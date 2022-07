Wie Sie die richtige Datenbank für Ihre mobile App auswählen

Wie Sie vielleicht schon wissen, ist die Wahl des Backend-Datenbankdienstes ein entscheidender Schritt im Entwicklungsprozess Ihrer mobilen App. Manchmal kann die Wahl überwältigend erscheinen, weil es so viele Optionen gibt.

Was ist eine no-code App?



Lassen Sie uns zunächst einmal klären, was eine No-Code-App ist. No-Code ist ein Entwicklungsprozess, bei dem der Entwickler nicht jede einzelne Codezeile schreiben muss. Tatsächlich können Entwickler komplette und funktionierende mobile Anwendungen erstellen, ohne irgendeinen Code zu schreiben! Das bedeutet nicht, dass der Code nicht vorhanden ist; es bedeutet nur, dass er automatisch erstellt wird, und wenn das von Ihnen verwendete No-Code-App-Erstellungstool dies zulässt, können Sie ihn sogar exportieren!

Dies ist dank der No-Code-Plattformen möglich: Software-Tools, die speziell für das soeben beschriebene Ziel entwickelt wurden und es Entwicklern ermöglichen, mobile Apps oder Webanwendungen zu erstellen, ohne den Code schreiben zu müssen. Eines der bekanntesten und empfehlenswertesten Beispiele für diese Art von Tools ist AppMaster: Es handelt sich dabei um eine Plattform zur Erstellung von No-Code-Apps, mit der Sie mobile oder Web-Anwendungen erstellen können.

AppMaster hat den Prozess der App-Entwicklung sehr vereinfacht: Sogar Anfänger ohne Programmierkenntnisse können damit arbeiten und ihre eigene App erstellen. Aber auch für erfahrene Entwickler ist AppMaster äußerst nützlich: Es macht den Entwicklungsprozess viel schneller, einfacher und weniger zeitaufwändig. Wenn Sie Zugriff auf den Backend-Code benötigen, können Sie ihn einfach abrufen, exportieren, modifizieren, auf einer anderen Plattform verwenden und so weiter.

Warum brauchen Sie einen Backend-Datenbankdienst für Ihre No-Code-App?



Unabhängig davon, aus welchem Grund Sie eine mobile Anwendung entwickeln (für den persönlichen Gebrauch, für Ihre Kunden, für Ihr Unternehmen), benötigen Sie bei der Entwicklung einer Anwendung Zugriff auf Daten. Sie können Ihre Daten an verschiedenen Orten speichern, aber das Wichtigste ist, dass Sie einen Backend-Datenbankdienst und den Zugriff darauf benötigen.

Was ist eine Backend-Datenbank?



Wie Sie vielleicht wissen, bestehen Softwaresysteme aus zwei Seiten: Frontend und Backend. Das Frontend ist das, was die Benutzer sehen; das Backend ist der Ort, an dem alle Daten gespeichert, abgerufen und abgefragt werden. Backend ist, mit anderen Worten, alles, was hinter den Kulissen passiert. In der Backend-Datenbank werden alle Ihre Daten gespeichert. Die Daten aus der Datenbank können dann abgerufen werden (außer zum Aktualisieren oder Löschen), damit die Website, die Anwendung oder die Plattform funktionieren kann. Neben Datenbanken besteht das Backend auch aus Servern und API (Advanced Programming Interface).

Die Bedeutung von Daten



Der Grund, warum Sie eine Backend-Datenbank benötigen, ist, dass jede Software-Plattform (egal ob es sich um eine Website oder eine No-Code-Anwendung handelt) von Daten lebt. Die Qualität und Leistung einer Anwendung hängt von ihrer Fähigkeit ab, Daten schnell und effizient zu sammeln und abzurufen.

Die Bedeutung der Auswahl eines vorbildlichen Backend-Datenbankdienstes



Da Sie nun wissen, was eine Backend-Datenbank ist und wie wichtig sie für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Software ist, können Sie besser verstehen, wie wichtig es ist, den richtigen Backend-Datenbankdienst auszuwählen. Lassen Sie uns zunächst einmal verstehen, was wir unter einem Backend-Datenbankdienst verstehen.

Backend-Datenbankdienste sind Angebote, die es Ihnen ermöglichen, Daten über externe Anwendungen zu speichern und zu verwalten. Die meisten Entwickler nutzen diese Art von Datenbankdiensten, weil diese Lösung viel bequemer ist als die Alternative: Erstellen und Installieren. Sie konfigurieren und warten einen eigenen Server.

