Durch die Ausweitung der Rolle von Drag-and-Drop-Schnittstellen hat auch ihre Beliebtheit stark zugenommen. Immer mehr Menschen sind daran interessiert, das Entwickeln zu erlernen und individuelle Software zu erstellen, ohne programmieren zu müssen, so dass in den letzten Jahren eine Reihe zuverlässiger Drag-and-Drop-Schnittstellen entstanden sind.

Dennoch gibt es viele allgemeine Bedenken im Zusammenhang mit Drag-and-Drop-Schnittstellen und ihrer Zuverlässigkeit bei der Erstellung effizienter Individualsoftware. In diesem Artikel erfahren Sie alles über Drag-and-Drop-Plattformen und wie sie Ihnen bei der Erstellung einer breiten Palette von Individualsoftware helfen können, die Websites, Webanwendungen, mobile Anwendungen und Datenbanken umfasst.

Lassen Sie uns zunächst die Grundlagen von Drag-and-Drop erforschen, bevor wir zu den häufigsten Fragen übergehen.

Was ist Drag-and-Drop?

Eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) ist eine Form der Schnittstelle, die Drag-and-Drop verwendet. Audiovisuelle Hinweise werden oft in GUIs verwendet, um die Interaktion zwischen Benutzer und Computer zu erleichtern. Beispiele für eine grafische Benutzeroberfläche sind die Symbole für Softwareprogramme auf Ihrem Desktop, die Möglichkeit, Widgets auf Ihrem Telefon neu anzuordnen, und die Möglichkeit, zwei Dateien miteinander zu verbinden. Mit diesen visuellen Hinweisen können Sie mit dem Computer interagieren, um Ihre Ziele zu erreichen, ohne ein einziges Wort Text eingeben zu müssen.

Wir können uns Drag-and-Drop als eine Erweiterung der grafischen Benutzeroberflächen vorstellen, bei der die Benutzer Beziehungen zwischen den Objekten herstellen können, die durch visuelle Objekte gekennzeichnet sind. Das Ziel moderner Drag-and-Drop-Tools ist es, allen Arten von Benutzern, auch Nicht-Programmierern, die Möglichkeit zu geben, über eine benutzerfreundliche Schnittstelle individuelle Software zu erstellen.

Die Bedeutung der Drag-and-Drop-Tools lässt sich an dem massiven Wachstum des Softwaremarktes ablesen. Laut Drag & Drop App Builder Software Market Report belief sich der Softwaremarkt für Drag-and-Drop-Tools im Jahr 2019 auf 790,39 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 1.128,82 Millionen US-Dollar erreichen.

Wird Drag & Drop die Codierung ersetzen?

Benutzer und Unternehmen, die nicht über Programmierkenntnisse verfügen, können alternativ Drag-and-Drop-App-Builder verwenden, um individuelle Software zu erstellen. Darüber hinaus ermöglichen Drag-and-Drop-Tools die schnelle Erstellung von Apps und Websites, anstatt eine Website manuell von Grund auf zu erstellen.

Moderne Drag-and-Drop-Website-Builder erfordern auch keine Kodierung und kein manuelles Design einer Website. Plattformen wie Webflow und Wix verfügen über eine große Auswahl an Plugins, um die schnelle Entwicklung selbst einer komplexen Website per Drag-and-Drop zu unterstützen. Das Ergebnis ist, dass auch Nicht-Programmierer in der Lage sind, Websites für berufliche und private Zwecke zu erstellen, was die Popularität von Drag-and-Drop-App-Buildern steigert.

Drag-and-Drop-Tools ersetzen jedoch nicht notwendigerweise die Codierung. Drag-and-Drop-Website-Builder bieten eine unübertroffene Zugänglichkeit, allerdings auf Kosten von Flexibilität, Unabhängigkeit und einem gewissen Grad an Komplexität bei der Gestaltung ihrer Websites. Unternehmen, die diese Tools verwenden, können keine so komplizierten Designs erstellen wie Webentwickler, da sie ihre Websites nicht programmieren und von Grund auf neu erstellen.

