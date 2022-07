In den letzten Jahren haben mobile Apps aufgrund ihres Beitrags zum Unternehmenswachstum immense Popularität erlangt. Finden Sie die App-Entwicklung eine Herausforderung? Wenn ja, dann sind Sie hier genau richtig! Wir glauben, dass die Entwicklung einer App nicht kritisch ist, wenn Sie keine Ahnung von Programmierung haben. Vielleicht fragen Sie sich, wie man eine App ohne Programmierkenntnisse entwickeln kann. Ist das möglich? Die Antwort ist ja! In diesem Artikel werden die kostenlosen App-Builder, die zehn besten App-Builder mit ihren Funktionen, die Kosten für die App-Entwicklung ohne Programmierung und die einfachste Methode zur Erstellung einer App besprochen. Lassen Sie uns in die Details gehen:

Wie funktionieren App-Builder?

Nicht alle App-Builder arbeiten auf die gleiche Art und Weise, aber die meisten von ihnen folgen ähnlichen Schritten, um eine App zu erstellen:

Schritt 1: Machen Sie sich ein Bild von Ihrer Idee.

Bevor Sie die Dienste eines App-Builders in Anspruch nehmen, ist es wichtig, eine klare Vorstellung von Ihrer App zu bekommen. Welche Erwartungen haben Sie an diese App? Was ist Ihr Zielpublikum? Wenn Sie sich Zeit nehmen, um eine klare Vorstellung von Ihrer App zu bekommen, können Sie eine umfassende App mit allen erforderlichen Funktionen erstellen.

Schritt 2: Wählen Sie eine Vorlage aus

Nachdem Sie eine App-Idee gefunden haben, können Sie eine App-Vorlage auswählen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant betreiben, müssen Sie eine Vorlage für Lebensmittel auswählen, um eine ansprechende App für Ihre Kunden zu erstellen.

Schritt 3: Anpassung

Nachdem Sie die App-Vorlage ausgewählt haben, können Sie das Layout, das Farbschema, Ihr Randlogo und den Text hinzufügen, um das Produkt persönlicher zu gestalten.

Schritt 4: Testen Sie die App

Bevor Sie Ihre App auf den Markt bringen, ist es eine gute Idee, sie zu testen und Feedback von den Benutzern zu erhalten. Das Testen ermöglicht es Ihnen, notwendige Änderungen vorzunehmen, um das Benutzererlebnis unvergesslich zu machen.

Schritt 5: Veröffentlichen Sie die App

Wenn Sie die notwendigen Änderungen an der App vorgenommen haben, ist es höchste Zeit, sie im Google Play Store oder Apple App Store zu veröffentlichen.

Free App Builder

Die Erstellung einer mobilen App ist nicht länger ein teurer und komplexer Prozess. Dank der No-Code-Technologie, die Geschäftslösungen bietet, wenn Sie nicht wissen, wie man programmiert. Vielleicht fragen Sie sich, ob es einen kostenlosen App-Builder gibt, mit dem Sie eine App mit Drag-and-Drop-Optionen erstellen können. Die gute Nachricht für Sie ist: Ja! Beginnen wir mit den detaillierten Funktionen dieses kostenlosen App-Builders:

AppsGeyser - Ein kostenloser App-Builder

In den letzten Jahren haben App-Builder die App-Entwicklung revolutioniert, indem sie sie für Unternehmen, Studenten und Privatpersonen zugänglich gemacht haben. AppsGeyser ist ein kostenloser App-Builder, mit dem Sie in wenigen Minuten eine App erstellen können, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Dieser kostenlose Drag-and-Drop-App-Builder hilft Geschäftsinhabern und Studenten, die Erstellung von Android-Apps mit wenigen Klicks zu erlernen. Er bietet kostenlose App-Vorlagen, um eine native Android-App von Grund auf zu erstellen, nachdem Sie das Formular mit relevanten Inhalten ausgefüllt haben. Es bietet 30 kostenlose App-Vorlagen für geschäftliche oder private Zwecke.





