Uno studio condotto da HubSpot ha rilevato che l'82% degli intervistati ha dichiarato di aver abbandonato l'imbuto di acquisto di un sito web a causa di moduli scadenti o incompleti e che il 93% di queste persone ha incontrato per la prima volta tali moduli su computer desktop.

I moduli sono una parte essenziale del vostro sito web e della vostra attività, sia che stiate conducendo un sondaggio, offrendo ai potenziali clienti un mezzo per contattarvi o incoraggiando le iscrizioni alla newsletter. Esistono molti modi per creare un modulo web efficace e di bell'aspetto, ma c'è sempre spazio per i miglioramenti. I moduli non devono essere noiosi.

4 modelli di progettazione di form d'ispirazione [GRATIS]

Un modulo ben progettato aggiunge valore all'intero design, senza sminuirne l'utilità. Inoltre, questi form funzionano molto meglio. Nel nuovo framework di progettazione dell'interfaccia utente di Salesforce, Lightning, piccole modifiche al design dei moduli possono migliorarne la conversione. Approfondiamo l'argomento.

Moduli senza riquadro

I moduli web senza riquadri sono moduli web privi di riquadri o bordi visibili. Ciò fa apparire i moduli web più contemporanei e moderni, poiché non hanno l'aspetto tradizionale dei moduli web con i riquadri che li circondano. I moduli web tradizionali con le caselle intorno possono essere visti come datati.

I webform basati sulle curve sfruttano l'uso di linee e angoli curvi per creare interesse. Le curve si trovano nelle forme e nei layout. I riquadri curvi progettati bene non devono necessariamente seguire i tradizionali design squadrati. Se realizzate correttamente, le curve possono persino guidare l'occhio intorno all'intero modulo web, aggiungendo tensione tra spazio negativo e positivo. Questo aggiunge una grande attrattiva visiva e può contribuire a rendere più eccitante e coinvolgente un modulo web dall'aspetto scialbo.

Moduli animati

Il design dei moduli animati è progettato con un'animazione all'interno del modulo stesso. Può essere realizzata a diversi livelli, da semplici animazioni che aiutano a creare interesse e ad attirare l'attenzione (come frecce e pulsanti che rimbalzano) a progetti più complessi ed elaborati che esaltano il meglio del web design animato, come le animazioni di sfondo o le transizioni tra le pagine. Lo scopo principale dell'utilizzo di questi effetti animati è quello di rendere l'esperienza dell'utente il più attraente possibile - cosa che, come sappiamo, gli utenti fanno fatica a fare con i noiosi moduli dei siti web!

Inserimento dal basso o dal lato

Questo modello di webflow consente agli utenti di inviare un modulo di contatto in qualsiasi momento senza alterare l'aspetto generale. Potete permettere agli utenti di contattarvi quando sono pronti aggiungendo un pulsante di contatto nella parte inferiore del sito.

Potete anche utilizzare un menu a scorrimento per consentire agli utenti di accedere al modulo. Invece di inviare i visitatori a una pagina di contatto, inserite il modulo dal lato dello schermo. È un modello eccellente per i casi in cui qualcuno potrebbe voler cercare informazioni sul sito mentre assiste.

Modulo a schermo intero

Un'ottima tecnica per attirare l'attenzione sul modulo è quella di eliminare le distrazioni. Piuttosto che stipare il modulo in una posizione già tracciata del sito (come il footer), provate a incorporare un punto di aggancio per renderlo a tutto schermo. Questo aiuta l'utente a inserire le informazioni desiderate in modo semplice e mirato, facilitando il completamento del modulo.

Moduli in linguaggio naturale

Se i moduli web potessero parlare, potrebbero suonare così: "Stai per inviare i tuoi dati. Sei sicuro? È necessario". I moduli sul web non sono sempre così semplici come vorremmo. Oggi ci aspettiamo che le esperienze web e le interfacce utente siano più umane e familiari; ad esempio, interagire con una pagina web dovrebbe essere più simile a parlare che a digitare. L'input in linguaggio naturale è uno dei modi per rendere i moduli web più colloquiali, cioè non solo un altro pezzo di testo scritto da compilare. Un'interfaccia in linguaggio naturale aiuta gli utenti ponendo domande in modo che gli esseri umani facciano domande. Permette di creare un contesto colloquiale, riducendo al tempo stesso i fraintendimenti grazie all'utilizzo del modello convenzionale di etichetta e casella di input del modulo. Ha anche un'atmosfera unica e ben progettata.

Progettazione di moduli passo-passo (procedurali)

Il design di un modulo web step-by-step consente di suddividere le informazioni in parti digeribili e facili da seguire. In questo caso, l'utente riceve indicazioni visive per compilare ogni campo.

Questa pagina web ha un percorso chiaro per gli utenti attraverso i passaggi del modulo web, con titoli e indicazioni visive che li guidano lungo il percorso. L'utilizzo di questo modello di modulo facilita le persone che potrebbero essere titubanti nel fornire le proprie informazioni online.

Consentire alle persone di aggiungere informazioni in pezzi facili da capire incoraggia lo slancio in avanti e fornisce un'esperienza più mirata rispetto alla semplice visualizzazione di tutti i campi in una volta sola.

In alcuni casi basta un solo clic su un pulsante. A volte, però, è necessario visualizzare i passaggi necessari per la compilazione del modulo, in modo che l'utente non si perda durante la procedura.

Conclusioni

Il web è una strada a doppio senso, e noi dobbiamo creare contenuti web di valore per gli utenti e tenerli impegnati con un'entusiasmante progettazione di moduli web. I moduli sono parte integrante dell'esperienza di navigazione sul web, quindi perché non dedicare un po' di tempo in più a pensare a come rendere i vostri moduli web il più coinvolgenti possibile? Riflettendo su questi schemi e aggiungendo un tocco più umano al design dei nostri moduli web, possiamo contribuire a ridurre i tassi di abbandono, incoraggiando al contempo un maggiore coinvolgimento e una minore confusione.