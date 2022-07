"Le nombre de programmeurs disponibles par ordinateur diminue si rapidement que la plupart des ordinateurs du futur devront être mis au travail au moins en partie sans programmeurs." Ce sont les mots de James Martin tirés de son livre Application Development Without Programmers Today, et nous sommes précisément dans cet avenir.

Tout le monde se réfère aux termes low-code et no-code. D'après une étude de Gartner, d'ici 2024, 80 % des solutions et produits technologiques seront créés par des non professionnels de l'informatique. L'introduction de l'optimisation et de l'automatisation simplifie les processus de développement. Sur les services no-code, tout utilisateur peut créer des projets sans écrire de code. Essayons de comprendre le no-code, ses avantages et son potentiel, et examinons en détail un projet no-code prometteur.

En savoir plus sur le no-code

Une plateforme no-code est un outil intuitif, le plus souvent sous la forme d'un constructeur drag & drop, sur lequel vous pouvez créer des logiciels sans écrire de code. La condition préalable à l'apparition des plateformes no-code était l'impossibilité de mettre en œuvre des idées. Il y a une idée, mais il n'y a pas de possibilité de la réaliser, il n'y a pas de ressources, et il n'y a pas assez de personnes qui peuvent le faire. Il est difficile de trouver un spécialiste qualifié. Les programmeurs inexpérimentés peuvent faire échouer tout le projet : ils ne font pas de révision du code et ne vérifient pas la qualité et le style de la programmation. Tout cela conduit à des erreurs, qu'il n'est pas toujours possible de corriger ici et maintenant.

Les entreprises ne disposent pas toutes de budgets importants et d'une équipe de développeurs, de concepteurs UX, d'analystes, de chefs d'équipe et d'architectes système. Oui, c'est formidable lorsque chacun a un domaine de responsabilité. Mais vous n'avez peut-être pas besoin d'une équipe de 20 personnes pour votre demande. Et le problème le plus courant après l'inexpérience des candidats est leur capacité à compliquer les projets. Les développeurs ont du mal à fixer des échéances claires. Un mois de travail convenu se transforme en trois mois, des défauts apparaissent, et à la fin, vous entendez "ça ne marchera pas, il faut le refaire".

Les outils no-code mettent fin à ces douleurs, offrent des solutions rapides et permettent à chaque utilisateur de PC de profiter d'une telle plateforme.

Les utilisateurs sont principalement séduits par :

Les économies de coûts - un abonnement mensuel pour la plupart des outils est plusieurs fois moins cher que le salaire d'une équipe de programmation ;

Le gain de temps et les résultats rapides - la première version du produit est prête en quelques semaines ;

Moins de routine - les outils prennent en charge l'accomplissement de tâches de type unique et déchargent les développeurs ;

Minimisation des erreurs - la plate-forme génère le code par elle-même ; tous les processus sont automatisés, ce qui réduit le nombre d'erreurs.

Ces avantages évidents augmentent la demande de tels outils, ce qui entraîne l'apparition de nouvelles solutions sur le marché. Le domaine d'application s'élargit également - des services sont disponibles pour la création de sites web et d'applications (Adalo et Glide), les intégrations (Zapier et Integromat) et la gestion de bases de données (Airtable), les boutiques en ligne (Ecwid) et les jeux, et bien plus encore.

Qui utilise no-code et comment ?

Le no-code a des dizaines d'utilisations. Les outils sont utilisés pour le lancement rapide de nouveaux produits et de MVPs. Le no-code est utilisé pour le lancement d'applications web ou mobiles, pour tester rapidement les hypothèses de vente, les performances et la réponse du public à un coût minimal. Les organisations créent souvent des outils de travail internes, leur propre CRM, des listes de contrôle et des panneaux d'administration pour les employés de l'entreprise. Les start-ups informatiques sont parmi les premières à mettre activement en œuvre des outils no-code pour lancer des tests de produits à faible coût.

