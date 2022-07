Avez-vous déjà utilisé une application pour suivre un emplacement ? Si OUI, vous connaissez peut-être les applications GPS. Existe-t-il une application pour tout dans ce monde presque automatisé basé sur les données ? Besoin d'une recette ? Il y a une application pour ça. Besoin de vérifier la météo avant de partir ? Il y a aussi une application pour ça. I Vous avez des difficultés à planifier vos paiements mensuels et vous avez besoin d'aide ? Il y a une application pour ça aussi.

Les données correctes au bon moment donnent accès à des solutions technologiques en direct utilisant ces applications. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe une application permettant de localiser des personnes, des lieux et des objets dans le monde entier ! Entrez les applications basées sur la localisation, également appelées applications GPS. Ce guide compromet tous les processus et exemples de développement d'applications GPS.

Qu'est-ce que le GPS dans le monde du développement d'applications mobiles ?

Le GPS est Geolocation ou Global Positioning Systems, est un système de radionavigation basé sur la localisation qui fait partie intégrante de ses utilisateurs pour la localisation, la synchronisation et le positionnement. Les applications basées sur la localisation GPS peuvent être trouvées dans presque tous les types de systèmes de données de cartes numériques et utilisent une interface de programmation d'application (API) essentielle pour faciliter la communication entre les systèmes technologiques.

Essentiellement, le GPS, qui utilise une API avec la technologie de géolocalisation et le système de données cartographiques, est la façon dont nous nous déplaçons dans le monde au 21e siècle, et pour de nombreux utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux données en temps réel de la technologie de géolocalisation et des services de navigation, une appli GPS, ce sont des applis dont on ne peut plus se passer ! Ces nombreux services cartographiques de géolocalisation sont utiles de diverses manières pour les utilisateurs de GPS du monde entier et sont illustrés par la populaire application GPS Google Maps.

Quelle est la meilleure application GPS pour Android ?

Tech Giant, Google, a créé Google Maps dans sa suite de solutions d'applications, et c'est maintenant facilement l'une des applications les plus populaires parmi les utilisateurs d'Android car elle fournit des cartes et des données de localisation en temps réel pour ses utilisateurs. L'interface de l'API Google Maps est également transparente, facile à utiliser et très interactive, ce qui en fait l'une des applications de géolocalisation les plus préférées disponibles.

En plus de sa suite de services, Google Maps est gratuit et intègre de manière transparente son API avancée sur diverses plateformes ! En plus des services de localisation, Google Maps est un excellent outil pour les propriétaires d'entreprise pour conduire des personnes à leur lieu de travail, car non seulement Google Maps fournit la technologie de géolocalisation, mais il affiche également des informations pertinentes en un coup d'œil, telles que le site Web de l'entreprise, nombre, photos et avis clients.

L'API Google Maps fournit également des données pertinentes sur les emplacements ou succursales supplémentaires de votre lieu d'affaires dans diverses régions, ce qui est utile pour les franchisés ou les entrepreneurs ayant plusieurs établissements commerciaux dans une zone géographique.

Usages des applications mobiles de géolocalisation GPS

Pour rechercher des emplacements

La fonctionnalité la plus courante d'une application GPS consiste à accéder à des emplacements, des adresses ou des cartes pour son utilisateur. De nombreux utilisateurs ne peuvent tout simplement pas se passer des services d'application basés sur la localisation et de la technologie de géolocalisation des applications basées sur les données telles que la très populaire application Google Maps. Ces services de navigation basés sur la localisation et ces applications mobiles sont extrêmement utiles pour trouver des emplacements d'adresses, aider à suivre un itinéraire plus efficace et plus rapide, et également empêcher un utilisateur de se perdre.

L'application Google Maps est l'un des services d'application basés sur la localisation les plus utiles qu'un utilisateur peut installer sur son téléphone lorsqu'il se rend pour la première fois dans des endroits inconnus. Il peut empêcher l'utilisateur des cartes GPS de se retrouver dans des situations dangereuses ou embarrassantes en leur montrant les cartes et les itinéraires précis pour arriver en toute sécurité et à temps.

