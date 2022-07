Comment construire une base de données cloud bien structurée : Guide étape par étape

Tout autour du globe devient numérique, et le flux de travail passe en ligne par une base de données en nuage. Si vous voulez traiter et gérer efficacement les informations du client, comme le contact ou le nom du client, et garder le travail trié et organisé, la construction d'une base de données cloud bien structurée sera utile. Pour concevoir une base de données, vous devez comprendre l'exigence et le but de la construction d'une base de données. La collecte des informations nécessaires est obligatoire avant de construire une base de données en ligne. Les données peuvent être recueillies par le biais d'entretiens et de l'analyse des formulaires commerciaux. Dressez la liste des types de données que vous souhaitez stocker, comme le nom, l'adresse, le nom du produit, etc. Cela vous aidera plus tard à identifier facilement les choses et les personnes par leur nom et leur adresse.

Structure de la base de données

Pour configurer la représentation visuelle de votre base de données cloud, il est nécessaire de comprendre la structuration des bases de données relationnelles. Lors de la structuration d'une base de données, les données connexes sont organisées et regroupées dans une table. La table se compose de lignes et de colonnes comme une simple feuille de calcul. La liste des informations est ensuite ajoutée aux tables triées par son entité comme les produits, les ventes, le nom et les commandes.

Les lignes des tables de la base de données sont connues comme des enregistrements qui conservent les informations sur quelque chose ou quelqu'un, comme un produit ou un client. Alors que les colonnes sont connues comme des attributs qui contiennent les informations d'un seul type comme le contact du client. Le type de données approprié est attribué à l'élément d'information ou à la colonne spécifique pour assurer la cohérence des données. Les tables ne sont pas directement ajoutées au diagramme de la base de données. Les données apparaissent sous la forme de boîtes avec le titre qui les décrit.

Qu'est-ce que la normalisation des données ?

La normalisation des données est le processus qui fournit une approche structurée pour organiser la base de données. La normalisation des données vous aidera à réduire la mise en sac des données et à vous assurer que seules les informations connexes sont ajoutées à la table. La normalisation des données réduit la redondance des données lors de l'ajout, de l'élimination ou de la mise à jour des données. Une base de données normalisée permet à l'application d'exécuter facilement des flux de travail simples et complexes sans générer d'enregistrements difficiles à manipuler. Les bases de données ne bénéficient pas seulement de la normalisation des données, mais sont également des créateurs d'applications. Il y a trois étapes de normalisation des données à travers lesquelles vous pouvez construire une base de données normalisée.

Ajouter une clé primaire à une table de base de données

Une clé primaire unique est nécessaire à avoir tout en construisant une base de données ou une normalisation des données. Chaque base de données contient une clé pour représenter chaque ligne différemment. Cela aidera à construire des relations dans la base de données. Ces relations peuvent être de type un à un, un à plusieurs, ou plusieurs à plusieurs. La clé primaire pourrait être un arrangement de caractères uniques ou n'importe quel ID numérique.

Séparer la base de données en tables simples et petites

Séparer la base de données en petites tables est considéré comme la meilleure pratique. L'ajout d'informations fonctionnellement dépendantes dans leurs tables avec leur clé primaire est préférable pour la normalisation des données. La création de différentes tables pour contenir les informations nécessaires réduit la redondance des données dans l'entrée des données normalisées.

Configurer les relations entre les différentes tables

Lorsque vous avez créé deux tables distinctes d'informations sur les clients et les commandes, cela ouvrira la voie à la création de relations un à plusieurs. La table des clients peut être utilisée comme une table mère qui contient des informations sur les clients, comme le contact du client ou son âge. La table des commandes peut être utilisée comme table enfant. Cela permettra à un seul client d'avoir plusieurs commandes. Les relations dans la table normalisée sont décrites comme des relations un-à-un, un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs.

Relation un-à-un

La relation est dite un-à-un lorsqu'il existe une instance de l'entité A, et une instance de l'entité B. La relation un-à-un implique que vous combinez les informations de deux tables en une seule table normalisée. S'il y a des données facultatives dans la table des commandes normalisées contenant la description et qui sont vides pour de nombreux enregistrements. Vous pouvez déplacer les données facultatives vers leur table, en supprimant l'espace qui améliore également les performances de la base de données.

