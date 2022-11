Le organizzazioni e le imprese di grandi dimensioni hanno molte scadenze rigorose da rispettare e regolamenti da seguire. Devono occuparsi regolarmente di un'ampia gamma di attività. Di conseguenza, è importante snellire le operazioni aziendali per ridurre al minimo i tempi e le spese finanziarie.

Uno dei modi migliori per ottimizzare le attività è integrare le procedure di sviluppo di app mobili aziendali con l'aiuto della tecnologia moderna. La maggior parte delle aziende di livello enterprise si affida alle app mobili aziendali per massimizzare l'efficienza dei dipendenti e dei clienti.

Tuttavia, sarebbe utile tenere presente che un'app aziendale è diversa dalle app tradizionali che usiamo e vediamo nella nostra vita quotidiana. La maggior parte delle app sviluppate per le aziende su larga scala sono destinate a risolvere un problema particolare di un'azienda specifica. Le procedure di sviluppo delle app aziendali presentano numerose sfumature e insidie. Per questo motivo, questo articolo si propone di discutere in dettaglio i vari aspetti dello sviluppo di applicazioni mobili aziendali.

Che cos'è lo sviluppo di applicazioni mobili aziendali?

Lo sviluppo di applicazioni mobili aziendali è il processo di sviluppo e distribuzione di applicazioni mobili scalabili per agevolare le imprese nello snellimento delle operazioni commerciali e nell'aumento della produttività. Oltre ad aumentare la produttività e a ridurre i costi, lo scopo dell'utilizzo di applicazioni mobili aziendali è quello di fornire un software orientato all'utente per coinvolgere clienti e dipendenti nel miglior modo possibile.

I vantaggi e le caratteristiche specifiche di un'applicazione mobile aziendale variano notevolmente da situazione a situazione. Può essere creata sia per scopi interni che esterni. Allo stesso modo, tali app possono essere simili alle numerose applicazioni disponibili sul mercato, oppure possono essere soluzioni software completamente uniche per soddisfare determinati requisiti di un'organizzazione.

Esempi di app aziendali mobili

Se volete che la vostra app mobile aziendale abbia successo e scalino le classifiche dei play store mobili come Google Play Store e iOS Store, dovreste guardare ad alcuni esempi popolari di app aziendali.

Uno sviluppo efficiente, un testing completo e l'implementazione di strategie di marketing affidabili sono alcuni dei fattori più importanti che fanno sì che un'app aziendale si distingua dalla concorrenza e renda la vostra attività un successo strepitoso. Di seguito sono riportate alcune delle applicazioni mobili aziendali più diffuse sul mercato.

Zoom

Zoom è una delle opzioni gratuite più diffuse che consentono alle persone di comunicare in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. È possibile scaricarlo e installarlo su diversi dispositivi come Android, Windows e Mac. Molte aziende di successo utilizzano Zoom per motivi di comunicazione come riunioni, webinar, ecc.

Il grafico seguente mostra il fatturato di Zoom nei quattro anni. Il forte incremento nel secondo trimestre del 2020 è dovuto alla pandemia di coronavirus, quando le persone di tutto il mondo hanno iniziato a utilizzare Zoom per le videoconferenze.

MailChimp

Molto probabilmente conoscete MailChimp. È stato uno dei primi e più semplici metodi per i non addetti ai lavori per comporre un'e-mail. MailChimp continua a fornire un servizio eccellente aggiornando regolarmente la sua interfaccia utente. MailChimp è riuscito a diventare una delle piattaforme aziendali di maggior successo per il marketing e il branding.

Telegram

Attualmente, questo software non di gioco è il più scaricato al mondo. Un'applicazione di messaggistica basata sul cloud chiamata Telegram ha già milioni di utenti. Cosa distingue Telegram dalle altre applicazioni di chat? Sia la rapidità che la sicurezza dimostrano che è stata progettata dopo aver considerato attentamente i fattori che influenzano un'applicazione aziendale.

AppMaster per sistemi CAD

L'automazione del sistema di gestione degli ordini di Autodesk è stata creata senza l'ausilio di codici. Consente di effettuare ordini ai distributori sui sistemi Autodesk, di ricevere abbonamenti alle licenze, di accedere ai contatti e altro ancora.

Qual è l'importanza dello sviluppo di applicazioni mobili aziendali?

L'importanza delle applicazioni mobili aziendali può essere giudicata dal fatto che una ricerca di Allied Market Research mostra che il mercato globale delle applicazioni aziendali valeva 238,36 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà fino a 527,40 miliardi di dollari entro il 2030.

