API (App Programming Interface) è un programma software di interfaccia che aiuta a interagire con altri software come un'interfaccia utente (UI). È il punto di ingresso principale per un sito web e un'applicazione, compresa l'integrazione di terze parti, che rende la vita facile agli sviluppatori. Questo articolo è rivolto a coloro che stanno pensando di utilizzare le API nei loro progetti di codifica. Vediamo cosa sono le API.

Le API forniscono un modo per far interagire le applicazioni tra loro. Ad esempio, un'applicazione può richiedere dati a un'altra applicazione e riceverne in cambio. Il componente API (Application Program Interface) può anche consentire la funzionalità di un'app e la seconda app può utilizzarla. Il World Wide Web Consortium (W3C) definisce un'API come "un insieme di definizioni di subroutine, protocolli e servizi per la creazione di applicazioni software".

Come si impara l'integrazione delle API?

Le API sono utilizzate in tutti i tipi di applicazioni, da piccoli progetti come quelli scolastici a servizi globali su larga scala come Google Maps o Facebook. Per esempio, il famoso pulsante Tweet di Twitter è un servizio API che il codice eseguibile può chiamare e inviare un tweet per conto dell'utente (anche se nelle versioni più recenti questo aspetto è cambiato e la maggior parte delle funzionalità fa parte della pagina).

Tutti sono curiosi di conoscere queste particolari caratteristiche delle API e le loro funzionalità. Per una migliore comprensione, è necessario imparare le API dalle loro basi. La documentazione dell'interfaccia di programmazione dell'applicazione è sempre la migliore, ma se tutto ciò che avete è il sito web delle API del W3C, potete comunque scoprire molto e velocemente!

Il W3C ha un punto di accesso alle API, dove si possono trovare collegamenti a strumenti, risorse, esempi e molti altri elementi utili. Se utilizzate Windows o Linux, il W3C dispone di uno strumento di documentazione del servizio API online che vi permette di testare le API e le diverse API. Esistono anche strumenti basati su HTML5 e app per dispositivi mobili. Oltre al W3C, Google offre alcune buone risorse:

Google fornisce molte API per accedere alle informazioni dei suoi servizi. Una di queste API è l'API di Google Maps. Questo strumento è un ottimo modo per imparare le API, poiché utilizza HTML e JavaScript, che dovrebbero essere familiari a chiunque sviluppi un'applicazione web per le aziende.

Le varie fasi di apprendimento dell'integrazione API sono:

Capire cosa fanno le API.



Comprendere i diversi tipi di API.



Conoscere le API W3C e le API di Google.



Identificare i servizi disponibili a cui si può accedere tramite un'API.



Integrare le API per produrre un sistema o un programma funzionante con il proprio codice e testare le API.



Imparare e comprendere gli strumenti, il linguaggio di scripting, i linguaggi di programmazione, i framework e lo stile di progettazione per integrare il proprio sistema con uno esistente attraverso l'integrazione delle API.



Cercate di implementare le collezioni necessarie per interagire con un servizio implementato tramite API e imparate a testare le collezioni API nel vostro codice, come il modello di oggetti JSON o il modello A<nome>Object, ecc.



Come si crea un'API?

Esiste una chiave per creare un'API. Uno dei più semplici è utilizzare un servizio online. Molti servizi online consentono di sviluppare e testare le interfacce di programmazione delle app gratuitamente o a un costo irrisorio. Un esempio è AppMaster, una piattaforma eccellente e molto affidabile per la creazione e l'esecuzione di API. La specifica è parte integrante della creazione di una chiave API durante la progettazione e la documentazione. La specifica (o spec) indicherà agli altri sviluppatori come utilizzare la vostra API e cosa devono fare per interagire con essa.

Di cosa ho bisogno per iniziare?

Per iniziare a utilizzare l'API di prova sono necessari alcuni elementi:

Un nome di dominio

Un luogo dove ospitare il codice, come GitHub o SourceForge.

Un server HTTP per poter eseguire il codice in locale.

In quale lingua deve essere scritta la mia API?

Non ci sono regole per la creazione di una chiave API. Dipende dalle vostre esigenze, ma alcune scelte comuni includono:

PHP

Java

Rubino

Rete

Qual è il vantaggio di creare un'API?

La creazione di una chiave API consente di mantenere il codice organizzato e la versione del proprio lavoro. Creare un'applicazione interna per un'azienda o un'istituzione. È possibile utilizzarla per fornire un servizio a cui gli altri dipendenti non possono accedere a meno che non ricevano un permesso specifico per visualizzarlo. Tuttavia, la creazione di una chiave API offre molti altri vantaggi rispetto alla maggior parte dei linguaggi di programmazione.

Si riduce la quantità di codice ripetitivo necessario per creare la propria applicazione

È possibile creare un ambiente utente più sicuro, poiché solo persone specifiche possono accedere ai dati a loro discrezione.

Punti finali API

Gliendpoint API sono metodi specifici che un inserzionista può utilizzare per interagire con la vostra applicazione ed estrarre informazioni. Questi metodi possono includere JSON, XML e altri. Ogni URL deve avere una tecnica di richiesta, come GET o POST.

