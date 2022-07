De nombreuses entreprises mettent en œuvre des logiciels de CRM dans leurs opérations quotidiennes, car il s'agit d'un outil essentiel pour stimuler les ventes et faire évoluer l'entreprise. Heureusement, il existe des tonnes d'options disponibles. Vous pouvez choisir une application CRM de n'importe quelle puissance et à n'importe quel prix. Le seul inconvénient est leur diversité. Il serait difficile de mettre en œuvre un logiciel prêt à l'emploi pour vos besoins spécifiques. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises créent des logiciels de CRM personnalisés. La plupart d'entre elles ont trouvé le moyen idéal d'y parvenir en un rien de temps : utiliser les outils sans code. Les outils Zoho Creator ou AppMaster.io se concentrent sur la création de logiciels d'entreprise puissants sans écrire une seule ligne de code. Nous partageons ici quelques conseils sur la création d'un CRM personnalisé en un rien de temps en utilisant uniquement la plateforme AppMaster.io.

Une revue rapide du CRM

Avant de nous plonger dans les détails du développement, décrivons brièvement le CRM. La gestion de la relation client ou CRM est une technologie ou un logiciel utilisé pour gérer les relations et les interactions entre l'entreprise et ses clients. L'objectif de l'application est simple : elle permet d'améliorer les relations, de stimuler les ventes et de développer l'entreprise. Avec un CRM bien développé, vous pouvez rester en contact avec les clients et les aider et les soutenir dans leur parcours jusqu'au point de vente. Le logiciel CRM est un outil de gestion efficace et précieux qui aide à gérer les contacts, à attirer des prospects, à établir des relations solides avec les clients et à développer les ventes.

Pourquoi construire un CRM personnalisé ?

Le CRM est un outil indispensable pour toute entreprise qui vise à établir et à maintenir des relations solides avec ses clients. Mais que faire si vous ne souhaitez pas intégrer un logiciel prêt à l'emploi ou si vous n'avez tout simplement pas les moyens de l'acheter ? Vous voulez peut-être mieux contrôler les données ? Mais vous ne voulez pas consacrer du temps et des ressources au développement ? Comme nous l'avons dit précédemment, les applications préfabriquées ne sont pas toujours adaptées à votre entreprise. Elles peuvent contenir de nombreuses fonctionnalités inutiles que vous n'utiliserez pas mais pour lesquelles vous devrez payer.

C'est pourquoi la construction d'une application CRM personnalisée est plus pratique et ne comprend que les fonctionnalités dont votre équipe a besoin. Le plus grand avantage d'une solution personnalisée est la possibilité de contrôler comment tout fonctionne et de tirer le maximum de valeur de l'app de gestion. Vous obtiendrez la flexibilité souhaitée et pourrez développer l'application en fonction de la croissance de votre entreprise. Il n'y aura pas de nécessité de changer de logiciel quand il y a un changement à l'intérieur des opérations internes de l'entreprise.

Les avantages de l'utilisation d'un CRM personnalisé

L'utilisation d'un CRM personnalisé est très bénéfique pour les entreprises.

1. Un contrôle total sur les données. Vous savez précisément comment les données sont reçues et quel type de données vous obtenez, car vous spécifiez ces détails dans les formulaires. Il peut s'agir de coordonnées ou d'autres informations personnelles sur le client.

2. Adaptation aux besoins de l'entreprise. Construire un CRM personnalisé signifie inclure uniquement les fonctionnalités dont vos employés ont besoin. En tant que créateur de l'application, vous pouvez préparer le pipeline du client et, en fonction de celui-ci, élaborer la liste des fonctionnalités et les détails des données dont vous aurez besoin dans votre CRM.

3. Pas besoin de dépenser de l'argent pour des licences de logiciels coûteuses. Vous pouvez faire des ventes et ne pas vous inquiéter qu'elles couvrent vos dépenses de licences et de mise en œuvre du logiciel, ce qui n'est pas bon marché. En outre, la construction d'une application personnalisée aidera à transformer les prospects en clients payants et à augmenter les ventes avec des instruments de vente efficaces à portée de main.

4. Démarrage rapide et facile. Le temps est l'un de vos principaux atouts. Construire une application CRM personnalisée sans codage vous fera gagner des semaines de développement. Le processus de mise en œuvre du logiciel sera beaucoup plus facile, ce qui vous permettra de commencer à travailler avec le système immédiatement.

Comment créer un CRM personnalisé sans codage

Ne compliquez pas le processus de construction d'un CRM personnalisé. Vous pouvez économiser du temps et de l'argent en utilisant diverses options logicielles sans codage pour construire un CRM personnalisé. Il existe de nombreuses options disponibles pour construire une application CRM personnalisée. De nombreux propriétaires d'entreprises ont trouvé un moyen simple de créer un CRM personnalisé. Ils utilisent des outils tels que Zoho Creator. Zoho Creator est un instrument parfait qui comprend des applications commerciales prêtes à l'emploi, dont tous les détails peuvent être adaptés à vos besoins. La plate-forme low-code a choisi la direction des affaires, ce qui en fait une option idéale pour la construction d'un CRM personnalisé. En outre, Zoho fournit de nombreux outils et informations précieux pour les entreprises sur la construction de solutions commerciales personnalisées.