Diversi fattori stanno causando una massiccia impennata nella popolarità delle applicazioni mobili aziendali. Sta diventando essenziale per tutte le aziende moderne e per i dirigenti che vogliono godere dei vantaggi della rivoluzione digitale.

L'implementazione di strumenti, tecnologie e strategie digitali moderne consente alle aziende di digitalizzare e velocizzare i processi, aumentando la produttività e la crescita dei clienti. Nel corso di questo articolo verranno discussi molti altri vantaggi dello sviluppo di app mobili aziendali.

In che modo lo sviluppo di app aziendali può accelerare la crescita della vostra azienda?

Sono molti i fattori che spingono le aziende a investire in procedure di sviluppo di app aziendali efficienti e affidabili. Un'applicazione mobile aziendale ben sviluppata può accelerare la crescita della vostra azienda, migliorando il vostro business in molti modi.

Lo sviluppo di app mobili aziendali non solo aumenta la produttività dei dipendenti, ma riduce anche le spese dell'azienda in misura considerevole. Permette di archiviare e organizzare una grande quantità di dati e di analizzarli per prendere decisioni aziendali migliori. Continuate a leggere per scoprire i diversi vantaggi dello sviluppo di app aziendali che vi aiutano a far crescere la vostra attività.

Aumento della produttività dei dipendenti

Con l'aiuto delle app aziendali mobili, i lavoratori e le aziende possono caricare tutti i dati cruciali in qualsiasi momento, consentendo loro di accedere alle informazioni memorizzate da qualsiasi luogo. Inoltre, poiché i dati possono essere comodamente accessibili in un ambiente in tempo reale, risparmiando tempo per l'elaborazione e la disposizione dei dati, la produttività dei dipendenti aumenta. Inoltre, il sistema evita ai dipendenti di mantenere regolarmente i dati, aumentando il loro livello di produttività manuale.

Registri aggiornati

Indipendentemente dalla loro ubicazione, le aziende che dipendono fortemente da autisti, tecnici o fattorini devono essere sempre collegate. La risposta a come far crescere un'azienda di servizi è rappresentata dalle applicazioni aziendali mobili. Queste applicazioni collegano i dipendenti e l'azienda e tengono informati i consumatori.

Aumentare la redditività

Per fornire un'esperienza utente senza soluzione di continuità e una navigazione semplice, l'azienda investe più denaro nella progettazione e nello sviluppo dell'applicazione. Questo aspetto diventa ancora più critico per le aziende di grandi dimensioni, che devono offrire un'esperienza utente soddisfacente per creare un'attività di successo. Minori spese di manutenzione, aggiornamenti frequenti e un elevato coinvolgimento degli utenti con le applicazioni aziendali sono alcuni elementi incredibili per migliorare il ritorno sugli investimenti della vostra azienda.

Gestione rapida e semplice delle attività

La capacità di organizzare e assegnare facilmente i compiti è possibile quando tutte le informazioni sono a portata di mano.

Inoltre, grazie alla possibilità di monitorare il personale, le riunioni e le operazioni aziendali, solo per citarne alcune, l'amministrazione può prendere decisioni consapevoli anziché lasciarsi influenzare dalle opinioni delle persone. In definitiva, la semplificazione delle attività di gestione banali è uno dei principali vantaggi delle app aziendali mobili.

Automazione del flusso di lavoro

L'integrazione delle applicazioni aziendali (EAI), che incorpora le funzionalità essenziali delle app in un'interfaccia di facile utilizzo, aiuta a ottimizzare le operazioni aziendali. Inoltre, migliora l'apertura dei processi e la collaborazione tra i vari reparti. Senza creare interfacce specifiche per le applicazioni e collegarle punto a punto, l'automazione dei processi con EAI migliora la cooperazione all'interno di gruppi e team.

Migliorare la produttività

Un'applicazione aziendale può avvisare i membri del personale di riunioni, cancellazioni, annunci e altri eventi significativi. Un software simile viene utilizzato per inviare gli auguri di compleanno o le informazioni relative a un evento. Tutte queste attività non solo aumentano la produttività aziendale più rapidamente, ma favoriscono anche una cultura aziendale positiva.

Analizzare i dati

Le aziende possono ottenere nuove informazioni per migliorare il processo decisionale incorporando le tecnologie più recenti. Le applicazioni aziendali sono la chiave per la crescita di un'organizzazione basata sui servizi. I dati che le organizzazioni di servizi ottengono sono quelli che utilizzano per operare e, con l'aiuto delle applicazioni, questi dati possono essere utilizzati per determinare l'entità della crescita, le tattiche di gestione del rischio e molto altro ancora.