Les entreprises créent plus souvent des outils internes pour leurs équipes. Un exemple frappant est le constructeur Power Apps de Microsoft, qui a déjà pénétré le grand marché. Les spécialistes du marketing utilisent le no-code pour mettre en œuvre de petits projets et recueillir des analyses et des commentaires à partir de données. Les concepteurs se transforment rapidement en développeurs, en utilisant, par exemple, Webflow, où l'on peut transférer la mise en page depuis Figma et Sketch. Et, bien sûr, des développeurs. Après tout, la création de telles plateformes ne vise pas à les remplacer complètement. L'objectif principal est de simplifier tous les processus et de réduire les erreurs dues au facteur humain. Au contraire, aucun code ne peut être considéré comme une autre industrie pour développer et acquérir de nouvelles compétences. De telles plateformes suffisent pour transformer une idée en produit, le présenter aux partenaires, à l'équipe et à l'utilisateur potentiel et le tester.

Toutes les plateformes ne sont pas universelles, et vous devrez chercher différentes solutions pour résoudre divers problèmes. Mais comme partout ailleurs, il y a une exception. Et ici, nous voulons présenter le projet de développement AppMaster.io.

Qu'est-ce qu'AppMaster.io, et en quoi diffère-t-il des autres outils ?

La plateforme AppMaster.io est un outil complet sans code visant à créer des produits complexes, en les distinguant de leurs homologues. AppMaster.io est construit sur une interface drag&drop mais permet la personnalisation grâce à un éditeur de processus métier. La plateforme n'est pas basée sur des modèles prêts à l'emploi et ne limite pas les utilisateurs aux fonctions fournies. Toute idée peut être facilement créée grâce à des blocs visuels.

AppMaster.io fonctionne avec les trois parties principales qui composent tout projet :

Backend (ou applications côté serveur)

Applications Web

Applications mobiles

Comment la plateforme peut-elle aider et en quoi diffère-t-elle ?

La principale caractéristique d'AppMaster.io : la plateforme génère le code source à la place du développeur à 22 000 lignes par seconde, ce qui permet à l'utilisateur d'obtenir l'application avec le code source et la documentation. C'est loin d'être à la portée d'un programmeur. Un autre avantage est la possibilité de voir l'interface de l'application et de suivre les changements en temps réel. Vous pouvez même commencer par la partie visuelle de l'application et réfléchir à la logique et à la liaison des éléments par la suite. AppMaster.io vous permet de vous intégrer à divers services via des modules. La plateforme compte plus de 40 modules - de l'authentification à l'imagerie en passant par la cryptographie, et cette liste ne cesse de s'allonger.

Les applications écrites par AppMaster.io ont de bonnes performances. Elles sont construites sur un backend unique. Par exemple, vous créez une application de livraison de produits où un seul backend est développé. Deux applications - une pour le client et une pour le vendeur - fonctionneront avec un seul backend. Vous ne serez pas lié à la plateforme en permanence. Lorsque vous décidez de vous déconnecter de la plateforme, vous pouvez récupérer le code source et continuer à travailler sur le projet vous-même.

AppMaster.io réduit les bugs par un facteur de dix. Pour toute petite modification - ajout d'une nouvelle fonction ou d'un nouvel élément ou remplacement de liens - le code de l'application sera généré et mis à jour intégralement. Cela rend la plateforme différente de l'approche d'un développeur, qui apporterait des changements à une certaine partie du code, risquant de casser quelque chose et conduisant à une dette technique importante au fil du temps.

Est-il facile de travailler avec AppMaster.io ?

Le processus de travail est construit sur six étapes principales :

Création d'une structure de données à l'aide d'outils visuels.

Inclusion de modules pour les cas d'affaires courants.

Ajout de la logique d'affaires en utilisant l'éditeur de processus d'affaires.

Mise en place d'un panneau d'administration généré automatiquement dans l'application web.