À plus grande échelle, l'accès aux cartes de données géolocalisées à partir de l'API pour les systèmes d'applications de géolocalisation est crucial pour certains domaines d'activité. Ceux-ci incluent les services de restauration, l'industrie automobile de pointe, les services Google (tels que l'API pour les voitures Google sans conducteur et l'application Google Maps pour les utilisateurs d'Android), et même l'industrie maritime, militaire et aéronautique. Dans ces cas, l'accès à des cartes de données précises basées sur la localisation à partir du système API utilisé par une application de géolocalisation peut faire la différence non seulement entre trouver les bons emplacements au bon moment, mais aussi entre la vie et la mort.

Pour rechercher et suivre une propriété

Une application de géolocalisation GPS mobile est également utile pour localiser et suivre la position d'une personne ou d'une propriété. En cas de vol d'un véhicule, un système d'application GPS basé sur la localisation précédemment installé dispose de fonctionnalités et de fonctionnalités de géolocalisation API complexes qui lui permettent de suivre les mouvements de l'automobile en temps réel.

Cette fonctionnalité utilisateur de géolocalisation basée sur l'API fait partie intégrante de ce type d'application basée sur la localisation utilisée par les sociétés de sécurité, les agences d'assurance et les services de location de voitures dans le monde entier pour la récupération des biens volés. L'API de technologie de géolocalisation est également utile pour suivre les mouvements et la gestion de flotte dans des domaines tels que les services postaux, les navettes de courtoisie et les grandes flottes de véhicules dans de nombreux secteurs qui dépendent des données de localisation.

Pour rechercher et suivre des personnes

L'API pour les services de navigation des applications de géolocalisation GPS telles que Google Maps "trouver mon téléphone" a des fonctionnalités basées sur la localisation et des fonctionnalités qui accèdent aux données pour détecter l'emplacement de l'utilisateur. Ils permettent ainsi une récupération aisée en cas de vol et assistent les forces de l'ordre dans la traque des déplacements des malfaiteurs en cas d'enlèvements ou d'autres délits majeurs. Les services d'application GPS basés sur la localisation ont même été utilisés dans certains cas pour détecter l'emplacement de l'utilisateur et suivre l'emplacement de nombreux adolescents irresponsables ou conjoints capricieux !

Pour fournir des données de suivi des clients aux entreprises

Les applications mobiles avec API dotées d'une fonctionnalité GPS basée sur la localisation et d'une technologie de géolocalisation, telles que l'application Groupon Shopping, se sont avérées utiles pour fournir des données géolocalisées pertinentes qui fournissent des informations importantes sur le comportement d'achat et l'activité géolocalisée de ses utilisateurs. Les applications mobiles pour le shopping et la géolocalisation peuvent accéder aux données sur l'emplacement de la majorité des acheteurs d'un magasin et sur les articles qu'ils sont les plus enclins à acheter à certains endroits.

La tranche de revenu des utilisateurs de l'application à partir d'un emplacement spécifique, les services utilisés par ces utilisateurs et même la fréquence à laquelle ils ont visité ces emplacements ! Cela aide les entrepreneurs à utiliser les données pour prendre des décisions de gestion d'entreprise pertinentes en fonction de la localisation en ce qui concerne la tarification, la démographie des clients, les programmes de fidélisation et le marketing.

Pour estimer l'heure d'arrivée

Dans un monde où le temps et des données précises sont de l'argent, les applications basées sur la localisation sont là pour rester car leurs fonctionnalités d'API basées sur les données les rendent très utiles pour les modèles commerciaux sensibles au facteur temps. Ceux-ci incluent des services de livraison qui détectent l'emplacement de l'utilisateur et dépendent de l'heure d'arrivée estimée (ETA) précise du personnel de livraison pour maintenir leur modèle commercial fiable et digne de confiance.

