Come avrete sicuramente già notato, le piattaforme di streaming di contenuti video stanno diventando sempre più popolari online. Parlando di piattaforme che fanno soldi, inoltre, le app di streaming di contenuti video sembrano la più grande opportunità di guadagno di questo decennio.

Molti programmatori se ne sono accorti, ma pensano che un'app di streaming di contenuti video sia troppo complicata da creare, che la concorrenza sia troppo alta e che non riusciranno mai a fare soldi veri con le app clone di Netflix che hanno creato.

È vero che la concorrenza è molto alta, ma è sempre possibile trovare una nicchia in cui trovare il pubblico di cui il prodotto ha bisogno (e viceversa). Per quanto riguarda la complessità del processo di creazione di un clone di Netflix, esiste in realtà una nuova frontiera della codifica e della programmazione che può rendere questo tipo di progetto enorme alla portata di sviluppatori come voi! È il no-code. In questo articolo, vi guideremo attraverso la creazione del vostro clone di Netflix utilizzando strumenti no-code senza dover scrivere alcun codice! Se vi sembra impossibile, sappiate che non lo è e continuate a leggere!

Che cos'è un clone di Netflix?

Prima di parlare di come costruire un clone di Netflix, chiariamo cos'è un clone di Netflix. Se avete familiarità con Netflix, una delle principali piattaforme di streaming di contenuti cinematografici al mondo, è più facile da capire. Un clone di Netflix è un'applicazione web che, proprio come Netflix, fornisce agli utenti un database di film (o serie TV) che possono guardare quando vogliono. Proprio come Netflix, i cloni di Netflix possono richiedere un canone mensile: in questo modo, con pochi dollari al mese, gli utenti possono accedere a un ampio archivio di film e voi monetizzerete la vostra web app clone di Netflix.

È possibile clonare Netflix?

In questo articolo parliamo di cloni di Netflix (ed è lo stesso quando incontrate questo termine sul web) per riferirci a piattaforme che funzionano proprio come Netflix. Naturalmente, nessuno può hackerare legalmente Netflix, fornire l'accesso alla piattaforma clone di Netflix e farsi pagare per questo: non è di questo che stiamo parlando.

In questo articolo, e ogni volta che parliamo di cloni di Netflix, parliamo di piattaforme legali, dove è possibile mettere legalmente a disposizione degli utenti contenuti video e film e che si possono monetizzare legalmente. Quindi, è possibile creare un clone di Netflix? Possiamo creare un'app di streaming video e monetizzarla? Sì, possiamo creare un clone di Netflix in modo 100% legale. Ora è il momento di scoprire come.

Che cos'è il no-code?

C'è ancora un'informazione preliminare che dobbiamo condividere prima di passare alla nostra guida passo-passo su come creare un clone di Netflix. Abbiamo parlato della creazione di un clone di Netflix senza utilizzare codice, ma come è possibile?

La soluzione è il no-code. Il no-code è un nuovo approccio alla codifica che sta permettendo a un numero sempre maggiore di persone di iniziare a costruire le proprie applicazioni web e mobili, compreso un clone di Netflix. No-code significa proprio quello che state immaginando: la possibilità di creare una piattaforma complessa come un clone di Netflix senza scrivere codice e utilizzare un linguaggio di programmazione, ma utilizzando un'interfaccia visiva fornita da uno strumento no-code.

Oltre a fornire un'interfaccia visiva, gli strumenti no-code forniscono elementi pre-costruiti che lo sviluppatore può assemblare per ottenere i risultati desiderati. Come è facile intuire, con le piattaforme no-code, la programmazione diventa accessibile a un numero sempre maggiore di persone e i costi di sviluppo di nuove app diventano sempre più bassi. Come state per scoprire, questi aspetti diventano estremamente importanti quando si inizia a costruire una piattaforma complessa come un clone di Netflix.

Esiste più di uno strumento no-code e la scelta tra questi è più importante di quanto si pensi. La qualità del no-code scelto influisce sulla qualità del clone di Netflix che si sta costruendo. Quello che volete dalla vostra applicazione no-code è che vi fornisca il pieno controllo su ciò che state costruendo; ricordate sempre che uno strumento no-code dovrebbe migliorare la vostra creatività, non limitarla!

Cosa vi fa capire se uno strumento no-code vi permette il pieno controllo e la libertà sul vostro processo creativo? L'accesso al codice di corso!

Una delle applicazioni no-code più consigliate oggi sul mercato è AppMaster, e uno dei suoi punti di forza è proprio questo. Se da un lato genera automaticamente il codice di backend, dall'altro ne garantisce l'accesso. È necessario cercare questo aspetto in un'app no-code quando si costruisce il proprio clone di Netflix o si lavora a qualsiasi altro progetto.

