senza conoscenze tecniche.

Le piattaforme per la creazione di app offrono soluzioni commerciali agli imprenditori o ai piccoli imprenditori che dispongono di budget limitati. Ma le grandi imprese o le grandi aziende hanno bisogno di uno sviluppo personalizzato di alto livello. Fortunatamente, la piattaforma AppMaster è favorevole agli sviluppatori. Sono quindi disponibili diverse opzioni per costruire un'applicazione mobile. È possibile assumere uno sviluppatore o ridurre i costi di sviluppo utilizzando una piattaforma per la creazione di app.

Suggerimenti per ridurre i costi di sviluppo

La prima cosa da fare per ridurre il costo dell'app è semplificare l'idea. Aggiungete solo le funzioni necessarie ed evitate quelle più costose.

Inoltre, eseguite solo un componente di un concetto più complesso.

Seguendo questi consigli, potrete costruire un'applicazione mobile intuitiva con meno di 10.000 dollari.

Riflessioni finali

La creazione di app senza codice non era possibile fino a pochi anni fa. Oggi i costruttori di app drag and drop sono in grado di aiutare le piccole imprese o gli studenti a creare un'applicazione mobile per soddisfare le loro esigenze aziendali o personali. Ci auguriamo che vi sia chiara la top ten delle piattaforme per la creazione di app, le loro caratteristiche, i prezzi e il più semplice app builder adatto ai principianti. Queste soluzioni di sviluppo consentono ai principianti di costruire un'app mobile intuitiva anche se non hanno competenze di codifica.

Questi app builder drag-and-drop offrono soluzioni di sviluppo più rapide ed economiche rispetto allo sviluppo tradizionale. Soprattutto, alcuni app builder forniscono modelli gratuiti per la creazione di app. Tra tutte le piattaforme di creazione di app, vi suggeriamo di provare AppMaster, che aiuta gli imprenditori a crescere da piccole imprese a livello aziendale. L'aspetto più interessante di questa piattaforma di costruzione di app no-code è che offre agli utenti il codice sorgente, la documentazione tecnica e una soluzione di sviluppo di app più economica. Il costo di sviluppo di un'applicazione mobile dipende dagli sviluppatori, dal processo di sviluppo e dagli obiettivi dell'applicazione. Potete provare qualsiasi soluzione di sviluppo che soddisfi le vostre esigenze aziendali in modo più rapido ed economico.