Conception de l'application mobile.

Publication.

Un espace de travail doté d'une interface conviviale est fourni pour chaque étape. Dans le concepteur de modèles de données, les bases de données sont conçues et les connexions entre elles sont configurées. Il existe également un éditeur distinct pour les processus métier. Vous y construisez la logique de votre application en utilisant uniquement des blocs visuels et pas une seule ligne de code.

Dans la section endpoints, l'utilisateur peut personnaliser l'interaction entre les côtés client et serveur de l'application en utilisant l'API REST. Dans l'App Designer, les applications (mobiles et web) sont créées - leurs interfaces sont conçues. Même si AppMaster.io est conçu pour les utilisateurs professionnels, il est plus compliqué de travailler avec lui que ses homologues. Comme nous l'avons dit, la plateforme est conçue pour des solutions plus complexes avec une logique d'entreprise étendue. La construction d'une hiérarchie de programmes sera plus facile avec un bagage technique.

Bien sûr, vous pouvez comprendre l'outil par essais et erreurs, en étudiant la documentation ou en utilisant le support. Le service propose un service de coopération avec l'un des spécialistes de l'équipe AppMaster pour vous aider dans votre futur projet.

Que pouvez-vous créer ?

AppMaster.io se concentre sur la création de solutions complexes : des applications avec une partie côté serveur, une interface multifonctionnelle, une logique d'entreprise étendue, l'accès au matériel, l'intégration avec d'autres applications, la possibilité d'être hébergées sur le cloud et les serveurs d'entreprise, et d'autres caractéristiques spéciales. La plateforme développe des applications mobiles natives qui obtiennent des écrans et une logique à partir du backend généré en temps réel. Cela vous permet de modifier la conception et le fonctionnement d'une application déjà publiée sans avoir à la publier à nouveau. Il suffit de republier le backend, et l'utilisateur final obtient immédiatement l'application mise à jour.

Avec cet outil sans code, il est possible de créer des logiciels pour des besoins internes, tels que des programmes d'assistance à la clientèle, des logiciels de vente et de suivi, et des bases de données internes. Populaire, il permet de créer des trackers de tâches, des systèmes CRM, des applications ERP et des programmes de collecte et de tri automatiques de données. AppMaster.io est également adapté à la création de solutions axées sur le client, mais peut nécessiter l'utilisation de services supplémentaires.

Supposons que vous construisiez des applications pour des entreprises clientes. Dans ce cas, AppMaster.io est votre meilleur choix : backend généré en Go (Golang), excellentes performances des applications serveur avec la possibilité de compiler sous Windows, Linux et macOS, prise en charge de clusters comme Kubernetes et Docker Swarm, health-monitor intégré, logger Zap et travail avec le SGBD PostgreSQL. Si vous avez la tâche de construire une petite page d'atterrissage, par exemple, ou un programme sans logique complexe et de calcul sur une charge lourde, il est préférable de se tourner vers des analogues simplifiés et étroitement ciblés.

Quel est l'avenir du no-code ?

No-code est actuellement dans une phase de développement active, ce qui signifie qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Les utilisateurs doivent donc se préparer à des limitations que seul le développement au sens classique du terme peut compenser. Le no-code ne convient pas à tous les besoins. Il est essentiel de comprendre votre tâche et d'étudier les possibilités de l'outil avant de travailler. Utilisez le no-code pour élaborer des cartes de clients, tester des hypothèses et automatiser le travail. Et pour amener le no-code sur le marché des entreprises, tournez-vous vers les plates-formes à code compilable et les SGBD de niveau entreprise, ce qu'est AppMaster.io, selon ses auteurs. Le flux est-il une menace pour les développeurs ou un outil supplémentaire dans leur arsenal pour créer de meilleurs produits ? Cela dépend de votre approche. Mais n'oubliez pas que les plateformes sans code doivent aussi être créées par quelqu'un.