Nous avons choisi une autre voie et nous aimerions vous proposer de minimiser l'effort et de construire un CRM avec l'instrument no-code AppMaster.io. AppMaster.io a plusieurs avantages qui rendent la construction de CRM plus efficace. Les deux fonctionnalités les plus puissantes de la plate-forme sont le concepteur de modèle de données et l'éditeur de processus d'affaires. Ce sont les aspects critiques d'un CRM bien conçu, car vous avez besoin d'une base de données robuste et d'une logique commerciale flexible adaptée aux processus organisationnels.Voyons plusieurs étapes simples que vous devez suivre si vous prévoyez de construire une application CRM personnalisée.

Créer une base de données

Les données sont la partie la plus importante du logiciel CRM. Les informations soumises via les formulaires doivent être bien organisées et vous aider à construire la communication avec le client. Ainsi, la première du développement est la création d'une base de données. En pratique, il y aura deux types d'utilisateurs en interaction : les clients et les membres de votre équipe. Veillez donc à développer des formulaires pour les deux. Les formulaires doivent comporter tous les champs nécessaires, du nom aux détails de la vente. Vous devez comprendre qui sont les prospects et analyser leur comportement et leurs intentions.

Toutes les informations soumises via les formulaires sont stockées dans la base de données. Ces informations sont un atout crucial que vous utiliserez pour gérer les ventes et les prospects. Elle contient les coordonnées, les données des clients et les comportements d'achat. Par exemple, dans AppMaster.io, un concepteur de modèle de données permet de construire une base de données en utilisant uniquement des blocs visuels. Il suffit de les faire glisser sur le canevas, de créer autant de modèles de données que vous le souhaitez et de définir les champs et les relations entre eux.

Définir les fonctionnalités

Lors de la création d'un CRM personnalisé, vous devez inclure toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement les données fournies par les clients. L'une des étapes les plus critiques est celle où vous définissez les fonctionnalités du CRM. Certaines des fonctionnalités à prendre en compte sont :

1. Les informations de contact. Les coordonnées sont vitales. Tant que le CRM vous aide à entrer en contact avec des clients potentiels et à transformer des prospects en clients payants, vous devez savoir comment les contacter.

2. Historique des achats. Ces données peuvent vous aider à suivre les produits ou services que vos clients ont achetés dans le passé et combien ils ont dépensé. Ainsi, tout client aura un profil où vous pourrez trouver tout ce qui concerne ses achats. En outre, les données devraient inclure des détails sur la façon dont le client a trouvé votre marque et à quel moment la décision d'acheter le produit a été prise.

3. intégrations . Les logiciels CRM sont souvent connectés aux réseaux sociaux pour analyser les contacts ou aux passerelles de paiement pour le suivi des transactions. Les intégrations tierces dans le CRM peuvent aider à automatiser les tâches et à rendre les données plus accessibles.

4. Historique des interactions. Vous pouvez identifier plus efficacement les opportunités de vente et fournir un meilleur service lorsque vous suivez les interactions avec les clients. Ici, vous devriez obtenir des informations sur l'interaction client-employé pour évaluer l'expérience des deux côtés.

5. Les entonnoirs de vente. Les entonnoirs de vente attirent les prospects et stimulent vos ventes. Il est utile de suivre et de surveiller toutes les activités et campagnes promotionnelles via le CRM. Construisez des formulaires pour les campagnes afin de transmettre toutes les données à votre CRM. Ainsi, vous pouvez catégoriser les détails fournis et mieux construire les futures campagnes.

6. Rapports et tableau de bord analytique. Le CRM est un instrument d'analyse. Le tableau de bord est ce que vous devez ajouter à l'application. Pour obtenir le rapport complet et bien détaillé, il faut d'abord construire des formulaires qui lui correspondent. Par exemple, vous aurez besoin des statuts des leads pour mettre à jour leurs mouvements dans le pipeline de vente. Ajoutez uniquement les statuts correspondant au parcours client que vous avez développé. N'hésitez pas à ajouter des balises et d'autres détails pour évaluer la conversion des leads de manière appropriée.

Il convient de mentionner qu'AppMaster.io permet de créer facilement toutes les fonctionnalités énumérées. Avec sa fonctionnalité API, vous pouvez librement ajouter n'importe quelles intégrations ; avec l'éditeur de processus d'affaires robuste, vous pouvez construire des processus opérationnels de n'importe quelle complexité, séquence et flexibilité.

Créer une hiérarchie d'utilisateurs

Facilitez la tâche de l'équipe et donnez accès à des données spécifiques en fonction du rôle de l'utilisateur. La hiérarchie des utilisateurs dans le système peut protéger l'entreprise des erreurs et des fuites de données. De plus, tous les processus auront une structure claire où un employeur individuel sera responsable d'une tâche particulière et ne pourra pas envahir l'interaction avec un client.

Conclusion

Résumons: