Da Webanwendungen immer beliebter und wichtiger in unserem Leben werden, wird auch das Programmieren und Entwickeln immer einfacher.

Experten sprechen von einer „Demokratisierung von Codierung und Technologie“, was bedeutet, dass Codierung und Programmierung bis vor einigen Jahren nur wenigen zugänglich waren, die eine starke und lange Ausbildung in der Materie hatten, heute immer mehr Menschen – mit geringere spezifische Kenntnisse - sind in der Lage, Software zu erstellen.

Das ist möglich, weil die Softwareentwicklung ganz einfach einfacher wird: Entwicklern stehen heute viele Tools zur Verfügung, die sowohl Anfängern als auch Experten die Arbeit erleichtern. Backend-Web-Frameworks gehören zu den wichtigsten Programmiertools, auf die sich Entwickler heute verlassen können. In diesem Artikel gehen wir nicht nur darauf ein, was ein Backend-Webframework ist und wie es den Programmierprozess vereinfachen und beschleunigen kann, sondern auch, was die 10 besten Backend-Webframeworks im Jahr 2022 sind.

Was ist ein Backend-Webframework?

Ein Backend-Webframework ist ein Softwaretool, das einige Aspekte des Webentwicklungsprozesses automatisieren kann, wodurch er einfacher und schneller wird. Genauer gesagt ist ein Backend-Webframework eine Bibliothek von Modellen und Tools, die dem Entwickler helfen können, die Architektur seiner Website, Webanwendung, mobilen App oder Software zu erstellen.

Zur Verdeutlichung können wir ein Beispiel machen: Stellen Sie sich ein Backend-Webframework wie eine Vorlage für ein Grafikdesignprojekt vor. Ohne den Rahmen haben Sie eine weiße Leinwand, auf der Sie jedes Teil bauen, jedes Element manuell entwerfen, jede Farbe und Position auswählen und sicherstellen müssen, dass alles zusammenarbeiten kann. Mit einer Vorlage (oder einem Framework) haben Sie die Hälfte der Arbeit bereits erledigt: Sie haben eine vorgegebene Struktur, die Sie nach Belieben anpassen können, und Sie haben auch vorgefertigte Elemente, die Sie verwenden und zusammen integrieren können, anstatt sie zu bauen durch eins und integrieren sie dann.

Mit einem Backend-Webframework wird die Arbeit des Entwicklers in gleicher Weise erleichtert: Anstatt jede einzelne Zeile in verschiedenen Programmiersprachen codieren zu müssen, kann der Entwickler eine vorgegebene Struktur und vorgegebene Tools und Module nutzen, um seine Anwendung zu bauen.

Vorteile der Verwendung eines Backend-Webframeworks

Die Vorteile der Verwendung eines Backend-Webframeworks gehen über die Einfachheit und Geschwindigkeit des Programmierprozesses hinaus. Ja, die Verwendung eines Frameworks ist zeitsparend, und ja, es erleichtert sowohl erfahrenen als auch Anfängern die Arbeit, aber ein Backend-Webframework bietet auch:

Sicherheit : Ein Framework bietet Sicherheit in vielerlei Hinsicht. Sicherheit vor externen Angriffen und Problemen, Abstürzen, Langsamkeit und anderen negativen Aspekten kann die Qualität der von Ihnen erstellten Anwendung beeinträchtigen.

: Ein Framework bietet Sicherheit in vielerlei Hinsicht. Sicherheit vor externen Angriffen und Problemen, Abstürzen, Langsamkeit und anderen negativen Aspekten kann die Qualität der von Ihnen erstellten Anwendung beeinträchtigen. Skalierbarkeit : Frameworks sind sehr flexibel. Sobald Sie das richtige Backend-Framework für Ihr Projekt ausgewählt haben – und in diesem Artikel helfen wir Ihnen bei der Auswahl – können Sie dasselbe Framework verwenden, um Ihre Webanwendung von einem sehr einfachen bis hin zu einem sehr komplexen Softwaretool aufzubauen Web-Plattform.

