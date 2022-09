Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, werden Streaming-Plattformen für Videoinhalte online immer beliebter. Apropos Plattformen, die Geld verdienen, außerdem scheinen Video-Content-Streaming-Apps die größte Gelegenheit zum Geldverdienen dieses Jahrzehnts zu sein.

Viele Programmierer haben dies bemerkt, denken aber, dass die Erstellung einer Streaming-App für Videoinhalte zu kompliziert ist, die Konkurrenz einfach zu groß ist und sie es niemals schaffen werden, mit den von ihnen erstellten Netflix-Klon-Apps echtes Geld zu verdienen.

Es ist wahr, dass die Konkurrenz sehr hoch ist, aber Sie können immer eine Nische finden, in der Sie das Publikum finden, das Ihr Produkt benötigt (und umgekehrt). In Bezug auf die Komplexität des Prozesses, mit dem Erstellen eines Netflix-Klons zu beginnen, gibt es tatsächlich eine neue Grenze der Codierung und Programmierung, die dazu führen kann, dass diese Art von riesigem Projekt Entwickler wie Sie erreicht! Es ist kein Code. In diesem Artikel führen wir Sie durch die Erstellung Ihres Netflix-Klons mit No-Code-Tools, ohne dass Sie tatsächlich Code schreiben müssen! Wenn es unmöglich erscheint, wissen Sie, dass es nicht so ist, und lesen Sie weiter!

Was ist ein Netflix-Klon?

Bevor wir besprechen, wie man einen Netflix-Klon erstellt, wollen wir klarstellen, was ein Netflix-Klon ist. Wenn Sie mit Netflix, einer der weltweit größten Streaming-Plattformen für Filminhalte, vertraut sind, ist es einfacher zu verstehen. Ein Netflix-Klon ist eine Web-App, die Benutzern, genau wie Netflix, eine Datenbank mit Filmen (oder Fernsehserien) zur Verfügung stellt, die sie sich ansehen können, wann immer sie wollen. Genau wie Netflix können Netflix-Klone eine monatliche Gebühr verlangen: Auf diese Weise können Benutzer mit ein paar Dollar pro Monat auf ein breites Filmarchiv zugreifen, und Sie werden Ihre Netflix-Klon-Web-App monetarisieren.

Kann Netflix geklont werden?

Wir sprechen in diesem Artikel von Netflix-Klonen (und es ist dasselbe, wenn Sie diesem Begriff im Internet begegnen), um auf Plattformen zu verweisen, die genau wie Netflix funktionieren. Natürlich kann niemand legal Netflix hacken, Zugriff auf die Netflix-Klonplattform gewähren und dafür bezahlt werden: Darüber sprechen wir hier nicht.

In diesem Artikel und wann immer wir über Netflix-Klone sprechen, sprechen wir über legale Plattformen, auf denen Sie Videoinhalte und Filme legal den Benutzern zur Verfügung stellen und die Sie legal monetarisieren können. Können Sie also einen Netflix-Klon erstellen? Können wir eine Video-Streaming-App erstellen und damit Geld verdienen? Ja, wir können zu 100 % legal einen Netflix-Klon erstellen. Jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, wie.

Was ist No-Code?

Es gibt noch eine weitere vorläufige Information, die wir teilen müssen, bevor wir mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Netflix-Klons fortfahren. Wir haben darüber gesprochen, einen Netflix-Klon ohne Code zu erstellen, aber wie ist das möglich?

Kein Code ist die Lösung. No-Code ist ein neuer Codierungsansatz, der es immer mehr Menschen ermöglicht, mit der Entwicklung ihrer eigenen Web- und Mobil-App zu beginnen, einschließlich eines Netflix-Klons. No-Code bedeutet genau das, was Sie sich vorstellen: die Möglichkeit, eine Plattform zu erstellen, die so komplex wie ein Netflix-Klon ist, ohne Code zu schreiben und Programmiersprache zu verwenden, aber eine visuelle Schnittstelle zu verwenden, die von einem No-Code-Tool bereitgestellt wird.

Neben der Bereitstellung einer visuellen Oberfläche bieten No-Code-Tools vorgefertigte Elemente, die der Entwickler zusammenstellen kann, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wie Sie sich leicht vorstellen können, wird die Programmierung mit No-Code-Plattformen für immer mehr Menschen verfügbar, und die Kosten für neue App-Entwicklungen werden immer geringer. Wie Sie gleich feststellen werden, werden diese Aspekte äußerst wichtig, wenn Sie mit dem Aufbau einer Plattform beginnen, die so komplex ist wie ein Netflix-Klon.

