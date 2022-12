Avete mai usato un'app per tracciare una posizione? Se sì, allora conoscete le app GPS. C'è un'app per tutto in questo mondo quasi automatizzato e guidato dai dati? Avete bisogno di una ricetta? C'è un'app per questo. Avete bisogno di controllare il meteo prima di uscire? C'è un'app anche per questo. Avete difficoltà a programmare i pagamenti mensili e avete bisogno di assistenza? C'è un'app anche per questo.

I dati corretti al momento giusto danno accesso a soluzioni tecnologiche in tempo reale grazie a queste app. Non c'è quindi da stupirsi se esiste un'app per trovare la posizione di persone, luoghi e cose in tutto il mondo! Ecco le app basate sulla localizzazione, note anche come app GPS. Questa guida illustra tutti i processi e gli esempi di sviluppo di applicazioni GPS.

Che cos'è il GPS nel mondo dello sviluppo di applicazioni mobili?

Il GPS è il sistema di geolocalizzazione o Global Positioning Systems, un sistema di navigazione radio basato sulla localizzazione che è parte integrante dei suoi utenti per la localizzazione, la tempistica e il posizionamento. Le applicazioni basate sulla localizzazione GPS sono presenti in quasi tutti i sistemi di mappe digitali e utilizzano un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) essenziale per facilitare la comunicazione tra i sistemi tecnologici.

In sostanza, il GPS, che utilizza un'API con la tecnologia di geolocalizzazione e il sistema di dati cartografici, è il modo in cui ci orientiamo nel mondo nel 21° secolo e per molti utenti che hanno bisogno di accedere ai dati in tempo reale della tecnologia di geolocalizzazione e dei servizi di navigazione, le app GPS sono applicazioni di cui non possono fare a meno! Questi numerosi servizi cartografici di geolocalizzazione sono utili in vari modi per gli utenti GPS di tutto il mondo e sono esemplificati soprattutto dalla popolare app GPS Google Maps.

Qual è la migliore app GPS per Android?

Il gigante tecnologico Google ha creato Google Maps all'interno della sua suite di app e oggi è una delle applicazioni più popolari tra gli utenti Android, in quanto fornisce mappe e dati in tempo reale basati sulla posizione ai suoi utenti. L'interfaccia dell'API di Google Maps è inoltre fluida, facile da usare e molto interattiva, il che la rende una delle applicazioni di geolocalizzazione più apprezzate.

Oltre alla sua suite di servizi, Google Maps è gratuito e integra perfettamente le sue API avanzate su varie piattaforme! Oltre ai servizi di localizzazione, Google Maps è uno strumento eccellente per i proprietari di attività commerciali, in quanto non solo fornisce la tecnologia di geolocalizzazione, ma mostra anche informazioni rilevanti a colpo d'occhio, come il sito web dell'attività, il numero di telefono, le foto e le recensioni dei clienti.

L'API di Google Maps fornisce anche dati rilevanti sulle sedi o filiali aggiuntive dell'azienda in varie regioni, il che è utile per i franchisee o gli imprenditori con più sedi commerciali in un'area geografica.

Usi delle app di geolocalizzazione mobile GPS

Per trovare le sedi

La funzionalità più comune di un'app GPS è quella di accedere a luoghi, indirizzi o mappe per gli utenti. Molti utenti non possono fare a meno dei servizi app basati sulla localizzazione e della tecnologia di geolocalizzazione delle app basate sui dati, come la popolarissima app Google Maps. Questi servizi di navigazione e queste app mobili basate sulla localizzazione sono estremamente utili per trovare la posizione degli indirizzi, aiutano a tracciare un percorso più efficiente e a risparmiare tempo e impediscono all'utente di perdersi.

L'applicazione Google Maps è uno dei servizi di localizzazione più utili che un utente può installare sul proprio telefono quando si reca per la prima volta in luoghi sconosciuti. Può evitare che l'utente delle mappe GPS si trovi in situazioni pericolose o imbarazzanti, mostrandogli mappe e percorsi precisi per arrivare in modo sicuro e puntuale.

