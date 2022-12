Al giorno d'oggi, con la sua crescita, ogni azienda si avvicina prima o poi all'automazione dei flussi di lavoro. L'automazione del flusso di lavoro risolve diversi problemi aziendali contemporaneamente:

lentezza del lavoro;

vendite e fatturato ridotti;

errori frequenti dovuti al fattore umano

burnout dei dipendenti a causa del sovraccarico e dell'esecuzione di compiti di routine noiosi;

raccolta di statistiche di scarsa qualità e, di conseguenza, pianificazione errata degli obiettivi aziendali.

Per arrivare all'automazione del flusso di lavoro, si possono utilizzare due metodi: un ciclo completo di sviluppo dell'applicazione da zero o la riduzione del ciclo di sviluppo dell'applicazione utilizzando il no-code.

Con lo sviluppo no-code, non è necessario scrivere il codice per l'applicazione da zero. Con questo approccio è possibile creare rapidamente un'applicazione aziendale utilizzando modelli già pronti. Inoltre, esistono piattaforme che generano codice sorgente in tempo reale utilizzando reti neurali.

Oggi, il concetto di no-code include la possibilità di creare non solo applicazioni web e mobili, ma anche robot e bot, distribuzione automatica in vari archivi cloud, creazione di un database e di una logica aziendale, nonché integrazioni con un vasto numero di servizi e sistemi di pagamento tra i più diffusi. Riduce i tempi e il budget di sviluppo di dieci volte.

I passi per il successo dell'automazione del flusso di lavoro

Questo articolo ha cercato di svelare le fasi del percorso verso il successo dell'automazione del flusso di lavoro della vostra azienda utilizzando le tecnologie no-code. Utilizzate questa lista di controllo per iniziare oggi stesso.

1. Stabilire un obiettivo per l'automazione del flusso di lavoro

Prima di automatizzare il flusso di lavoro aziendale, è essenziale stabilirne lo scopo. Ponetevi delle domande:

Qual è il compito principale che l'automazione del flusso di lavoro dovrebbe risolvere?

Da quali indicatori posso capire di aver raggiunto il mio obiettivo?

Ho bisogno di automatizzare l'intero flusso di lavoro della mia azienda o solo una serie separata di processi aziendali? Quali?

Si tratta di un'automazione stabile a lungo termine con un futuro o di una soluzione temporanea?

Quale budget posso destinare all'automazione?

Posso permettermi di assumere un team di sviluppo o devo comunque ridurre i costi?

Rispondere a queste domande vi aiuterà a evitare problemi futuri durante e dopo l'implementazione dell'automazione. Se l'analisi viene svolta correttamente, non vi troverete di fronte a una valigia senza manico, che è un peccato buttare via e scomoda da trasportare ulteriormente.

2. Creare un elenco di processi aziendali

Il compito principale dell'automazione dei processi aziendali è l'organizzazione del lavoro in ogni specifico segmento dell'azienda. Pertanto, l'elenco dei processi aziendali che necessitano di automazione è il primo. Forse non tutti i processi aziendali devono essere automatizzati per raggiungere l'obiettivo desiderato, ma solo alcuni o i processi di un reparto.

Ad esempio, avete un'azienda di cucito di abbigliamento esterno: un reparto di progettazione, un approvvigionamento di materie prime, un laboratorio e delle sarte e un reparto marketing. Avete notato che le vostre sarte non riescono più a far fronte al volume degli ordini e la data di consegna del lotto si sposta. Avete condotto un'indagine e avete stabilito che è difficile per loro orientarsi in una gamma di modelli ampliata e imparare rapidamente a produrre nuovi modelli di alta qualità. Cosa può essere d'aiuto in una situazione del genere: rivedere il programma di lavoro, modificare la durata e il numero dei turni, rivedere i salari, assumere nuovi dipendenti?

Meglio creare un'applicazione per approfondire i compiti al di fuori dell'orario di lavoro, mentre si va al lavoro, e nel flusso di lavoro per essere più preparati. Può mostrare a ogni sarta gli aggiornamenti, un video con la creazione di un campione, i commenti, caricare vecchi e nuovi modelli in qualsiasi momento, compresa una chat diretta con il capo e gli altri dipendenti.

Stabilite quali sono i processi aziendali di cui avete bisogno nella vostra applicazione e con questa consapevolezza potete andare avanti.

3. Creare una mappa delle interazioni dei processi aziendali

Ora che avete un elenco di tutti i processi aziendali rilevanti per l'automazione, metteteli su un foglio bianco sotto forma di blocchi per costruire correttamente le connessioni tra di essi. In quali punti si intersecano e si uniscono? Come si agganciano, con quali strumenti? Come si controlla che l'aggancio sia avvenuto con successo e che i processi continuino a funzionare? La rappresentazione visiva sotto forma di diagramma vi aiuterà a capire meglio come sono organizzati i processi aziendali, quali sono le fasi cruciali e a cosa bisogna prestare attenzione nel processo di automazione.