Nehmen wir uns etwas Zeit, um die Vorteile eines externen Backend-Datenbankdienstes zu betrachten:

Mit Backend-Datenbank-Service-Systemen sind die Daten von überall aus zugänglich

Sie haben sowohl online als auch offline Zugriff auf die Daten

ein mobiler Datenbankdienst ist einfacher zu warten und erfordert in der Regel nur einen minimalen Aufwand für den Entwickler (der Anbieter des Backend-Datenbankdienstes übernimmt die harte Arbeit)

da das Datenbanksystem synchronisiert ist, können mehrere Nutzer gleichzeitig auf die Daten zugreifen

mit Backend-Datenbankdiensten ist es auch einfacher, Daten über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren (Laptops, Smartphones, Tablets und mehr)

Wie immer, wenn Sie sich auf einen externen Dienst verlassen, sollten Sie sicherstellen, dass dieser genau das bietet, was Sie brauchen, und dass er zuverlässig ist. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Backend-Datenbankdienste durchsuchen und den für Sie am besten geeigneten finden können.

Arten von Datenbanken für mobile Anwendungen



Werfen wir einen Blick auf die Alternativen, die Ihnen im Bereich der Backend-Datenbankdienste zur Verfügung stehen.

Data Warehouses



Data-Warehouse-Systeme sind für die Unterstützung von Analysetätigkeiten konzipiert: Es handelt sich um riesige virtuelle Speicher, in denen Unmengen von historischen Daten gespeichert werden. Die Daten stammen aus verschiedenen Ressourcen: mobile Anwendungen, Protokolldateien, Formulare und vieles mehr.

Der Hauptzweck von Data-Warehouse-Datenbanken besteht darin, Unmengen von Daten zu sammeln und dann Abfragen durchzuführen und diese Daten zu analysieren. Unternehmen nutzen sie in der Regel, um aus den gesammelten Daten Erkenntnisse zu gewinnen und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse Entscheidungen zu treffen, Strategien zu entwerfen, Investitionen zu tätigen und so weiter.

Wann sollten Sie ein Data Warehouse wählen?



Dies ist sinnvoll, wenn der Hauptzweck Ihrer No-Code-Mobilanwendung darin besteht, Daten zu sammeln, die Sie später analysieren können.

Verteiltes Data Warehouse



Wie der Name schon sagt, befinden sich verteilte Data Warehouses an geografisch weit entfernten Standorten ohne gemeinsame physische Ressourcen. Dies ist die ideale Lösung, wenn Ihre Nutzer über verschiedene Länder verteilt sind.

Wie Sie vielleicht wissen, ist die physische Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Server, auf dem sich die Daten befinden, ein wichtiger Faktor für die Leistung. Ein paar Dutzend Kilometer machen keinen Unterschied. Wenn sich Ihre Nutzer jedoch in Osteuropa und Ihre Server in Nordamerika befinden, kann dies zu einem Problem werden (auch wenn Ihr Konkurrent mit Servern in Europa in der Lage ist, einen effizienteren Service und eine schnellere und leistungsfähigere mobile App anzubieten).

Wann sollten Sie sich für ein verteiltes Data Warehouse entscheiden?



Sie sollten sich für ein verteiltes Data Warehouse entscheiden, wenn die Nutzer Ihrer mobilen App über verschiedene Länder verteilt sind. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass jeder Nutzer unabhängig von seinem geografischen Standort die gleiche hochwertige Nutzungserfahrung mit der mobilen App hat.

Operative Datenbank



Eine operative Datenbank würde es den Nutzern Ihrer mobilen App ermöglichen, Daten in Echtzeit zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn eine mobile App hochgradig interaktiv ist, muss sie über eine Backend-Datenbank verfügen, die ständig Daten abrufen und je nach den Bedürfnissen der Nutzer bearbeiten oder löschen kann. Die anderen Datenbankoptionen, die wir bisher gesehen haben, wären für eine hochgradig interaktive mobile App nicht geeignet, da der Datenabruf zu langsam wäre und die Benutzer der mobilen App folglich langsam und ineffizient wären.

Wann sollten Sie sich für einen operativen Backend-Datenbankdienst entscheiden?



Wenn Sie eine mobile App entwickeln, die als Plattform betrachtet werden kann, auf der Benutzer Optionen, Daten, Informationen und mehr verwalten können, sollten Sie sich für eine operative Datenbank entscheiden. Eine mobile App, die eine gewisse Interaktion und Anpassung ermöglicht, sollte über ein funktionierendes Backend-Datenbank-Service-System verfügen.

