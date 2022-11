Grazie all'espansione del ruolo delle interfacce drag-and-drop, anche la loro popolarità è aumentata notevolmente. Sempre più persone sono interessate a imparare lo sviluppo e a creare software personalizzato senza dover imparare il codice, per cui negli ultimi anni sono emerse numerose interfacce drag-and-drop affidabili.

Tuttavia, ci sono molte preoccupazioni comuni associate alle interfacce drag-and-drop e alla loro affidabilità nella creazione di software personalizzato efficiente. In questo articolo scoprirete tutto sulle piattaforme drag-and-drop e come possono aiutarvi a costruire un'ampia gamma di software personalizzati che includono siti web, applicazioni web, applicazioni mobili e database.

Prima di passare alle domande più comuni, analizziamo i fondamenti del drag-and-drop.

Che cos'è il drag-and-drop?

Un'interfaccia grafica utente (GUI) è una forma di interfaccia che utilizza il drag-and-drop. Nelle GUI si utilizzano spesso indicazioni audiovisive per facilitare l'interazione tra utente e computer. Esempi di interfaccia grafica sono le icone dei programmi software sul desktop, la possibilità di riorganizzare i widget sul telefono e la possibilità di collegare due file. Queste indicazioni visive consentono di interagire con il computer per raggiungere i propri obiettivi senza dover inserire una sola parola di testo.

Possiamo pensare al drag-and-drop come a un'estensione delle GUI in cui gli utenti sono in grado di creare relazioni tra gli oggetti caratterizzati da oggetti visivi. L'obiettivo dei moderni strumenti di drag-and-drop è quello di consentire a tutti i tipi di utenti, compresi i non codificatori, di creare software personalizzato attraverso un'interfaccia di facile utilizzo.

L'importanza degli strumenti drag-and-drop può essere giudicata dalla massiccia crescita del mercato del software. Nel 2019, il Drag & Drop App Builder Software Market Report ha dichiarato che il mercato del software per gli strumenti drag-and-drop è stato di 790,39 milioni di dollari e si prevede che raggiungerà i 1.128,82 milioni di dollari entro il 2027.

Il drag and drop sostituirà la codifica?

Gli utenti e le aziende che non possiedono competenze di codifica hanno l'alternativa di utilizzare i costruttori di app drag-and-drop per creare software personalizzati. Inoltre, gli strumenti drag-and-drop consentono di creare rapidamente applicazioni e siti web invece di costruire manualmente un sito web da zero.

I moderni creatori di siti web drag-and-drop, inoltre, non richiedono la codifica e la progettazione manuale di un sito web. Piattaforme come Webflow e Wix dispongono di un'ampia gamma di plugin che supportano lo sviluppo rapido anche di un sito web complesso attraverso il drag-and-drop. Di conseguenza, anche chi non è un codificatore è in grado di creare siti web per motivi professionali e personali, e questo sta portando alla popolarità dei costruttori di app drag-and-drop.

Tuttavia, gli strumenti drag-and-drop non sostituiscono necessariamente la codifica. I costruttori di siti web drag-and-drop offrono un'accessibilità senza pari, ma a scapito della flessibilità, dell'indipendenza e di un certo livello di complessità nella progettazione dei siti web. Le aziende che utilizzano questi strumenti non sono in grado di creare design complicati come quelli offerti dagli sviluppatori web, poiché non si occupano di codifica e creano i loro siti web da zero.

Per espandere la loro presenza online e fornire i loro servizi entro i limiti di questi costruttori di siti web, gli hobbisti e i proprietari di piccole aziende possono utilizzare questi siti web generici. Questi siti web non sono in grado di competere con i siti web completamente funzionanti creati da sviluppatori web qualificati in termini di vendite, traffico e funzionalità.

Poiché sono disponibili solo pochi modelli da scegliere e modificare, non ci sono molte opzioni per far sì che un sito web creato con i costruttori drag and drop si distingua dagli altri del suo genere. Invece, quando un sito web viene costruito da un web designer o da uno sviluppatore, tutto ciò che un'azienda ha immaginato, indipendentemente da quanto sia ambizioso, può essere convertito nel formato di un sito web.

Pertanto, fino ai prossimi anni, i costruttori di siti web drag and drop non elimineranno completamente la necessità di sviluppatori e web designer. Sebbene i costruttori di siti web drag and drop siano i precursori dell'accessibilità allo sviluppo di siti web, non sono in grado di sostituire il lavoro di uno sviluppatore web esperto.

Lo sviluppo web come professione esiste da molto tempo. Tuttavia, man mano che i costruttori di siti web progrediscono, saranno in grado di fornire funzioni e complessità che un giorno potranno competere con la creazione di siti web da parte di personale umano.

