Lo sviluppo e la pubblicazione di un'applicazione su negozi di telefonia mobile come Google Play Store e Apple App Store sono solo la metà della battaglia dello sviluppo di un'applicazione mobile e del suo successo. Il marketing gioca un ruolo fondamentale nel successo di qualsiasi applicazione. È diventato più importante che mai concentrarsi sul marketing della propria applicazione mobile, perché il numero di applicazioni disponibili su Internet è enorme.

Le statistiche indicano che il numero di app Android su Google Pay è di 3,3 milioni, mentre su iOS Store ci sono 2,2 milioni di app. Nel 2021 sono stati scaricati più di 143,6 miliardi di app e giochi. È quindi evidente che la concorrenza nel settore delle app per dispositivi mobili è molto forte, per cui è necessario utilizzare strategie di branding moderne per raggiungere il proprio pubblico di riferimento. Se volete familiarizzare con alcuni dei passi più importanti, dovreste compierli dopo il lancio dell'app.

Cosa fare dopo il lancio di un'applicazione mobile?

Una volta lanciata un'applicazione sugli app store, dovete concentrarvi sul suo branding per raggiungere il pubblico di riferimento e fidelizzare i clienti. Vediamo di conoscere l'importanza delle strategie post-lancio dell'applicazione prima di discutere i passi specifici da compiere subito dopo il lancio dell'applicazione negli app store.

Importanza delle strategie post-lancio dell'app

La pianificazione è la chiave del successo in tutti i tipi di progetti, compreso il lancio di una nuova app sugli app store. Proprio come non aprireste un negozio tradizionale senza un marchio, è importante anche commercializzare le vostre risorse digitali come le app.

Le strategie di lancio delle app sono importanti anche quando si tratta di portare un'applicazione locale sul mercato internazionale. Qualunque sia la condizione, un corretto marketing delle app è essenziale per distinguersi dalla concorrenza e attirare nuovi utenti.

Se volete che la vostra app raggiunga il pubblico di riferimento, dovete seguire questi passaggi per implementare strategie di marketing efficaci:

Fase 1 - Creare la pagina di destinazione dell'app

La creazione di un sito web per la vostra nuova app è uno dei metodi più affidabili ed economici per commercializzare la vostra attività. Vi aiuterà a costruire la consapevolezza del marchio e a raggiungere più utenti attraverso vari canali di marketing.

L'aspetto positivo della creazione di una landing page per la vostra applicazione mobile è che potete utilizzarla per il marketing della vostra applicazione prima e dopo il lancio. Dovreste includere una pagina informativa e delle schermate dell'applicazione mobile. Una volta che l'applicazione mobile è completamente sviluppata e ha un'interfaccia attraente, potete aggiungere un video dell'applicazione per mostrare l'esperienza dell'utente.

Sulla landing page si possono visualizzare alcune recensioni positive dei clienti, in modo che i nuovi potenziali utenti rimangano impressionati dalla vostra applicazione mobile. Deve avere un'opzione di iscrizione alla mailing list, in modo che gli utenti interessati a testare la vostra app in versione beta possano registrarsi facilmente.

Se sul vostro sito web è presente un blog, questo può aiutarvi a portare traffico organico alla pagina e a costruire una comunità. Tuttavia, è comprensibile che non tutti vogliano gestire un sito web completo e un'applicazione mobile, quindi potete anche scegliere di creare una semplice landing page.

Fase 2 - Utilizzare le strategie di marketing digitale

Il marketing digitale è diventato una parte importante di tutti i tipi di aziende e imprese. Esiste un lungo elenco di piattaforme di social media che godono di un'enorme popolarità e di un elevato utilizzo in tutto il mondo.

Pertanto, è importante avere una forte presenza sui social media su varie piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok per raggiungere un pubblico più ampio attraverso strategie di social media marketing. È anche una forma di marketing conveniente, perché quando si utilizzano correttamente i social media, c'è un'alta probabilità che le persone vi trovino organicamente.

Oltre a raggiungere nuovi utenti, i social media sono utili anche per informare gli utenti attuali sulle ultime funzionalità e sugli aggiornamenti della vostra app. Strategie di marketing efficaci aiutano ad aumentare il tasso di coinvolgimento dei clienti.

Se volete sfruttare al meglio le piattaforme dei social media, dovreste registrare i vostri account e i vostri handle sui social media non appena avrete deciso un nome specifico per il marchio e l'applicazione mobile.

Potete utilizzare i social media per ottenere feedback e recensioni dagli utenti e implementarli nel vostro prossimo aggiornamento. Inoltre, i dati provenienti dai social media sono importanti per comprendere il vostro pubblico di riferimento e perfezionare le funzioni dell'applicazione. Assicuratevi che i vostri account sui social media siano collegati alla landing page e agli store mobili da cui gli utenti possono scaricare facilmente l'app.

Fase 3 - Ottimizzazione dell'App Store (ASO)

L'App Store Optimization (ASO) è una forma di marketing organico. Lo scopo dell'implementazione di strategie di ASO è quello di aumentare la visibilità e l'attrattiva delle vostre applicazioni mobili negli app store e di incrementare i download.

Al giorno d'oggi, l'ASO è diventato necessario per le app di recente sviluppo per farsi notare negli store mobili. Altrimenti, è molto probabile che quando un'app mobile viene pubblicata sull'app store, si perda nel lungo elenco di app e giochi per cellulari.

L'ASO è simile all'ottimizzazione dei motori di ricerca, in cui è necessario utilizzare alcune parole chiave mirate e immagini di alta qualità per posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca. Una volta implementate le migliori pratiche di ASO, sarete in grado di attirare un gran numero di persone in modo organico e di aumentare il vostro tasso di conversione.