Guida passo-passo su come costruire il vostro clone di Netflix senza codice

Procuratevi uno strumento no-code

Come abbiamo appena detto, se volete creare un'app clone di Netflix senza codifica, avete bisogno di uno strumento no-code. Mettiamoci al lavoro. In questa sezione analizzeremo ogni fase che vi porterà alla creazione del vostro clone di Netflix.

Creare l'interfaccia utente

Come farà l'utente a sfogliare i contenuti disponibili sulla vostra piattaforma clone di Netflix? Ci sarà una home page con i contenuti più famosi e un'anteprima dinamica della pagina che apparirà quando l'utente farà clic su un contenuto specifico. Avrete anche bisogno di un portale di amministrazione che voi e il vostro team utilizzerete per caricare i contenuti sulle piattaforme clone di Netflix.

Quindi, la home page, la pagina di anteprima e il portale sono i tre elementi che costituiscono la prima bozza del vostro clone di Netflix.

Database

Se pensate a Netflix, potete considerarlo come un database di film. Ognuno di essi è classificato per nome, descrizione, genere e altro ancora. Quindi, ovviamente, se state costruendo un clone di Netflix, avete bisogno di un database di contenuti.

Creare un database con strumenti no-code come AppMaster è facile: si possono usare modelli di database precostituiti e poi iniziare a costruirlo elencando i tipi di dati e aggiungendo i campi necessari. Ad esempio, si può impostare Contenuto e il Tipo di dati e poi aggiungere i seguenti campi:

Film o spettacolo televisivo

Titolo del film o dello spettacolo

Descrizione del film o dello spettacolo

Immagine in miniatura

Genere

Categoria

File di contenuto

Sarebbe utile avere anche un altro database. Se torniamo a Netflix, da un lato abbiamo un database di contenuti disponibili; dall'altro abbiamo un database di utenti. Quindi, il secondo database necessario è quello degli utenti.

Impostate un utente come tipo di dati e aggiungete almeno i seguenti campi

Nome utente

Email

Tipo di abbonamento

Pagina di caricamento dei contenuti

Ora è il momento di iniziare a costruire il nucleo del vostro clone di Netflix: il contenuto stesso. Una volta impostati i database necessari, è necessario iniziare a caricare i contenuti. Tuttavia, c'è un passaggio preliminare molto importante.

Prima di iniziare a caricare i contenuti, è necessario creare il portale di backend (che gli utenti non vedranno mai) per caricare e gestire i contenuti che verranno trasmessi sulla piattaforma del clone di Netflix. Con questo portale di gestione dei contenuti, si crea il flusso di lavoro che alimenterà il clone Netflix.

Gli amministratori del clone Netflix non devono essere in grado di caricare i contenuti solo attraverso il portale di backend. Devono anche essere in grado di gestirli, il che significa che deve trattarsi di uno strumento di backend che consenta loro di strutturare i contenuti in base ai campi pertinenti della libreria di film e contenuti. Quello che si vuole costruire con lo strumento no-code è una pagina "Carica contenuto" in cui è possibile riempire tutti i campi impostati nel database e aggiungere contenuti alla libreria.

Visualizzazione dei contenuti

Ora avete creato tutti gli "strumenti" di gestione di cui avete bisogno, ma i vostri utenti devono essere in grado di sfogliare i contenuti. È necessario creare una pagina dinamica di visualizzazione dei contenuti. Prima di tutto, cosa significa dinamica? Nella vostra piattaforma clone di Netflix, avrete una pagina di anteprima (o pagina di descrizione) per ogni contenuto disponibile.

Questo non significa che dovete creare manualmente una pagina di descrizione per ogni contenuto caricato. Al contrario, è necessario creare una pagina di contenuto DeepL che si personalizzi automaticamente in base al contenuto a cui si riferisce. In questo senso, la pagina di visualizzazione dei contenuti è dinamica, perché si crea una sorta di modello che viene modificato in base ad alcuni parametri (in questo caso, in base al filmato o al contenuto a cui si fa riferimento).

Potrebbe sembrare complicato da costruire, ma con uno strumento no-code il compito è più semplice: si può utilizzare la funzione specifica per la creazione di pagine dinamiche, impostare gli elementi dinamici, collegare questi elementi al campo del database e il gioco è fatto.

La logica di questo passaggio è la seguente: state dicendo al vostro clone di Netflix che, ad esempio, nel campo Anteprima immagine, deve visualizzare il contenuto del campo del database chiamato "Anteprima immagine". Il software controllerà il database per ogni contenuto e mostrerà l'Anteprima immagine associata a ogni film.