Su scala più ampia, l'accesso alle mappe con dati basati sulla posizione grazie alle API per i sistemi di app di geolocalizzazione è fondamentale per alcuni settori di attività. Tra questi, i servizi di ristorazione, l'industria automobilistica avanzata, i servizi di Google (come l'API per le auto senza conducente di Google e l'applicazione Google Maps per gli utenti Android) e persino l'industria marittima, militare e dell'aviazione. In questi casi, l'accesso a mappe di dati accurati basati sulla posizione dal sistema API utilizzato da un'applicazione di geolocalizzazione può fare la differenza non solo tra trovare i luoghi giusti al momento giusto, ma anche tra la vita e la morte.

Trovare e rintracciare una proprietà

Un'applicazione mobile di geolocalizzazione GPS è utile anche per localizzare e rintracciare la posizione di una persona o di una proprietà. In caso di furto di un veicolo, un sistema di app GPS basato sulla localizzazione installato in precedenza dispone di caratteristiche e funzionalità di geolocalizzazione API complesse che consentono di tracciare i movimenti dell'auto in tempo reale.

Questa funzione di geolocalizzazione basata su API è stata parte integrante di questo tipo di app basate sulla localizzazione e utilizzate da società di sicurezza, agenzie assicurative e servizi di autonoleggio in tutto il mondo per il recupero di beni rubati. La tecnologia di geolocalizzazione API è utile anche per il tracciamento degli spostamenti e la gestione delle flotte in settori come i servizi postali, le navette di cortesia e le grandi flotte di veicoli in molti settori che dipendono dai dati di localizzazione.

Trovare e rintracciare le persone

Le API per i servizi di navigazione delle applicazioni di geolocalizzazione GPS, come Google Maps "Trova il mio telefono", hanno funzionalità e caratteristiche basate sulla localizzazione che accedono ai dati per rilevare la posizione dell'utente. In questo modo consentono un facile recupero in caso di furto e aiutano le forze dell'ordine a tracciare gli spostamenti dei criminali in caso di rapimenti o altri reati gravi. In alcuni casi, i servizi di app GPS basati sulla localizzazione sono stati utilizzati persino per rilevare la posizione dell'utente e rintracciare la posizione di molti adolescenti irresponsabili o coniugi ribelli!

Fornire dati di tracciamento dei clienti per le aziende

Le app mobili con API dotate di funzionalità GPS e tecnologia di geolocalizzazione, come l'app Groupon Shopping, si sono rivelate utili per fornire dati rilevanti basati sulla posizione, che forniscono importanti informazioni sul comportamento di acquisto e sull'attività degli utenti. Le app mobili per lo shopping e la geolocalizzazione possono accedere ai dati sulla posizione degli utenti della maggior parte degli acquirenti di un negozio e su quali articoli sono più inclini ad acquistare in determinati luoghi.

La fascia di reddito degli utenti di una determinata località, i servizi utilizzati da questi utenti e persino la frequenza con cui hanno visitato questi luoghi! Questo aiuta gli imprenditori a utilizzare i dati per prendere decisioni di gestione aziendale basate sulla localizzazione, per quanto riguarda i prezzi, la demografia dei clienti, i programmi di fidelizzazione e il marketing.

Stimare l'orario di arrivo

In un mondo in cui il tempo e i dati precisi sono denaro, le app basate sulla localizzazione sono destinate a rimanere, poiché le loro funzioni API basate sui dati le rendono molto utili per i modelli di business sensibili ai tempi. Tra questi, i servizi di consegna che rilevano la posizione dell'utente e dipendono dall'orario di arrivo stimato (ETA) del personale addetto alla consegna per mantenere il loro modello di business affidabile e attendibile.