: Frameworks sind sehr flexibel. Sobald Sie das richtige Backend-Framework für Ihr Projekt ausgewählt haben – und in diesem Artikel helfen wir Ihnen bei der Auswahl – können Sie dasselbe Framework verwenden, um Ihre Webanwendung von einem sehr einfachen bis hin zu einem sehr komplexen Softwaretool aufzubauen Web-Plattform. Integrationen : Frameworks erleichtern auch Integrationen, da sie vorgefertigte Tools bereitstellen, um auch diesen Aspekt zu handhaben.

Arten von Backend-Webframeworks

Es gibt zwei Haupttypen von Backend-Webframeworks:

Clientseitiges Web-Framework

Dies sind die Frameworks, die sich stärker auf die Benutzeroberfläche konzentrieren. Wie Sie vielleicht wissen, umfasst die Clientseite alle Aspekte, die damit zusammenhängen, was der Benutzer sieht, visualisiert und wie er mit der Anwendung interagieren kann.

Serverseitiges Web-Framework

Das serverseitige Framework wird stattdessen für Backend-Funktionalitäten verwendet: Datenbankmanipulation, Datenverwaltung, Webserververwaltung und so weiter. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Web-Frameworks zu klassifizieren: Eine Möglichkeit, die verschiedenen Typen zu identifizieren, ist beispielsweise die Berücksichtigung der Programmiersprachen, auf denen sie basieren: Python, Javascript, PHO und .NET sind die beliebtesten, aber es gibt sie auch eine andere Alternative: Es ist durch den No-Code-Ansatz gegeben. Plattformen wie AppMaster können ein No-Code-Framework für Ihre Mobil- oder Webanwendung bereitstellen. Worum geht es?

No-Code-Frameworks: Was sind sie?

No-Code-Plattformen wie AppMaster bieten ein sehr solides und dennoch flexibles Framework: solide, weil es Sicherheit bietet und weil es Ihnen ermöglicht, vorgefertigte Elemente zu verwenden und zu integrieren, die sehr komplex sein können; flexibel, weil AppMaster das höchste Maß an Freiheit und Anpassung bietet.

Aber gehen wir einen Schritt zurück: Wie können Sie Ihre Webanwendung mit AppMaster entwickeln?

Mit AppMaster erhalten Sie Architektur und vorgefertigte Elemente, die Sie über eine visuelle Oberfläche integrieren und verwenden können. Aus diesem Grund können Sie eine App erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Sie müssen keine Programmiersprachen kennen oder lernen, und Sie müssen es auch nicht. Der Programmiervorgang ist schneller und einfacher.

Darüber hinaus generiert AppMaster den Backend-Code automatisch. Es bietet Ihnen auch Zugriff auf den Quellcode, sodass Sie ihn exportieren, speichern, bearbeiten oder alles tun können, was Sie möchten. Indem Sie auf den Code selbst reagieren, haben Sie die volle Kontrolle über die Software, die Sie erstellen.

Die besten Backend-Webframeworks im Jahr 2022

Nachdem Sie nun wissen, was ein Backend-Web-Framework ist, wie es Ihre Arbeit als Entwickler erleichtern kann und welche verschiedenen Arten von Frameworks es gibt, können wir mit der Empfehlung der 10 besten Web-Backend-Frameworks fortfahren.

Django

Wenn Sie eine Website erstellen müssen, insbesondere wenn sie besonders komplex ist, können Sie sich für Django entscheiden. Es ist ein Python-basiertes Web-Framework, das sich auf die Erstellung datenbankgestützter und komplexer Websites konzentriert. Wenn eine leistungsstarke Website für Sie Priorität hat, sollten Sie sich für Django entscheiden.

Vorteile der Verwendung von Django

Django ist dafür bekannt, dass es sehr skalierbar ist. Insbesondere die Funktion zur Wiederverwendbarkeit von Code erleichtert es Entwicklern, sich an den zunehmenden Datenverkehr auf der Website anzupassen.

Django ist SEO-orientiert, was bedeutet, dass Websites, die darauf basieren, einfacher zu optimieren und SEO-freundlich zu gestalten sind. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Sie Django-basierte Anwendungen auf Servern über URLs statt IP-Adressen verwalten können.

Als sehr beliebtes Backend-Framework kann Django auf eine große Community zählen, die bereit ist, jeden zu unterstützen, der das Tool nutzt.

