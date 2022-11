La creazione di un marchio più forte richiede strategie aziendali efficaci. Il contenuto e il layout di un sito web svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un marchio. Un marchio forte dipende dalla connessione tra i dipendenti e i clienti. Considerate il vostro marchio come un club, il contenuto come un design e l'esperienza come una narrazione.

Considerare l'esperienza di un sito web come una forma complessa di numeri non vi aiuterà a sviluppare un marchio migliore. Invece, vedere il design della vostra applicazione attraverso la finestra narrativa cambierà completamente la vostra mentalità. Le narrazioni e le storie che si possono leggere nei contenuti delle applicazioni ci aiutano sempre a entrare in contatto con le persone.

Come costruire un marchio più forte utilizzando strumenti no-code e contenuti efficienti?

Cercate di trovare il filo emotivo e le convenzioni che la narrazione del vostro sito web dovrebbe rappresentare. Coerenza, flusso logico e un obiettivo chiaro dovrebbero essere presenti nella vostra narrazione. Inoltre, coinvolgete il team di progettazione dei contenuti fin dall'inizio. In questo modo, collaboreranno e saranno sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Altrimenti, i contenuti e la grafica del web design potrebbero non combaciare.

Di seguito sono elencati gli aspetti da tenere in considerazione:

Il contenuto come design:

Parlate con lo scrittore di contenuti del vostro sito web che rappresenta il vostro sito con le parole. Se utilizzate il content design per riempire alcuni dettagli come contenuti, non avrete mai un'esperienza coinvolgente sul vostro sito web. Pertanto, è fondamentale capire che i contenuti devono essere qualificati per usare le parole come espressione.

Fate in modo che gli autori del content design si sentano liberi. Se limitate i vostri autori di design dei contenuti, non potranno esprimere il web design in modo efficace. Assicuratevi di consentire agli autori del design dei contenuti di impegnarsi nel layout del sito web e di ottenere un feedback da loro. Allo stesso modo, anche il team grafico dovrebbe occuparsi dei contenuti. Possono dare il miglior feedback per capire se l'intestazione del contenuto esprime o meno la nostra narrativa.

L'intento del sito:

Invece di usare le sitemap, usate uno schema del sito per esprimere il vostro scopo. La creazione di uno schema del sito aiuta a mettere il team sulla stessa lunghezza d'onda. Le sitemap sono difficili da capire per i non addetti ai lavori. Per questo motivo, la progettazione dei contenuti non sarà in grado di comunicare in modo efficace. Con lo schema del sito potete esprimere facilmente al cliente le vostre intenzioni di web design, perché il cliente potrebbe non capire come funziona una sitemap. Di conseguenza, si collegherà meglio con i contenuti del vostro marchio.

Uso del design figurativo:

Le tecniche di web design figurativo, come i moodboard, eliminano il lorem ipsum (testo segnaposto). Inoltre, si ottiene un testo direzionale specifico che aiuta a rafforzare gli scrittori di design dei contenuti. Troveranno la giusta direzione per progettare contenuti efficaci e coinvolgenti che descrivano con precisione l'intento del vostro prodotto.

Il marchio è un club:

Quando parliamo di considerare il vostro marchio come un club, stiamo insistendo sul fatto che rende il vostro marchio attraente in modo che le persone vogliano unirsi ad esso. Proprio come qualsiasi altro club che sa come attirare le persone verso di sé. Comprendere questo concetto di base del design è molto complicato. Per semplicità, può essere suddiviso in tre elementi: vibrazione, posizione e storia.

La vibrazione è la voce, la personalità e il tono del vostro marchio. La vibrazione dipende dal modo in cui gestite il vostro marchio e dall'attività sul vostro sito web. La posizione del vostro marchio è calcolata attraverso i calcoli strategici che ottenete dai vostri concorrenti, dal pubblico e dalle tendenze. La storia racconta la narrazione che il vostro prodotto rappresenta. L'obiettivo è fondersi con questi fattori e creare una storia che attragga i clienti.

La parte difficile è che i marchi cambiano la loro storia e la loro personalità. Purtroppo, però, di solito il marchio non aggiorna la storia per mostrare la sua evoluzione.

Narrazione coerente:

Per avere una narrazione coerente, dovete assicurarvi che il vostro team prenda in considerazione la ricerca e la strategia del marchio in ogni fase. In questo modo, sarà in grado di comprendere meglio le vostre idee e vi darà un feedback su come costruire meglio la vostra strategia di prodotto.

La creazione di un progetto di contenuti aiuta a raggiungere un approccio collaborativo. Permette a tutti di contribuire e di impegnarsi nello sviluppo dell'applicazione. Con la tecnologia più recente e gli strumenti no-code, raggiungere questa mentalità è facile. Il no-code sviluppa le applicazioni in modo tale da aiutare tutti a partecipare alla creazione della narrazione. Se i designer lavorano separatamente, il loro layout non sarà attraente. Gli autori di contenuti riempiranno le parole invece di coinvolgere i clienti. I progettisti no-code fanno in modo che tutti possano vedere il lavoro degli altri. Questo coinvolge l'intero team e tutti cercheranno di raggiungere gli stessi obiettivi.