Tutto ciò è vero per la maggior parte delle piattaforme, tranne che per AppMaster. AppMaster è una delle più potenti piattaforme drag drop che imitano un team di sviluppatori. Quando create un progetto su AppMaster, potete contare esattamente sulla stessa qualità e sulla stessa portata delle funzionalità che gli sviluppatori vi presentano. Potrete creare un pannello amministrativo per il vostro sito che soddisferà tutte le vostre esigenze.

Quali sono i migliori app builder drag and drop?

Esiste un lungo elenco di creatori di app drag-and-drop disponibili sul mercato. Queste piattaforme hanno i loro pro e contro. Vediamo i 7 migliori costruttori di app drag-and-drop che potete utilizzare per creare software personalizzati efficienti e sicuri.

AppyPie

Con l'aiuto del noto produttore di app Appy Pie, i principianti possono creare applicazioni per raggiungere i loro obiettivi professionali o personali. Gli utenti sono in grado di impegnarsi con il sito a costo zero. Gli utenti possono scegliere qualsiasi piano di iscrizione che si adatti alle loro esigenze, dopo aver appreso il processo di sviluppo.

Inoltre, questo app builder offre lezioni per assistere gli utenti nella creazione di funzionalità in-app. Inoltre, è possibile accedere alla funzione di live chat per risolvere qualsiasi problema che si possa incontrare durante la creazione dell'app.

AppyPie ha tre diverse opzioni di abbonamento mensile che includono un piano base (36 dollari per app), un piano gold (72 dollari per app) e un piano platinum (120 dollari per app).

Mobincube

Gli utenti possono creare applicazioni utilizzando Mobincube, una piattaforma gratuita che non richiede alcuna esperienza di codifica. Mobincube è il miglior app builder che offre valore; la maggior parte degli app builder gratuiti non fornisce applicazioni di alta qualità. Questo app builder offre un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di creare una varietà di applicazioni, dal gioco al business, all'istruzione domestica e molto altro ancora. È possibile creare un'applicazione con App Builder e lanciarla a costo zero.

BuildFire

BuildFire è uno degli strumenti drag-and-drop più affidabili per la creazione di software e applicazioni personalizzate. Potete pubblicare la vostra applicazione per fornire l'accesso ai vostri utenti utilizzando la loro rinomata piattaforma di creazione di app. Negli ultimi anni BuildFire ha registrato un'enorme crescita di popolarità grazie alla sua interfaccia user-friendly, alla rapidità di creazione delle app e alle ampie possibilità di personalizzazione.

Swiftic

Swiftic è uno strumento online che consente alle grandi e piccole imprese di spostare le loro attività nella sfera digitale. Il numero di applicazioni create su questa piattaforma può essere utilizzato per valutare la legittimità di un app builder. Swiftic ha preso una decisione saggia concentrandosi sia sulle grandi che sulle piccole imprese. Swiftic offre assistenza su schermo per aiutare i nuovi arrivati a imparare a creare un'app con la sua piattaforma e consente ai clienti di fare un tour guidato del suo editor. Anche un principiante può creare un'applicazione utilizzando l'interfaccia utente intuitiva della piattaforma per scopi commerciali.

AppMaster

AppMaster è un costruttore di app no-code che supporta l'espansione delle imprese dal piccolo al grande livello attraverso app efficienti e potenti backend. Questo costruttore di app produce codice sorgente, il che lo rende più di una semplice piattaforma no-code. Gli utenti ottengono quindi un'applicazione nativa completamente funzionale con la possibilità di esportare il codice sorgente, proprio come nel caso dello sviluppo tradizionale, ma in modo molto più rapido, economico e semplice da mantenere.

AppMaster, quindi, combina i vantaggi dello sviluppo no-code e di quello tradizionale. La piattaforma fornisce una documentazione tecnica completa, che accelera notevolmente la curva di apprendimento. La flessibilità nella creazione di software personalizzato, la prova gratuita, la scalabilità illimitata e gli strumenti di editing drag-and-drop di facile utilizzo sono alcuni dei numerosi vantaggi dell'utilizzo di AppMaster.

AppIstituto

Con l'aiuto di funzioni drag-and-drop, il costruttore di app gratuito AppInstitute consente ai proprietari di piccole aziende di pubblicizzare i propri servizi online. Grazie alla sua semplice interfaccia utente, questo app builder no-code aiuta le aziende a creare applicazioni senza dover assumere personale di programmazione. Inoltre, questa piattaforma di sviluppo app fornisce modelli di app gratuiti per 20 diverse categorie di aziende.