Un tel accès aux données de géolocalisation est également essentiel dans les modèles d'expédition et de logistique internationaux, car l'utilisateur désireux suit ses colis en ligne jusqu'au moment de les récupérer. Il ne faut pas oublier l'API pour les services de covoiturage et de transport basés sur la localisation tels qu'Uber ou la flotte d'autobus ou de métro appartenant à l'État qui déplacent des milliers d'utilisateurs occupés d'un endroit à un autre, et pour lesquels un accès basé sur la localisation à des informations précises Les données ETA sur leur trajet domicile-travail, c'est essentiel !

Les fournisseurs de services

Les fonctionnalités de l'API de géolocalisation des applications s'appuient sur des données pour fournir des informations sur les fournisseurs disponibles de services essentiels basés sur la localisation. Ils utilisent des données basées sur la localisation provenant de systèmes API avancés qui permettent à leurs utilisateurs de sélectionner les fournisseurs de ces services les plus proches de leur emplacement. Il s'agit notamment de services tels que Task Rabbit et Angie's List qui vous permettent de vérifier sur l'application non seulement les services de l'entrepreneur que vous souhaitez engager, mais également les données de localisation de l'utilisateur, de trouver un fournisseur de services, qu'il s'agisse d'une baby-sitter, d'un plombier ou assistant personnel le plus proche de chez vous.

Loisirs et divertissement

Les applications basées sur la localisation GPS ont leur place dans le monde du divertissement des réseaux sociaux. Ces applications sociales intègrent des API dans leurs plates-formes qui utilisent la technologie GPS pour fournir un accès aux informations pour les réseaux sociaux tels que Tinder. L'API pour les applications basées sur la localisation pour les rencontres et les jeux accède aux services étendus de données et de géolocalisation pour trouver des personnes disponibles à proximité pour des rencontres récréatives. Ces applications GPS mobiles indiquent l'emplacement et disposent de fonctionnalités API avancées basées sur la localisation qui accèdent et croisent les données des réseaux sociaux, les données démographiques des rencontres et les intérêts des utilisateurs potentiels.

Ces systèmes d'API sont essentiels pour permettre à ces applications de fonctionner de manière transparente, mettant ainsi les utilisateurs en contact avec les personnes les plus adaptées à leurs préférences. Pour les joueurs, les cartes des systèmes d'API de géolocalisation des applications sont si avancées qu'elles peuvent les aider lors de défis de quêtes en temps réel (par exemple, Pokémon Go, Donjons & Dragons, etc.) et localiser les membres de l'équipe à travers le monde en temps réel. Ceux-ci incluent des jeux de tir à la première personne basés sur la localisation ou des jeux fantastiques tels que The World of Warcraft, dans lesquels on peut recruter des membres d'équipe via une application GPS basée sur les emplacements, la langue et les compétences, entre autres données cartographiques pertinentes, intégrées dans son API. .

Comment créez-vous une application GPS ?

Il y a 5 phases impliquées dans le processus de développement pour créer une application GPS.

Maintenant que nous avons identifié quelques-unes des nombreuses utilisations d'une application mobile GPS basée sur la localisation, nous devons considérer : Que se passe-t-il dans la création d'une application GPS avec des services de géolocalisation ? Comment crée-t-on une application GPS ? Quelles sont les 5 phases du processus de développement d'applications ?

Conception de projet d'application GPS

Pour développer des services d'application GPS basés sur la localisation à l'aide du système d'API approprié, il faut tenir compte des fonctionnalités les plus importantes de l'application pour les utilisateurs potentiels de l'application. En fonction des détails du projet d'application, vous décidez du type d'API en fonction de l'échelle et de la portée de la configuration du projet. En outre, vous devrez assembler les cartes et ressources de données géolocalisées pertinentes avant de commencer le développement de ce système d'application GPS.

Ces ressources incluent le type de technologies d'application de géolocalisation qui seraient utilisées, les plates-formes pour lesquelles cette application GPS sera optimisée (c'est-à-dire Android, Web ou iOS), la disponibilité de cadres technologiques d'API de soutien (tels que les tours cellulaires, etc.), et aussi de quel type d'équipe de développement d'applications GPS vous auriez besoin. Bien sûr, les données basées sur la localisation, la fonctionnalité de l'API de matrice de distance et les fonctionnalités intégrées à ce service d'application GPS dépendraient fortement du budget alloué à ce projet.