Fase 4 - Utilizzare software di marketing e analisi delle app

I dati sono la valuta dell'era digitale. È importante considerare varie metriche attraverso un'analisi completa dei dati per garantire che la vostra applicazione mobile sia attraente per i clienti. I moderni strumenti di marketing e di analisi sono in grado di analizzare un'app e una landing page in base a diverse metriche per garantire l'utilizzo di strategie di branding e di marketing perfette.

Una volta lanciata un'applicazione sugli app store, dovreste iniziare a utilizzare un software di marketing e di analisi delle applicazioni per rilevare il livello di progresso della vostra azienda. In definitiva, l'analisi di diverse serie di metriche vi aiuterà a migliorare le vostre campagne di marketing e ad attirare più persone verso la vostra applicazione.

I software di marketing e di analisi sono importanti anche per progettare ed eseguire campagne di marketing personalizzate, utilizzando i dati più adatti. Il successo del marketing personalizzato è molto superiore a quello delle campagne generali.

Fase 5 - Considerare il feedback

Considerare il feedback degli utenti dell'applicazione è uno dei passi più importanti da compiere dopo il lancio dell'applicazione. Potete chiedere direttamente agli early adopter cosa pensano dell'applicazione e quali miglioramenti vorrebbero vedere in termini di funzionalità specifiche e di interfaccia utente complessiva. Affidarsi alle valutazioni delle applicazioni e alle metriche di marketing può aiutarvi a promuovere la vostra applicazione a un maggior numero di persone.

Inoltre, analizzate come gli utenti utilizzano la vostra applicazione. È possibile che gli utenti inizino a utilizzare le funzionalità in modo diverso dalle vostre aspettative. Tenete d'occhio i feedback e le recensioni sull'app store per assicurarvi che i clienti siano soddisfatti dell'applicazione.

La raccolta di recensioni e l'analisi dei feedback vi aiuteranno a considerare le metriche critiche di successo dell'app e ad assicurarvi di essere sulla strada giusta. Potete utilizzare questi dati per attirare nuovi utenti e soddisfare quelli esistenti.

Molti utenti giudicano l'applicazione anche in base alle sue valutazioni. Pertanto, assicuratevi di prendere in considerazione il feedback degli utenti per mantenere alte le valutazioni sugli app store.

Prestare attenzione al feedback dei clienti significa anche eliminare tutti i bug che i beta tester o i primi utenti segnalano in un'applicazione. Se l'applicazione presenta un grave inconveniente, è probabile che l'utente smetta di utilizzarla. Per questo motivo, è importante sbarazzarsi di tutti i tipi di bug e di glitch il prima possibile per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

Conclusione

Questi passaggi dimostrano che lo sviluppo e il branding delle app sono un processo continuo. È necessario tenere traccia delle metriche critiche dell'applicazione mobile per garantire che raggiunga il pubblico di destinazione. Per essere sicuri di non essere frustrati dall'intero processo, dovreste affidarvi a costruttori di applicazioni no-code come AppMaster per costruire applicazioni web e applicazioni mobili in modo rapido ed efficiente.

AppMaster accelera l'intero processo di sviluppo consentendo di costruire un'applicazione con funzioni drag-and-drop e un efficiente backend generato dall'intelligenza artificiale. In definitiva, vi aiuterà a garantire il successo della vostra applicazione, in quanto il processo di sviluppo sarà completato rapidamente e voi avrete più tempo, energia e risorse per concentrarvi sul branding e sul marketing dell'applicazione.

Domande frequenti sulle strategie successive al lancio dell'app

Le persone sono ben consapevoli dei diversi modi in cui possono sviluppare un'app. Tuttavia, c'è ancora molto margine di miglioramento quando si tratta di implementare strategie di branding e marketing dopo il lancio dell'app sugli store mobili.

Di seguito sono riportate le domande più comuni associate alle strategie di lancio post-app:

Come si lancia un'app dall'App Store?

Poiché il numero di download mensili di app è enorme, è necessario utilizzare tutte le risorse e le strategie disponibili per raggiungere il pubblico target. Il lancio e il branding di un'app sugli store mobili possono essere piuttosto impegnativi per i nuovi sviluppatori.

Tuttavia, la programmazione visuale di AppMaster consente di costruire applicazioni di facile utilizzo con un potente backend generato dall'intelligenza artificiale.

Di seguito sono riassunte le fasi principali del lancio di un'applicazione su App Store:

Registrare un account di sviluppo. Collegare l'account di sviluppo al conto commerciale. Sviluppare un'applicazione mobile. Caricare la build APK sull'App Release. Assicurarsi di fornire una classificazione adeguata dei contenuti. Aggiungere i prezzi. Confermare il rilascio per lanciare l'app sull'App Store.

Come si annuncia il lancio di una nuova app?

Ci sono molti modi diversi per annunciare il lancio di un'app. Potete farlo attraverso un'e-mail ben confezionata o attraverso i vostri account sui social media. Le strategie di lancio vi aiuteranno ad attirare l'attenzione dei potenziali clienti. Assicuratevi di utilizzare immagini e video accattivanti per suscitare l'interesse delle persone nei confronti della vostra app.

Il lancio di un'app è gratuito?

Non esiste una somma di denaro specifica da spendere per sviluppare e lanciare un'app. Tuttavia, sia Apple che Google Play Store prevedono determinati costi. Per caricare la vostra app è necessario l'App Developer Program. Il costo è di 99 dollari all'anno. Una volta registrati all'Apple Developer Program, potrete accedere ad App Store Connect e gestire le vostre app. D'altra parte, Google Play Console ha un costo una tantum di 25 dollari al momento della registrazione. Una volta collegati a entrambe le piattaforme, potrete facilmente pubblicare e lanciare la vostra applicazione mobile.