No-Code-orientiert: Django IST KEIN No-Code-Framework, aber es hat einige No-Code-Funktionen; Es gibt Pakete, die der Entwickler ohne Verwendung von Code verwenden kann.

Vielseitigkeit: Wie erwähnt eignet sich Django besonders für datenbankgestützte Websites, ist aber dennoch sehr vielseitig. Sie können damit jede Art von Website erstellen.

Wofür eignet sich Django am besten?

Wenn Sie eine datenbankgesteuerte Website erstellen , dann ist Django eines der besten Webentwicklungs-Frameworks für diesen Zweck.

AppMaster

Wir haben AppMaster bereits als Beispiel für ein No-Code-Webentwicklungs-Framework erwähnt. Wenn es um No-Code und Low-Code geht, ist AppMaster für viele Entwickler ein echter Bezugspunkt.

AppMaster bietet eine Framework-Architektur für Ihre Projekte, die es Ihnen ermöglicht, wenn Sie möchten, auf Code und Programmiersprachen ganz zu verzichten. Mit einer visuellen Oberfläche können Sie Ihre Webanwendung oder mobile App erstellen, Funktionen hinzufügen, sie veröffentlichen und vieles mehr.

Vorteile der Verwendung von AppMaster

AppMaster ist ideal für Anfänger, da der Entwickler kein Experte in der Verwendung von Programmiersprachen sein muss.

AppMaster ist auch für erfahrene Entwickler hilfreich: Es hilft ihnen, ihre Arbeit zu vereinfachen und zu beschleunigen, da sie einige Prozesse automatisieren können (z. B. können sie den Code automatisch generieren, während sie die visuelle Benutzeroberfläche verwenden, was immer schneller ist, als jede einzelne Codezeile manuell zu schreiben mit verschiedenen Programmiersprachen)

AppMaster generiert automatisch den Quellcode und ermöglicht dem Entwickler, ihn zu bearbeiten. Sie können den Back-End-Code bearbeiten, wenn Sie Entwicklungs-Programmiersprachen kennen.

AppMaster bietet auch Funktionen, die während des Startvorgangs helfen, wenn Sie die mobile App oder Webanwendung und die folgenden Updates endgültig veröffentlichen müssen.

Für wen ist AppMaster geeignet?

AppMaster ist eine No-Code-Plattform zum Erstellen von Webanwendungen und mobilen Apps . Wenn Sie eines der beiden erstellen müssen, ist AppMaster Ihre ideale Wahl, egal ob Sie Anfänger, Amateur oder professioneller Entwickler sind.

Express.js

Express.js ist ein Node.js-Framework für Webanwendungen. Genau wie AppMaster zielt es darauf ab, Webanwendungen und mobile Apps zu erstellen, aber dies ist keine No-Code-Plattform. Wenn Sie also nicht mit Programmiersprachen für die Entwicklung vertraut sind, sollten Sie sich dennoch für AppMaster entscheiden. Unter sachkundigen Entwicklern ist Express.js jedoch ein sehr beliebtes Backend-Framework und wurde verwendet, um berühmte Webanwendungen wie MySpace und Uber zu erstellen.

Vorteile der Verwendung von Express.js

Viele Standardfunktionen von Node.js sind verfügbar, die die Arbeit des Entwicklers erleichtern können;

Express bietet einige Vorlagen, die Ihnen beim Erstellen von Webseiten helfen

Das Debuggen wird in Express.js vereinfacht, da es einfacher ist, die genauen Teile des Codes zu identifizieren, die Fehler enthalten.

Express.js ist ein sehr skalierbares Framework; Wie bereits erwähnt, ermöglicht Ihnen die Skalierbarkeit, mit dem gleichen Framework zu bleiben, wenn Ihr Projekt und Ihre Anforderungen wachsen.

Da Express.js ein sehr beliebtes Backend-Framework ist, können sich Entwickler auf eine große Community verlassen, die sich gegenseitig bei der Arbeit unterstützt und bei Bedarf Hilfe leistet.

Mit Express.js verwenden Sie dieselbe Programmiersprache (JavaScript) für die Frontend- und Backend-Webentwicklung.

Für wen ist Express-js geeignet?