L'accesso ai dati di geolocalizzazione è essenziale anche nei modelli di spedizione e logistica internazionale, in quanto l'utente desideroso di seguire i propri pacchi online fino al momento del ritiro. Non va dimenticata l'API per i servizi di rideshare e di trasporto basati sulla localizzazione, come Uber o la flotta di autobus o di metropolitana di proprietà dello Stato, che spostano migliaia di utenti impegnati da un luogo all'altro e per i quali l'accesso basato sulla localizzazione a dati ETA accurati sui loro spostamenti è essenziale!

Fornitori di servizi

Le funzioni API di geolocalizzazione delle app si basano su dati che forniscono informazioni sui fornitori di servizi di localizzazione essenziali. Utilizzano dati basati sulla posizione da sistemi API avanzati che consentono agli utenti di selezionare i fornitori di questi servizi più vicini alla loro posizione. Tra questi vi sono servizi come Task Rabbit e Angie's List, che consentono di controllare sull'app non solo i servizi di appaltatori che si desidera attivare, ma anche i dati relativi alla posizione degli utenti, per trovare il fornitore di servizi, sia esso una babysitter, un idraulico o un assistente personale, più vicino a noi.

Ricreazione e intrattenimento

Le applicazioni basate sulla localizzazione GPS trovano spazio nel mondo dell'intrattenimento dei social network. Queste app sociali incorporano API all'interno delle loro piattaforme che utilizzano la tecnologia GPS per fornire accesso alle informazioni per i social network come Tinder. Le API per le app basate sulla localizzazione per gli incontri e i giochi accedono ai dati estesi e ai servizi di geolocalizzazione per trovare persone disponibili nelle vicinanze per incontri ricreativi. Tali applicazioni GPS mobili indicano la posizione e dispongono di funzioni API avanzate basate sulla localizzazione che accedono e incrociano i dati dei social network, i dati demografici degli incontri e gli interessi dei potenziali utenti.

Questi sistemi API sono parte integrante del funzionamento di queste app, che permettono agli utenti di entrare in contatto con le persone più adatte alle loro preferenze. Per i giocatori, le mappe dei sistemi API di geolocalizzazione delle app sono così avanzate da poterli aiutare nelle sfide di ricerca in tempo reale (ad esempio, Pokémon Go, Dungeons & Dragons, ecc.) e a localizzare i membri della squadra in tutto il mondo in tempo reale. Questi includono giochi basati sulla localizzazione, sparatutto in prima persona o giochi fantasy come World of Warcraft, in cui è possibile reclutare membri della squadra attraverso un'applicazione GPS basata su località, lingua e abilità, oltre ad altri dati cartografici rilevanti, incorporati nella sua API.

Come si realizza un'applicazione GPS?

Il processo di sviluppo di un'applicazione GPS prevede 5 fasi.

Ora che abbiamo identificato alcuni dei numerosi utilizzi di un'applicazione mobile GPS basata sulla localizzazione, dobbiamo riflettere: Cosa comporta la creazione di un'applicazione GPS con servizi di geolocalizzazione? Come si crea un'applicazione GPS? Quali sono le 5 fasi del processo di sviluppo di un'applicazione?

Progettazione di un'applicazione GPS

Per sviluppare servizi di applicazioni GPS basate sulla localizzazione utilizzando il sistema API appropriato, è necessario considerare le caratteristiche più importanti dell'applicazione per i potenziali utenti della stessa. In base ai dettagli del progetto dell'app, si deciderà il tipo di API in base alla scala e alla portata della configurazione del progetto. Inoltre, prima di iniziare lo sviluppo di questo sistema di app GPS, è necessario assemblare le mappe e le risorse relative ai dati di localizzazione.

Queste risorse includono il tipo di tecnologie di app di geolocalizzazione da impiegare, le piattaforme per cui l'app GPS sarà ottimizzata (ad esempio, Android, Web o iOS), la disponibilità di framework tecnologici API di supporto (come le torri cellulari, ecc.) e anche il tipo di team di sviluppo di app GPS di cui avrete bisogno. Naturalmente, i dati basati sulla posizione, le funzionalità API della matrice di distanza e le caratteristiche incorporate in questo servizio di app GPS dipenderanno fortemente dal budget stanziato per questo progetto.