Uso degli endpoint API

Un endpoint API è una posizione digitale in cui l'API riceve una richiesta di risorse. Quindi, l'endpoint è essenzialmente un URL (Uniform Resource Locator) che fornisce informazioni sulle risorse. Di seguito sono riportati alcuni punti importanti sulle caratteristiche degli endpoint API.

Definire e utilizzare il nome dell'URL dell'endpoint



Definire e utilizzare il metodo HTTP



Definire il corpo della richiesta e i suoi parametri



Definire la strategia di autenticazione, se necessario



Per comodità, a ogni endpoint è associato un parametro aggiuntivo. Proprio come quando si crea una funzione in altri linguaggi di programmazione, è necessario includere gli endpoint o questi endpoint nel codice sorgente, quindi assicurarsi di dichiarare gli endpoint o i punti finali in un file di intestazione all'inizio del codice sorgente.



Che cos'è l'endpoint API?

L'endpoint è un componente dell'API

L'endpoint è la posizione della risorsa

L'API recupera le risorse utilizzando gli URL degli endpoint.

L'endpoint è un'estremità del canale di comunicazione.

Che cos'è un'API per principianti?

Una chiave API per principianti è un insieme di metodi e funzioni che un'applicazione o un programma utilizza per comunicare con un'altra applicazione o programma. In informatica sono noti anche come "metodi".

Gli utenti possono utilizzare un'API per ottenere informazioni da altri programmi, ottenere dati e altro ancora. Ad esempio, nel mondo dell'iPhone, è possibile utilizzare un'API disponibile sulla propria applicazione per ricevere dati da un'altra applicazione, come quelle create da Facebook, Twitter e così via, attraverso l'App Store di Apple.

Di seguito sono elencati alcuni dei diversi tipi di API:

API basate su XML

Sono note anche come API per servizi Web e API REST (representational state transfer). L'unica differenza tra API basate su XML e API per servizi Web è la sintassi. Le API basate su XML supportano tutti i principali browser web, tra cui Internet Explorer, Safari, Chrome e Firefox su Windows, OSX e Linux; Internet Explorer 9+ su Windows Phone e altri browser web. - API RESTful: È un tipo di API moderna. Utilizza meno larghezza di banda rispetto ad altri formati come SOAP. NET.

API SOAP

Sono tipi di API di prova più vecchi. Utilizza XML, ma ha una sua sintassi. I servizi Web vengono caricati e scaricati con il protocollo HTTP. HTTP è uno dei protocolli più utilizzati nella maggior parte dei dispositivi connessi a Internet, dai computer agli smartphone.

Chiamate di procedura remota (RPC)

Le chiamate di procedura remota utilizzano SOAP in aggiunta a HTTP per la comunicazione tra client e server in chiave API. È un modo relativamente nuovo di creare API. Include endpoint in remoto per il client per inviare e ricevere dettagli e passare comandi.

Generalized Object Modeling Language (GOML): È un formato più recente per la creazione di API che non mantiene i dettagli delle richieste precedenti. Al contrario, il metodo è chiamato funzione in altri linguaggi di programmazione. L'unico inconveniente è che non dispone di un sistema di eventi, ma Apple lo ha utilizzato per realizzare il "fruscio" nell'iPhone e il servizio della fotocamera.

Integrazione con un'API?

Una volta scoperta, progettata e creata un'API per una nuova app, il passo successivo è integrare l'app nel resto del sistema. Una volta fatto questo, è il momento di iniziare a programmare.

Prima di iniziare a integrare una chiave API nel vostro progetto, dovete fare due cose:

Imparare a usare e creare i modelli di dati richiesti.

Imparare a lavorare con tutti i vari tipi di dati.

Una volta imparato a farlo, il passo successivo è quello di iniziare a creare l'applicazione per il progetto. Dovete considerare il tipo di informazioni che volete raccogliere e come volete che siano presentate negli endpoint dell'API.

Quando si progetta il sistema, è essenziale pensare alle informazioni richieste e al tipo di relazioni esistenti tra di esse.

Di seguito sono riportati alcuni esempi:

Creare un sistema online che tenga traccia dei contenuti di un sito web.

Il sito web contiene diversi articoli con titoli e autori (set di dati).

Il sito web ha miniature per ogni articolo (set di dati).

L'utente seleziona un articolo dalla home page (comando).

Il comando passa attraverso il vostro programma e richiede un articolo specifico dal database.

L'API è facile da imparare?

Se si decide di costruire un'applicazione utilizzando una chiave API (Application Program Interface key) come punto di partenza, allora sì! Ogni giorno c'è una nuova applicazione. Gli endpoint delle API sono progettati e creati con una complessità crescente, che li rende facili da usare e da capire. Con il numero di API presenti sul mercato, è facile per gli sviluppatori trovare ciò di cui hanno bisogno.

Inoltre, quando si impara a utilizzare le API (Application Program Interface), la creazione di un'app con la stessa tecnologia sarà essenziale. Lo sviluppatore di piattaforme no-code AppMaster è un esempio di questo tipo di servizio per creare rapidamente la vostra API. Gli endpoint API sono essenziali per imparare le API (Application Program Interface). Gli endpoint API sono numerosi e vari.

Gli endpoint API sono i metodi essenziali e preziosi per integrare le API in un progetto. Durante lo sviluppo di una chiave API, è necessario pensare a vari metodi, come creare, leggere, aggiornare e cancellare (CRUD) insieme ai parametri. È necessario descrivere tutti questi parametri prima di lavorare al progetto. Di seguito sono riportati alcuni dei diversi metodi che si possono utilizzare per interagire con gli endpoint API:

GET

Questo metodo viene utilizzato per recuperare i dati da un URL. È anche usato per ottenere il contenuto completo di una pagina HTML in un'API. Ad esempio, se si vogliono ottenere tutte le informazioni su un particolare utente in un'API, si richiederà il suo profilo al server. Il server invierà quindi la risposta.

POST

Se si desidera inviare dati al server e salvarli, questo metodo è quello che serve. Viene utilizzato per creare una nuova voce nell'API. Per farlo, specificare il tipo di richiesta nell'API (ad esempio, un post sul blog).

INVIO

Questo metodo viene utilizzato per aggiornare i dati in un database. In un'API, se si desidera modificare le informazioni in un determinato database, si utilizzerà questo metodo. Il server invierà una notifica che indica se i dati sono stati aggiornati con successo o meno.

CANCELLARE

Questo metodo rimuove una voce dal database. Per effettuare questa richiesta, è necessario chiamare l'URL corrispondente nel proprio programma API. Per capire come questi metodi vengono eseguiti dal browser, è necessario studiare le API e gli endpoint API.

Posso creare la mia API?

Sì, è possibile creare la propria API scegliendo tra un'ampia gamma di API disponibili ed è facile crearne una nuova. È necessario caricare il codice su GitHub o scaricare un SDK multipiattaforma e iniziare a sviluppare la propria API. Inoltre, si può ricorrere all'aiuto di una nota piattaforma, AppMaster, per creare la propria API.

Anche la creazione di un tipo di dati o di un filtro personalizzato è possibile, ma non necessaria. Se si vuole lavorare con un tipo di dati unico o con una funzionalità di filtro, è necessario un Identity Provider che fornisca questa funzionalità ai clienti quando si testano le API (Application Program Interface).

L'apprendimento richiede tempo e la comprensione dell'argomento senza istruzioni o spiegazioni adeguate. È proprio applicabile allo sviluppo di API; pertanto, sarebbe meglio verificare come altri sviluppatori hanno progettato le loro API. Una volta acquisita familiarità con l'argomento, con AppMaster si può iniziare a costruire l'applicazione Application Program Interface (API) per il proprio progetto. Se volete utilizzare una chiave API esistente, allora andate avanti. Ma se volete crearne una vostra e metterla al passo con i tempi, provate AppMaster per sviluppare l'applicazione per la vostra azienda.

Con l'aiuto delle API, potete creare tutte le app che volete. Inoltre, potete iniziare a programmare con qualsiasi linguaggio di programmazione che soddisfi le vostre esigenze. Tuttavia, poiché le API sono costruite in modo molto diverso da altri tipi di programmi, una persona con esperienza di programmazione dovrebbe iniziare a imparare il processo da zero. AppMaster semplifica notevolmente il compito della programmazione e vi aiuta a creare un'applicazione più affidabile e creativa per la vostra azienda.

I vantaggi che si possono ottenere dallo sviluppo di una chiave API sono molteplici. Innanzitutto, la vostra app diventerà più attraente per gli utenti perché potrà fornire informazioni sulle risorse. Inoltre, è possibile gestire meglio i dati perché un'app può accedervi facilmente ovunque. Anche i problemi di sicurezza legati al test delle API (Application Program Interface) sono risolti grazie al fatto che non è necessario inviare dati sensibili attraverso la rete. In questo modo si garantisce che nessuno possa accedere alle API (Application Program Interface) di test, che potrebbero causare problemi in seguito.

Riflessioni finali

Le API possono essere molto utili per l'azienda perché inviano e ricevono dati dal cloud e fungono da chiave. È flessibile testare le API (Application Program Interface), quindi è possibile utilizzarle per creare un'app con facilità. Inoltre, non è necessario che il servizio di app mobile si connetta con il back-end, poiché l'API (Application Program Interface) lo farà per voi. Se desiderate creare un'applicazione che raccolga dati, iniziate a considerare lo sviluppo e il test delle funzionalità API (Application Program Interface) offerte da AppMaster. AppMaster è una piattaforma che aiuta le aziende a creare le loro API in pochi minuti e senza alcuna esperienza. Lo scopo della piattaforma è quello di semplificare i processi di creazione e test delle API in pochissimo tempo.

La piattaforma fornisce tutte le funzionalità chiave per testare le API e sviluppare l'esecuzione delle API. Una volta creata un'API (Application Program Interface), è possibile utilizzarla come punto di partenza per creare le proprie applicazioni. Dopodiché, potrete promuovere i vostri servizi e ottenere più clienti. Visitate AppMaster per ulteriori informazioni sulle applicazioni no-code e sullo sviluppo di API.