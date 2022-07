Le modèle de développement rapide d'applications (Rad) est un modèle de développement qui favorise le prototypage rapide et le retour d'information immédiat par rapport aux cycles de développement et de test longs et fastidieux. Avec l'aide des modèles de développement rapide d'applications, les programmeurs peuvent effectuer plusieurs itérations et modifications du logiciel en peu de temps sans avoir à recommencer depuis le début à chaque fois. Cela contribue à garantir que le résultat final est davantage axé sur la qualité et est en phase avec les besoins des utilisateurs finaux.

Le modèle en cascade était autrefois la technique la plus courante pour le développement de logiciels. L'approche en cascade typique du développement de logiciels met fortement l'accent sur une planification méticuleuse. Pourtant, elle offre une flexibilité relativement limitée pour l'incorporation de l'apport des clients à différentes étapes du processus de développement. Il en résulte fréquemment que le client émet des idées, ce qui oblige à refaire la phase de développement depuis le début. Le modèle de développement rapide d'applications corrige tous les défauts inhérents à l'approche en cascade.

Modèle de développement rapide d'applications

Au début, Barry Boehm, James Martin et un certain nombre d'autres personnes ont reconnu que les pratiques d'ingénierie conventionnelles n'étaient pas nécessaires pour développer des logiciels. Ce n'était pas une ressource solitaire qui exigeait un arrangement prédéterminé de composants. Il peut être façonné de la manière qui convient le mieux aux exigences de l'utilisateur.

Au début, le modèle de développement rapide d'applications était organisé selon le modèle en spirale, dans lequel un ou plusieurs modèles de développement étaient utilisés pour travailler sur un projet ou un développement logiciel spécifique. Il est différent des autres modèles.

Le développement rapide d'applications (Rad) a évolué au fil du temps. Il a adapté sa structure pour remplir les conditions préalables de la période tout en adhérant aux principes fondamentaux de sa croissance.Le terme Rad signifie modèle de développement rapide d'applications est un modèle qui est capable de produire des prototypes à un rythme rapide. Suite à cela, le consommateur offre ses commentaires sur les prototypes, ces commentaires étant analysés et utilisés pour modifier le afin de mieux répondre aux exigences du consommateur.

Principales étapes du développement rapide d'applications

Le développement rapide d'applications ou modèle Rad peut être décomposé en quatre parties distinctes. Voici un aperçu de ces étapes:

Spécifier les exigences nécessaires

Les membres de l'équipe de projet, y compris le gestionnaire, les membres du personnel informatique et les utilisateurs, se réunissent tous pour définir les objectifs, qui comprennent la nécessité du projet, la portée du projet, les difficultés potentielles qui peuvent se développer, ainsi que les cibles et les besoins du projet. Afin de maintenir l'adaptabilité du projet, le processus de développement veille à ce que les limites des exigences restent larges.

Input de l'utilisateur

Pendant la deuxième phase du processus de développement, des prototypes sont créés conformément aux spécifications fournies par une équipe comprenant à la fois des développeurs et des utilisateurs finaux. On s'attend à ce que cette phase se déroule continuellement, pendant laquelle le consommateur utilisera le logiciel afin d'offrir un retour d'information au développeur. D'autres modèles n'obtiennent souvent les commentaires des utilisateurs qu'au début et à la fin du cycle de développement.

Construction



La phase de construction et les commentaires des utilisateurs travaillent ensemble pour créer le produit final du développement de l'application ou du modèle rad. Pendant la phase de construction, le retour d'information fourni par l'utilisateur pendant la phase de saisie de l'utilisateur est pris en considération. Le codage et les tests sont les approches typiques adoptées pour y parvenir. La phase de construction et la phase de saisie de l'utilisateur se poursuivront jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne un point de satisfaction avec les résultats.

Finalisation

Juste après la fin de la phase de contribution de l'utilisateur et de la période de construction, et en supposant que l'utilisateur est pleinement satisfait du produit fini, la phase suivante consiste à le finaliser. Le produit reçoit sa touche finale grâce à des activités telles que les tests et la formation qui sont effectués. Après que le produit a été livré au consommateur, il subit des tests pour voir combien de temps il durera et quelle sera sa stabilité.

Quand utiliser les modèles Rad (Rapid Application Development)



Lorsqu'il y a moins de temps disponible pour la création du produit, par exemple en l'espace de quelques jours, on utilise le modèle Rad (Rapid Application Development).



Il est utilisé lorsqu'une décision a déjà été prise sur les livrables et les exigences.



Les modèles de développement rapide d'applications (Rad) peuvent être utilisés lorsque l'utilisateur final ou le client a la possibilité de participer à toutes les phases du cycle de vie du produit ; on parle alors de " participation du client ou de l'utilisateur ".



Il peut être utilisé dans le cas où le budget est suffisamment important ; il sera possible d'embaucher des concepteurs. Pour développer des codes avec des outils automatisés, qui demandent un budget plus important, il est nécessaire de disposer d'un budget plus important.



Projets pour lesquels le RAD est le mieux utilisé

Le modèle de développement rapide d'applications (Rad) est particulièrement utile pour concevoir des logiciels qui sont motivés par les besoins de l'interface utilisateur, bien que ce ne soit pas la seule application pour laquelle il peut être utilisé. Les outils qui sont utilisés pour créer des interfaces graphiques sont fréquemment appelés outils de développement rapide d'applications (rad).

Comment le RAD est différent?

Le processus de développement de logiciels à l'aide du modèle de développement rapide d'applications diffère considérablement des approches utilisées par d'autres modèles de développement de logiciels. Le temps consacré au développement dans un projet cadre RAD est nettement inférieur à celui consacré aux projets utilisant d'autres modèles.

Avantages du modèle de développement rapide d'applications (Rad)

Voici une liste des principaux avantages de la méthodologie de développement d'applications :