Migliorare la soddisfazione dei clienti

La combinazione di tutti i vantaggi appena letti e di elementi cruciali come la sicurezza impenetrabile, la crittografia dei dati, l'interoperabilità e l'accesso ai dati in tempo reale consente alle aziende di offrire un'autentica esperienza al cliente. Un'applicazione mobile aziendale facile da usare e sicura vi permette di raggiungere un maggior numero di potenziali clienti e di trasformarli in clienti fedeli.

Come posso rendere più veloce la mia app mobile aziendale?

Prima di passare al rapido processo di sviluppo delle app mobili aziendali, è fondamentale considerare alcuni fattori critici.

Fattori da considerare prima dello sviluppo di un'app mobile aziendale

Di seguito sono elencati i principali fattori da considerare prima di avviare il processo di sviluppo di app mobili aziendali:

Esperienza utente (UX) e interfaccia utente (UI)

L'interfaccia utente e l'UX sono interconnesse e l'UX rappresenta il vostro marchio per i clienti e i potenziali clienti. Il touchpad ha modificato radicalmente il modo in cui le persone utilizzano i dispositivi digitali. Grazie alla crescente popolarità degli smartphone, gli sviluppatori di applicazioni mobili sono stati in grado di fornire un coinvolgimento e un'esperienza incredibili agli utenti con pochi clic. Di conseguenza, l'UI/UX è diventata una manna per le aziende e gli sviluppatori.

Supponiamo che un'applicazione, in particolare un'applicazione mobile aziendale, non abbia un'interfaccia user-friendly e un'esperienza utente soddisfacente. In questo caso, può danneggiare la reputazione dell'organizzazione e indurre l'utente a non utilizzare più l'applicazione.

Analizzare il pubblico di riferimento

Uno dei fattori più importanti che i proprietari di aziende devono prendere in considerazione prima di far costruire e sviluppare la loro applicazione aziendale è la comprensione della base di clienti.

Gli utenti che utilizzeranno l'applicazione, la loro fascia d'età e la nazione a cui ci si vuole rivolgere sono considerazioni importanti durante la costruzione e la distribuzione di applicazioni aziendali.

Obiettivi aziendali

È fondamentale identificare innanzitutto gli obiettivi di sviluppo, compresi i problemi che verranno risolti e i vantaggi per l'azienda. Ad esempio, se intendete creare un'app aziendale mobile per i vostri clienti, dovete stilare un elenco di tutti i problemi che devono essere risolti. Tenete conto delle aspettative e delle esigenze dei vostri lavoratori per un'app aziendale mobile mentre sviluppate una soluzione per loro.

Selezionare la piattaforma

Le altre caratteristiche dell'applicazione aziendale sono influenzate dalla piattaforma scelta. Supponiamo che decidiate di far costruire un'app. In questo caso, cercate di avere un pubblico il più ampio possibile. Le due piattaforme più diffuse al momento sono iOS di Apple e Android di Google.

Integrazione

Poiché lo scopo principale della realizzazione di app aziendali mobili è quello di garantire una migliore gestione aziendale, è fondamentale considerare il tipo di integrazioni di cui si avrà bisogno in futuro. Ad esempio, l'integrazione dell'app con i gateway di pagamento più diffusi, come PayPal, è in genere essenziale per la maggior parte delle aziende che forniscono prodotti e servizi online.

È probabile che utilizziate già un sistema aziendale per le normali operazioni aziendali. La vostra nuova applicazione mobile aziendale deve adattarsi all'infrastruttura dell'organizzazione per evitare interruzioni sostanziali. Per questo motivo, è essenziale disporre di APIadattabili che facilitino l'integrazione di terze parti con le vostre attuali procedure operative.

Sicurezza

Dopo aver deciso di creare un'applicazione mobile aziendale, è necessario considerare questioni importanti, tra cui l'utilizzo, la trasmissione e l'archiviazione dei dati dell'azienda. I dati personali e aziendali dei dipendenti vengono salvati sullo stesso smartphone su cui vengono installate le applicazioni aziendali mobili. A tal fine, è necessario prevedere ogni scenario e creare un sistema impenetrabile. Non sono ammesse password semplici che potrebbero mettere a rischio la stabilità finanziaria e la sicurezza dell'azienda.

Analisi dei dati

Lo strumento di analisi aiuta a identificare le caratteristiche e le capacità della vostra app. Influisce su fattori cruciali come il coinvolgimento degli utenti in determinati eventi e aiuta a fidelizzarli. I brand possono utilizzare gli analytics per migliorare le prestazioni dell'app su larga scala nel suo complesso. È possibile identificare i requisiti di funzionalità e le preferenze specifiche degli utenti attraverso una ricerca rigorosa. È possibile utilizzare l'analisi mobile per salvare i dati e utilizzarli in modo intelligente al fine di aumentare le prestazioni e l'efficacia dell'app.