Um ihre Online-Präsenz zu erweitern und ihre Dienste im Rahmen der Möglichkeiten dieser Website-Baukästen anzubieten, können Hobbyisten und Inhaber kleiner Unternehmen diese generischen Websites nutzen. Diese Websites können in Bezug auf Umsatz, Besucherzahlen und Funktionalität nicht mit voll funktionsfähigen Websites konkurrieren, die von qualifizierten Webentwicklern erstellt wurden.

Da nur wenige Vorlagen zur Auswahl und Bearbeitung zur Verfügung stehen, gibt es nicht viele Möglichkeiten für eine mit Drag-and-Drop-Buildern erstellte Website, sich von anderen ihrer Art abzuheben. Wird eine Website hingegen von einem Webdesigner oder -entwickler erstellt, kann alles, was sich ein Unternehmen vorgestellt hat, egal wie ehrgeizig es ist, in das Format einer Website umgesetzt werden.

Daher werden Drag-and-Drop-Website-Builder bis in die nächsten Jahre die Notwendigkeit von Webentwicklern und Webdesignern nicht vollständig beseitigen. Obwohl Drag-and-Drop-Website-Builder die Vorreiter bei der Zugänglichkeit zur Website-Entwicklung sind, können sie die Arbeit eines erfahrenen Webentwicklers nicht ersetzen.

Webentwicklung als Beruf gibt es schon lange. Mit der Weiterentwicklung dieser Website-Baukästen werden sie jedoch in der Lage sein, Funktionen und Komplexität zu bieten, die eines Tages mit der menschlichen Webentwicklung konkurrieren könnten.

All dies gilt für die meisten Plattformen, außer für AppMaster. AppMaster ist eine der leistungsfähigsten Drag-Drop-Plattformen, die ein Entwicklerteam imitieren. Wenn Sie Ihr Projekt auf AppMaster erstellen, können Sie sich auf genau dieselbe Qualität und denselben Funktionsumfang verlassen, den Ihnen die Entwickler präsentieren. Sie können ein Verwaltungspanel für Ihre Website erstellen, das allen Ihren Anforderungen gerecht wird.

Welches sind die besten Drag-and-Drop-App-Builder?

Es gibt eine lange Liste von Drag-and-Drop-App-Buildern, die auf dem Markt erhältlich sind. Diese Plattformen haben alle ihre eigenen Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns die 7 besten Drag-and-Drop-App-Builder besprechen, die Sie verwenden können, um effiziente und sichere individuelle Software zu erstellen.

AppyPie

Mit Hilfe des bekannten App-Herstellers Appy Pie können Anfänger Anwendungen erstellen, um ihre beruflichen oder persönlichen Ziele zu erreichen. Nutzer können sich kostenlos an der Website beteiligen. Nachdem sie sich mit dem Entwicklungsprozess vertraut gemacht haben, können sie ein Mitgliedschaftsmodell wählen, das ihren Bedürfnissen entspricht.

Darüber hinaus bietet dieser App-Builder Lektionen, die den Nutzern bei der Erstellung von In-App-Funktionen helfen. Außerdem haben Sie Zugriff auf die Live-Chat-Funktion, um alle Probleme zu lösen, auf die Sie bei der Erstellung Ihrer App stoßen könnten.

AppyPie bietet drei verschiedene monatliche Abonnement-Optionen an, darunter einen Basisplan (36 $ pro App), einen Goldplan (72 $ pro App) und einen Platinplan (120 $ pro App).

Mobincube

Mobincube ist eine kostenlose Plattform zur Erstellung von Anwendungen, die keine Programmierkenntnisse erfordert. Mobincube ist der beste App-Builder, der einen Mehrwert bietet; die meisten kostenlosen App-Builder liefern keine hochwertigen Anwendungen. Dieser App-Builder bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Benutzer eine Vielzahl von Anwendungen erstellen können, von Spielen bis hin zu Unternehmen, Heimunterricht und vielem mehr. Mit dem App Builder können Sie eine Anwendung erstellen, die Sie kostenlos starten können.