Se, invece di avere pagine dinamiche, si lavorasse con pagine statiche, sarebbe necessario creare una pagina di contenuto DeepL per ogni filmato e specificare quali dati devono essere mostrati in ogni campo della pagina statica.

Ricerca dei contenuti

Sul lato front-end, è necessaria anche una pagina di ricerca dei contenuti. È quella che gli utenti useranno per cercare un contenuto specifico. Tuttavia, in questo caso, più che una pagina di ricerca specifica, si vuole creare una barra di ricerca che permetta agli utenti di cercare i contenuti per titolo.

Con il vostro strumento di codifica visiva, potete iniziare a costruire il vostro strumento di ricerca aggiungendo una barra di ricerca e impostandola. Non è necessario fornire molti campi; di solito il titolo è quello che conta. Lo strumento senza codice fornisce alcune opzioni per personalizzare la barra di ricerca; la più importante è quella denominata "campo da cercare". Qui si vuole impostare un "titolo". Il codice confronterà il contenuto digitato dall'utente con il campo del titolo nel database e fornirà i risultati.

Caratteristiche aggiuntive

A questo punto, il clone di Netflix funziona già:

Avete un database di contenuti disponibili.

Avete il vostro strumento di back-end per continuare a caricare e gestire i contenuti.

Avete anche gli strumenti front-end che consentono agli utenti di utilizzare il clone di Netflix, il che significa navigare tra i contenuti, visualizzare i contenuti di DeepL e trasmettere i contenuti in streaming.

Tuttavia, ci sono altre funzionalità che si possono aggiungere se si vuole portare il contenuto di Netflix appena creato a un altro livello.

Un elenco salvato

Netflix è l'esempio perfetto di una piattaforma di streaming di contenuti video ed è per questo che continuiamo a prenderla come esempio. Una delle funzioni che tutti utilizziamo su Netflix è l'elenco dei contenuti salvati: quando ci imbattiamo in un contenuto che vorremmo guardare, ma in un secondo momento, lo salviamo nel nostro elenco in modo da poterlo trovare facilmente quando lo guarderemo.

È possibile aggiungere la stessa funzione al clone di Netflix per renderlo più utilizzabile. Il modo migliore per implementare questa funzione è aggiungere un flusso di lavoro che si attiva quando l'utente preme il pulsante Aggiungi alla mia lista. I flussi di lavoro sono una serie di azioni che derivano da un trigger. In questo caso, il trigger è il clic sul pulsante Aggiungi alla mia lista e il flusso di lavoro è il seguente: il contenuto corrente viene aggiunto alla lista degli utenti.

Riproduzione del contenuto

Abbiamo analizzato tutti gli aspetti essenziali che dovete implementare quando iniziate a costruire la vostra app clone di Netflix, ma abbiamo lasciato per ultimo il più importante di tutti: la funzione di riproduzione dei contenuti. Il vostro clone di Netflix avrà ovviamente bisogno di un lettore di contenuti video.

Alcuni strumenti no-code consentono di utilizzare i plugin nel processo di creazione dell'app. I plugin sono software di terze parti che possono essere utilizzati nel progetto. Se sfogliate i plugin disponibili, troverete sicuramente il lettore video che fa al caso vostro. Nonostante questi plugin provengano dall'esterno (possono essere programmati e forniti da uno sviluppatore esterno). Quando si dovrebbe scegliere di utilizzare un plugin di terze parti? Quando si è alla ricerca di una o più funzioni specifiche che il lettore video nativo potrebbe non avere.

Quanto costa iniziare a costruire un clone di Netflix?

Nella nostra guida, abbiamo suddiviso il complesso compito di iniziare a costruire il vostro clone di Netflix in parti gestibili. Questo non significa che improvvisamente iniziare a costruire un clone di Netflix sia diventato facile. Si tratta ancora di un progetto complesso, reso più facile dal fatto che si utilizza uno strumento no-code, ma comunque complesso. La complessità è sempre uno degli aspetti principali che incidono sul prezzo di un servizio. Quindi, quanto costa iniziare a costruire un clone di Netflix?

La verità è che se non si utilizza una piattaforma no-code e si assume uno sviluppatore che non la utilizza, il processo sarà così lungo e costoso che il servizio sarà estremamente costoso (una dozzina di migliaia di dollari). Ma uno dei tanti vantaggi dell'utilizzo di strumenti no-code è proprio questo: ridurre i costi della programmazione. Sia che si inizi a costruire il nostro clone di Netflix o che si assuma qualcuno che lo faccia utilizzando una piattaforma no-code come AppMaster, in entrambi i casi i costi saranno estremamente ridotti, e questo è un motivo in più per iniziare a costruire il proprio clone di Netflix senza codice!