Funktionen von AppsGeyser

1. Schnelle App-Erstellung

Es ermöglicht die Erstellung von Android-Apps mit ein paar einfachen Klicks. AppsGeyser ist eine schnelle Plattform, die die Erstellung einer mobilen App in 10 Minuten ermöglicht. Sie müssen nur die App-Formulare mit relevanten Inhalten für die Entwicklung ausfüllen.

2. Kostenlose Nutzung

Wenn Sie AppsGeyser verwenden, müssen Sie nicht für die Erstellung, das Herunterladen und die Veröffentlichung von mobilen Apps bezahlen. Die Nutzung der Funktionen zur App-Erstellung kostet nichts. Außerdem können Sie die APK-Dateien herunterladen, ohne eine Abonnementgebühr zu zahlen.

3. Vielfalt an Vorlagen

Dieser kostenlose App-Builder bietet 30 App-Vorlagen, die Sie für Ihre persönlichen, pädagogischen oder geschäftlichen Bedürfnisse auswählen können. Die kostenlosen App-Vorlagen umfassen soziale Medien wie YouTube, TikTok, Messenger, Browser, Video-Chat und vieles mehr.

4. App-Monetarisierung

Dieser kostenlose App-Builder bietet eine schrittweise Anleitung zur Monetarisierung einer mobilen App. So können Sie Ihre Android-App mit Bannerwerbung oder In-App-Käufen monetarisieren.

5. Social Media Integration

Mit AppsGeyser können Sie Ihre mobile App mit sozialen Websites wie Facebook, YouTube, Twitter und Blog verknüpfen, um mehr Abonnenten zu gewinnen.

Wie kann man eine Android-App kostenlos erstellen?

Befolgen Sie diese drei Schritte, um eine kostenlose Android-App zu erstellen:

Schritt 1: Wählen Sie eine Vorlage aus

Zunächst müssen Sie kostenlose App-Vorlagen auswählen, die genau Ihren Bedürfnissen entsprechen. Zu diesen kostenlosen Vorlagen gehören Websites, Browser, YouTube, TikTok, Messenger, Videochats, Spiele oder andere Apps. Mit AppsGeyser können Sie auf alle kostenlosen App-Vorlagen auf der Seite "Jetzt erstellen" zugreifen.

Schritt 2: Inhalte hinzufügen

Laden Sie Inhalte wie das App-Logo, den Namen, Text und Links hoch, um Ihre mobile App anzupassen. Das ist gar nicht so schwer. Das Hochladen von Inhalten nimmt kaum 10 Minuten in Anspruch.

Schritt 3: Veröffentlichen der App

Glückwunsch! In diesem Stadium haben Sie eine kostenlose Android-App erstellt. Jetzt ist es an der Zeit, die APK-Datei herunterzuladen und Ihre App im Google Play Store zu veröffentlichen.

Beste App-Builder

Neben AppsGeyser gibt es einen riesigen Markt für andere App-Builder. Wir stellen Ihnen die führenden Plattformen für die App-Entwicklung vor, die sich bei der Entwicklung von benutzerfreundlichen mobilen Apps bewährt haben. Lassen Sie uns tiefer einsteigen:

1. BuildFire

BuildFire ist die führende Plattform auf dem Markt der zuverlässigsten App-Builder. Mit dieser zuverlässigen App-Building-Plattform können Sie Ihre App veröffentlichen, um Ihren Kunden Zugang zu verschaffen. In den letzten Jahren hat BuildFire aufgrund seiner intuitiven Benutzeroberfläche, der schnellen App-Entwicklung und der vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten massiv an Popularität gewonnen.





Pros

Schnelle App-Entwicklung



Intuitive Schnittstelle



Anpassung

Nachteile

Aufgrund der komplexen Funktionen ist es schwierig, sich mit der Anwendung vertraut zu machen.

