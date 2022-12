Il processo di progettazione UX inizia con la comprensione degli obiettivi di un'azienda e di come servire al meglio il pubblico di riferimento. È possibile fornire agli utenti un'esperienza buona e memorabile imparando a conoscere la psicologia di un utente e applicando le migliori pratiche UX. Abbiamo compilato questa risorsa per assistervi nel processo di progettazione UX, dall'inizio alla fine.

L'obiettivo del processo di progettazione UX è quello di migliorare l'esperienza online degli utenti.

Il ruolo di un designer dell'esperienza utente è quello di costruire il paesaggio digitale, guidando gli utenti attraverso la sua estensione e fornendo loro qualcosa che influisca sulle loro sensazioni. Gli elementi che compongono un sito web, tra cui i contenuti, il design, la struttura e la navigazione, lavorano per fornire un'esperienza memorabile.

L'utente è al centro del design. Quando qualcuno riesce a trovare rapidamente le informazioni di cui ha bisogno, ha raggiunto il suo obiettivo e non può andare oltre.

Qual era lo scopo della sua visita?

Quali informazioni stanno cercando?

E quali soluzioni stanno cercando per i problemi che potrebbero avere?

L'UX si concentra sui pensieri dell'utente, creando un'esperienza che fornisca ciò che desidera di più e più rapidamente possibile.

I componenti del design, come le scelte di navigazione, i pulsanti, le combinazioni di azione/interazione e altre interazioni, guidano l'utente attraverso il design, con contenuti che completano la sostanza. Per una UX di successo, è necessario sapere cosa vogliono i visitatori e perché sono sul vostro sito.

Qualsiasi discussione sull'esperienza utente deve includere una discussione sulla progettazione dell'interfaccia utente. L'obiettivo dell'interfaccia utente (UI) è quello di affrontare il design nei dettagli, dal carattere tipografico utilizzato all'aspetto e alla sensazione dei pulsanti e delle altre interazioni. Il design dell'interfaccia utente si preoccupa maggiormente del modo in cui le persone si connettono e si impegnano all'interno del prodotto, mentre il design dell'interfaccia utente si allontana da questi aspetti e si concentra sul modo in cui le persone interagiscono con il prodotto. I designer UX considerano ciò che i clienti desiderano da un sito web e creano un'esperienza che soddisfi tali esigenze durante il processo di progettazione.

UX design: cosa conta

Per creare un design convincente e di successo, è necessario capire quali sono le fasi più importanti.

L'esperienza utente e il branding sono collegati

Il rapporto tra branding ed esperienza utente è simbiotico. Un sito web con una pessima esperienza utente potrebbe danneggiare la reputazione di aziende famose. D'altro canto, un'esperienza d'uso semplice ed efficiente può aiutare un'azienda giovane. I due elementi del marketing - il branding e l'esperienza utente - sono tutti legati alle percezioni, ed entrambi devono essere coerenti perché un'azienda possa prosperare.

Progettazione dell'interazione

All'inizio del processo di progettazione UX e durante tutto il processo di sviluppo del prodotto, i designer UX devono tenere presente il branding dell'azienda e il modo in cui verrà trasmesso nel design.

L'esperienza dell'utente si basa sul raggiungimento degli obiettivi aziendali

Il sito web di un'azienda deve essere parte integrante della sua strategia complessiva. Per creare un marchio memorabile, sia il contenuto che la funzionalità devono funzionare insieme. Il processo di progettazione UX deve avere un fondamento logico e una comprensione del motivo per cui questo lavoro è necessario. Un team di progettazione e un team di sviluppo non devono solo avere familiarità con il design thinking, ma anche comprendere gli obiettivi di marketing più ampi di un'azienda.

Osservate cosa funziona e cosa deve essere migliorato se si tratta di una riprogettazione. Considerate cosa manca e come la progettazione di una migliore esperienza utente possa aiutare a risolvere questi problemi.

Identificate cosa volete che le persone facciano sul vostro sito web, ad esempio acquistare un prodotto, iscriversi a un servizio o chiedere maggiori informazioni. Tutto sta nel capire cosa si vuole che facciano con il sito!

L'UX semplifica la vita degli utenti

Se un'interfaccia è intuitiva, facile da usare e ben organizzata dal punto di vista logico, chiunque può navigarla senza problemi. Invece di essere complicata e scomoda, una UX crea percorsi che consentono un flusso regolare.

