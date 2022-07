Bei der digitalen Transformation ist die App-Entwicklung ein unvermeidlicher Bestandteil des Spiels. Vor dem Aufkommen der No-Code-Plattformen verbrachten die Entwickler viel Zeit damit, die Codes für das Website-Programm zu schreiben - eine verblüffende Aufgabe, die viel Konzentration erforderte. Doch mit der Verfügbarkeit von No-Code-Tools haben sich die Prozesse der Website-Programmierung erheblich verändert. Aufgrund dieser rasanten Veränderungen haben Entwickler begonnen, sich auf No-Code-Software-Entwicklungstools zu verlassen, da No-Code-Lösungen es ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben ohne großen Aufwand auszuführen und zu viel Zeit auf die Prozesse zu verwenden.

Bis zum Aufkommen der No-Code-Plattformen dachten die meisten Menschen, dass Softwareentwicklung immer mühsam, zeitaufwendig und anstrengend ist und die Fähigkeiten eines erfahrenen Entwicklers erfordert. Zweifellos sind No-Code-Lösungen das Versprechen, die mühsamen Prozesse eines Website-Bauers für die Softwareentwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Strategie für No-Code-Entwicklungsprozesse bietet die wesentlichen Tools und Werkzeuge, um von dem No-Code-Ansatz zu profitieren. Sehen Sie sich einige der Fakten über No-Code und Low-Code-Anwendungsentwicklungsprozesse unten.

Ist Low-Code No-Code die Zukunft der Softwareentwicklung?

Low-Code- und No-Code-Plattformen könnten die Zukunft der Softwareentwicklung für Websites oder der Anwendungsentwicklung sein. Natürlich würde ein Website-Builder oder eine Gruppe von Anwendungsentwicklern mit Hilfe von No-Code-Tools in Zukunft immer mehr Anwendungen entwickeln. Während der Prozesse muss jedoch nicht jeder die Fähigkeiten erfahrener Softwareentwickler haben, und das Szenario hat sich mit der Einführung von No-Code-Tools geändert. Daher würde die Annahme von Low-Code und No-Code Website-Anwendung Entwicklungsprozesse durch einen Erbauer mehr in der Zukunft sein. Auch die Nachfrage nach Low-Code- und No-Code-Websites/Anwendungsprozessen wird enorm steigen.





No-Code- und Low-Code-Entwicklung der Website-Anwendung ist einfach zu bedienen, zu verstehen und anzupassen, ohne Ihre wertvolle Zeit zu verbrauchen. No-Code-Plattformen und Low-Code-Techniken helfen Anwendungsentwicklern/Websitebauern, Anwendungen zu entwerfen, ohne Zeit zu verschwenden und viel Fachwissen in der Softwareentwicklung zu benötigen. No-Code-Lösungen sind etwas, wo Technologie und Anwendungsdesign Hand in Hand gehen, um Ihre Website-Builder-Codierung zu einem Kinderspiel zu machen und Sie in ein neues Reich der Low-Code/No-Code-Erfahrung zu führen. Die Welt steht an der Schwelle zur No-Code-Ära, einem Neuanfang, und in Kürze werden wir ein Stadium erreichen, in dem die Entwicklung von Websites ohne Programmierung der Vergangenheit angehört.

Mit der Verfügbarkeit von Low-Code-Tools ist die Anwendungsentwicklung zu einem unglaublichen Erlebnis geworden. Es gibt mehrere Gründe für die Einführung der Low-Code-No-Code-Anwendungsentwicklung für die Softwareentwicklung, die im Folgenden aufgeführt sind:

Die Cloud-Technologie hat alles zugänglich gemacht

Es gab Zeiten, in denen nur große Unternehmen Anwendungen durch den Kauf von Hardware entwickeln konnten, bis die No-Code-Tools von AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems usw. aufkamen. Damals litten kleine Unternehmen stark unter dem Mangel an finanziellen Mitteln. Die Softwareentwicklung in der Cloud-Technologie, wie Searchable, Mendix, OutSystems,

AppMaster, usw., hat die Dinge für alle Arten von Unternehmen einfach gemacht. Alles, was Sie brauchen, ist eine Internetverbindung, um eine Anwendung zu erstellen, ohne sich Gedanken über Infrastruktur oder Kosten zu machen, indem Sie No-Code/Low-Code-Plattform-Softwareentwicklungsdienste nutzen. Der Zustrom von No-Code-Entwicklungstools wie AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems usw. hat den Aufwand für die Entwicklung von Anwendungen mit No-Code-Tools weiter verringert.

Die steigende Nachfrage nach Unternehmensanwendungen

Zweifellos steigt die Nachfrage nach No-Code-Anwendungsentwicklung 5x schneller als die IT-Kapazität. Mit No-Code-Anwendungsentwicklungssystemen wie Mendix, OutSystems, SeaTable und AppMaster kann der schnell wachsende Bedarf an Anwendungsentwicklung gedeckt werden. No-Code- oder Low-Code-Plattformen helfen den Entwicklern, ihren Arbeitsdruck abzubauen und sich auf andere wichtige Themen zu konzentrieren.





Geringere IT-Abhängigkeit

Vor der Einführung von No-Code-Tools erforderten die Modelle der traditionellen Anwendungsentwicklung in jedem Schritt eine Kodierung, um eine Anwendung zu entwickeln, die den Geschäftsparametern entspricht. Jetzt hat die Verfügbarkeit verschiedener Low-Code-, No-Code- und Cloud-Programmiertools das Modell verändert und die Beteiligung von IT-Programmierern reduziert. Diese No-Code-Entwicklungstools werden die Möglichkeiten von IT-Softwareexperten nicht einschränken. Dennoch werden die No-Code-Tools den Programmierern helfen, die Prozesse zu beschleunigen und die Projekte schnell auszuführen. Und nicht nur das: Mit Hilfe von No-Code-Low-Code-Tools kann jeder ein Entwickler werden. Das ist das Schöne an den No-Code-Tools mit niedrigem Code.

Bringt Agilität

No-Code-Software ist das Gebot der Stunde für Unternehmen, um mit den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen und Geschäftsbedingungen Schritt halten zu können. Mit No-Code-Low-Code-Tools können Geschäftsanwender Anwendungen einfach und schnell erstellen, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen. Die No-Code-Programmierkenntnisse Strategie benötigt das einfache Drag-and-Drop, um Anwendungen mühelos neu zu gestalten und zu aktualisieren. Die robusten Funktionen von No-Code-Tools sind für jede Anwendung, jeden Entwickler und jeden Unternehmer sehr hilfreich.

Kostenreduzierung

Heutzutage, mit der Ankunft von No-Code-Programmier-Tools, gibt es keine Notwendigkeit, eine lange Zeit zu warten, um Änderungen an den Anwendungen zu machen oder verbringen eine beträchtliche Menge an Geld Codierung des Projekts. Kenntnisse in der No-Code- und Low-Code-Programmierung von Anwendungen können die Dauer des Softwareentwicklungszyklus verkürzen, den Bedarf an teuren Softwareentwicklern verringern und die Wartungskosten für die Anwendung senken.

Was sind Low-code und No-code ein Leitfaden für Entwicklungsplattformen?

Low-Code- und No-Code-Anwendungstools sind ideal für Start-ups, die schnell Software für ihre Projekte benötigen. No-Code-Software ermöglicht es Unternehmen, die Idee in kürzester Zeit zu übernehmen und ein Produkt live zu schalten. No-Code Low-Code Software hilft einem Bauunternehmer außerdem, eine kostengünstige Alternative zum Aufbau eines Teams von Entwicklern und Designern zu erhalten.

AppMaster ist eines der beliebten No-Code-Tools, mit dem Sie ein einzigartiges Anwendungsökosystem ohne Programmierkenntnisse aufbauen können, ähnlich wie bei den SeaTable-Vorlagen. Die No-Code-Plattformen wurden so programmiert, dass sie den Nutzern helfen, No-Code-Anwendungen einfach und schnell zu entwerfen, zu erstellen und zu starten, ohne sich um die zugrundeliegenden Skalierbarkeitsanforderungen oder Betriebssysteme zu kümmern. Aus dem Blickwinkel der No-Code-Lösungen wurde der Umfang eines Low-Code/No-Code-Features in den AppMaster-Blogs genauestens definiert. Die Highlights der No-Code-Entwicklungswerkzeuge von AppMaster sind wie folgt:

Inklusive Quellcode: Die No-Code-Anwendung verwendet fortschrittliche KI-Funktionen und bietet dem Ersteller den Quellcode; daher müssen die Benutzer keine technischen Kenntnisse haben. Der Quellcode ist die Grundlage eines jeden Programms/einer Website/einer Anwendung und zeigt, wie das Programm strukturiert ist. In einer No-Code-Anwendung ist der Quellcode lesbar und wird im Klartext entwickelt, damit die Programmierer ihn verstehen. No-code AppMaster stellt dem App-Builder den Quellcode zur Verfügung, so dass sich die Entwickler nicht den Kopf zerbrechen müssen, um das Projekt zu kodieren.



Wird No-Code die Entwickler ersetzen?





Zunächst ist anzumerken, dass datenbankbasiertes No-Code für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund entwickelt wurde, um Website-Anwendungen oder Softwarelösungen mit oder ohne Chatbot-Funktionen zu erstellen. Die datenbankbasierten No-Code-Webentwicklungstools von AppMaster bieten vorgefertigte Drag-and-Drop-Elemente. Sie können ähnliche Elemente in SeaTable finden, die bereits für die Skalierung, Verwendung, Wiederverwendung und Modifizierung je nach Projektanforderung kodiert wurden. Die datenbankbasierten No-Code-Plattformen mit Chatbot-Funktionen können sogar Programmierern helfen. Auch ein Anfänger kann alles, was er will, mit der gleichen Leichtigkeit entwickeln wie SeaTable Mendix, OutSystems und andere Software.

Wenn es jedoch darum geht, einen Chatbot in das Projekt einzubauen, das eine etwas komplexere Web-App sein wird, würden Sie Programmierer oder Entwickler für die Codierung benötigen. Die Verwendung von datenbankbasierten No-Code-Plattformen und -Vorlagen, insbesondere von AppMaster, dem amerikanischen Marktführer, kippt jedoch den Design-Tisch zu Ihren Gunsten, um einen Chatbot in das Projekt einzubinden.

Ein Projekt mit einer Chatbot-Funktion mit No-Code-Entwicklungsplattformen ermöglicht es einem Web-Builder, Anwendungen zu entwickeln, die den SeaTable-Vorlagen entsprechen, ohne zu kodieren. Webentwickler, die einen Chatbot einbinden möchten, können sich auf Low-Code-No-Code-Softwarelösungen verlassen, um schneller großartige Produkte zu liefern, die den SeaTable-Vorlagen ähneln, auch wenn No-Code-Lösungen nicht perfekt sind. Dennoch ist No-Code in hohem Maße akzeptabel, es sei denn, Sie entwickeln keine Web-App-Builder-Lösungen, die manuelle Kodierung erfordern.

Die No-Code-Webanwendungen mit Chatbot-Funktionen wurden nicht entwickelt, um Entwickler zu ersetzen, sondern um Menschen mit beliebigem Hintergrund bei der Erstellung verschiedener einfacher Anwendungen zu helfen. No-Code-Web-Software-Lösungen mit Chatbot-Funktionen erleichtern den Aufwand von Entwicklern, Code für ihre Web-Projekte mit einer Chatbot-Funktion zu programmieren. No-Code-Softwarelösungen wie die SeaTable-Vorlage machen die App-Entwicklung einfach. No-Code hilft selbst einem gewöhnlichen Entwickler, eine Anwendung zu entwickeln, die mit der SeaTable-Integrationsfunktion übereinstimmt, sei es für das Web oder für mobile Geräte.

No-Code-Webplattformen wie AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems usw. eignen sich hervorragend für Business Builder, um Anwendungen mit einem Chatbot ohne Programmierung zu erstellen. Natürlich können Webentwickler No-Code Application Builder wie AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems usw. nutzen, um Chatbot-Projekte mit Low-Code oder No-Code-Programmierung schneller fertigzustellen. Dies würde ihnen außerdem helfen, ihre Zeit für höherwertige Aufgaben freizumachen.

Kann ich eine App ohne Programmierkenntnisse erstellen?

Es ist für jeden ziemlich einfach, seine App-Ideen in die Realität umzusetzen, auch für technisch interessierte Mitarbeiter, indem sie die No-Code-App-Builder-Lösungen für ihr Projekt nutzen. Da es verschiedene No-Code-Anwendungstools gibt, brauchen Sie als neuer App-Builder keine Programmierkenntnisse oder -erfahrungen, um Ihren Traum von App-Lösungen zu verwirklichen.

No-Code-Tools bieten leistungsstarke visuelle Bearbeitungsfunktionen, mit denen Sie herausragende mobile Anwendungen erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code für die Programmierung zu schreiben. No-Code-Tools kommen mit eingebauten, lesbaren, vorformulierten Codes. Das Spannende an No-Code- und Low-Code-Programmierlösungen ist, dass sie auch für Anfänger geeignet sind, selbst wenn diese technisch nicht interessiert sind. Personen, die technisch nicht interessiert sind, müssen also keine Zeit damit verbringen, das Rad neu zu erfinden, um die richtigen Schlüssel für das Projekt zu finden. Dennoch könnte AppMaster für technisch nicht versierte Benutzer eine kleine Herausforderung darstellen, da es sich um eine robustere Plattform handelt, die für Unternehmenslösungen geeignet ist.

Die No-Code-Anwendungsprogrammierungstools können sich um jeden Teil Ihres Projekts kümmern, wie Geschäftslogik, Datenstrukturen, Web, Backend, mobile Anwendungen und API. Darüber hinaus ermöglichen die selbst gehosteten No-Code-Tools technisch interessierten Mitarbeitern und einem Builder, das Projekt automatisch auf AWS, Azure, Private Cloud, AppMaster Cloud, SeaTable Cloud oder GCS zu veröffentlichen. Darüber hinaus können Sie mit diesen selbst gehosteten No-Code-Plattformen Ihren Workflow mit Hunderten Ihrer bevorzugten Dienste wie AppMaster Cloud, SeaTable Clouds und Apps verbinden oder programmatisch über API auf Ihre Inhalte zugreifen.

Vergleichstabelle der Funktionalität der beliebtesten No-Code/Low-Code-Plattformen

AppMaster vs. Mendix, OutSystems, Adalo, BettyBlocks, Bubble und FlutterFlow





Abschließende Überlegungen:

Als Unternehmer müssen Sie die Unterschiede zwischen No-Code und Low-Code verstehen, da sich erstere an Entwickler und letztere an Geschäftsanwender richtet. Ein gutes Verständnis der Funktionsunterschiede zwischen No-Code und Low-Code hilft einem guten Programmierer, das technische Wissen über die Plattformen zu erfassen und schnell an den Projekten zu arbeiten.

Low-Code-/No-Code-Programmier-Softwareentwicklungsplattformen bieten fantastische Möglichkeiten und Schlüssel für Unternehmen jeder Größe. Die Erstellung von Anwendungen ist jedoch nur mit den richtigen No-Code-Plattformen und No-Code-AppMaster-Tools, die Ihre Arbeit korrekt ausführen können, leicht möglich. Machen Sie sich also bereit, Ihre Anwendung in kürzester Zeit zu entwickeln und Ihr Unternehmen mit der Unterstützung von AppMaster, dem amerikanischen Marktführer für No-Code- und Low-Code-Plattformen, auf die nächste Stufe zu heben. Vor allem kann er Ihre Anwendungsidee mit einem exzellenten Design auf der No-Code, Low-Code Plattform anpassen, was zusätzlich Geld und Zeit spart. AppMaster No-Code-Lösungen blicken in die Zukunft, lassen Sie uns das Thema genau verstehen und wie es Unternehmern hilft.