Utilizzo della piattaforma no-code:

La piattaforma no-code ha successo perché è costruita tenendo conto dell'utente. Prima della piattaforma no-code, la maggior parte della codifica del software veniva creata solo per gli sviluppatori. Questa codifica del software si basa totalmente sulla codifica del team di sviluppatori e il resto del team, come gli scrittori, dipende dagli sviluppatori. I progettisti no-code coinvolgono l'intero team e accelerano il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Di conseguenza, il ciclo di vita dello sviluppo del software viene accelerato, poiché non è necessario dedicare molto tempo al budget, al coordinamento degli sviluppatori e alle risorse umane.

I software no-code sono dotati di funzionalità di codifica integrate, come la funzione drag and drop, i modelli e le soluzioni immediate ai problemi più comuni. Queste funzionalità no-code consentono di aggiungere più livelli di funzionalità al vostro marchio.

Vantaggi del no-code

I designer no-code hanno un futuro promettente. Questo perché agisce come un ponte tra lo sviluppo IT, l'ingegneria e le diverse esigenze di codifica.

Allineamento con altri processi aziendali:

Il no-code permette ad altre personalità aziendali, come i manager, di essere coinvolti nel processo. Gli uomini d'affari non capiscono il linguaggio tecnico o di codifica altamente avanzato. Il no-code fornisce statistiche diverse che ogni uomo d'affari può comprendere.

Eliminazione dell'arretrato IT:

Gli strumenti No-code consentono di assegnare a qualcuno i ticket del sito arretrato, oppure di chiedere agli sviluppatori No-code di gestire i ticket arretrati. In questo modo si libera il team IT, che può concentrarsi su compiti importanti.

Costo ridotto:

Gli strumenti no-code consentono di ampliare la forza degli sviluppatori di codifica. Pertanto, utilizzando il no-code, è possibile costruire l'applicazione con un numero inferiore di sviluppatori. D'altra parte, senza no-code, è necessario assumere più sviluppatori per aumentare il budget.

Gestione del progetto:

L'applicazione no-code fornisce strumenti di gestione del progetto. Questi strumenti consentono di realizzare le attività e di condividere lo stato di avanzamento con il team.

Tecniche di marketing

Il marketing è una parte essenziale di qualsiasi marchio. Senza il marketing, il vostro prodotto non può fare un passo avanti significativo. No-code dispone di più strumenti dedicati a diversi tipi di marketing. Marketing di progettazione dei contenuti sui social media, marketing via e-mail e strumenti di marketing conversazionale.

Servizi al cliente

Il servizio clienti è molto importante nella costruzione di un marchio. Gli strumenti di no-code dispongono di uno strumento di assistenza clienti che consente di gestire comodamente il servizio clienti. Un buon servizio clienti vi farà ottenere nuovi clienti.

Domande frequenti

Cosa posso costruire con no-code?

La piattaforma viene utilizzata per costruire tre tipi di applicazioni.

Applicazione web.

Applicazione mobile.

Applicazione di database.

Come posso avviare un'azienda tecnologica senza scrivere codice?

Al giorno d'oggi, creare un'azienda tecnologica senza codice non è un problema. È possibile creare qualsiasi tipo di applicazione utilizzando il no-code. Tuttavia, è necessario capire come utilizzare la piattaforma e quali sono le funzionalità necessarie per la vostra applicazione. È inoltre necessario personalizzare l'applicazione per attirare i clienti.

È necessario utilizzare il codice per creare una startup?

Gli strumenti no-code sono eccellenti se si vuole avviare la propria attività. Tuttavia, è consigliabile che se si sta sviluppando un'applicazione complessa, ci si rivolga a qualcuno che conosca i protocolli di codifica e di sviluppo del software.

Come si fa a codificare senza codificare?

Le piattaforme no-code hanno un'interfaccia grafica. Un'interfaccia grafica consente di creare un'applicazione con pochi clic e comandi. È possibile aggiungere facilmente funzioni, testo, video e modificare i colori. Tutto ciò che dovete fare è avere una strategia e siete pronti a partire.

Gli imprenditori dovrebbero imparare a codificare?

Imparare la codifica è molto difficile. Oggi non è necessario essere programmatori professionisti per creare un'app. Le piattaforme di progettazione no-code consentono di controllare lo stato di avanzamento della propria app e di prendere decisioni in base ad esso. Se un imprenditore vuole fare codifica, deve dedicare molto tempo. Invece, può utilizzare un'applicazione no-code e concentrarsi sullo sviluppo del business.

AppMaster offre ai progettisti no-code diverse opzioni e strumenti per creare applicazioni responsive. Provatelo subito per sviluppare la trama del vostro prodotto con uno strumento che offre accessibilità, chiarezza e flusso di contenuti web incentrati sul pubblico.