La varietà di competenze progettuali di un UX designer gli consente di creare l'architettura che le persone reali seguiranno. Il chi, il cosa e il quando dell'esperienza sono tutti fattori da considerare nella valutazione dell'usabilità. L'utente è il chi, il contenuto è il cosa e l'ordine e la logica nell'esperienza del design visivo sono il quando.

L'empatia deve guidare l'esperienza dell'utente

Un designer dell'esperienza utente deve mettersi nei panni dell'utente finale prima di iniziare il processo di sviluppo di un progetto. I designer devono conoscere a fondo i problemi e i dolori del cliente per poterlo assistere in modo efficiente. I progettisti devono essere in grado di vedere un sito web dal punto di vista di un utente e di anticipare il modo in cui dovrebbe navigarlo. Devono mettere insieme le migliaia di parti per dare un senso a chi le usa.

I progettisti UX hanno una conoscenza approfondita di come tutte le pagine di un sito web lavorano insieme, ma non trascurano mai i piccoli dettagli al microlivello di come ogni pagina aiuta le persone a raggiungere i loro obiettivi.

Il sito web di questo servizio di abbonamento alimentare, ad esempio, riflette lo stile di vita delle persone interessate a una dieta sana. L'immagine del cibo, le linee semplici e l'abbondanza di spazio negativo suggeriscono che l'azienda conosce il suo pubblico e ciò che gli interessa. Questa componente enfatizza la qualità della cucina, che è una preoccupazione importante per chi sta pensando di iscriversi a un servizio di ristorazione mensile.

Capire il pubblico significa sviluppare un'esperienza che sia utile e piacevole quando si naviga.

La ricerca sugli utenti è una componente essenziale del processo di progettazione dell'esperienza utente.

Sarebbe utile avere un quadro chiaro del pubblico che si vuole attirare. Sono più che "utenti". È fondamentale comprendere le loro sfide e come pensano di arrivare dove vogliono. Non basta ipotizzare ciò che gli altri vogliono e di cui hanno bisogno. Possiamo avere una conoscenza frettolosa dei loro desideri e delle loro richieste, ma la ricerca sugli utenti ci fornirà una comprensione più informata dei loro interessi e desideri naturali.

La ricerca sugli utenti e la loro categorizzazione consentono un processo di sviluppo più mirato. Invece di basarsi su preconcetti, i dati reali aiutano a determinare come costruire un sito web e quali funzioni aggiungere.

Con la ricerca sugli utenti possiamo eliminare l'incertezza e conoscere i problemi e le aspettative delle persone. È impossibile creare una vera e propria empatia quando le aziende non capiscono chi vogliono raggiungere.

È fondamentale condurre regolarmente la ricerca sugli utenti

La ricerca sugli utenti è un primo passo fondamentale nel processo di progettazione. Consente di creare un prodotto in base alle aspettative delle persone ed evita la frustrazione di un'esperienza personalizzata per le loro esigenze specifiche.

I test e le ricerche non finiscono mai. Il cambiamento degli obiettivi degli stakeholder, dei comportamenti dei consumatori e della concorrenza può far sì che un progetto venga percepito in modo diverso. Un sito web che era efficace due anni fa potrebbe non esserlo più. Per determinare se un progetto è ancora rilevante per i suoi utenti, è necessaria una ricerca continua sugli utenti.

Determinare cosa si vuole imparare dalla ricerca sugli utenti

Sapere quali domande e informazioni si vogliono ottenere dagli utenti è fondamentale per massimizzare la ricerca sugli utenti. Come per qualsiasi altro processo, il successo deve essere definito. Se non ci sono vincoli o indicatori, la ricerca sugli utenti può sfuggire al controllo e diventare una forma di scope creep.

Intervista con persone reali

Qual è l'approccio migliore per interagire con il pubblico se non quello di trovarsi nel suo stesso spazio? In genere le interviste agli utenti fanno sedere alcuni individui e li fanno navigare in un sito web mentre i membri del team li osservano. L'inazione dell'utente è fondamentale. Vedere come le persone interagiscono e ricevere un feedback in tempo reale può aiutarvi a identificare i problemi del vostro progetto e ad apportare le modifiche necessarie prima che venga pubblicato.

Le interviste con clienti e committenti forniscono indicazioni su elementi che potreste aver trascurato durante le ricerche e il lavoro sul progetto per settimane o mesi. Forse la navigazione non è così semplice come avevate immaginato, oppure le persone non riconoscono le CTA. Se avete un punto di vista esterno, sarete in grado di vedere le difficoltà che gli utenti tipici possono incontrare quando cercano di svolgere le attività che desiderate.