Appery

Appery è un costruttore di app no-code flessibile che offre funzionalità di creazione di app tramite drag-and-drop. Questo costruttore di app basato su cloud facilita la creazione di app per Windows Phone, iOS e anche Android. Gli utenti di questa piattaforma non devono scaricare o installare nulla perché è basata sul cloud. È quindi possibile iniziare rapidamente a creare app. Una volta creata l'app, è possibile distribuirla immediatamente ai clienti e ai proprietari dell'azienda. Anche i principianti possono utilizzare questa piattaforma no-code, poiché l'interfaccia utente è stata progettata utilizzando le opzioni di trascinamento e rilascio. Inoltre, questa piattaforma offre ai principianti una formazione e istruzioni su come creare una semplice app.

Chi ha inventato il click and drag?

Jef Raskin, noto soprattutto per aver ideato e lanciato il primo progetto Macintosh per Apple negli anni '70, è l'inventore del drag and drop. Il paradigma del trascinamento ha sostituito quello che lui chiamò per la prima volta "clic e trascinamento". Egli ha stabilito il paradigma, ma Bill Atkinson, un suo protetto, è il principale responsabile dell'integrazione della tecnologia nel software Macintosh. Si dice che Jef sia stato ispirato a sviluppare un drag and drop dopo aver visto come lo Star Information System dello Xerox PARC impiegasse la tecnica del "click-move-click".

È difficile creare un'applicazione?

Costruire un'applicazione in modo tradizionale, utilizzando linguaggi di programmazione e creando database, è sicuramente difficile, poiché richiede una notevole quantità di tempo, pazienza, energia e capacità analitiche per comprendere le varie tecnologie.

Tuttavia, i costruttori di app drag-and-drop rendono molto più facile per gli utenti che non hanno competenze di codifica ridurre drasticamente la curva di apprendimento che comporta l'apprendimento di un nuovo strumento e di una nuova tecnologia. Chiunque può utilizzare gli strumenti drag-and-drop per creare e implementare software personalizzato con la massima precisione e secondo il design richiesto. Pertanto, la creazione di un'app è diventata molto semplice grazie alle interfacce drag-and-drop.

Come posso creare la mia app?

È possibile creare la propria applicazione con l'aiuto di un costruttore di applicazioni drag-and-drop, come AppMaster. Le fasi generali della creazione di un'app attraverso questi strumenti drag-and-drop sono le seguenti:

Idea

Prima di ingaggiare uno sviluppatore di app o di utilizzare un costruttore di app drag-and-drop, è fondamentale avere una visione completa della vostra applicazione. Cosa sperate di ottenere da questa applicazione? A quale gruppo volete rivolgervi? La costruzione di un'app completa di tutte le funzionalità richieste sarà più facile se vi prenderete il tempo necessario per sviluppare un concetto di app chiaro.

Scegliere un modello adatto

A questo punto siete pronti a scegliere il modello di app che meglio si adatta alle esigenze della vostra azienda dopo aver elaborato un concetto di app. Ad esempio, se possedete un ristorante, dovete scegliere un modello di app per ristoranti per creare un'app visivamente accattivante per i vostri clienti.

In alternativa, è possibile crearne uno proprio utilizzando i blocchi e gli elementi del designer.

Personalizzare

Dopo aver scelto un modello di app, potete personalizzare ulteriormente il risultato finale aggiungendo il layout, lo schema dei colori, il vostro logo personale e i contenuti. Tenete presente che l'aspetto generale dell'app gioca un ruolo fondamentale per il suo branding e il suo marketing. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione allo stile, alla coerenza e al design dell'applicazione.

Test e pubblicazione

È un'ottima idea testare l'app e ottenere il feedback degli utenti prima di rilasciarla al pubblico. Dopo il test potrete apportare le modifiche necessarie per migliorare l'esperienza dell'utente. Dopo aver effettuato test approfonditi, è il momento di pubblicare il software su Google Play o App Store una volta completate le regolazioni necessarie.

Conclusione

Gli sviluppatori sono sempre più richiesti perché il software continua a permeare ogni settore dell'economia. Il fabbisogno di software cresce più velocemente di quanto si riesca a produrre sviluppatori e c'è un crescente disallineamento tra la domanda e l'offerta di competenze digitali.

Utilizzando piattaforme drag-and-drop semplici e di rapido apprendimento (spesso definite "piattaforme no-code"), come AppMaster, gli imprenditori non specializzati possono creare software e processi personalizzati per motivi personali e professionali. Sono in grado di imparare a creare applicazioni proprio grazie alle funzioni accessibili dello strumento drag-and-drop. Inoltre, anche quando vengono apportate delle modifiche, possono semplicemente mantenerle. Pertanto, se volete creare un software personalizzato, non dovreste esitare a utilizzare una piattaforma no-code.