Es gibt mehr als ein No-Code-Tool, und die Wahl zwischen ihnen ist wichtiger als Sie denken. Die Qualität des von Ihnen gewählten No-Code wirkt sich auf die Qualität des von Ihnen erstellten Netflix-Klons aus. Was Sie von Ihrer No-Code-App erwarten, ist, dass sie Ihnen die volle Kontrolle darüber gibt, was Sie erstellen. Denken Sie immer daran, dass ein No-Code-Tool Ihre Kreativität fördern und nicht einschränken sollte!

Was lässt Sie verstehen, wenn Ihnen ein No-Code-Tool die volle Kontrolle und Freiheit über Ihren kreativen Prozess ermöglicht? Zugang zum Quellcode!

Eine der am meisten empfohlenen No-Code-Apps auf dem heutigen Markt ist AppMaster, und genau das ist eine ihrer Stärken. Es generiert zwar automatisch Backend-Code, garantiert aber auch den Zugriff darauf. Sie müssen in einer No-Code-App danach suchen, wenn Sie Ihren Netflix-Klon erstellen oder an einem anderen Projekt arbeiten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihres Netflix-Klons ohne Codierung

Holen Sie sich Ihr No-Code-Tool

Wie wir gerade besprochen haben, benötigen Sie ein No-Code-Tool, wenn Sie eine Netflix-Klon-App ohne Codierung erstellen möchten. Lass uns zur Arbeit gehen. In diesem Abschnitt analysieren wir jeden Schritt, der Sie zur Erstellung Ihres Netflix-Klons führt.

Gestalten Sie die Benutzeroberfläche

Wie wird der Benutzer die auf Ihrer Netflix-Klonplattform verfügbaren Inhalte durchsuchen? Nun, es wird eine Startseite mit den bekanntesten Inhalten und eine dynamische Seitenvorschau geben, die angezeigt wird, sobald der Benutzer auf einen bestimmten Inhalt klickt. Sie benötigen außerdem ein Admin-Portal, das Sie und Ihr Team verwenden, um Inhalte auf die Netflix-Klonplattformen hochzuladen.

Die Startseite, die Vorschauseite und das Portal sind also die drei Elemente, die den allerersten Rax-Entwurf Ihres Netflix-Klons ausmachen, und von dort aus werden Sie aufbauen.

Wenn Sie an Netflix denken, können Sie es sich als eine Datenbank mit Filmen vorstellen. Jeder von ihnen ist nach Name, Beschreibung, Genre und mehr kategorisiert. Wenn Sie also einen Netflix-Klon erstellen, benötigen Sie natürlich eine Inhaltsdatenbank.

Das Erstellen einer Datenbank auf No-Code-Tools wie AppMaster ist einfach: Sie können vorgefertigte Datenbankvorlagen verwenden und dann mit dem Aufbau beginnen, indem Sie Datentypen auflisten und die erforderlichen Felder hinzufügen. Sie können beispielsweise Inhalt und Ihren Datentyp einrichten und dann die folgenden Felder hinzufügen:

Film oder Fernsehsendung

Film- oder Showtitel

Film- oder Showbeschreibung

Vorschaubild

Genre

Kategorie

Inhaltsdatei

Es wäre hilfreich, wenn Sie auch eine andere Datenbank hätten. Wenn wir zurück zu Netflix gehen, haben wir einerseits eine Datenbank mit verfügbaren Inhalten; andererseits haben wir eine Datenbank mit Benutzern. Die zweite Datenbank, die Sie benötigen, ist also die Benutzerdatenbank.

Richten Sie als Datentyp einen Benutzer ein und fügen Sie dann mindestens die folgenden Felder hinzu

Nutzername

Email

Art des Abonnements

Seite Inhalt hochladen

Es ist jetzt an der Zeit, den Kern Ihres Netflix-Klons zu bauen: den Inhalt selbst. Sobald Sie die benötigten Datenbanken eingerichtet haben, müssen Sie mit dem Hochladen von Inhalten beginnen. Es gibt jedoch eine Vorabpassage, die sehr wichtig ist.

