Come scegliere il database giusto per la vostra applicazione mobile

Come forse già sapete, la scelta del servizio di database backend è una fase cruciale del processo di sviluppo di un'app mobile. A volte la scelta può sembrare eccessiva, perché le opzioni sono molte.

Che cos'è un'app no-code?

Prima di tutto, chiariamo cos'è un'app no-code. Il no-code è un processo di sviluppo che non richiede allo sviluppatore di scrivere ogni singola riga di codice. In effetti, gli sviluppatori possono creare applicazioni mobili intere e funzionanti senza scrivere alcun codice! Non significa che il codice non ci sia, ma solo che viene creato automaticamente e, se lo strumento di costruzione di app no-code che si sta utilizzando lo consente, è possibile anche esportarlo!

Questo è possibile grazie alle piattaforme di costruzione no-code: strumenti software progettati appositamente per l'obiettivo appena descritto, che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni mobili o web senza dover scrivere il codice. Uno degli esempi più noti e consigliati di questo tipo di strumenti è AppMaster: si tratta di una piattaforma di costruzione di applicazioni no-code con cui è possibile creare applicazioni mobili o web.

AppMaster ha reso il processo di sviluppo delle applicazioni molto più semplice: potenzialmente, anche un principiante senza esperienza di codifica può iniziare a lavorare con esso e creare la propria applicazione; tuttavia, AppMaster è estremamente utile anche per gli sviluppatori esperti: rende il processo di sviluppo molto più veloce, più facile e meno dispendioso in termini di tempo. Quando si ha bisogno di accedere al codice di backend, si può semplicemente accedervi, esportarlo, modificarlo, utilizzarlo su un'altra piattaforma e così via.

Perché avete bisogno di un servizio di database backend per la vostra applicazione no-code?

Indipendentemente dal motivo per cui state realizzando un'applicazione mobile (per uso personale, per i vostri clienti, per la gestione della vostra azienda), quando sviluppate un'applicazione avete bisogno di accedere ai dati. I dati possono essere archiviati in vari luoghi, ma ciò che conta è che avete bisogno di un servizio di database backend e di accedervi.

Che cos'è un database di backend?

Come forse sapete, i sistemi software sono composti da due parti: frontend e backend. Il frontend è ciò che gli utenti vedono; il backend è il luogo in cui tutti i dati vengono memorizzati, consultati e recuperati. Il backend è, in parole più semplici, tutto ciò che avviene dietro le quinte. Il database del backend è il luogo in cui vengono archiviati tutti i dati. I dati del database possono essere recuperati (oltre che aggiornati o cancellati) per consentire il funzionamento del sito web, dell'applicazione o della piattaforma. Oltre ai database, il backend è costituito anche da server e API (Advanced Programming Interface).

L'importanza dei dati

Il motivo per cui è necessario un database di backend è che qualsiasi piattaforma software (sia essa un sito web o un'applicazione no-code) è alimentata dai dati. La qualità e le prestazioni di un'applicazione dipendono dalla sua capacità di raccogliere e accedere ai dati in modo rapido ed efficiente.

Importanza della selezione di un servizio di database backend esemplare

Ora che sapete cos'è un database di backend e quanto sia importante per garantire il corretto funzionamento di qualsiasi software, potete capire meglio quanto sia importante selezionare il giusto servizio di database di backend. Prima di tutto, cerchiamo di capire cosa si intende per servizio di database backend.

I servizi di database di backend sono offerte che consentono di memorizzare e gestire i dati attraverso applicazioni esterne. La maggior parte degli sviluppatori utilizza questi tipi di servizi di database perché questa soluzione è molto più conveniente dell'alternativa: costruire e installare. Si tratta di configurare e mantenere un server privato.

Prendiamoci un po' di tempo per considerare i vantaggi di un servizio di database backend esterno:

con i sistemi di servizio di database backend, i dati diventano accessibili da qualsiasi luogo

si può accedere ai dati sia online che offline

il servizio di database mobile è più facile da mantenere, e di solito richiede uno sforzo minimo da parte dello sviluppatore (il fornitore del servizio di database backend fa il lavoro duro)

poiché il sistema di database è sincronizzato, consente a più utenti di accedere ai dati in qualsiasi momento

con i servizi di database backend, è anche più facile sincronizzare i dati su più dispositivi (laptop, smartphone, tablet e altro).

Come sempre, quando ci si affida a un servizio esterno, bisogna assicurarsi che offra esattamente ciò di cui si ha bisogno e che sia affidabile. Questa sezione vi aiuterà a capire come cercare tra i servizi di database backend e trovare quello più adatto a voi.

Tipi di database per applicazioni mobili

Diamo un'occhiata alle alternative a vostra disposizione quando si tratta di servizi di database backend.

Magazzini dati

I sistemi di data warehouse sono progettati per supportare le attività di analisi: sono enormi luoghi virtuali in cui vengono archiviate tonnellate di dati storici. I dati provengono da diverse risorse: app mobili, file di log, moduli e altro ancora.