Wenn Sie mit JavaScript sehr vertraut sind, sich aber mit anderen Programmiersprachen unsicher fühlen, kann Express.js das perfekte Backend-Framework für Sie sein.

Flasche

Gehen wir von einem JavaScript-basierten Backend-Framework zu einem Python-basierten Backend-Framework über: Es ist Flask. Flask ist insbesondere ein WSGI-Framework: Es führt den Webserver aus und nicht den Browser des Benutzers. Viele moderne Webanwendungen laufen auf Flask, weil es ihnen ermöglicht, sehr personalisierte Projekte zu erstellen, die reibungslos laufen.

Vorteile der Verwendung von Flask

Mit Flask erhalten Sie einen integrierten Webentwicklungsserver: Er erleichtert das Debuggen und ermöglicht es Entwicklern, Python-Code im Browser zu implementieren, wenn bei der Anfrage Fehler auftreten.

Da FLask auf Python basiert, können Sie Ihre Anwendung schnell entwickeln. Python ist dafür bekannt, dass es weniger Codierung erfordert als andere Programmiersprachen für die Entwicklung.

Mit Flask können Sie ganz einfach Webserver einrichten.

Schnelle Lernkurve: Flask ist nicht dafür bekannt, einfach zu lernen; Die Community rund um Flask ist so groß, dass Sie unzählige Dokumentationen und Tutorials finden können. Viele Dokumentationen stammen von Flask-Entwicklern selbst. Auch Anfänger lernen schnell.

Für wen ist Flask geeignet?

Jeder Entwickler, der mit der Programmiersprache Python vertraut ist, kann Flask problemlos verwenden. Wenn Sie sich außerdem auf die serverseitige Webentwicklung konzentrieren müssen, ist Flask das ideale Backend-Framework.

Laravel

Von Python können wir jetzt zu PHP übergehen. Wenn Sie nach einem PHP-basierten Framework suchen, ist Laravel bekanntermaßen die ideale Wahl. Es ist Open Source und wurde speziell entwickelt, um eine Symfony-basierte Webanwendung zu erstellen, die einer MVC-Architektur folgt. Wenn Sie sich auf die Backend-Entwicklung konzentrieren müssen, sagen Experten, dass dies Ihr ideales Backend-Framework ist.

Vorteile der Verwendung von Laravel

Laravel bietet viele Sicherheitsfunktionen. Es verwendet auch einen Algorithmus (den Bcrypt-Hashing-Algorithmus) zum Erstellen von Passwörtern, die sie sehr sicher machen.

Vorlagen: Mit Lavarel können Sie unzählige integrierte Vorlagen nutzen, um Layouts und Inhalte zu erstellen.

Neben PHP bietet Laravel Widgets mit CSS- und JS-Code

Ideal zum Erstellen komplexer Projekte

Eines der wichtigsten Laravel-Features ist das Vorhandensein der einfachen API, die mit der SwiftMailer-Bibliothek arbeitet.

Für wen ist Laravel geeignet?

Laravel ist überhaupt nicht für Anfänger geeignet. Es ist auch zu komplex, wenn Sie ein einfaches oder kleines Projekt verwalten müssen. Laravel ist nur für erfahrene Entwickler geeignet, die mit vielen Programmiersprachen und deren Integration vertraut sind und an komplexen Projekten arbeiten müssen.

Rubin auf Schienen

Ruby on Rails ist ein Webentwicklungs-Framework, das auf der Programmiersprache Ruby basiert. Es ist auch Open-Source. Ruby ist nicht die beliebteste Programmiersprache, aber Ruby on Rails ist ein sehr beliebtes Backend-Framework, da es Entwicklern während des Programmierprozesses hilft, indem es Einfachheit, automatisiertes Testen und Bibliotheken bietet.

Vorteile der Verwendung von Ruby on Rails

Ruby on Rails führt automatisierte Tests mit dem Code durch, den die Entwickler schreiben. Es hilft jede Menge Zeit zu sparen!

Ruby on Rails ist außerdem sehr vielseitig und flexibel. Es gibt Entwicklern die volle Kontrolle über ihre Projekte: Sie können entscheiden, wie die Anwendungsdatenbank funktionieren soll. Dann würde das Framework den Code automatisch und gemäß den Anweisungen der Entwickler erstellen. Auch dies ist eine Möglichkeit, die Dinge einfacher und schneller zu machen.