Creare le personas degli utenti

Una persona è un'idea approssimativa di chi possa essere un utente tipico, basata sulla ricerca degli utenti. Come creato da Vimala su Dribbble per un'azienda di viaggi, una persona fornisce una serie di informazioni sull'utente tipo. Osservando il loro profilo, possiamo scoprire chi sono e a che tipo di articoli o servizi di viaggio sono interessati.

Quando si costruisce una persona, non si intende rappresentare la media di tutte le persone. È un sottoinsieme del vostro pubblico di riferimento. Le personas possono aiutarvi a progettare un'esperienza soddisfacente per il modo in cui volete che un individuo specifico, o un team, percepisca la vostra azienda.

Fare sondaggi

Anche i sondaggi e i questionari sono un approccio eccellente per raccogliere informazioni critiche. Vi permettono di fare domande particolari su ciò che le persone cercano o di ricevere un feedback su un progetto specifico e se soddisfa le esigenze del pubblico target.

I sondaggi possono raccogliere determinate informazioni, come risposte sì/no, valutazioni e altre risposte chiare che possono essere combinate e analizzate. I sondaggi vengono utilizzati anche per acquisire informazioni qualitative e metriche. Gli utenti possono disporre di una tela pulita per esprimere le proprie idee e convinzioni. Queste informazioni di lunga durata si aggiungono e illuminano i dati quantitativi raccolti in precedenza.

Quando create le domande, tenete presente che non volete condurre le persone alle risposte che desiderate. Mantenete le domande neutre e prive dei vostri desideri e preconcetti. Permettete loro di rispondere con i loro pregiudizi predefiniti piuttosto che con i vostri.

Creare flussi di utenti

Prima di scegliere il progetto di un sito web, sarebbe utile decidere cosa si vuole che gli utenti facciano e come lo devono fare. Il flusso dell'utente è la serie di passaggi che una persona compie quando visita il vostro sito web, da una pagina di destinazione ad altre sezioni del vostro sito - la comprensione dei percorsi che volete che l'utente compia vi aiuterà a determinare l'organizzazione del vostro design, il che contribuirà allo sviluppo di wireframe e prototipi.

I flussi di utenti mostrano ogni fase di questi percorsi, sia che si tratti di costruire un flusso di utenti per mostrare come si procede all'acquisto e alla verifica di un prodotto o come si scoprono ulteriori informazioni su un argomento specifico. Sul mercato sono disponibili diversi strumenti di progettazione UX, come FlowMapp, Stormboard e Whimsical. In alternativa, potete usare carta e penna per sviluppare le cose.

Comprendere l'architettura dell'informazione

Il nostro cervello ha un'affinità con l'ordine e il disordine. Abbiamo bisogno di capire cosa viene detto, sia che si tratti di un libro, di un film che stiamo vedendo o di un sito web che stiamo visitando. L'obiettivo dell'architettura dell'informazione è disporre le parti di un sito web in modo che abbiano un senso per chi lo consulta.

Consideriamo un'analogia con un sacchetto di blocchi. Quando lo si apre e lo si versa, ci si ritrova con un groviglio di blocchi. È possibile sistemarli in modo significativo combinandoli, categorizzandoli e impilandoli. L'architettura dell'informazione consiste nel classificare e collocare il materiale in modo logico e appropriato per voi e per l'utente finale.

Si tratta di uno sguardo ad alcuni degli elementi che concorrono allo sviluppo di un sito web efficace:

Identificare: Di quali contenuti avete bisogno per trasmettere la narrazione del vostro marchio? Individuate tutti i componenti necessari per comunicare ciò che volete dire al vostro pubblico.

Classificare: questa è la fase in cui dovete categorizzare e dividere il materiale in modo che sia pronto per essere incorporato nel layout.

Mappare: Organizzare e strutturare il materiale, dimostrando come ogni concetto o porzione di contenuto porti a quello successivo.

Il processo di architettura dell'informazione prevede la disposizione dei contenuti in una gerarchia sensata. Questa struttura descrive come le persone consumeranno i concetti introdotti in una sequenza logica.

L'ordinamento delle schede è un approccio molto diffuso per raggiungere questo obiettivo, che può essere realizzato in modo convenzionale con carta e penna o utilizzando software come Optimal Sort e UserZoom.