Sviluppo agile

Questo processo è sinonimo di sviluppo incrementale e metodico del software. Poiché la metodologia Agile specifica i sistemi di progettazione, sviluppo e test durante l'intero ciclo di vita del software, è ideale per lo sviluppo di applicazioni mobili aziendali.

Questa tecnica di sviluppo consente di tornare indietro e apportare modifiche mentre si continua a costruire il progetto. È quindi preferibile utilizzare la tecnica Agile per lo sviluppo di un'applicazione mobile aziendale. Inoltre, utilizzando questa tecnica, potrete testare la versione MVP iniziale dell'app.

Realizzare rapidamente un'app mobile aziendale

La procedura tradizionale di sviluppo di un'app è diventata in gran parte inefficiente perché richiede una notevole quantità di tempo, energia e denaro. Al giorno d'oggi, un'ampia gamma di piattaforme no-code come AppMaster consente di creare applicazioni mobili aziendali scalabili, sicure, sofisticate e di facile utilizzo.

Le cinque fasi principali dello sviluppo di un'applicazione mobile aziendale, approfondito ma rapido, sono:

Fase 1 - Analizzare i requisiti e le specifiche

Un'idea è alla base di qualsiasi tipo di applicazione mobile. Per completare il processo di sviluppo di un'applicazione mobile aziendale in modo efficiente, è necessario analizzare a fondo i requisiti e creare un documento dettagliato sulle specifiche dell'applicazione. Assicuratevi di specificare accuratamente gli obiettivi e i prerequisiti. Ricercate le aspettative del vostro pubblico di riferimento per assicurarvi di sviluppare un'applicazione mobile aziendale che lo renda felice e soddisfatto.

Fase 2 - Selezione della piattaforma

La scelta della piattaforma per il vostro lavoro è una fase standard di ogni processo di sviluppo mobile.

La creazione di applicazioni aziendali non fa eccezione. Tuttavia, in questo caso, è necessario decidere contemporaneamente tra iOS e Android. Perché? Non è detto che tutti gli smartphone dei vostri dipendenti siano basati su iOS o Android. Prima di sviluppare un'applicazione mobile per loro, dovete riflettere su questo aspetto.

Fase 3 - Creazione del wireframe/prototipo

Il prototipo di un'applicazione mobile è un modello che illustra le caratteristiche dell'applicazione e i suoi potenziali utilizzi. Questa fase è essenziale perché consente di vedere in anteprima come potrebbero apparire le app mobili aziendali in futuro. Durante la fase di sviluppo è sempre possibile apportare modifiche. Dopo aver testato un modello funzionale, è possibile risparmiare tempo e denaro sullo sviluppo. La prototipazione è importante per quasi tutte le applicazioni, ma è fondamentale nello sviluppo di applicazioni mobili aziendali per ottenere i migliori risultati. Un'azienda di grandi dimensioni probabilmente creerà un prototipo e lo testerà con alcune persone del pubblico target per ottenere un feedback prima di procedere allo sviluppo completo e alla distribuzione di un'applicazione mobile aziendale.

Cosa sperano di ottenere i consumatori con la nuova app? Innanzitutto desiderano un design chiaro e facile da usare. Anche un funzionamento di alto livello non sarà possibile senza questi due elementi. Il team di progettazione non dovrebbe includere informazioni eccessive nell'app aziendale. Meglio puntare sulla semplicità. Questo software è destinato esclusivamente all'uso professionale; non è un prodotto per il divertimento. Tenetelo a mente. La cosa positiva è che la progettazione di un'applicazione mobile aziendale efficiente è oggi più facile grazie a creatori di applicazioni drag-and-drop come AppMaster. Vi fornisce un'ampia gamma di strumenti di codifica visiva e di funzionalità attraverso le quali potete sviluppare un'applicazione sofisticata.

Cosa sperano di ottenere i consumatori con la nuova app? Innanzitutto desiderano un design chiaro e facile da usare. Anche un funzionamento di alto livello non sarà possibile senza questi due elementi. Il team di progettazione non dovrebbe includere informazioni eccessive nell'app aziendale. Meglio puntare sulla semplicità. Questo software è destinato esclusivamente all'uso professionale; non è un prodotto per il divertimento. Tenetelo a mente. La cosa positiva è che la progettazione di un'applicazione mobile aziendale efficiente è oggi più facile grazie a creatori di applicazioni drag-and-drop come AppMaster. Vi fornisce un'ampia gamma di strumenti di codifica visiva e di funzionalità attraverso le quali potete sviluppare un'applicazione sofisticata. Fase 5 - Collaudo

Durante questa fase, potete far testare l'applicazione al vostro personale. I migliori beta tester sono i vostri collaboratori, in quanto utenti finali. Nelle aziende che realizzano applicazioni è spesso presente un reparto QA. Gli ingegneri addetti al controllo qualità testano l'applicazione mobile per individuare e correggere tutti i problemi. I dipendenti, tuttavia, possono immergersi completamente nel loro nuovo strumento di lavoro durante il beta testing. È sufficiente avere qualcosa per iniziare. Il costo e la durata della procedura possono variare a seconda delle esigenze.

Qual è il futuro delle applicazioni aziendali?

Si prevede che la popolarità e la funzionalità delle applicazioni mobili per le aziende continueranno a crescere man mano che un numero sempre maggiore di organizzazioni e imprese si renderà conto della potenza della tecnologia moderna.

Ecco alcune delle tecnologie più importanti che si prevede diventeranno popolari nelle applicazioni aziendali:

Intelligenza artificiale (AI)

L'uso dell'intelligenza artificiale da parte di un'azienda va oltre il miglioramento dell'esperienza dei consumatori. La tecnologia ha il potenziale per influenzare praticamente ogni aspetto di un'azienda, comprese le risorse umane, il marketing, le operazioni e la finanza. L'evoluzione degli strumenti e delle tecnologie di IA sta spingendo molte aziende a potenziare lo sviluppo di applicazioni aziendali basate sull'IA.

Realtà aumentata e virtuale

Da qualche anno a questa parte, processi di lavoro complicati sono diventati interattivi grazie alla tecnologia AR/VR, che consente ai lavoratori di esplorare visivamente le sfumature del proprio lavoro. Questa combinazione tecnologica dimostra, attraverso il suo modello di funzionamento, di essere una svolta nel campo della formazione e dello sviluppo.

Le future applicazioni aziendali funzioneranno come il cervello e il cuore di ogni azienda quando gli sviluppatori impiegheranno le migliori tecnologie di sviluppo di applicazioni aziendali disponibili. Con il progredire della tecnologia, non sarà una sorpresa se le applicazioni finiranno per gestire ogni aspetto delle operazioni di un'azienda. La mobilità aziendale si sta sviluppando rapidamente.

Cloud computing

Il cloud computing continuerà a svilupparsi rapidamente per soddisfare le mutevoli richieste e aspettative degli utenti. Le funzionalità di diversi settori saranno quindi potenziate. Il passaggio al cloud diventa fondamentale e il metodo più pratico di analisi dei dati per le aziende che adottano la trasformazione digitale. Tuttavia, a causa delle aspettative mutevoli determinate da questi trasferimenti, è necessario disporre di una tecnologia cloud avanzata e di misure di sicurezza più solide.

Analisi dei grandi dati

L'estrazione di dati complessi e su larga scala viene spesso effettuata utilizzando strumenti e database già in nostro possesso; si tratta di un processo ragionevolmente poco costoso ma molto vantaggioso che può essere effettuato osservando il comportamento dei clienti. Il settore commerciale continuerà a vedere un aumento della valutazione di enormi quantità di dati non strutturati in una varietà di forme ed estensioni. In poche parole, vi ripaga consentendovi di rispondere più rapidamente, di incrementare le vendite online e di soddisfare meglio le richieste dei clienti.

Piattaforme no-code

La tendenza a utilizzare piattaforme no-code per realizzare app aziendali mobili in modo rapido ed efficiente è destinata a diventare sempre più popolare. Permette a tutti i tipi di aziende di creare app efficienti e facili da usare in pochissimo tempo.

Conclusioni

Lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni aziendali di facile utilizzo presentano una miriade di vantaggi. Può essere l'enorme spinta alla vostra attività che stavate cercando. Pertanto, dovreste assolutamente pensare di sviluppare un'app aziendale mobile per la vostra azienda, per trarre vantaggio dalla tecnologia moderna e dall'era digitale.

Se anche voi volete creare un'applicazione aziendale sofisticata, potete affidarvi ad AppMaster per soddisfare le vostre esigenze. Permette di costruire applicazioni web e mobili con un potente backend generato dall'intelligenza artificiale. Tutto ciò che dovete fare è utilizzare le funzioni drag-and-drop di AppMaster per creare un'app secondo i vostri requisiti senza scrivere alcun codice.