BuildFire

BuildFire ist eines der zuverlässigsten Drag-and-Drop-Tools für die Erstellung benutzerdefinierter Software und Apps. Sie können Ihre App veröffentlichen, um Ihren Nutzern Zugang zu gewähren, indem Sie unsere seriöse App-Builder-Plattform nutzen. BuildFire hat in den letzten Jahren aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der schnellen App-Erstellung und der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten einen enormen Zuwachs an Beliebtheit erfahren.

Swiftic

Swiftic ist ein Online-Tool, das es sowohl großen als auch kleinen Unternehmen ermöglicht, ihre Aktivitäten in die digitale Sphäre zu verlagern. Die Anzahl der auf dieser Plattform erstellten Anwendungen kann zur Bewertung der Legitimität eines App-Builders herangezogen werden. Swiftic hat eine kluge Entscheidung getroffen, indem es sich sowohl an große als auch an kleine Unternehmen wendet. Swiftic bietet Anfängern Unterstützung auf dem Bildschirm, um zu lernen, wie man eine App auf seiner Plattform erstellt, und lässt Kunden eine Führung durch seinen Editor machen. Selbst ein Anfänger kann mit der benutzerfreundlichen Oberfläche der Plattform eine App für kommerzielle Zwecke erstellen.

AppMaster

AppMaster ist ein No-Code-App-Builder, der die Expansion von Unternehmen von der kleinen bis zur großen Ebene durch effiziente Apps und leistungsstarke Backends unterstützt. Dieser App-Builder erzeugt Quellcode und ist damit mehr als nur eine No-Code-Plattform. Die Nutzer erhalten also eine voll funktionsfähige native Anwendung mit der Möglichkeit, den Quellcode zu exportieren, wie bei der konventionellen Entwicklung, aber viel schneller, kostengünstiger und einfacher zu pflegen.

AppMaster kombiniert also die Vorteile von No-Code und konventioneller Entwicklung. Die Plattform bietet eine umfassende technische Dokumentation, die die Lernkurve erheblich beschleunigt. Flexibilität bei der Erstellung von Individualsoftware, kostenlose Testversionen, unbegrenzte Skalierbarkeit und benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Bearbeitungswerkzeuge sind nur einige der vielen Vorteile von AppMaster.

AppInstitute

Mit Hilfe von Drag-and-Drop-Funktionen ermöglicht der kostenlose App-Builder AppInstitute Inhabern kleiner Unternehmen, ihre Dienstleistungen online zu bewerben. Mit seiner einfachen Benutzeroberfläche unterstützt dieser No-Code-App-Builder Unternehmen bei der Erstellung von Apps, ohne dass sie Programmierpersonal einstellen müssen. Außerdem bietet diese App-Entwicklungsplattform kostenlose App-Vorlagen für 20 verschiedene Unternehmenskategorien.

Appery

Appery ist ein flexibler No-Code-App-Builder, der Drag-and-Drop-Funktionen für die App-Erstellung bietet. Dieser cloudbasierte App-Builder erleichtert die Erstellung von Apps für Windows Phone, iOS und sogar Android. Die Benutzer dieser Plattform müssen nichts herunterladen oder installieren, da sie cloudbasiert ist. Sie können also schnell mit der Erstellung von Apps beginnen. Sobald die App erstellt ist, können Sie sie sofort an Kunden und Firmeninhaber weitergeben. Selbst Anfänger können diese No-Code-Plattform nutzen, da die Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Möglichkeiten gestaltet wurde. Außerdem bietet diese Plattform Anfängern Schulungen und Anleitungen für die Erstellung einer einfachen App.

Wer hat das Klicken und Ziehen erfunden?

Jef Raskin, bekannt für die Konzeption und den Start des ersten Macintosh-Projekts für Apple in den 1970er Jahren, ist der Erfinder von Drag & Drop. Das Paradigma des Ziehens und Ablegens hat inzwischen das Paradigma des "Klickens und Ziehens", wie er es zuerst nannte, ersetzt. Er hat das Paradigma eingeführt, aber Bill Atkinson, ein Protegé, ist hauptsächlich für die Integration der Technologie in die Macintosh-Software verantwortlich. Es heißt, dass Jef zur Entwicklung von Drag & Drop inspiriert wurde, nachdem er gesehen hatte, wie das Star Information System bei Xerox PARC die "Klick-Bewegung-Klick"-Technik verwendete.