Relation un à plusieurs

Lorsque l'enregistrement dans l'une des tables normalisées est lié à plusieurs entités de l'autre table normalisée, la relation un à plusieurs est construite. Par exemple, si un client a commandé plusieurs produits, la relation un-à-plusieurs sera établie. Pour construire cette relation, ajoutez la clé primaire comme attribut dans l'autre table d'un côté de la relation. Présenter la clé primaire dans une autre table est connu comme une clé étrangère.

Relation many-to-many

Lorsque plusieurs entités d'une table sont associées aux multiples entités d'une autre table, alors la relation many-to-many est construite. Par exemple, cela peut se produire dans le cas d'un étudiant et d'une classe, car un étudiant peut assister à plusieurs classes et une classe a plusieurs étudiants. T n'est pas possible d'implémenter directement cette relation dans la base de données au lieu de cela, vous devez la diviser en différentes relations de un à plusieurs.

Règles de normalisation des données

Pour avoir une base de données normalisée, il existe des règles spécifiques de normalisation qui assurent une présentation et une organisation parfaites de vos données.

Première forme normale. La première forme normale est représentée par 1NF. Elle spécifie que chaque cellule du tableau doit contenir une seule valeur au lieu d'avoir une liste de valeurs. De plus, il ne doit pas y avoir d'attributs répétés ou liés.

Deuxième forme normale. La deuxième forme normale est représentée par 2NF. Elle se concentre sur les attributs qui dépendent entièrement de la clé. Les attributs doivent être directement associés à la clé, et non par le biais d'un attribut indirect.

Troisième forme normale.La troisième forme normale (c'est-à-dire 3NF) ajoute l'exigence selon laquelle chaque colonne non clé doit être indépendante d'une autre colonne. Si la valeur d'une colonne non clé est modifiée, la valeur de l'autre colonne doit rester la même ; sinon, la règle de la troisième forme normale ne sera pas satisfaite.

FAQs

Comment crée-t-on une base de données en nuage ?

La construction d'une base de données en nuage est la procédure de normalisation des données. Grâce à ce processus, les données sont organisées d'une manière planifiée que nous appelons les données normalisées. Il bénéficie non seulement de la normalisation des données, mais aussi en tant que constructeur d'applications. Tout d'abord, l'exigence de normalisation des données consiste à trier les informations que vous souhaitez ajouter à la base de données. Les données triées contiennent toutes les données essentielles ajoutées aux tables caractérisées comme des tables de clients ou de commandes. La création de tables avec des clés spécifiques pour des entités spécifiques permet d'identifier et de comprendre le contenu disponible dans les tables. Avec le développement des tables, vous pouvez établir des relations dans une base de données en nuage qui pourraient être des relations un à un, un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs.

Comment structurez-vous les données dans une base de données ?

Les données sont structurées dans la base de données sous forme de tableaux qui comprennent des lignes et des colonnes. Les lignes des tableaux sont appelées enregistrements et contiennent des informations sur les clients ou les commandes. Dans le même temps, les colonnes du tableau sont appelées attributs qui contiennent des informations sur les clients ou les commandes comme les tableaux de commandes. Les bases de données SQL en ligne ou les fichiers Excel pourraient être considérés comme un exemple.

Google dispose-t-il d'une base de données relationnelle ?

Google possède trois options de base de données relationnelle qui incluent Cloud SQL, Cloud Spanner et Bare Metal Solution. Cloud SQL fournit des bases de données gérées sur Google qui réduisent les coûts de maintenance et fournissent des sauvegardes automatisées et une gestion de la capacité de stockage. Cloud spanner est spécifiquement conçu pour assister les bases de données relationnelles à une échelle non relationnelle. En comparaison, la solution bare metal fournit du matériel pour exécuter des charges de travail spécifiques sur le cloud Google.

Gogle propose-t-il une base de données ?

Google dispose d'une plateforme qui fournit des systèmes de base de données uniques en leur genre. La base de données en ligne possédée par le cloud Google est Cloud SQL, Cloud Spanner et Bare Metal Solution.