Wireframe per i siti web

Un wireframe è un piano bidimensionale (2D) che descrive la struttura di ogni pagina, con indicatori visivi come linee, griglie e caselle che indicano dove saranno collocati i contenuti, le immagini e altri componenti. Possono essere ad alta risoluzione e dettagliati, oppure a bassa risoluzione e minimalisti per ogni pagina. I wireframe sono uno strumento prezioso sia per i designer che per gli sviluppatori. Agiscono come un quadro di riferimento, fornendo loro la struttura necessaria per creare un sito web.

Un uso del wireframing è la comunicazione. Sono un metodo visivo per dimostrare a tutti, indipendentemente dal loro lavoro, come saranno costruite le pagine web.

Mockup e sviluppo di prototipi

Alcuni non sanno distinguere tra wireframe, mockup e prototipo. Tutti hanno una funzione.

Un wireframe delinea e organizza ogni pagina di un progetto invece delle specifiche dettagliate di Adobe Photoshop o Illustrator. Anche se le loro capacità variano, in genere non contengono collegamenti funzionanti o miglioramenti estetici. Servono a mostrare l'aspetto di ogni pagina da un punto di vista generale.

Un wireframe è un passo avanti rispetto a un mockup. Se utilizzate un servizio come Webflow, che genera il codice mentre lo progettate, non dovrete fare questo passo. Alla fine avrete un sito web completamente funzionante. I mockup sono rappresentazioni grafiche di progetti che riprendono quanto stabilito con i wireframe. Possono essere presenti alcune funzionalità, come la navigazione, ma l'accento è posto sulla visualizzazione del progetto.

I prototipi sono rappresentazioni quasi complete di un progetto. Tutto, dall'architettura dell'informazione alla navigazione, alle interazioni, alle immagini significative e ai blocchi di contenuto, sarà realizzato. Non è necessario avere ogni cosa, ma tutto ciò con cui un utente vorrà interagire e divertirsi dovrà essere accessibile. Gli elementi che volete che l'utente noti mentre interagisce con il vostro prodotto sono stati incorporati. Ciò implica caratteristiche come pulsanti call-to-action, animazioni e altri componenti dinamici. I prototipi consentono di ricevere feedback e di apportare modifiche prima della messa in produzione. Con la prototipazione si possono avere prototipi a bassa e ad alta fedeltà. I prototipi ad alta fedeltà sono destinati a essere testati nel mondo reale e a mostrare il funzionamento pratico di un prodotto. I prototipi a bassa fedeltà, invece, si concentrano più sulla funzionalità che sull'aspetto.

Test di usabilità

Una volta completato un prototipo pratico, è il momento di effettuare il test di usabilità. Si tratta di far provare il progetto per la prima volta a qualcuno che non lo conosce.

I test di usabilità vengono spesso eseguiti di persona o a distanza. La presenza di altre persone nel luogo esatto vi permette di osservare come si sentono le persone mentre usano il web. Questo vi permetterà di ottenere un feedback imparziale sul vostro progetto e di determinare ciò che non funziona.

I compiti devono essere delineati in dettaglio per essere portati a termine. Se state costruendo un sito di e-commerce, potreste chiedere ai visitatori di seguire le fasi di aggiunta della merce al carrello e di procedere al checkout. O forse volete che scoprano una risposta a una domanda frequente sul vostro prodotto o servizio. Osservando quanto sia difficile o semplice per un utente esplorare il materiale, si avranno molti dati sulla praticità del progetto e sulle eventuali modifiche da apportare.

I test di usabilità possono essere eseguiti durante tutto il processo di progettazione, ma sono più efficaci nelle fasi iniziali. Piuttosto che in un secondo momento, quando il progetto è più completo, le modifiche sono più semplici da apportare fin dall'inizio. Occuparsi delle modifiche alla struttura, alla navigazione e all'architettura informativa nelle prime fasi è meno dispendioso in termini di tempo rispetto al tentativo di fare tutto alla fine.

Gli utenti devono essere al centro della progettazione dell'esperienza utente

È facile farsi prendere dalle nuove tendenze e dalle mode del design online. Piuttosto che cercare di avere il design del sito web più all'avanguardia ed elegante, è meglio creare qualcosa che non perda mai il contatto con le aspettative degli utenti. L'esperienza utente del vostro sito web è determinata dalla facilità d'uso, dall'organizzazione e dalla coerenza. L'aspetto più importante è che l'esperienza dell'utente si basa sull'empatia, ovvero sul garantire che gli utenti ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno per avere un'esperienza positiva e soddisfacente.