Spécifications de l'application GPS

Maintenant que l'on a déterminé les fonctionnalités pertinentes de l'application basée sur la localisation concernant les ressources disponibles, le cadre technologique, le budget et l'équipe de développement de l'application GPS, vous devez affiner les spécifications de l'application en fonction de l'utilisateur cible de ce service. Cette application GPS basée sur la localisation intégrera-t-elle l'API la plus fonctionnelle pour l'industrie de la restauration ? Utilisera-t-il un cadre de géolocalisation d'API statique ?

Dans les applications GPS, les données de géolocalisation et les fonctionnalités d'application de suivi du temps basées sur la localisation issues de la conception de l'API seront de la plus haute importance. De cette façon, l'utilisateur peut obtenir des cartes de données pertinentes sur l'emplacement d'un chauffeur-livreur lors de son achat ou être en mesure de suivre son ETA à l'aide de l'application de géolocalisation. Le service d'application GPS basé sur la localisation doit-il être utilisé pour une entreprise de covoiturage ? Dans ce cas, les fonctionnalités de l'API de matrice de distance doivent intégrer des capacités de suivi du temps ETA basées sur la localisation et un système de rapport d'utilisateur qui permet aux utilisateurs d'envoyer des rapports à l'application au moyen d'un examen du service, d'une localisation en temps réel et d'autres données utiles.

D'autres considérations peuvent inclure si ces applications mobiles basées sur la localisation doivent être spécifiquement développées pour fournir des données précises en temps réel sur les conditions routières potentielles. Par exemple, l'application Google Maps dispose d'une fonctionnalité API qui fournit des données à jour et en temps réel sur le trafic inhabituel dans la zone. Cette application GPS basée sur la localisation intégrera-t-elle une API permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires utiles en temps réel aux autres utilisateurs de l'application ?

Les applications mobiles basées sur la localisation GPS, telles que Waze, par exemple, permettent aux utilisateurs non seulement d'obtenir des services de géolocalisation à partir de cette application, mais ont également la possibilité de signaler les conditions routières qui aideront les autres utilisateurs avec des détails utiles tels que des raccourcis, des arrêts de circulation. , la réparation des routes et même les nids de poule !

Dans quelle mesure les fonctionnalités du système de cartes dans les solutions d'application GPS sont-elles conviviales pour l'utilisateur moyen ? Par exemple, une application qui possède d'excellentes fonctionnalités technologiques de données de géolocalisation en plus d'un panneau visuel convivial avec une interface d'application aux couleurs vives, des polices faciles à lire et des fonctionnalités transparentes, des intégrations de plateformes technologiques et la mise en page visuelle est un plus pour l'utilisateur de l'application ! Une application de géolocalisation qui considère ces fonctionnalités conviviales, en plus de la facilité de navigation, sera plus susceptible d'être l'application GPS de choix pour de nombreux utilisateurs d'applications GPS.

Équipe de développement d'applications GPS

Les applications basées sur la localisation GPS ont des fonctionnalités utilisateur qui intègrent des cartes d'API spécifiées dans le concept de conception initial de l'application, et vous devrez donc faire appel à une équipe de développement de projet de solutions d'application capable de la construire. Cette équipe technique fournirait les solutions d'application de géolocalisation et les ressources de projet nécessaires et comprendrait des ingénieurs logiciels de cartes API, des programmeurs, des concepteurs d'applications mobiles UI / UX, des ingénieurs QA, des testeurs d'expérience utilisateur final et des chefs de projet capables de conserver les solutions d'application GPS de géolocalisation. projet en cours jusqu'à son déploiement ou son lancement.