2. Appy Pie

Appy Pie ist ein beliebter App-Builder, mit dem Anfänger Apps für ihre geschäftlichen oder persönlichen Ziele erstellen können. Die Benutzer können kostenlos mit der Plattform interagieren. Sobald die Nutzer den Entwicklungsprozess verstanden haben, können sie einen Abonnementplan wählen, der ihren Anforderungen entspricht. Es werden drei monatliche Abonnementpläne angeboten:

Basic Plan, $36/App



Gold Plan, $72/App



Platinum, $120/App Plan







Zusätzlich hilft dieser App-Builder den Nutzern beim In-App-Building-Prozess durch Tutorials. Außerdem können Sie auf die Live-Chat-Option zugreifen, um alle Probleme zu lösen, die während der App-Erstellung auftreten können. Um eine mobile App für Ihr Unternehmen mit Appy Pie zu erstellen, befolgen Sie diese einfachen drei Schritte:

Schritt 1: Wählen Sie Ihre App-Kategorie, wie z.B. Business, Bildung, etc.

Schritt 2: Passen Sie Ihre App an, indem Sie individuelle Designs und App-Seiten hinzufügen

Schritt 3: Veröffentlichen Sie Ihre App

Pros

Einfach zu bedienen



Live Chat



Tutorial Guide



Kostenlose Testversion, um den App-Entwicklungsprozess zu erkunden

Cons

Appy Pie bietet App-Vorlagen mit dem gleichen Layout.

3. GoodBarber

GoodBarber ist der vertrauenswürdigste App-Builder für Android und iOS. Diese No-Code-Plattform hat Unternehmen dabei geholfen, ihr Potenzial mit zuverlässigen mobilen Apps auszuschöpfen. Dieser App-Builder verfügt über eine intuitive und schlanke Schnittstelle für die App-Erstellung. Die App-Erstellung über diesen App-Builder ist eine nahtlose Erfahrung, selbst wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Sie können sofort mit der Erstellung Ihrer App beginnen, nachdem Sie sich bei dieser Plattform registriert haben. Diese Plattform bietet verschiedene Funktionen, die sie von anderen App-Buildern abhebt.





Pros

Modulare Vorlagen



Soziale Medien Integration



Chat



Geofencing



In-App-Kauf

Das Layout dieses App-Builders ist so gut strukturiert, dass Sie sich leicht durch alle Optionen bewegen können. Dieser No-Code-App-Builder bietet einen monatlichen Abonnementplan für Android- und iOS-Apps. Sie können den Abo-Plan wählen, der perfekt zu Ihren Anforderungen passt.

Nachteile:

Dieser App-Builder bietet keine E-Commerce-Option zur Integration mit Drittanbieter-Shops wie Shopify, Amazon und anderen Social-Media-Seiten.

4. Mobincube

Mobincube ist eine kostenlose App-Builder-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Apps ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Die meisten kostenlosen App-Builder bieten keine Qualitäts-Apps, aber Mobincube ist der führende App-Builder, der einen Mehrwert bietet. Dieser App-Builder verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, vielfältige Apps zu erstellen, von Business bis Bildung, von zu Hause bis zu Spielen und vieles mehr. Mit diesem App-Builder können Sie nicht nur eine App erstellen, sondern sie auch kostenlos auf den Markt bringen.

Neben der kostenlosen App-Erstellung gibt es folgende monatliche Abo-Pläne:

Small Plan: $2.99/Monat



Medium Plan: $9.99/Monat



Large Plan:$19.99/Monat



XL Plan: $49.99/Monat



XXL Plan:$99.99/Monat



Sie können jeden Abonnementplan wählen, der Ihren geschäftlichen oder persönlichen Zielen entspricht.