Bevor Sie mit dem Hochladen von Inhalten beginnen, möchten Sie das Backend-Portal erstellen (etwas, das Benutzer nie sehen werden), um die Inhalte hochzuladen und zu verwalten, die auf der Netflix-Klonplattform gestreamt werden. Mit diesem Content-Management-Portal erstellen Sie den Workflow, der Ihren Netflix Clone antreibt.

Die Admins des Netflix-Klons sollen nicht nur Inhalte über das Backend-Portal hochladen können. Dennoch müssen sie auch in der Lage sein, es zu verwalten, was bedeutet, dass es ein Backend-Tool sein sollte, mit dem sie den Inhalt nach relevanten Feldern in der gesamten Film- und Inhaltsbibliothek strukturieren können. Was Sie mit Ihrem No-Code-Tool erstellen möchten, ist eine „Inhalt hochladen“-Seite, auf der Sie alle Felder ausfüllen können, die Sie in Ihrer Datenbank eingerichtet haben, und Inhalte zur Bibliothek hinzufügen können.

Inhaltsanzeige

Jetzt haben Sie alle Verwaltungs-"Tools" erstellt, die Sie benötigen, aber Ihre Benutzer müssen in der Lage sein, durch den Inhalt zu blättern. Sie müssen eine dynamische Seite zur Inhaltsanzeige erstellen. Zunächst einmal, was bedeutet dynamisch? In Ihrer Netflix-Klonplattform haben Sie eine Vorschauseite (oder Beschreibungsseite) für jeden der verfügbaren Inhalte.

Das bedeutet nicht, dass Sie für jeden hochgeladenen Inhalt manuell eine Beschreibungsseite erstellen müssen. Im Gegenteil, Sie müssen eine Inhaltsbeschreibungsseite erstellen, die sich automatisch an den Inhalt anpasst, auf den verwiesen wird. In diesem Sinne ist die Inhaltsanzeigeseite dynamisch, da Sie eine Art Vorlage erstellen, die gemäß einigen Parametern geändert wird (in diesem Fall gemäß dem Film oder Inhalt, auf den verwiesen wird).

Die Erstellung mag kompliziert erscheinen, aber mit einem No-Code-Tool ist die Aufgabe einfacher: Sie können die spezielle Funktion zum Erstellen dynamischer Seiten verwenden, die dynamischen Elemente einrichten, diese Elemente mit Ihrem Datenbankfeld verknüpfen und fertig erledigt.

Die Logik hinter dieser Passage ist die folgende: Sie sagen Ihrem Netflix-Klon, dass er zum Beispiel im Feld Bildvorschau den Inhalt des Datenbankfelds mit dem Namen "Image Preview" anzeigen muss. Die Software prüft die Datenbank auf jeden Inhalt und zeigt die mit jedem Film verknüpfte Bildvorschau an.

Wenn Sie statt mit dynamischen Seiten mit statischen arbeiten, müssten Sie für jeden Film eine Inhaltsbeschreibungsseite erstellen und angeben, welche Daten in jedem Feld der statischen Seite angezeigt werden sollen.

Inhaltssuche

Auf der Frontend-Seite benötigen Sie auch eine Inhaltssuchseite. Es ist diejenige, die Benutzer verwenden, um nach bestimmten Inhalten zu suchen. In diesem Fall möchten Sie jedoch mehr als eine bestimmte Suchseite, sondern eine Suchleiste erstellen, die es Ihren Benutzern ermöglicht, Inhalte nach Titel zu suchen.

Mit Ihrem visuellen Codierungstool können Sie mit dem Aufbau Ihres Suchtools beginnen, indem Sie eine Suchleiste hinzufügen und einrichten. Es müssen nicht viele Felder angegeben werden; der Titel ist in der Regel derjenige, der zählt. Das No-Code-Tool bietet einige Optionen zum Anpassen Ihrer Suchleiste. Das wichtigste ist das "Suchfeld". Hier möchten Sie einen "Titel" einrichten. Der Code vergleicht den vom Benutzer eingegebenen Inhalt mit dem Titelfeld in Ihrer Datenbank und liefert die Ergebnisse.

Zusatzfunktionen

Zu diesem Zeitpunkt funktioniert Ihr Netflix Clone bereits:

Sie haben eine Datenbank mit verfügbaren Inhalten.

