Die Welt verändert sich, und das können wir alle erfahren. Bis vor einigen Jahren haben wir unsere Telefone nur verwendet, um Anrufe zu tätigen, unseren Freunden Textnachrichten zu senden und im Internet zu surfen. Heute nutzen wir sie zum Einkaufen, Bezahlen an den Kassen, zum Einchecken am Flughafen und so weiter.

In ihrem Bestreben, mit der Zeit zu gehen, sind alle Unternehmen auf Innovation ausgerichtet, und das Hauptthema - wenn es um Innovation geht - ist die digitale Automatisierung. Bedeutet das, dass das Programmieren so wichtig wird, dass es in dieser neuen automatisierten Welt jetzt eine notwendige Fähigkeit ist?

In diesem Artikel beantworten wir diese Frage, indem wir analysieren, was digitale Innovation bedeutet, wie wichtig sie in der neuen automatisierten Welt wird und wie Programmieren zu einer erforderlichen Fähigkeit wird. Wie wir sehen werden, wird in der heutigen Geschäftswelt mehr als nur Programmieren, Programmieren – die Fähigkeit, Software zu erstellen – immer wichtiger; und wie Low-Code-No-Code-Apps Innovationen fördern können. Wie wir gleich sehen werden, ist das Erlernen des Programmierens nicht der einzig gangbare Weg.

Was ist digitale Innovation?

Digitale Innovation nutzt Technologie – Software- und Hardwarelösungen – um den Arbeitsablauf und die Produktivität von Unternehmen zu verbessern. Automatisierung ist ein großer Teil der digitalen Innovation: Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Sie den Arbeitsablauf eines Geschäftsteams verbessern können, besteht darin, so viele Prozesse wie möglich innerhalb der Produktionskette zu automatisieren. Automatisierung ist aber auch daran beteiligt, das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Dienstleistungen und Produkte bereitzustellen und auch neue und vollständig digitale Geschäftsmodelle zu schaffen.

Warum nimmt die Bedeutung der Automatisierung zu?

Die digitale Automatisierung wird in unserem Alltag immer wichtiger: Kurz gesagt, das ist der Hauptgrund, warum die Automatisierung immer wichtiger wird und warum Sie als Unternehmer oder Fachmann diesen Faktor nicht übersehen können. Wir graben jedoch immer gerne tiefer und analysieren detaillierter: Wenn wir die Dinge genau betrachten, stellen wir fest, dass Automatisierung nicht nur wichtig, sondern unerlässlich ist.

Während der Pandemie war das Internet für viele der einzige Kontakt, den sie mit der Außenwelt haben konnten. Und es ging nicht nur darum, mit Freunden und Familie zu kommunizieren: Das Internet war der richtige Ort, um einen Kurs zu besuchen, sich mit Ihrem Arbeitsteam zu vernetzen, in Laufschuhen zu stöbern, wenn Sie ein neues Paar benötigen, Abendessen zu bestellen oder Lebensmittelgeschäft und so weiter. Wir müssen uns jetzt fragen: Hat sich nach der Pandemie etwas verändert?

Scheinbar nicht: Die Erfahrung der Nutzer mit Unternehmen – in fast allen Branchen – beginnt immer online. Es beginnt nicht nur online, sondern sie erwarten, so viele Aspekte und Interaktionen wie möglich online zu verwalten. Wenn sie suchen, wo sie online ein Abendessen zum Mitnehmen kaufen können, und in Ihrem Browser landen, suchen sie sicherlich nach einer Möglichkeit, direkt über die App oder Website zu bestellen: Sie rufen das Restaurant nur an, wenn sie nichts finden eine automatisierte Art der Bestellung.

Dies ist nur ein Beispiel, aber es passiert bei allen Kunden-Geschäfts-Interaktionen. Unternehmen müssen diese Dynamik anerkennen und sich in Richtung Automatisierung bewegen.

Hat Automatisierung Vorteile für Unternehmen?

Aufgrund all der Aspekte, die wir gerade gesehen haben, ist die Automatisierung nicht nur wichtig, sondern für das Überleben von Unternehmen in allen Branchen unerlässlich. Aber ist es ein Preis, den Unternehmen zahlen müssen, oder bringen Automatisierung und Software Unternehmen Vorteile?

Die kurze Antwort lautet: Ja, Unternehmen gehen dank Programmierung und Software zwar mit der Zeit, können aber auch viele Vorteile nutzen:

Automatisierung erhöht die Produktivität, weil viele Aufgaben schneller und besser erledigt werden;

Automatisierung erhöht die Anzahl der Kunden, mit denen Sie täglich umgehen können

Software zieht Kunden an, weil das Publikum - zu Beginn der 20er Jahre - zunehmend daran gewöhnt ist, sie zu verwenden - sei es eine Website, eine mobile App oder eine Webanwendung.

Mit diesen ersten beiden Absätzen wollten wir die Bedeutung automatisierter Software in der heutigen Welt diskutieren, damit wir nun eine bewusstere Antwort auf unsere anfängliche Frage geben können: Ist Codieren heutzutage eine erforderliche Fähigkeit?

Ist Codieren heutzutage eine erforderliche Fähigkeit?

Wenn sich die Welt in Richtung digitale Innovation und Automatisierung bewegt, müssen wir damit rechnen, dass das Programmieren zu einer immer wertvolleren Fähigkeit am Arbeitsplatz wird. Dies können wir aus unseren früheren Überlegungen ableiten, aber die Daten bestätigen dies: Ein Bericht des Bureau Labour of Statistics der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2019 bestätigt, dass mehr als die Hälfte der zukünftigen Arbeitsplätze in der Computer- und Informationstechnologie und nicht nur in der Computer- und Informationstechnologie liegen werden die Bereiche Computer, aber auch Wissenschaft, Ingenieurwesen, Mathematik und mehr.

Aber nicht nur Computertechniker sind Programmierer. Aber von diesen neuen Jobs, sagt das Bureaus Labor of Statistics auch, werden 21 % von ihnen Softwareentwickler sein. Nehmen wir einen anderen Bericht, diesmal aus dem Jahr 2020. Ein in diesem Jahr in Forbes veröffentlichter Artikel besagt, dass die Automatisierung so wichtig wird, dass Sie, wenn Sie in Zukunft einen Job haben möchten, besser lernen sollten, ein Produkt zu programmieren oder zu entwerfen.

Aus unserer Diskussion und den beiden Berichten, die wir erwähnt haben, können wir sagen, ja, Programmieren wird zu einer erforderlichen Fähigkeit am Arbeitsplatz. Entwickler haben viel sicherere Jobmöglichkeiten, und das Erlernen des Programmierens wird bei Studenten weltweit immer beliebter.

Die Nachfrage nach Programmierern ist tatsächlich so hoch, dass wir erwartet hätten, dass immer mehr Menschen ihre alten Jobs oder Karrieren aufgeben und anfangen, Programmieren zu lernen, um bessere Jobs zu finden und ihre Chancen zu verbessern. Dies geschieht jedoch nicht. Das Programmieren zu lernen und ein traditioneller Programmierer zu werden, ist immer noch keine Sache. Warum, wenn die Jobmöglichkeiten so attraktiv sind? Warum, wenn Programmieren eine so erforderliche Fähigkeit ist?

Warum mangelt es an Programmierern?

Dass es weniger Programmierer gibt, als die Unternehmen suchen, liegt nicht nur an der hohen Nachfrage. Wenn wir genauer hinschauen, gibt es andere Gründe, warum nicht jeder, der einen Job sucht, ein Programmierer wird.

Programmierkurse sind teuer

Programmieren lernen kann sehr teuer sein. Programmierkurse, die Sie darauf vorbereiten, ein professioneller Entwickler (kein Amateur) zu werden, können zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar kosten. Viele Familien können es sich nicht leisten, Programmierkurse für ihre Kinder zu bezahlen, und viele Studenten und Arbeitnehmer auf der Suche nach einer neuen Karriere können es sich nicht leisten, so viel für Programmierkurse auszugeben.

Programmierkurse stehen nicht allen offen

Programmierkurse - solche, die es Ihnen ermöglichen, das Programmieren von Null bis zum Entwicklerniveau zu lernen - nehmen oft nur eine bestimmte Anzahl von Studenten pro Jahr auf. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass Sie in diese Schulen aufgenommen werden, wenn Sie nichts über Programmieren und Codieren wissen: Dies macht es für Menschen auf der Suche nach einer neuen Karriere schwieriger, diesen Wechsel tatsächlich zu vollziehen.

Code-Lernen ist zeitaufwändig

Programmierkurse sind oft Vollzeit. Dies ist oft kein Problem für Studenten, aber wenn Sie einen Job haben oder ein Unternehmen führen, kann es sehr schwierig werden, die Zeit zu finden, um Ihrem Programmierunterricht zu folgen und das Programmieren zu üben. Viele Menschen müssen ihren alten Job aufgeben, um Programmieren zu lernen, und viele Menschen können sich das einfach nicht leisten.

Programmieren lernen ist schwer

Das Erlernen von Code und das Erlernen dieser Art von Code, mit der Sie Automatisierung und automatisierte Software erstellen können, ist nicht einfach. Viele Computerfreaks finden es vielleicht einfach, aber das Codieren, Programmieren und Erstellen von Software ist nicht jedermanns Sache.

Zurückhaltung zu starten

Weil Programmieren schwierig ist, weil wir wissen, dass es nicht jedermanns Sache ist, zögern viele Menschen, diesen Programmierpfad überhaupt zu beginnen. Darüber hinaus zögern diejenigen, die an einen beruflichen Wechsel denken, einen Neuanfang: Sie haben vielleicht ihre Abschlüsse, Diplome und Anerkennungen und müssen jetzt bei Null anfangen, umgeben von Teenagern.

Nach dem, was wir bisher besprochen haben, scheint es, dass, obwohl Automatisierung und Codierung die Gegenwart und Zukunft des Arbeitsmarktes darstellen, es für viele Menschen immer noch unmöglich ist, darauf zuzugreifen, und für andere ist es einfach zu spät.

Allerdings – und das ist die wichtigste Information, die wir in diesem Artikel teilen – entwickeln sich Codierung und Programmierung in eine Richtung, die es immer mehr Menschen in allen Bereichen ermöglicht – und bereits ermöglicht –, auf Codierung zuzugreifen, ohne das Codieren zu lernen!

Wie man die Fähigkeiten hat, ohne Programmieren zu lernen

Die Welt der Codierung ist sehr dynamisch: Sie hat sich mit neuen Programmiersprachen und Integration weiterentwickelt. Das neueste Update in der Welt des Programmierens sind jedoch No-Code-Apps. Im zweiten Teil dieses Artikels untersuchen wir, was No-Code ist, wie No-Code-Apps funktionieren, wie sie Automatisierung und neue Jobs für jedermann zugänglich machen und wie Sie mit dem Code-Lernen beginnen können, wie man Low-Code No -Code-Apps gerade jetzt!

Was ist No-Code

No-Code (Low-Code) ist ein ziemlich neuer Ansatz für Codierung, Programmierung und Softwareentwicklung. Wie die Definition schon sagt, ist No-Code (Low-Code) eine Art des Codierens, die nicht wirklich codiert oder zumindest keine Programmiersprachen verwendet. Aber wie könnte man codieren, ohne mit Programmiersprachen zu codieren?

No-Code (und Low-Code) ist nur mit Low-Code-No-Code-Apps möglich. Diese No-Code-Apps entwickeln Softwareumgebungen, die eine visuelle Benutzeroberfläche und vorgefertigte Softwareelemente bereitstellen, die Benutzer zum Erstellen ihrer App oder Software verwenden können.

Unterschied zwischen No-Code und Low-Code

Wir haben bisher No-Code auf der einen Seite und Low-Code auf der anderen Seite erwähnt: Wie Sie leicht erraten können, sind No-Code und Low-Code nicht dasselbe, obwohl sie ähnlich sind und oft innerhalb davon möglich sind dieselbe Plattform.

Low-Code ist ein Ansatz, der nur wenig Codierung erfordert. Der Benutzer, der der Entwickler ist, kann die vorgefertigten Softwareelemente verwenden, aber dann - um das perfekte Integrationsniveau zu erreichen und eine gute Benutzererfahrung zu garantieren, muss er traditionelle Codierung verwenden. Das bedeutet, dass Entwickler, die den Low-Code-Programmieransatz verwenden, einige Programmiersprachen beherrschen müssen.

Low-Code- No-Code-Apps sind eine echte Revolution, weil sie vom Benutzer (dem Benutzer der Low-Code-No-Code-App, also dem Entwickler) keine Programmiersprachenkenntnisse verlangen. Low-Code-No-Code-Apps sind so flexibel und vollständig, dass sie es Benutzern ermöglichen, vollständige und funktionierende Software mit einem erstklassigen Benutzererlebnis zu erstellen, ohne eine einzige Codierungszeile zu verwenden.

No-Code-Low-Code-Plattformen

Die besten Low-Code-No-Code-Apps oder -Softwareplattformen sind diejenigen, die es dem Benutzer ermöglichen, Apps ohne Codierung oder Programmiersprachen zu erstellen, die jedoch Zugriff auf den Backend-Code bieten. Mit anderen Worten, die besten No-Code-Low-Code-Softwareplattformen sind diejenigen, die Low-Code werden können, wenn ein Entwickler auf den Backend-Code zugreifen und ihn bearbeiten möchte. Nur mit dieser Möglichkeit können Programmierer völlig frei sein und ihrer Programmiererfahrung keine Grenzen setzen.

AppMaster ist als eine der besten im Umlauf befindlichen Low-Code-No-Code-Apps bekannt: Es bietet eine visuelle Benutzeroberfläche, die das Codierungserlebnis vereinfacht und reibungsloser macht, und es bietet auch Zugriff auf den Backend-Code, um ihn zu speichern, zu exportieren oder zu bearbeiten .

Warum AppMaster die am meisten empfohlene No-Code-App ist

Durch die Analyse dessen, was AppMaster zur am meisten empfohlenen No-Code-App macht, hoffen wir, dass wir Ihnen helfen können, zu verstehen, wie Sie eine Premium-No-Code-App erkennen, eine, die Sie zum Erstellen Ihrer eigenen automatisierten Prozesse verwenden können, und eine, die es Ihnen ermöglicht, eine Software zu werden Programmierer.

Zugriff auf Backend-Code

Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Möglichkeit, den Code zu bearbeiten, wichtig, um die volle Kontrolle über die Software zu gewährleisten, die der Programmierer erstellt.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Möglichkeit, den Code zu bearbeiten, wichtig, um die volle Kontrolle über die Software zu gewährleisten, die der Programmierer erstellt. Integrationen

Wenn die No-Code-App gut in andere Apps und Plattformen integriert ist, wird das Hinzufügen von Funktionen und das Codierungserlebnis noch einfacher.

Wenn die No-Code-App gut in andere Apps und Plattformen integriert ist, wird das Hinzufügen von Funktionen und das Codierungserlebnis noch einfacher. Einfacher Start

Die besten No-Code-Apps bieten auch Tools, mit denen Sie die App, die Sie gerade erstellt haben, in allen großen verfügbaren Stores starten können, damit Sie sie problemlos an Ihre Mitarbeiter oder Kunden verteilen können.

Die besten No-Code-Apps bieten auch Tools, mit denen Sie die App, die Sie gerade erstellt haben, in allen großen verfügbaren Stores starten können, damit Sie sie problemlos an Ihre Mitarbeiter oder Kunden verteilen können. Flexibilität

Eine No-Code-App sollte Softwareprogrammierern nicht die volle Freiheit bieten, nur indem sie Zugriff auf Backend-Code gewährt. Selbst diejenigen Softwareprogrammierer, die keine Programmiersprachen verwenden möchten, sollten in ihrer Programmiererfahrung keine Einschränkungen haben.

No-Code-Bedeutung auf dem kommenden Arbeitsmarkt

Mit dem No-Code-Low-Code-Ansatz unterstützen wir nicht nur die Demokratisierung von Tech, sondern auch die Demokratisierung von Codierung, Programmierung und Automatisierung. Und das kann eine große Chance in einer Welt sein, in der Programmieren zu einer grundlegenden Fähigkeit auf dem Arbeitsmarkt wird.

Der No-Code-Low-Code-Ansatz revolutioniert also nicht nur die Welt der Programmiersoftware, sondern auch den Arbeitsmarkt. Mit No-Code-Low-Code wird die Programmiererfahrung einfacher und die erforderlichen Fähigkeiten werden für viele leichter zugänglich.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Fähigkeit zu erlernen gibt. No-Code-Low-Code ist immer noch eine Fähigkeit, eine erforderliche Fähigkeit, wenn Sie Programmierer werden oder Prozesse in Ihrem Unternehmen automatisieren möchten, aber es ist viel einfacher, an den Punkt zu gelangen, an dem:

Sie können Prozesse für Ihr Unternehmen automatisieren, Software erstellen, die die Benutzererfahrung verbessert, und mobile Apps für Ihre Kunden erstellen, ohne einen Softwareentwickler einzustellen (da die Nachfrage nach Programmierern so hoch ist, sind ihre Dienste ziemlich teuer);

Werden Sie selbst Programmierer und beginnen Sie, Programmier- und Codierungsdienste zu verkaufen.

Anstatt Programmieren zu lernen, lernen Sie No-Code, was ein schnellerer und einfacherer Prozess ist.

No-Code-Apps öffnen die Türen der Zukunft

Low-No-Code-Apps machen Softwareprogrammierkenntnisse für alle zugänglicher. Da, wie wir bisher gesehen haben, Softwareprogrammierkenntnisse zu den am meisten benötigten am Arbeitsplatz von heute und morgen gehören, können Low-Code-No-Code-Apps den Schlüssel zur Zukunft öffnen.

Bedeutet das, dass traditionelle Softwareentwickler bestraft werden? Gar nicht! Low-Code-No-Code-Apps sind ebenso eine Ressource für erfahrene Entwickler wie für Anfänger. Mit Low-Code-No-Code-Apps können Entwickler schneller programmieren. Darüber hinaus bieten Low-Code-No-Code-Apps eine bessere Kontrolle über komplexe Projekte.

Für erfahrene Softwareprogrammierer wird die Auswahl der richtigen Low-Code-No-Code-Apps noch wichtiger: Für sie ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Low-Code-No-Code-App ihrer Wahl den Zugriff auf den Backend-Code garantiert, damit sie die Programmiersprachen verwenden können sie wissen, wie sie ihr Entwicklungsprojekt für Programmiersoftware personalisieren können.

Fazit

In der neuen automatisierten Welt ist Programmieren eine erforderliche Fähigkeit. Low-Code-No-Code-Apps bieten die beste Lösung für ein großes Problem: die Tatsache, dass Code-Lernen nicht für jeden zugänglich ist. No-Code-Apps bieten die Möglichkeit, die wachsende Nachfrage nach Softwareentwicklern auf dem gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsmarkt zu befriedigen.