Lancement de l'application GPS

Le déploiement final du développement de l'application de géolocalisation impliquera la promotion de l'application de géolocalisation auprès du public cible composé des utilisateurs prévus du service d'application GPS. Ces utilisateurs de l'application de géolocalisation comprennent une variété d'entrepreneurs dans diverses industries ainsi que des utilisateurs finaux de l'application de géolocalisation. Une activité promotionnelle autour de la fonctionnalité, des caractéristiques et des utilisations de ce projet de solutions d'applications mobiles basées sur la localisation serait utile pour que les utilisateurs adhèrent à son concept avant la date de lancement réelle.

L'utilisation d'une campagne de marketing SEO qui pourrait même rivaliser avec Google Maps grâce à une promotion étendue de l'application mobile basée sur la localisation serait également essentielle pour assurer la popularité de l'application mobile de géolocalisation. Un lancement en douceur du projet de solutions d'application de géolocalisation mobile serait un excellent moyen de tester l'expérience utilisateur et de vérifier les éventuelles erreurs dans les cartes de l'application de géolocalisation.

Commentaires sur l'application GPS

Sur la base des commentaires des utilisateurs pour le lancement de l'application de géolocalisation mobile, vous aurez une idée de la fonctionnalité réelle des fonctionnalités de l'application pour les utilisateurs finaux et aurez également la possibilité d'effectuer les mises à niveau d'API nécessaires, les mises à jour d'application et corrigez tous les bogues susceptibles de créer un problème avec les fonctionnalités de votre application mobile de géolocalisation.

Peut-être que les données de géolocalisation de l'application dans l'application GPS doivent être mieux rationalisées, ou son API mieux améliorée pour s'interfacer avec les plates-formes mobiles Android, IOS ou même Web (telles que Google Maps) sans problèmes de fonctionnalité de l'application tels que broncher ou se déplacer trop lent. Google Maps est l'une des solutions d'application de géolocalisation les plus utilisées par les utilisateurs du monde entier pour cette raison ! Plus votre application fonctionne de manière fluide, plus il est probable que les utilisateurs voudront utiliser ses services d'application de géolocalisation aussi souvent que possible.

Combien coûte la création d'une application GPS ?

Le coût de développement de l'API pour l'application de cartes GPS de géolocalisation mobile, avec tous les services de données, caractéristiques et fonctionnalités pertinents que les utilisateurs finaux attendent d'une application GPS moderne, variera. Le développement d'applications de géolocalisation dépend de la fonctionnalité qu'un utilisateur requiert des fonctionnalités de l'application. Cela signifie que si vous préférez créer une application de géolocalisation avec le produit variable minimum ou une application mobile avec des cartes moins avancées et des fonctionnalités d'API statiques, alors vous seriez :

Payer votre équipe de développement d'applications de géolocalisation à l'extrémité inférieure de l'échelle commence à environ 28 USD par heure et par personne dans l'équipe de développement d'applications.

Gardez à l'esprit que si vous fournissez à votre utilisateur le strict minimum lorsqu'il se lance dans un projet de solutions d'application de géolocalisation mobile, vous n'obtiendrez peut-être pas un retour sur investissement aussi élevé de la part des utilisateurs que si vous intégriez les fonctionnalités de géolocalisation de l'application.

Investir dans une équipe compétente et compétente de solutions d'applications de géolocalisation GPS et de professionnels du projet vous assurerait un excellent retour sur investissement dans la création d'une application cartographique fonctionnelle avec des fonctionnalités API avancées et une interface utilisateur intuitive. Obtenir une application de géolocalisation correctement construite, telle que celle à l'échelle de la populaire application Google Maps, nécessiterait un budget à la hauteur de ce projet.

À l'extrémité supérieure, les développeurs et les chefs de projet factureront un taux de départ allant jusqu'à 75 USD par heure et par personne dans l'équipe de développement.

Cependant, l'investissement dans une API de cartes entièrement construite en vaudrait la peine, car votre application mobile de géolocalisation GPS recevrait un retour sur investissement plus élevé. Avec une équipe de développement d'applications qualifiée, un budget réalisable et un excellent concept d'application mobile de géolocalisation API, vous pouvez trouver votre chemin dans le monde de la création de services mobiles GPS !