Sie haben Ihr Backend-Tool, um weiterhin Inhalte hochzuladen und zu verwalten.

Sie haben auch die Front-End-Tools, die es Benutzern ermöglichen, den Netflix-Klon zu verwenden, was bedeutet, durch den Inhalt zu navigieren, die Inhaltsbeschreibung zu visualisieren und den Inhalt zu streamen.

Es gibt jedoch weitere Funktionen, die Sie hinzufügen können, wenn Sie die gerade erstellten Netflix-Inhalte auf eine andere Ebene bringen möchten.

Eine gespeicherte Liste

Netflix ist das perfekte Beispiel für eine Streaming-Plattform für Videoinhalte, und deshalb nehmen wir uns das immer wieder als Beispiel. Eine der Funktionen, die wir alle auf Netflix verwenden, ist die Liste der gespeicherten Inhalte: Wenn Sie auf Inhalte stoßen, die Sie gerne ansehen möchten, speichern wir sie später in unserer Liste, damit wir sie leicht finden können, wenn wir tatsächlich unterwegs sind um es zu sehen.

Sie können dieselbe Funktion auch zu Ihrem Netflix-Klon hinzufügen, um ihn benutzerfreundlicher zu machen. Die beste Möglichkeit, diese Funktion zu implementieren, besteht darin, einen Workflow hinzuzufügen, der ausgelöst wird, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche „Zu meiner Liste hinzufügen“ klickt. Workflows sind eine Reihe von Aktionen, die aus einem Trigger resultieren. Auslöser ist in diesem Fall der Klick auf den Add to my list-Button und der Workflow ist folgender: Der aktuelle Inhalt wird der Watchlist der User hinzugefügt.

Inhalt abspielen

Wir sind alle wesentlichen Aspekte durchgegangen, die Sie implementieren müssen, wenn Sie mit der Erstellung Ihrer Netflix-Klon-App beginnen, aber wir haben zuletzt den wichtigsten von allen verlassen: die Funktion zum Abspielen von Inhalten. Ihr Netflix-Klon benötigt natürlich einen Video-Content-Player.

Einige No-Code-Tools ermöglichen es Ihnen, Plugins in Ihrem App-Erstellungsprozess zu verwenden. Plugins sind Software von Drittanbietern, die Sie für Ihr Projekt verwenden können. Wenn Sie durch die verfügbaren Plugins stöbern, werden Sie sicherlich den Videoplayer finden, der für Sie funktionieren kann. Obwohl diese Plugins von außen kommen (sie können von einem externen Entwickler programmiert und bereitgestellt werden). Wann sollten Sie sich für die Verwendung eines Drittanbieter-Plugins entscheiden? Wann immer Sie nach einer bestimmten Funktion (oder Funktionen) suchen, die der native Videoplayer möglicherweise nicht hat.

Wie viel kostet es, mit dem Erstellen eines Netflix-Klons zu beginnen?

In unserem Leitfaden haben wir die komplexe Aufgabe, mit der Erstellung Ihres Netflix-Klons zu beginnen, in überschaubare Teile zerlegt. Das bedeutet nicht, dass es plötzlich einfach geworden ist, einen Netflix-Klon zu bauen. Es ist immer noch ein komplexes Projekt, das durch die Tatsache erleichtert wird, dass Sie ein No-Code-Tool verwenden, aber immer noch komplex. Komplexität ist immer einer der Hauptaspekte, die den Preis einer Dienstleistung beeinflussen. Wie viel kostet es also, mit dem Erstellen eines Netflix-Klons zu beginnen?

Die Wahrheit ist, dass, wenn Sie keine No-Code-Plattform verwenden und einen Entwickler einstellen, der sie nicht verwendet, der Prozess so lang und teuer sein wird, dass der Service extrem teuer sein wird (mit einem Dutzendtausend Dollar). Aber einer der vielen Vorteile der Verwendung von No-Code-Tools ist genau dieser: die Kosten für die Programmierung zu reduzieren. Unabhängig davon, ob Sie mit dem Erstellen unseres Netflix-Klons beginnen oder jemanden damit beauftragen, der eine No-Code-Plattform wie AppMaster verwendet, werden die Kosten in beiden Fällen extrem reduziert, und dies ist ein weiterer Grund, mit dem Erstellen Ihres Netflix-Klons ohne Code zu beginnen!