Pros:

Kostenloser App-Builder



Intuitive Benutzeroberfläche



Integration sozialer Medien



Kostenlose App-Vorlagen



Unterstützung von Anzeigen



Push-Benachrichtigungen



Unterstützt acht Sprachen

Nachteile:

Mobincube bietet kein ausgereiftes Produkt. Außerdem sind die APK-Dateien, die über diese Plattform erstellt werden, nicht für Google Play optimiert.

5. Shoutem

Shoutem ist ein Online-App-Builder, der Geschäftsinhabern hilft, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Der Schwerpunkt dieses App-Builders liegt auf dem Design, daher haben alle kostenlosen Vorlagen dieser Plattform ein elegantes App-Design. Wenn Sie also auf der Suche nach einer optisch ansprechenden App sind, dann ist der Shoutem App-Builder die beste Option. Diese App-Vorlagen sind kostenlos und können leicht angepasst werden. Sie können Themen, Layouts, Farben und Text mit kostenlosen App-Vorlagen ändern. So wird Ihre App relevanter aussehen und mit nützlichen Funktionen ausgestattet sein.





Pros:

Kostenlose App-Vorlagen



Monetarisierung von Apps



Push-Benachrichtigungen



Anzeigen



In-App-Kauf



Community aufbauen

Kontra:

Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen führen, werden Sie den Abonnementplan für Apps als kostspielig empfinden.

6. Swiftic

Swiftic ist der Online-App-Builder, der großen und kleinen Unternehmen hilft, ihre Tätigkeiten in eine digitale Welt zu verlagern. Die Glaubwürdigkeit eines App-Builders lässt sich an der Anzahl der mit dieser Plattform erstellten Apps ablesen. Swiftic hat eine kluge Entscheidung getroffen, indem es sich an große und kleine Unternehmen wendet. Swiftic ermöglicht seinen Nutzern eine geführte Tour durch den Editor und bietet Anfängern Hilfe auf dem Bildschirm, um zu lernen, wie man eine App mit der Plattform erstellt. Diese Plattform zur App-Erstellung verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der auch ein Anfänger eine App für geschäftliche Zwecke erstellen kann.





Pros:

Intuitive Oberfläche



Social Media Integration



Geld-zurück-Garantie



Tutorials



Kostenlose App-Vorlagen

Kontra:

Swiftic hat viele nützliche Funktionen, aber es fehlt an fortgeschrittenen Optionen wie Teamverwaltung und Anzeigenunterstützung.

7. appInstitute

AppInstitute ist ein kostenloser App-Builder, der es Kleinunternehmern ermöglicht, ihre Dienstleistungen durch Drag-and-Drop-Funktionen online zu präsentieren. Dieser No-Code-App-Builder verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die Unternehmen bei der App-Erstellung hilft, ohne ein Entwicklungsteam einzustellen. Außerdem bietet diese Plattform zur App-Erstellung kostenlose App-Vorlagen für 20 Geschäftstypen. Sie müssen drei einfache Schritte befolgen, um eine App mit AppInstitute zu erstellen:

Wählen Sie eine kostenlose Vorlage, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.



Fügen Sie Ihr Geschäftssymbol, Ihren Text, Ihr Layout und Ihr Farbschema hinzu.



Veröffentlichen Sie die App.

Diese No-Code-Plattform bietet außerdem drei monatliche Abonnementpläne, die Sie je nach Ihren App-Anforderungen wählen können:

AppBuilder: $42/Monat

AppBuilder Pro: $66/Monat

AppBuilder Pro Plus: $84/Monat

Reseller: $340/Monat





Pros:

Drag-and-Drop-App-Builder



Push-Benachrichtigungen



Social-Media-Integration



Loyalty-Programme



Kostenlose Testversion für 30 Tage

Nachteile:

Dieser kostenlose App-Builder aktualisiert die Apps nicht entsprechend der Kompatibilität mit den neuesten Geräten.Außerdem ist der Kundensupport furchtbar.



8. AppMaster

AppMaster ist ein No-Code-App-Builder, der Unternehmen dabei hilft, von einem kleinen Unternehmen bis zu einem großen zu wachsen. Dieser App-Builder ist mehr als eine No-Code-Plattform, da er den Quellcode generiert. Die Benutzer erhalten also eine vollwertige native Anwendung mit der Möglichkeit, den Quellcode zu exportieren, wie bei der herkömmlichen Entwicklung - nur um eine Größenordnung schneller, billiger und einfacher zu warten. Auf diese Weise kombiniert AppMaster die Vorteile der traditionellen Entwicklung und des No-Codes. Die Plattform verfügt über eine ausführliche technische Dokumentation, die den Einarbeitungsprozess erheblich beschleunigt.





AppMaster bietet vier flexible Abo-Pläne mit monatlichen Zahlungen:

Explore: $5/Monat

Startup: $165/Monat

Business: $855/Monat

Enterprise: Angebot einholen

Pros

KI-generiertes Backend



Quellcode verfügbar



Visuelle Bearbeitungswerkzeuge



Schnellere App-Veröffentlichung



Angebot einer kostenlosen Testversion



Unbegrenzte Skalierbarkeit



Die gleiche Geschwindigkeit wie in Code geschriebene Apps



Gleichzeitige Erstellung von Web-, ios- und android-Lösungen.



Enorme Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Lösungen



Nachteile

AppMaster fehlt es an fortgeschrittenen App-Vorlagen.

9. Appery

Appery ist ein vielseitiger No-Code-App-Builder, der App-Entwicklung durch Drag-and-Drop-Funktionen bietet. Dieser cloudbasierte App-Builder unterstützt die App-Entwicklung für iOS, Android und sogar Windows Phone. Da diese Plattform cloudbasiert ist, müssen Benutzer sie nicht herunterladen oder installieren. Sie können also schnell mit der App-Entwicklung beginnen. Sobald die App entwickelt ist, können Sie sie in Echtzeit mit Kunden und Geschäftsinhabern teilen. Diese No-Code-Plattform nutzt Drag-and-Drop-Optionen zur Gestaltung der Benutzeroberfläche, so dass auch Anfänger sie nutzen können. Außerdem bietet diese Plattform Anfängern Tutorials und Richtlinien, die ihnen helfen, eine einfache App zu erstellen. Mit diesem App-Builder können Sie eine App in fünf einfachen Schritten erstellen:

Wählen Sie eine Vorlage



Gestalten Sie die Benutzeroberfläche per Drag & Drop



Verbinden Sie die Datenbank



Vorschau der App



Veröffentlichen Sie die App







Neben einer kostenlosen Testversion bietet dieser App-Builder die folgenden vier monatlichen Abonnementpläne an:

Anfänger: $25/Monat



Pro:$70/Monat



Team:$135/Monat



Ultimate:$500/Monat

Pros

Drag and drop app building



Cloud-based



Mobile back end

Cons

Appery erfordert grundlegende Programmierkenntnisse, wenn Sie aufwendige Änderungen an Ihrer App vornehmen wollen.

10. MobAppCreator

MobAppCreator ist ein Online-App-Builder, der Unternehmen bei der Erstellung nativer mobiler Apps mit integrierten Drag-and-Drop-Funktionen unterstützt. MobAppCreator erstellt Apps mithilfe von Modulen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Funktionen zu integrieren, um ihre Apps robuster zu machen.

Neben einer kostenlosen Testversion bietet dieser App-Builder vier Abonnements an:

Starter:$24.17/Monat



Basic:$40.83/Monat



Pro:$49.17/Monat



Advanced:$82.50/Monat

Auffallend ist, dass MobAppCreator diese Preise auf Jahresbasis berechnet.





Pros:

Drag-and-Drop-App-Entwicklung



Intuitive Oberfläche



Schnellere App-Erstellung



Marketing-Tool für den Erfolg der Marke



Kostenlose Testversion



Nachteile:

Die Abo-Pläne von MobAppCreator sind für Kleinunternehmer kostspielig.

