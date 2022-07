Le nombre moyen de personnes employées aux États-Unis a tendance à passer environ 1/4 de son quart de travail à traiter des emails. Les statistiques pour 2019 montrent que le nombre mondial de personnes qui ajoutent une adresse électronique comme contact est désormais de 3,9 milliards. La dynamique actuelle a modifié la chaîne d'approvisionnement, et la plupart des individus choisissent de travailler à domicile. De plus, cette orientation a créé un changement dans l'utilisation des emails. Les gens ont tendance à se contacter davantage par le biais des emails, même avec ce changement intense dans la demande d'emails. Nous avons tendance à être incapables de faire face à l'étiquette de l'email et à la façon de générer un éthiquement.

Non seulement la quantité intense d'emails avec des sujets de marketing étant partagés mettant les gens dans une position où ils ont tendance à ignorer les erreurs inutiles. Ces erreurs mineures conduisent à des erreurs telles que des problèmes de conformité. Ces questions peuvent s'avérer être votre conséquence professionnelle importante. Dans cet article, nous allons discuter de cinq étiquettes de base des e-mails que chaque individu doit connaître avant de répondre à toute requête de son client :

Comment être intelligent dans la communication professionnelle ?

Les compétences en communication jouent un rôle important dans l'invention de votre vie professionnelle et personnelle. Si vous voulez, vous . Appartenances soient collaboratives avec vous, vous devez mener une communication efficace. Cela ne peut se faire que lorsque vos messages sont clairs et concis. Assurez-vous de concevoir des objectifs intelligents et de développer ce qui est réaliste et axé sur les défis qui sont personnels à votre organisation. Cela vous donne la capacité de suivre l'étiquette des courriels.

Améliorer les compétences de rédaction pour les mémos et les courriels



Supposons que vous voulez améliorer la qualité de rédaction de votre courriel. L'objectif principal doit être de définir un objectif SMART. Pour l'étiquette des e-mails, vous devez définir les grandes lignes de l'idée qui sous-tend votre e-mail. Votre objectif devrait être de rédiger des phrases concises dans vos e-mails si vous faites de cette habitude une forme d'écriture. Vos objectifs ne peuvent être spécifiques et mesurables que si vous avez décidé au préalable de cette stratégie. L'étape initiale pour ce faire est de développer un critère qui aide à évaluer votre processus d'écriture.

Utiliser une adresse email professionnelle



La plupart du travail des appareils nécessite que vous ajoutiez une adresse email. Par conséquent, l'importance d'une adresse électronique professionnelle ne peut être intensifiée. Toute personne dirigeant une entreprise doit s'assurer que ses e-mails ne sont jamais supprimés. Si vous voulez éviter toute circonstance de ce mot, vous devez créer un compte sur une adresse non marquée ou non descriptive.

Chaque fois que vous travaillez avec une entreprise, nous vous faisons enregistrer concernant l'entreprise pour envoyer une réponse personnalisée à votre public. Tous les accès connexes vous sont fournis concernant les données, les droits de l'homme, etc. Nous vous suggérons d'utiliser cet e-mail à tout moment. Surtout si vous faites du marketing B2B, assurez-vous que votre email professionnel a votre nom attaché et une ligne d'objet afin que votre consommateur final sache à qui il s'adresse.

Ajouter une signature d'email professionnelle



Avoir une signature professionnelle sur votre email peut ajouter des taux de retour sur investissement. Si vous vous engagez activement dans des campagnes de marketing, vous serez en mesure de diriger l'entreprise. Une signature et un sujet fournissent à votre utilisateur final des informations de base sur l'entreprise.

Parfois, les gens ont tendance à ajouter leurs slogans ou leurs accroches aux signatures pendant qu'ils répondent. Cela s'ajoute à la publicité. Nous vous suggérons de garder la signature courte afin qu'un client ne soit pas dérangé par les mêmes informations.

Faites attention aux excès d'exclamation



Il est compréhensible qu'ils essaient de montrer de l'enthousiasme et de l'excitation dans leur message. Cependant, les points d'exclamation devraient être évités, et les gens ne devraient pas entrer beaucoup d'exclamations dans leurs déclarations. L'utilisation excessive de la ponctuation pourrait conduire à des messages peu clairs. De tels messages paraissent trop enthousiastes ou immatures aux yeux du public. Nous vous suggérons de ne l'utiliser que lorsqu'elle est essentielle lors de la saisie d'une réponse.

Segmenter vos communications



Segmenter votre liste d'emails vous fournit la meilleure méthode de communication possible dans l'étiquette des emails. Une fonction de segmentation pour les emails est essentielle pour les personnes qui font du marketing par ce biais. Une fois que vous soumettez votre liste d'emails, le ciblage de vos clients est plus facile en fonction de la campagne que vous êtes prêt à mener.

Verdict final:

Alors que de nombreuses entreprises utilisent diverses méthodes de communication pour travailler efficacement, une adresse email professionnelle reste l'une des méthodes les plus efficaces et les plus populaires. Face à l'épidémie de COVID-19, l'évolution récente du monde de l'entreprise vers un travail essentiellement à distance n'a fait qu'accroître le besoin d'email pour échanger, organiser et préserver les informations. Bien que les systèmes de messagerie modernes offrent plus de capacités et de services de réponse que jamais pour faciliter la collaboration en équipe, les principes fondamentaux de l'étiquette du courrier électronique restent les mêmes : être poli, précis et professionnel. AppMaster vous permet de créer des formulaires de marketing et d'autres apps sans avoir à embaucher un programmeur pour votre entreprise.

FAQs:



Quels sont les cinq règles de politesse pour les e-mails ?



Utiliser la salutation appropriée pour votre destinataire dans votre e-mail.



Il convient d'utiliser des salutations et des remarques finales appropriées.



Utiliser le formatage approprié dans le courriel.



Éviter l'utilisation de TOUTES LES MAJUSCULES.

Réduire la taille des fichiers énormes.



Quelle est la règle la plus fondamentale et essentielle du courriel que vous devriez suivre ?

Une ligne d'objet forte est toujours soulignée, principalement si votre adresse électronique professionnelle est dirigée vers une perspective de marketing. Assurez-vous que vos courriels comprennent une ligne d'objet chaque fois qu'ils sont poussés vers votre public de l'entreprise.

Qu'est-ce que la règle d'or de l'étiquette du courriel ?

La règle d'or de l'étiquette du courriel. Basée sur trois mots, les bonnes manières, la politesse et la règle d'or elle-même. Vous devez vous assurer que votre conversation est fluide tout en évitant toute erreur ou mauvaise communication. En outre, il serait utile que vous compreniez toujours que la surutilisation des points d'exclamation doit être évitée pour atteindre une bonne étiquette de courriel.

Quelle est la définition de l'étiquette professionnelle ?

L'étiquette professionnelle est une règle de comportement non écrite qui régit la façon dont les membres d'une société interagissent. Lorsqu'une bonne étiquette professionnelle est respectée, tout le monde se sent plus à l'aise, et les choses ont tendance à se dérouler plus facilement. Cela s'applique directement dans tout courrier électronique.