Lo scopo principale dei database di magazzino è quello di raccogliere tonnellate di dati per poi eseguire query e analizzarli. Le aziende di solito li utilizzano per ricavare approfondimenti dai dati raccolti e, sulla base di questi, prendere decisioni, progettare strategie, fare investimenti e così via.

Quando scegliere un data warehouse?

Ha senso quando lo scopo principale della vostra applicazione mobile no-code è raccogliere dati da analizzare in un secondo momento.

Magazzino distribuito

Come suggerisce il nome, i data warehouse distribuiti sono situati geograficamente in luoghi distanti, senza risorse fisiche condivise. È la soluzione ideale se i vostri utenti sono sparsi in diversi Paesi.

Come forse sapete, la distanza fisica tra l'utente e il server in cui si trovano i dati è importante quando si tratta di prestazioni. Poche decine di chilometri non fanno alcuna differenza. Tuttavia, quando i vostri utenti si trovano nell'Europa dell'Est e i vostri server in Nord America, può diventare un problema (anche perché il vostro concorrente con server situati in Europa è in grado di fornire un servizio più efficiente e un'applicazione mobile più veloce e performante).

Quando si dovrebbe optare per un data warehouse distribuito?

Dovreste optare per un data warehouse distribuito se gli utenti della vostra app mobile sono sparsi in diversi Paesi. In questo modo, potrete garantire a ogni utente la stessa esperienza d'uso dell'app mobile di alta qualità, indipendentemente dalla sua posizione geografica.

Database operativo

Un database operativo consente agli utenti dell'app mobile di modificare o rimuovere i dati in tempo reale. Quando un'app mobile è altamente interattiva, deve avere un database di backend in grado di recuperare costantemente i dati e di modificarli o eliminarli in base alle necessità dell'utente. Le altre opzioni di database che abbiamo visto finora non sarebbero adatte a un'app mobile altamente interattiva perché il recupero dei dati sarebbe troppo lento e, di conseguenza, gli utenti dell'app mobile sarebbero lenti e inefficienti.

Quando si dovrebbe optare per un servizio di database backend operativo?

Se state sviluppando un'applicazione mobile che può essere considerata una piattaforma in cui gli utenti possono gestire opzioni, dati, informazioni e altro, allora dovreste optare per un database operativo. Un'applicazione mobile che consente una certa interazione e personalizzazione dovrebbe avere un sistema di database backend operativo.

Database relazionale

Esiste un'altra opzione adatta a progetti di app mobili complessi: il database relazionale. Questi database organizzano i dati in tabelle che sono collegate tra loro attraverso punti di dati condivisi. Questa caratteristica consente agli utenti di recuperare più tabelle di dati con un'unica query.

Quando si dovrebbe optare per un database relazionale?

Uno dei principali vantaggi dei database relazionali è che eliminano la ridondanza. Se il vostro progetto di applicazione mobile è particolarmente complesso e deve gestire grandi quantità di dati, potreste optare per un database relazionale.

Cos'è un foglio di calcolo e ne avete bisogno?

Soprattutto per i principianti, i database e i fogli di calcolo possono sembrare uguali o intercambiabili. Entrambi servono agli stessi scopi: i database e i fogli di calcolo consentono di memorizzare, creare, leggere, aggiornare o cancellare dati, ma se guardiamo un po' più in profondità, possono mostrare importanti differenze. Dovreste essere consapevoli di tali differenze per scegliere se avete bisogno di un servizio di database backend o di un foglio di calcolo per il vostro progetto di sviluppo di applicazioni mobili no-code.

Che cos'è un foglio di calcolo?

I fogli di calcolo sono più facili da capire e da implementare rispetto ai database, anche se possono avere alcune limitazioni. Come suggerisce il nome, i fogli di calcolo sono strumenti di base che utilizzano un formato a righe e colonne. Gli esempi più semplici sono Google Sheets o Excel: i fogli di calcolo creati con queste piattaforme consentono di inserire e manipolare i dati in modo molto semplice, ma limitano le prestazioni della vostra applicazione mobile? Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo di un foglio di calcolo.

Vantaggi dell'uso dei fogli di calcolo

Il vantaggio principale dell'utilizzo dei fogli di calcolo al posto di un database è che sono molto semplici e si integrano con la vostra app mobile. Dopo tutto, usare un foglio di calcolo è facile come compilare un modulo.

Inoltre, i fogli di calcolo non richiedono l'uso di codici per la gestione dei dati e sono una delle opzioni migliori per gli studenti e i principianti.

Svantaggi dell'uso dei fogli di calcolo

Naturalmente, i fogli di calcolo hanno molti limiti. Non appena si iniziano a gestire molti dati, i fogli di calcolo non sono più adatti. I fogli di calcolo possono contenere solo una quantità limitata di dati, oppure il processo di recupero e modifica dei dati diventa troppo lungo e inefficiente. Gli esperti, tuttavia, possono ancora utilizzare i fogli di calcolo per catturare le loro idee di base o costruire semplici prototipi prima di passare al vero e proprio processo di sviluppo di applicazioni mobili.