Relationale Datenbank



Es gibt noch eine weitere Option, die sich für komplexe mobile App-Projekte eignet, nämlich eine relationale Datenbank. Sie organisieren Daten in Tabellen, die durch gemeinsame Datenpunkte miteinander verbunden sind. Dank dieser Funktion können Benutzer mit einer einzigen Abfrage mehr als eine Datentabelle abrufen.

Wann sollten Sie sich für eine relationale Datenbank entscheiden?



Einer der Hauptvorteile relationaler Datenbanken besteht darin, dass sie Redundanzen beseitigen. Wenn Ihr mobiles App-Projekt besonders komplex ist und große Datenmengen verwalten muss, sollten Sie sich für eine relationale Datenbank entscheiden.

Was ist eine Tabellenkalkulation, und brauchen Sie eine?



Vor allem für Anfänger können Datenbanken und Tabellenkalkulationen gleich aussehen oder austauschbar sein. Sie dienen beide den gleichen Zwecken: Datenbanken und Tabellenkalkulationen ermöglichen es Ihnen, Daten zu speichern, zu erstellen, zu lesen, zu aktualisieren oder zu löschen, aber wenn wir etwas tiefer blicken, können sie wichtige Unterschiede aufweisen. Sie sollten sich dieser Unterschiede bewusst sein, um zu entscheiden, ob Sie einen Backend-Datenbankdienst oder eine Tabellenkalkulation für Ihr No-Code-Projekt zur Entwicklung einer mobilen Anwendung benötigen.

Was ist eine Tabellenkalkulation?



Tabellenkalkulationen sind einfacher zu verstehen und zu implementieren als Datenbanken, auch wenn sie einige Einschränkungen aufweisen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei Tabellenkalkulationen um einfache Tools, die ein Zeilen- und Spaltenformat verwenden. Die einfachsten Beispiele sind Google Sheets oder Excel: Tabellenkalkulationen, die mit diesen Plattformen erstellt wurden, ermöglichen die Dateneingabe und -manipulation auf sehr einfache Weise, aber schränken sie auch die Leistung Ihrer mobilen App ein? Sehen wir uns die Vor- und Nachteile der Verwendung von Tabellenkalkulationen an.

Vorteile der Verwendung von Tabellenkalkulationen

Der Hauptvorteil der Verwendung von Tabellenkalkulationen anstelle einer Datenbank besteht darin, dass sie sehr einfach sind und sich in Ihre mobile App integrieren lassen. Schließlich ist die Verwendung einer Tabellenkalkulation genauso einfach wie das Ausfüllen eines Formulars.

Tabellenkalkulationen sind außerdem Datenverwaltungssysteme ohne Code, und sie sind eine der besten Optionen für Studenten und Anfänger.

Nachteile der Verwendung von Tabellenkalkulationen



Natürlich haben Tabellenkalkulationen viele Einschränkungen. Sobald Sie anfangen, eine große Menge an Daten zu verwalten, sind Tabellenkalkulationen nicht mehr geeignet. Tabellenkalkulationen können nur eine begrenzte Menge an Daten aufnehmen, oder der Prozess des Abrufens und Bearbeitens von Daten wird einfach zu lang und ineffizient. Experten können jedoch Tabellenkalkulationen verwenden, um ihre grundlegenden Ideen festzuhalten oder einfache Prototypen zu erstellen, bevor sie sich an die eigentliche Entwicklung einer mobilen App machen.

Die größte Einschränkung bei Tabellenkalkulationen ist, dass sie keine komplexen Funktionen verarbeiten können. Wenn die von Ihnen entwickelte mobile App sehr einfach ist, können Sie immer noch Tabellenkalkulationen verwenden, aber wenn Ihre mobile App für andere Personen bestimmt ist, benötigen Sie ein Datenbanksystem.

Wie Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete auswählen



Struktur der Daten



Die Datenstruktur hängt von den Anforderungen der mobilen Anwendung ab. Verschiedene mobile Anwendungen erfordern verschiedene Arten von Datenstrukturen, und natürlich bestimmt die von Ihnen entworfene Datenstruktur Ihre Wahl des Datenbanksystems und des Backend-Datenbankdienstes.

Größe der Daten



Die Datengröße hängt von den Speicheranforderungen ab. Wenn die no-code mobile App, die Sie entwickeln, sehr einfach ist, vielleicht nur für den persönlichen Gebrauch, dann können Sie sogar auf eine Datenbank verzichten und sich für eine einfachere Tabellenkalkulation entscheiden. Wenn Sie jedoch große Datenmengen haben, müssen Sie einen Backend-Datenbankdienst auswählen, der über die nötige Speicherkapazität und die Leistungsfähigkeit verfügt, um die Daten schnell und effizient abzurufen und zu bearbeiten.