Ruby on Rails bietet viele Bibliotheken, in denen Entwickler jedes Tool finden können, das sie zum Erstellen ihrer Datenbanken benötigen.

Für wen ist Ruby on Rails geeignet?

Anfänger können Ruby on Rails sehr leicht erlernen. Aus diesem Grund gilt diese Art von Webentwicklungs-Framework als geeignet für Lernende oder Anfänger.

Frühling

Spring ist ein Webentwicklungs-Framework, das Java verwendet. Es wurde zum Erstellen vieler sehr beliebter und hochfunktionaler Websites wie Wix, einer komplexen Plattform zum Erstellen von Websites, verwendet.

Vorteile der Verwendung von Spring

Da Spring auf Java, einer sehr beliebten Programmiersprache, basiert, ist es sehr beliebt und kann auf eine breite Community für die Unterstützung zählen.

Es kommt mit vielen Schwesterprojekten, die die Leistungen von Spring steigern können

Spring ist sehr skalierbar, insbesondere dank der damit verbundenen Nebenprojekte.

Für wen ist der Frühling geeignet?

Wenn Sie mit Java vertraut sind, kann das Webentwicklungs-Framework Spring für Sie geeignet sein.

ASP.NET Core

ASP.NET ist ein Open-Source-Entwicklungsframework, das zum Erstellen von .NET-Anwendungen verwendet wird. Es verwendet C#-Code und ist das ideale Web-Framework, wenn Ihre Priorität darin besteht, Ihren Benutzern eine positive Benutzererfahrung zu bieten.

Vorteile der Verwendung von ASP.NET Core

Es ist hochspezialisiert

Es verwendet JavaScript, eine der beliebtesten Programmiersprachen

Für wen ist asp.net core geeignet?

Wenn Sie mobile oder Webanwendungen erstellen und eine reibungslose Erfahrung für Ihre Windows-Benutzer sicherstellen müssen, dann ist ASP.NET Code die ideale Architektur, an der Sie arbeiten können.

Faser

Fiber ist die serverseitige Entwicklungsarchitektur für Go -Entwickler. Wie Sie vielleicht wissen, ist Go eine Open-Source-Programmiersprache, die für allgemeine Zwecke verwendet werden kann und von Google-Ingenieuren entwickelt wurde.

Vorteile der Verwendung von Glasfaser

Es ist ein schlankes, aber leistungsstarkes Framework

Da es schlank ist, gilt es auch als hochgradig skalierbar

Es kann problemlos in Bibliotheken von Drittanbietern integriert werden.

Für wen ist Fibre geeignet?

Wenn Sie eine allgemeine Webanwendung erstellen müssen, können Sie reibungslos mit Fiber arbeiten.

KuchenPHP

CakePHP kann als Alternative zu Ruby on Rails für PHP-Entwickler angesehen werden.

Vorteile der Verwendung von CakePHP

Es eignet sich sowohl für einfache Anfängerprojekte als auch für sehr komplexe

es ist hochgradig skalierbar

es bringt PHP-Entwicklern die Vorteile von Ruby on Rails

schnelle Lernkurve

Für wen ist CakePHP geeignet?

Wenn Sie mit der Programmiersprache PHO vertraut sind, kann CakePHP die ideale Architektur bieten, auf der Sie Ihre Webanwendung auf jeder Ebene aufbauen können.

Fazit

Die meisten dieser Frameworks sind in gängigen Programmiersprachen geschrieben und bieten großartige Funktionen und Features zur Umsetzung Ihres Projekts. Die Wahl der richtigen Serverumgebung hängt von den einzigartigen Anforderungen Ihres Projekts ab, und es liegt an Ihnen, zu überlegen, welches Server-Framework am besten zu verwenden ist.

Schließlich verstehen wir den Zweck eines Webentwicklungs-Frameworks darin, die Menge an Code zu reduzieren, die Sie schreiben müssen. Und der effektivste Weg, die Menge an Code zu reduzieren, besteht darin, auf die AppMaster-Plattform ohne Code zu achten. Die Zahl der Codezeilen wird garantiert auf Null reduziert.