Specifiche dell'applicazione GPS

Dopo aver determinato le caratteristiche della funzionalità dell'app basata sulla localizzazione in base alle risorse disponibili, al quadro tecnologico, al budget e al team di sviluppo dell'app GPS, è necessario mettere a punto le specifiche dell'app in base all'utente target di questo servizio. Questa applicazione GPS basata sulla localizzazione incorporerà l'API più funzionale per il settore della ristorazione? Utilizzerà un framework di geolocalizzazione API statico?

Nelle app GPS, i dati di geolocalizzazione e le funzionalità dell'app di tracciamento del tempo basate sulla localizzazione sono di estrema importanza per la progettazione dell'API. In questo modo, l'utente può ottenere mappe di dati rilevanti sulla posizione di un autista di consegne con il suo acquisto o essere in grado di tracciare il suo ETA utilizzando l'app di geolocalizzazione. Il servizio di app GPS basato sulla localizzazione deve essere utilizzato per una società di ride-sharing? In questo caso, le caratteristiche dell'API della matrice di distanza dovrebbero includere funzionalità di tracciamento dell'orario di arrivo previsto (ETA) basato sulla posizione e un sistema di segnalazione degli utenti che consenta loro di inviare rapporti all'app tramite una recensione del servizio, la posizione in tempo reale e altri dati utili.

Altre considerazioni possono riguardare il fatto che queste applicazioni mobili basate sulla localizzazione debbano essere sviluppate specificamente per fornire dati accurati in tempo reale sulle potenziali condizioni stradali. Ad esempio, l'applicazione Google Maps dispone di una funzione API che fornisce dati aggiornati e in tempo reale sul traffico anomalo nell'area. Questa applicazione GPS basata sulla localizzazione incorporerà un'API che consente agli utenti di fornire feedback utili in tempo reale agli altri utenti dell'applicazione?

Le applicazioni GPS basate sulla localizzazione, come Waze, ad esempio, consentono agli utenti non solo di ottenere servizi di geolocalizzazione da questa applicazione, ma anche di segnalare le condizioni stradali che aiuteranno gli altri utenti con dettagli utili come scorciatoie, blocchi del traffico, riparazioni stradali e persino buche!

Quanto sono facili da usare per l'utente medio le funzioni del sistema di mappe nelle soluzioni delle app GPS? Ad esempio, un'app che presenta ottime caratteristiche tecnologiche di geolocalizzazione, oltre a un pannello visivo di facile utilizzo con un'interfaccia luminosa, caratteri di facile lettura e funzionalità senza soluzione di continuità, integrazioni di piattaforme tecnologiche e layout visivo, è un vantaggio per l'utente dell'app! Un'applicazione di geolocalizzazione che tenga conto di queste caratteristiche di facile utilizzo, oltre alla facilità di navigazione, avrà maggiori probabilità di diventare l'applicazione GPS preferita da molti utenti.

Team di sviluppo di applicazioni GPS

Le applicazioni basate sulla localizzazione GPS hanno funzioni utente che incorporano mappe API specificate nel concetto iniziale di progettazione dell'applicazione, per cui è necessario contrattare un team di sviluppo del progetto di soluzioni per applicazioni in grado di costruirlo. Questo team tecnologico fornirà le risorse necessarie per le soluzioni app di geolocalizzazione e per il progetto e comprenderà ingegneri software per le mappe API, programmatori, progettisti di app mobili UI/UX, ingegneri QA, tester dell'esperienza dell'utente finale e project manager capaci di mantenere il progetto di soluzioni app GPS di geolocalizzazione in pista fino al suo lancio.

