Il numero medio di persone impiegate negli Stati Uniti tende a dedicare circa 1/4 del proprio turno di lavoro alla gestione delle e-mail. Le statistiche per il 2019 mostrano che il numero globale di persone che aggiungono un indirizzo e-mail come contatto è ora di 3,9 miliardi. L'attuale dinamica ha cambiato la catena di fornitura e la maggior parte degli individui sceglie di lavorare da casa. Inoltre, la direzione ha creato un cambiamento nell'utilizzo delle e-mail. Le persone tendono a contattare di più attraverso le e-mail, anche con questo intenso cambiamento nella domanda di e-mail. Tendiamo a non essere in grado di gestire il galateo delle e-mail e come generarne una in modo etico.

Non solo l'intensa quantità di e-mail con argomenti di marketing condivisi mette le persone in una posizione in cui tendono a ignorare gli errori inutili. Questi piccoli errori portano a errori come i problemi di conformità. Questi problemi possono trasformarsi in conseguenze professionali significative. In questo articolo discuteremo cinque regole di base per la comunicazione via e-mail che ogni persona deve conoscere prima di rispondere alle richieste dei propri clienti:

Come essere intelligenti nella comunicazione professionale?

Le abilità comunicative giocano un ruolo significativo nell'inventare la vostra vita professionale e personale. Se volete. persone siano collaborative con voi, dovete condurre una comunicazione efficace. Ciò è possibile solo quando i vostri messaggi sono chiari e concisi. Assicuratevi di progettare obiettivi intelligenti e di sviluppare obiettivi realistici e incentrati sulle sfide personali della vostra organizzazione. Questo vi permette di seguire il galateo delle e-mail.

Migliorare le capacità di scrittura di memo ed email

Supponiamo che vogliate migliorare la qualità di scrittura delle vostre e-mail. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di definire un obiettivo SMART. Per quanto riguarda il galateo delle e-mail, è necessario elaborare una bozza dell'idea che sta alla base dell'e-mail. Il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di avere frasi concise nelle vostre e-mail, se fate di questa abitudine una forma di scrittura. I vostri obiettivi possono essere specifici e misurabili solo se avete deciso in anticipo questa strategia. Il passo iniziale per farlo è sviluppare un criterio che aiuti a valutare il vostro processo di scrittura.

Utilizzare un indirizzo e-mail professionale

La maggior parte dei dispositivi di lavoro richiede l'aggiunta di un indirizzo e-mail. Pertanto, l'importanza di un indirizzo e-mail professionale non può essere intensificata. Chiunque gestisca un'azienda deve assicurarsi che le sue e-mail non vengano mai cancellate. Se si vuole evitare qualsiasi circostanza di questo tipo, è necessario creare un account su un indirizzo non brandizzato o non descrittivo.

Ogni volta che lavorate con un'azienda, vi facciamo registrare presso l'azienda per inviare una risposta personalizzata al vostro pubblico. Vi viene fornito tutto l'accesso relativo ai dati, ai diritti umani, ecc. Si consiglia di utilizzare questa e-mail in qualsiasi momento. Soprattutto se fate marketing B2B, assicuratevi che la vostra e-mail aziendale abbia il vostro nome e un oggetto, in modo che il consumatore finale sappia con chi sta parlando.

Aggiungere una firma professionale alle e-mail

Una firma professionale sulle vostre e-mail può aumentare il tasso di ROI. Se vi impegnate attivamente in campagne di marketing, sarete in grado di guidare il business. Una firma e un oggetto forniscono all'utente finale informazioni di base sull'azienda.

A volte le persone tendono ad aggiungere i loro slogan o tagline alle firme mentre rispondono. Questo si aggiunge alla pubblicità. Si consiglia di mantenere la firma breve, in modo che il cliente non sia disturbato dalle stesse informazioni.

Attenzione alle esclamazioni eccessive

È comprensibile che i clienti cerchino di mostrare entusiasmo ed eccitazione nel loro messaggio. Tuttavia, i punti esclamativi dovrebbero essere evitati e le persone non dovrebbero inserire molte esclamazioni nelle loro dichiarazioni. Un uso eccessivo della punteggiatura potrebbe portare a messaggi poco chiari. Tali messaggi risultano eccessivamente ansiosi o immaturi agli occhi del pubblico. Vi suggeriamo di usarla solo quando è indispensabile per scrivere una risposta.

Segmentare le comunicazioni

La segmentazione della vostra lista di e-mail vi fornisce il miglior metodo di comunicazione possibile nell'ambito del galateo delle e-mail. Una funzione di segmentazione per le e-mail è essenziale per chi fa marketing attraverso di esse. Una volta presentata la vostra lista di e-mail, sarà più facile individuare i vostri clienti in base alla campagna che intendete condurre.

Verdetto finale:

Sebbene molte aziende utilizzino vari metodi di comunicazione per lavorare in modo efficiente, un indirizzo e-mail professionale rimane uno dei metodi più efficaci e popolari. Di fronte all'epidemia di COVID-19, il recente passaggio del mondo aziendale a un lavoro prevalentemente a distanza non ha fatto altro che aumentare la necessità di utilizzare la posta elettronica per scambiare, organizzare e conservare le informazioni. Sebbene i moderni sistemi di posta elettronica offrano più funzionalità e servizi di risposta che mai per favorire la collaborazione tra i team, i fondamenti del galateo della posta elettronica rimangono gli stessi: essere educati, precisi e professionali. AppMaster consente di creare moduli di marketing e altre applicazioni senza assumere un programmatore per la propria azienda.

FAQ:

Quali sono le cinque regole di cortesia per le e-mail?



Usate il saluto appropriato per il vostro destinatario nell'e-mail.



È necessario utilizzare saluti e commenti di chiusura appropriati.



Usate la formattazione corretta nelle e-mail.



Evitare l'uso di TUTTE LE MAIUSCOLE.



Ridurre le dimensioni dei file di grandi dimensioni.



Qual è la regola più elementare ed essenziale da seguire nelle e-mail?

Una riga di oggetto forte è sempre importante, soprattutto se il vostro indirizzo e-mail professionale è rivolto a una prospettiva di marketing. Assicuratevi che le vostre email includano una riga di oggetto ogni volta che vengono indirizzate al vostro pubblico di riferimento.

Qual è la regola d'oro del galateo delle e-mail?

La regola d'oro del galateo delle e-mail. Si basa su tre parole: buone maniere, educazione e la regola d'oro stessa. È necessario assicurarsi che la conversazione scorra senza intoppi, evitando qualsiasi errore o comunicazione errata. Inoltre, per ottenere un buon galateo delle e-mail, sarebbe utile capire che bisogna evitare l'uso eccessivo di punti esclamativi.

Qual è la definizione di galateo professionale?

Il galateo professionale è una regola di comportamento non scritta che regola il modo in cui i membri di una società interagiscono. Quando si segue un buon galateo professionale, tutti si sentono più a proprio agio e le cose tendono a filare più lisce. Questa regola si applica direttamente a qualsiasi e-mail.