Sicherheit der Daten



Datensicherheit ist ein wichtiges Thema. Einer der Hauptvorteile des Verlassens auf einen externen Backend-Datenbankdienst ist, dass Sie sich nicht selbst um die Sicherheit kümmern müssen. Der Dienstleister ist in der Regel für die Datensicherheit verantwortlich, und die Sicherheit ist Teil seines Angebots.

Es ist auch wichtig zu betonen, wie wichtig die Datensicherheit für Ihre Nutzer ist: Wenn sie Ihre mobile App nutzen, vertrauen sie Ihnen ihre Daten an; manchmal sind es persönliche und sensible Daten wie Kreditkartennummern oder Gesundheitsinformationen. Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihren Nutzern garantieren könnten, dass die Daten, die sie Ihnen anvertrauen, sicher und für Angreifer unzugänglich sind. Dies können Sie nur erreichen, indem Sie einen zuverlässigen Backend-Datenbankdienst beauftragen. Wenn Sie etwas mehr Geld ausgeben müssen, um einen sichereren Server zu erhalten, ist der höhere Preis in puncto Sicherheit immer lohnenswert.

Flexibilität des Datenmodells



Achten Sie bei der Auswahl Ihres Backend-Datenbankdienstes darauf, dass er eine gewisse Flexibilität bietet. Es gibt kein Standardmodell, das genau das ist, was Sie für Ihr No-Code-Mobile-App-Projekt benötigen. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie Raum für einige Anpassungen haben.

Benötigte Unterstützung



Bei einem Backend-Datenbankdienst kann der Kunden-Support im Preis enthalten sein oder nicht. Support ist immer wichtig, wenn Sie diese Art von Dienstleistungen (Datenbankdienste, Webhosting oder andere) erwerben. Wie viel Unterstützung Sie benötigen, hängt von Ihren Kenntnissen ab. Wenn Sie ein Anfänger sind, brauchen Sie vielleicht jemanden, der Sie durch jeden Schritt Ihrer Datenbankkonfiguration führt: In diesem Fall sollten Sie sich einen Datenbankanbieter suchen, der diesen Service anbietet. Wenn Sie nur in Extremfällen Unterstützung benötigen, weil Sie Standardaufgaben selbst erledigen können, können Sie sich den Support sparen.

Skalierbarkeit der mobilen Anwendung



Nehmen wir an, Sie fangen klein an, planen aber bereits, Ihre no-code mobile App zu erweitern. In diesem Fall sollten Sie einen Backend-Datenbankdienst wählen, der eine solche Skalierbarkeit ermöglicht, damit Sie zu gegebener Zeit nicht den Anbieter wechseln müssen, sondern den bereits genutzten skalieren können.

Anzahl der Geräte



Angenommen, Sie entwickeln eine no-code mobile App, die Benutzer auf verschiedenen Geräten nutzen können. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Datenbank über eine Funktion zur Lösung von Konflikten verfügt, die zwischen verschiedenen Geräten entstehen können.

Heutzutage können die meisten mobilen Apps auf mehreren Geräten synchronisiert werden (viele Benutzer verwenden dieselben Apps sowohl auf ihrem Smartphone als auch auf ihrem Tablet). Aus diesem Grund ist dies eine wichtige Funktion, die es zu berücksichtigen gilt.

Beispiele für Datenbanken ohne mobilen Code



Realm DB

Realm DB ist eine relationale Open-Source-Datenbank, die, wie bereits erwähnt, auch für komplexe No-Code-Mobile-App-Projekte geeignet ist.

MongoDB

Dies ist eine weitere Open-Source-Datenbank, die für mobile App-Projekte entwickelt wurde. Es handelt sich um ein NoSQL-Datenbankprogramm, das hoch skalierbar ist und auf dem relationalen Modell basiert. Wir haben gesehen, dass relationale Datenbanken sehr skalierbar sind und sich für komplexe Projekte eignen. Auch wenn Sie klein anfangen, aber vorhaben, Ihre App zu skalieren, empfehlen wir Ihnen, mit einer relationalen Datenbank zu beginnen, auch wenn die Konfiguration im Vergleich zu einer einfachen Tabellenkalkulation etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in Zukunft zu vereinfachen.

Schlussfolgerung



In diesem Artikel haben Sie erfahren, was eine Datenbank ist und warum sie für Ihr No-Code-Mobile-App-Projekt wichtig ist. Die Auswahl der am besten geeigneten Datenbank ist die erste wichtige Entscheidung, die Sie treffen müssen, wenn Sie mit der Entwicklung einer mobilen App beginnen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Artikel die Entscheidungsfindung erleichtern konnten.