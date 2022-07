Le développement sans code est une technique qui permet aux utilisateurs de créer des programmes sans écrire aucune ligne de code. Il s'agit d'une forme de programmation visuelle basée sur le constructeur visuel glisser-déposer.

Histoire courte

Le phénomène du no-code, devenu tout récemment à la mode, a en fait commencé son développement dans les années 90. Les premiers outils innovants sans code étaient Dreamweaver, qui est toujours produit par Adobe, et Frontpage, qui faisait autrefois partie des applications Microsoft Office. Les deux plates-formes ont été créées en tant qu'éditeurs HTML, même si travailler avec elles nécessitait des connaissances en programmation, certaines étapes ont été automatisées.

Résolution de problèmes avec les plates-formes sans code

Aujourd'hui, les possibilités des plates-formes sans code ont considérablement augmenté. Avec la demande croissante, il existe un large éventail de plates-formes pour créer des programmes, des sites Web et des systèmes. Cette croissance est due à de nombreux problèmes courants que le développement sans code résout.

Premièrement, les plates-formes sans code résolvent le problème de la pénurie de programmeurs sur le marché et de l'offre limitée de compétences. Le développement sans code permet à des personnes de différents domaines de créer des programmes avec une idée pour démarrer une entreprise ou améliorer les processus existants sans impliquer de programmeurs.

Deuxièmement, sans code est rapide. Le développement par glisser-déposer d'éléments visuels prend beaucoup moins de temps que l'écriture de code complet.

Troisièmement, les programmeurs auront beaucoup plus de temps pour travailler sur des projets complexes et vraiment intéressants si des plates-formes sans code les remplacent dans l'exécution des processus de routine.

Le futur le plus proche

Les plateformes sans code ne sont toujours pas un outil universel et ne peuvent pas remplacer complètement les développeurs. Cependant, à l'avenir, il y aura beaucoup plus de plates-formes avec plus de fonctionnalités qui deviendront la norme pour une utilisation quotidienne.

Qu'est-ce qu'Appmaster.io a déjà réalisé ?

Appmaster.io est l'une des nouvelles plateformes sans code. L'idée centrale de sa création était la multifonctionnalité afin que les applications développées sur la plate-forme ne soient pas limitées en capacités. Par conséquent, Appmaster.io permet aux utilisateurs de travailler avec le frontend et le backend, de créer des processus métier, d'intégrer l'application à d'autres services et de modifier l'apparence de l'application à l'aide d'un concepteur visuel. La plate-forme elle-même générera le code source de l'application finale, ce qui la rendra indépendante et indiscernable des applications créées traditionnellement.