11. Bubble

Nachdem Sie die zehn besten App-Builder durchgegangen sind, fragen Sie sich vielleicht nach dem einfachsten App-Builder, um die App-Entwicklung reibungsloser zu gestalten. Bubble - Die einfachste Drag-and-Drop-Lösung zur Erstellung von Apps ohne Code. Zu den Minuspunkten gehört, dass Sie an die Plattform gebunden sind, weil sie mobile Apps hostet, es gibt also keinen Weg zu einem Webserver für eigenes Hosting.

Abgesehen von der kostenlosen Testversion bietet Bubble drei Abo-Pläne, mit denen jeder in wenigen Minuten eine App erstellen kann.

Personal Plan: $25/Monat



Professional Plan: $115/Monat

Production Plan: $475/Monat



Auffällig ist, dass die Nutzer für diese Abo-Pläne jährlich zahlen.





Pros:

Intuitive und mobilfreundliche Oberfläche



Keine Begrenzung des Nutzerverkehrs



Kennwort für die Anmeldung erforderlich



Integrieren Sie E-Mail, SEO und Analysen für eine verbesserte Leistung



Eye Candy Interface, um die Nutzererfahrung interaktiver zu machen

Nachteile:

Mit der Bubble können Sie nur Webanwendungen erstellen. Um native mobile Produkte zu erstellen, müssen Sie einen Dienst eines Drittanbieters nutzen.

Kosten der App-Entwicklung

Nachdem Sie die Funktionen, Preise, Vor- und Nachteile der verschiedenen App-Builder durchgelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, wie viel es kostet, eine mobile App zu erstellen. Die Antwort ist, dass es keinen festen Preis für die Erstellung einer mobilen App gibt. Es ist ähnlich wie beim Kauf eines Autos oder eines Handys, wo die Kosten von bestimmten Funktionen abhängen. Das Gleiche gilt für die Entwicklung einer mobilen Anwendung. Die Kosten für eine mobile App hängen von verschiedenen Elementen ab, je nach Ihren geschäftlichen oder persönlichen Zielen. Die folgenden Faktoren können Ihnen helfen, die Entwicklungskosten für Ihre Unternehmens-App zu schätzen:

1. App-Typ

Der App-Typ hilft bei der Abschätzung der Entwicklungskosten für eine mobile App. Wenn Sie grundlegende Funktionen in Ihrer mobilen App wünschen, können Sie diese bereits für ein paar Dollar erhalten. Die Entwicklung dieser Apps ist wirklich einfach, da sie nur einfache Programme für ihre Arbeit benötigen.

Wenn Sie hingegen eine App mit mehreren Funktionen entwickeln möchten, steigen die Entwicklungskosten. Die Komplexität einer App wirkt sich also direkt auf die Gesamtkosten des Projekts aus. Wenn Sie also Zahlungen hinzufügen, Echtzeit-GPS verwenden oder Push-Benachrichtigungen hinzufügen möchten, wird die App-Entwicklung kostspielig sein. Sie sollten die Kategorie Ihrer mobilen App bestimmen, ob Sie eine Musik-App, eine Nachrichten-App oder eine Gesundheits- und Fitness-App erstellen möchten. Es fällt auf, dass Ihre 10.000-Dollar-App die Kosten auf 50.000 Dollar erhöhen kann, wenn Sie erweiterte Funktionen wie Push-Benachrichtigungen, GPS oder Zahlungsmethoden hinzufügen.

2. Entwicklungsprozess

Um eine vernünftige mobile App zu entwickeln, müssen Sie den Entwicklungsprozess verstehen. Das Verständnis des Entwicklungsprozesses kommt vor der Planung von App-Kosten, Zielmarkt, App-Updates und mehr. Wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben, werden die Entwicklungskosten steigen. Der Grund dafür ist, dass Sie einen Entwickler oder ein Team von Entwicklern einstellen oder Hilfe von Online-App-Buildern in Anspruch nehmen müssen, um eine mobile App zu erstellen. Wenn Sie sich für die traditionelle App-Entwicklung entscheiden und mehr Entwickler hinzuziehen, wird Ihre App umso teurer. Sie fragen sich vielleicht, wie viel ein Entwickler kostet. Auch hier gibt es keinen festen Preis. Allerdings ist der Standort ein Faktor, der die Kosten für Ihren App-Entwickler bestimmen kann.