Il limite principale dei fogli di calcolo è che non possono elaborare funzioni complesse. Se l'applicazione mobile che state sviluppando è estremamente semplice, potete ancora usare i fogli di calcolo, ma se la vostra applicazione mobile è destinata a persone diverse da voi, allora avrete bisogno di un sistema di database.

Come scegliere il più adatto alle vostre esigenze

Struttura dei dati

La struttura dei dati dipende dai requisiti dell'applicazione mobile. Applicazioni mobili diverse richiedono tipi diversi di struttura dei dati e, naturalmente, la struttura dei dati che avete progettato determina la scelta del sistema di database e del servizio di database backend.

Dimensione dei dati

Le dimensioni dei dati dipendono dai requisiti di archiviazione. Se l'applicazione mobile no-code che state sviluppando è molto semplice, magari vi serve solo per uso personale, potete anche fare a meno di un database e optare per un più semplice foglio di calcolo. Ma quando si dispone di grandi quantità di dati, è necessario scegliere un servizio di database backend che abbia la capacità di memorizzarli e le prestazioni necessarie per recuperarli e modificarli in modo rapido ed efficiente.

Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è un tema importante. Uno dei principali vantaggi di affidarsi a un servizio di database backend esterno è che non dovrete occuparvi in prima persona della sicurezza. Il fornitore del servizio è solitamente responsabile della sicurezza dei dati e la sicurezza fa parte della sua offerta.

È inoltre importante sottolineare quanto sia importante la sicurezza dei dati per i vostri utenti: quando usano la vostra app mobile, vi affidano i loro dati; a volte si tratta di dati personali e sensibili, come numeri di carte di credito o informazioni sanitarie. Sarebbe utile se garantiste ai vostri utenti che i dati che forniscono sono al sicuro e non accessibili a nessun malintenzionato. È possibile farlo solo assumendo un servizio di database backend affidabile. Se dovete spendere un po' di più ma ottenere un server più sicuro, il prezzo più alto vale sempre la pena quando si tratta di sicurezza.

Flessibilità del modello di dati

Quando scegliete il vostro servizio di database backend, assicuratevi che vi permetta una certa flessibilità. Nessun modello standard sarà esattamente quello di cui avete bisogno per il vostro progetto di app mobile no-code, quindi dovete assicurarvi di avere spazio per alcune modifiche.

Supporto necessario

In un servizio di database backend, il prezzo può essere incluso o meno nel servizio di assistenza clienti. Il supporto è sempre importante quando si acquistano questi tipi di servizi (servizi di database, web hosting o altri). Ma la quantità di assistenza di cui avete bisogno dipende dalle vostre competenze. Se siete principianti, potreste aver bisogno di qualcuno che vi guidi in ogni fase della configurazione del database: in questo caso, assicuratevi di scegliere un fornitore di database che offra questo servizio. Se avete bisogno di assistenza solo in casi estremi, perché siete in grado di gestire da soli le attività standard, allora potete risparmiare sul supporto.

Scalabilità dell'app mobile

Supponiamo che abbiate iniziato in piccolo ma che abbiate già in programma di scalare la vostra applicazione mobile no-code. In questo caso, dovreste scegliere un servizio di database backend che consenta tale scalabilità, in modo che, al momento opportuno, non dobbiate cambiare fornitore, ma possiate scalare quello che state già utilizzando.

Numero di dispositivi

Supponiamo che stiate sviluppando un'applicazione mobile no-code che gli utenti possono utilizzare su diversi dispositivi. In questo caso, dovete assicurarvi che il database che scegliete abbia una funzione inclusa per risolvere i conflitti che possono crearsi tra i dispositivi.

Al giorno d'oggi, la maggior parte delle app mobili può essere sincronizzata su più dispositivi (molti utenti usano le stesse app sia sullo smartphone che sul tablet). Per questo motivo, questa è una caratteristica importante da considerare.

Esempi di database senza codice mobile

Realm DB

Realm DB è un database relazionale open-source che, come abbiamo detto, è adatto anche a progetti complessi di app mobile no, code.

MongoDB

È un altro database open-source progettato per progetti di app mobili. È un database NoSQL altamente scalabile e basato sul modello relazionale. Abbiamo visto che i database relazionali sono molto scalabili e adatti a progetti complessi. Anche se state iniziando in piccolo ma avete intenzione di scalare la vostra applicazione, il nostro consiglio è di iniziare con un database relazionale, anche se può richiedere un po' di tempo in più per la configurazione rispetto a un semplice foglio di calcolo. Questo vi permette di avere un lavoro facilitato in futuro.

Conclusione

In questo articolo avete imparato cos'è un database e perché è importante per il vostro progetto di app mobile no-code. La scelta del database più adatto è la prima decisione importante da prendere quando si inizia a sviluppare un'applicazione mobile. Con questo articolo speriamo di aver semplificato il vostro processo decisionale.