Lancio dell'APP GPS

Il lancio finale dello sviluppo dell'app di geolocalizzazione prevede la promozione dell'app di geolocalizzazione presso il pubblico di destinazione costituito dagli utenti del servizio di app GPS. Questi utenti dell'app di geolocalizzazione includono una serie di imprenditori in vari settori e anche utenti finali dell'app di geolocalizzazione. L'attività promozionale sulle funzionalità, le caratteristiche e gli utilizzi di questo progetto di soluzioni per applicazioni mobili basate sulla localizzazione sarebbe utile per far sì che gli utenti acquistino il suo concetto prima della data di lancio effettiva.

Anche l'utilizzo di una campagna di marketing SEO che potrebbe rivaleggiare con Google Maps grazie a un'ampia promozione dell'applicazione mobile di localizzazione sarebbe fondamentale per garantire la popolarità dell'applicazione mobile di geolocalizzazione. Un lancio soft del progetto di soluzioni per app di geolocalizzazione mobile sarebbe un ottimo modo per testare l'esperienza degli utenti e verificare la presenza di eventuali errori nelle mappe dell'app di geolocalizzazione.

Feedback dell'app GPS

Sulla base del feedback degli utenti per il lancio dell'app di geolocalizzazione mobile, avrete un'idea della funzionalità reale delle caratteristiche dell'app per gli utenti finali e avrete anche l'opportunità di effettuare gli aggiornamenti API necessari, gli aggiornamenti dell'app e la correzione di eventuali bug che potrebbero creare un problema con le funzionalità dell'app di geolocalizzazione mobile.

Forse i dati di geolocalizzazione all'interno dell'app GPS devono essere ottimizzati o l'API deve essere migliorata per interfacciarsi con le piattaforme mobili Android, IOS o persino con quelle basate sul Web (come Google Maps) senza problemi di funzionalità dell'app, come ad esempio il rallentamento o la lentezza. Google Maps è una delle soluzioni di geolocalizzazione più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo proprio per questo motivo! Più la vostra app funziona senza problemi, più è probabile che gli utenti vogliano utilizzare i suoi servizi di geolocalizzazione il più spesso possibile.

Quanto costa creare un'app GPS?

Il costo di sviluppo dell'API per l'applicazione di mappe GPS di geolocalizzazione mobile, con tutti i servizi di dati, le caratteristiche e le funzionalità che gli utenti finali si aspettano da un'applicazione GPS moderna, varia. Lo sviluppo di un'applicazione di geolocalizzazione dipende dalla funzionalità che l'utente richiede dalle caratteristiche dell'applicazione. Ciò significa che se preferite creare un'app di geolocalizzazione con il minimo prodotto variabile o un'app mobile con mappe meno avanzate e funzioni API statiche, allora sarete voi:

La retribuzione del team di sviluppo di app di geolocalizzazione, nella fascia bassa, parte da circa 28 dollari all'ora per persona del team di sviluppo dell'app.

Tenete presente che se fornite agli utenti il minimo indispensabile quando intraprendete un progetto di soluzioni per app di geolocalizzazione mobile, potreste non ottenere dagli utenti un ritorno sull'investimento così elevato come quello che otterreste integrando le funzionalità di geolocalizzazione dell'app.

Investire in un team esperto e capace di soluzioni per app di geolocalizzazione GPS e in professionisti del progetto vi garantirà un ottimo ritorno sull'investimento nella creazione di un'app di mappe funzionale con caratteristiche API avanzate e un'interfaccia utente intuitiva. Per ottenere un'applicazione di geolocalizzazione correttamente costruita, come quella della popolare applicazione Google Maps, è necessario un budget adeguato alla portata del progetto.

Nella fascia più alta, gli sviluppatori e i responsabili di progetto possono richiedere una tariffa iniziale fino a 75 dollari all'ora per ogni persona del team di sviluppo.

Tuttavia, l'investimento in un'API per le mappe completamente realizzata ne varrebbe la pena, in quanto la vostra applicazione mobile di geolocalizzazione GPS otterrebbe un maggiore ritorno sull'investimento. Con un team di sviluppo di app qualificato, un budget fattibile e un ottimo concetto di applicazione mobile di geolocalizzazione API, potete trovare la vostra strada nel mondo della creazione di servizi mobili GPS!