3. Wer entwickelt Ihre App?

Es gibt eine Reihe von Optionen, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Sie einen App-Entwickler beauftragen wollen. Sie können Folgendes in Betracht ziehen:

Drag and Drop App Builder



Freelancer



App-Entwicklungsunternehmen

Der Preis variiert in allen Fällen. Sie können die Entwicklungslösung wählen, die zu Ihrem Budget passt.

Drag-and-Drop-App-Builder

Anstatt einen Entwickler zu beauftragen, können Sie einen Drag-and-Drop-App-Builder wie AppMaster in Betracht ziehen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen kostengünstig zu erfüllen. App-Builder bieten deutlich günstigere mobile Apps an. Der Grund dafür ist, dass sie App-Vorlagen für die Erstellung einer App anbieten. Sobald Sie den besten App-Builder ausgewählt haben, können Sie eine Vorlage auswählen und ohne technische Kenntnisse mit der Entwicklung beginnen.

App-Builder-Plattformen bieten Geschäftslösungen für Unternehmer oder Kleinunternehmer mit knappem Budget. Große Unternehmen benötigen jedoch eine hochgradig individuelle Entwicklung. Glücklicherweise ist die AppMaster-Plattform entwicklerfreundlich. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, eine mobile App zu entwickeln. Sie können einen Entwickler beauftragen oder die Entwicklungskosten durch die Verwendung einer App-Entwicklungsplattform senken.

Tipps zur Senkung der Entwicklungskosten

Das Wichtigste, was Sie tun müssen, um die App-Kosten zu senken, ist, Ihre Idee zu vereinfachen. Fügen Sie nur die notwendigen Funktionen hinzu und vermeiden Sie teure Funktionen.



Betreiben Sie außerdem nur eine Komponente eines komplexeren Konzepts.



Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie eine intuitive mobile App für weniger als 10.000 Dollar entwickeln.

Abschließende Gedanken

Das Erstellen von Apps ohne Code war vor ein paar Jahren noch nicht möglich. Heute sind Drag-and-Drop-App-Builder auf dem Vormarsch, um kleinen Unternehmen oder Studenten zu helfen, eine mobile App zu erstellen, die ihren geschäftlichen oder persönlichen Anforderungen entspricht. Wir hoffen, dass Sie sich über die zehn besten Plattformen zur App-Erstellung, ihre Funktionen, Preise und den einfachsten App-Builder für Anfänger im Klaren sind.

Diese Entwicklungslösungen ermöglichen es Anfängern, eine intuitive mobile App zu erstellen, selbst wenn sie keine Programmierkenntnisse haben.

Diese Drag-and-Drop-App-Builder bieten schnellere und günstigere Entwicklungslösungen als die traditionelle Entwicklung. Darüber hinaus bieten einige App-Builder kostenlose App-Vorlagen für die App-Erstellung an. Unter allen App-Building-Plattformen empfehlen wir Ihnen AppMaster, das Unternehmern dabei hilft, von kleinen Unternehmen auf Unternehmensebene zu wachsen. Das Besondere an dieser No-Code-App-Entwicklung ist, dass sie den Benutzern den Quellcode, die technische Dokumentation und eine kostengünstigere App-Entwicklungslösung bietet. Die Kosten für die Entwicklung einer mobilen App hängen von den Entwicklern, dem Entwicklungsprozess und den Zielen Ihrer App ab. Sie können jede Entwicklungslösung ausprobieren, die Ihre geschäftlichen Anforderungen schneller und billiger erfüllt.