4. Chiarire le liste di controllo e i KPI dei processi aziendali

In questo caso, è necessario sollevare le liste di controllo e i KPI dei vostri dipendenti, rivederli se sono obsoleti o crearli se mancano del tutto. Rispondete a queste domande per ogni partecipante al processo aziendale che volete automatizzare:

Quali sono i passaggi che ogni partecipante al processo aziendale compie?

Quali dati sono necessari a ciascun partecipante al processo aziendale per svolgere il proprio lavoro?

Quali sono le pietre miliari che determinano il suo avanzamento?

Quale risultato del lavoro di un partecipante al processo aziendale si ottiene in uscita?

Come avviene l'eventuale processo di editing?

Disporre di liste di controllo accurate e comprensibili e di KPI prescritti accelererà qualsiasi progetto di sviluppo software.

5. Nominate il vostro dipendente per la gestione dell'automazione

I costruttori no-code consentono ai vostri dipendenti di creare applicazioni da soli o di contattare gli sviluppatori no-code per l'assemblaggio e di supervisionare solo il processo di creazione di un'applicazione. Naturalmente, è meglio che si tratti di una persona con conoscenze tecniche di base e, soprattutto, che conosca e comprenda bene tutti i processi aziendali.

6. Ricerca di opzioni di piattaforma no-code

Ogni anno le tecnologie no-code si sviluppano e ci sono sempre più offerte sul mercato di costruttori e piattaforme no-code. Inoltre, le loro funzionalità si stanno espandendo: è possibile raccogliere sia una semplice landing page che un sito web completo con contenuti dinamici (ad esempio, il backend del nostro sito è costruito sulla nostra piattaforma no-code); un'app per ordinare cibo, che sarà completamente sincronizzata con l'app per i corrieri, un CRM complesso da zero, ecc. Familiarizzate con le migliori piattaforme no-code e scegliete quella che meglio si adatta alla vostra attività di automazione del flusso di lavoro. L'articolo ha raccolto le migliori piattaforme e strumenti no-code nel 2022.

7. Contattare AppMaster.io per la soluzione migliore

La nostra piattaforma no-code ha un concetto all-in-one, quindi AppMaster.io è la soluzione migliore per costruire la maggior parte dei tipi di applicazioni. Utilizzando il nostro costruttore no-code, è possibile costruire un backend reale che sarà identico a quello delle applicazioni scritte con il metodo di sviluppo classico. AppMaster.io genera codice leggibile dall'uomo che può essere esportato se necessario. Abbiamo creato un comodo editor di processi aziendali per assemblare un'applicazione complessa in pochi giorni. L'assemblaggio utilizza semplici costruttori drag-and-drop: trascinate gli elementi sullo stage e personalizzateli. È possibile collegare alla propria applicazione numerose integrazioni con altri servizi. Attualmente sono disponibili più di 40 moduli sulla piattaforma per accelerare lo sviluppo dell'applicazione. Le modifiche all'applicazione assemblata vengono effettuate in tempo reale. Dopo aver apportato le modifiche, non è necessario ripubblicare l'applicazione mobile sui marketplace; tutte le modifiche saranno pubblicate automaticamente. È incredibilmente comodo. Il nostro sistema di monitoraggio dell'assistenza sanitaria e di segnalazione degli errori (log) consente di tenere sotto controllo l'applicazione e di effettuare correzioni istantanee. Ecco perché, su AppMaster.io, è possibile costruire un'applicazione di qualsiasi complessità, anche un "nuovo Facebook".

Conclusione

Con i costruttori e gli strumenti no-code è possibile automatizzare il flusso di lavoro della propria azienda in modo economico e veloce. Prima di tutto, vale la pena di seguire alcune fasi affinché il processo di automazione sia il più ottimale e di successo possibile:

definizione dell'obiettivo finale dell'automazione del flusso di lavoro;

compilazione di un elenco dei processi aziendali;

creazione di una mappa dell'interazione dei processi aziendali;

definizione di liste di controllo e KPI dei processi aziendali;

la nomina di una persona responsabile della supervisione dell'automazione;

familiarizzazione con le opzioni per i costruttori e le piattaforme no-code;

selezione della piattaforma più funzionale, come AppMaster.io.

Potete iniziare ad automatizzare il vostro flusso di lavoro con noi di AppMaster.io. Accompagneremo il processo e vi aiuteremo in ogni fase secondo i vostri desideri. Inoltre, abbiamo un ottimo programma di affiliazione per gli sviluppatori no-code. Non esitate a contattarci per saperne di più.

Il futuro del business è no-code!