Ist es schwer, eine App zu entwickeln?

Eine App auf herkömmliche Weise mit Hilfe von Programmiersprachen und Datenbanken zu erstellen, ist definitiv schwierig, da es viel Zeit, Geduld, Energie und analytische Fähigkeiten erfordert, um die verschiedenen Technologien zu verstehen.

Mit Drag-and-Drop-App-Buildern ist es für Benutzer ohne Programmierkenntnisse jedoch viel einfacher, die Lernkurve beim Erlernen eines neuen Tools und einer neuen Technologie drastisch zu senken. Jeder kann Drag-and-Drop-Tools verwenden, um individuelle Software mit maximaler Genauigkeit und entsprechend dem gewünschten Design zu erstellen und zu implementieren. Daher ist die Erstellung einer App mit Drag-and-Drop-Schnittstellen ganz einfach geworden.

Wie kann ich meine eigene App erstellen?

Sie können Ihre eigene App mit Hilfe der oben beschriebenen Drag-and-Drop-App-Builder wie AppMaster erstellen. Die allgemeinen Schritte bei der Erstellung einer App mit diesen Drag-and-Drop-Tools sind:

Erarbeiten Sie Ihre Idee

Bevor Sie einen App-Entwickler beauftragen oder einen Drag-and-Drop-App-Builder verwenden, sollten Sie sich unbedingt ein umfassendes Bild von Ihrer App machen. Was erhoffen Sie sich von dieser App? Welche Gruppe möchten Sie ansprechen? Wenn Sie sich die Zeit nehmen, ein klares App-Konzept zu entwickeln, wird es einfacher sein, eine gründliche App mit allen erforderlichen Funktionen zu erstellen.

Wählen Sie eine geeignete Vorlage

Nachdem Sie ein App-Konzept erstellt haben, können Sie nun eine App-Vorlage auswählen, die am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt. Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant besitzen, müssen Sie eine Vorlage für eine Restaurant-App auswählen, um eine optisch ansprechende App für Ihre Gäste zu erstellen.

Sie können aber auch Ihre eigene Vorlage mit den Blöcken und Elementen des Designers erstellen.

Anpassen von

Nachdem Sie eine App-Vorlage ausgewählt haben, können Sie die endgültige Ausgabe weiter anpassen, indem Sie Layout, Farbschema, Ihr persönliches Logo und Inhalte hinzufügen. Denken Sie daran, dass das allgemeine Erscheinungsbild der App auch eine wichtige Rolle für das Branding und Marketing spielt. Daher sollten Sie besonderes Augenmerk auf den Stil, die Konsistenz und das Design der App legen.

Testen und veröffentlichen

Es ist eine gute Idee, Ihre App zu testen und Nutzerfeedback einzuholen, bevor Sie sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Nach dem Testen können Sie die erforderlichen Anpassungen vornehmen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Nach gründlichen Tests ist es an der Zeit, die Software auf Google Play oder im App Store zu veröffentlichen, sobald Sie die erforderlichen Anpassungen vorgenommen haben.

Fazit

Entwickler sind immer gefragter, da Software immer mehr alle Bereiche der Wirtschaft durchdringt. Der Bedarf an Software wächst schneller, als wir Entwickler produzieren können, und es besteht ein zunehmendes Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten.

Mithilfe einfacher, schnell zu erlernender Drag-and-Drop-Plattformen (oft als "No-Code-Plattformen" bezeichnet) wie AppMaster können nun auch normale, nicht spezialisierte Geschäftsleute maßgeschneiderte Software und Prozesse für sich selbst erstellen, sowohl aus persönlichen als auch aus beruflichen Gründen. Durch die leicht zugänglichen Funktionen des Drag-and-Drop-Tools können sie lernen, wie man Anwendungen erstellt. Und selbst wenn Anpassungen vorgenommen werden, können sie diese einfach pflegen. Wenn Sie also individuelle Software erstellen möchten, sollten Sie nicht zögern, eine No-Code-Plattform zu nutzen.